La década perdida del Banco Mundial

Saúl Escobar Toledo, México

Según un nuevo informe del Banco Mundial, publicado en marzo pasado, titulado Falling Long-Term Growth Prospects: Trends, Expectations, and Policies (Caída de las perspectivas de crecimiento a largo plazo: Tendencias, expectativas y políticas), “casi todas las fuerzas económicas que impulsaron el progreso y la prosperidad en las últimas tres décadas se están disipando… En consecuencia, se espera que entre 2022 y 2030 el crecimiento potencial promedio del producto interno bruto (PIB) mundial disminuya aproximadamente un tercio respecto de la tasa observada en la primera década de este siglo. En el caso de las economías en desarrollo, la disminución también será pronunciada: del 6 % al año entre 2000 y 2010 al 4 % anual durante el resto de esta década. Estas caídas serían mucho más marcadas en caso de producirse una crisis financiera mundial o una recesión”. En síntesis, el informe anuncia una “década perdida para la economía mundial”.

Las repercusiones de este atorón económico serían graves pues se mermaría la capacidad del mundo para abordar problemas tan cruciales como “la pobreza persistente, los ingresos divergentes (la desigualdad) y el cambio climático”.

Conviene entonces revisar brevemente las causas que encuentra el Banco para explicar este oscuro panorama y las posibilidades de solución que aconseja. El documento de 400 páginas, señala en su introducción, firmada por el presidente del Banco, David Malpass, que todas las fuerzas económicas que condujeron el progreso económico han estado menguando, incluso antes de la pandemia, en primer lugar, la productividad y la inversión. A lo anterior, agrega que el crecimiento de la fuerza de trabajo ha sido muy deficiente ya que en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo, la población está envejeciendo. Además, la formación de capital humano ha sufrido retrocesos debido al shock sanitario, el cierre de las escuelas y la pérdida de aprendizaje como resultado de la pandemia. Finalmente, el comercio internacional que, entre los años 90s y hasta 2011 creció al doble del producto, ahora apenas aumenta al mismo ritmo.

Las propuestas que plantea para recuperar el crecimiento y acelerarlo las resume de la siguiente manera:

Primero, aumentar la inversión, para lo cual se requiere alentar al sector privado, reduciendo los problemas que lo afectan como : los costos para emprender un nuevo negocio, la “debilidad” de los derechos de propiedad; las políticas ineficientes en materia laboral; y la “flaqueza” de los sectores financieros.

En segundo lugar, se recomienda mantener robustas las políticas monetaria y fiscal para apoyar la confianza de la inversión privada. Para ello se debe priorizar el combate a la inflación y cuidar el endeudamiento y el gasto público excesivo.

También sugiere reducir los costos del transporte de mercancías mejorando los puertos y los sistemas de carga. Además, señala que el sector servicios se ha convertido en un motor muy importante para el crecimiento económico, sobre todo en los países en desarrollo y, particularmente, la exportación de servicios profesionales relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Para acelerar el crecimiento de estas actividades se requerirá un nuevo enfoque de la educación y la capacitación, especialmente en materia de idiomas y habilidades digitales.

El BM propone, asimismo, la necesidad de elevar el nivel de participación de la fuerza de trabajo especialmente de las mujeres y de los trabajadores de mayor edad. Subraya la disparidad entre los géneros dado que la participación femenina representa tres cuartas partes de la masculina. Por su parte, afirma, se debe aumentar la participación de los trabajadores mayores de 55 años, aunque ello implique invertir en capacitación y reentrenamiento en nuevas habilidades.

Finalmente, el informe del BM llama a fortalecer la cooperación internacional, la cual fue “muy amplia” después de la ruptura de la Unión Soviética hasta 2010, ya que posteriormente se debilitó. Nuevos métodos de cooperación en materia de comercio, clima, finanzas, deuda, transparencia, salud e infraestructura serán esenciales para alentar la inversión.

Desde nuestro punto de vista, el documento tiene un problema fundamental: considera que las décadas pasadas, especialmente las que corrieron desde los años noventa del siglo pasado hasta la crisis mundial de 2008, fueron ejemplares. Es decir, los años más exitosos de la globalización neoliberal deben ser retomados como el modelo a seguir para recuperar el ritmo de crecimiento de la economía mundial.

No hay, por lo tanto, una revisión crítica de esa experiencia como tampoco de las causas que llevaron a la crisis mundial de 2007-8 aunque se estudian con detenimiento sus consecuencias. Las enormes desigualdades de ingresos y riqueza provocadas por esos años de globalización neoliberal apenas son mencionados y su relación con el crecimiento se resuelve en una nota de pie de página.

Por ejemplo, es evidente que la productividad se debilita si cae la inversión y que, en la década pasada, entre 2011 y 2020, ambas tuvieron un crecimiento más lento. Sin embargo, este fenómeno no fue un accidente; fue consecuencia de una serie de factores estructurales como la extrema concentración del ingreso; la fragmentación productiva que creó cadenas de valor muy extendidas para aprovechar el bajo costo de la fuerza de trabajo; y la tendencia cada vez más acusada de las grandes corporaciones a destinar sus excedentes a la especulación financiera.

El tema del empleo no toma en cuenta la escasez de ocupaciones seguras, protegidas y bien pagadas. Desde luego, una mayor incorporación de la mujer a las actividades remuneradas es necesaria, pero debe reconocerse que, en muchos países en desarrollo como México, una gran parte de ellas tienen que aceptar ocupaciones informales, inseguras y mal pagadas en mayor proporción que los hombres.

Buena parte de las propuestas parecen encaminadas a reconstruir el modelo neoliberal apoyando en todo lo posible a la inversión privada. Poco se dice en cambio de la posibilidad de que los estados nacionales conduzcan la recuperación económica. Mas bien se insiste en la necesidad de que la política monetaria se ajuste al combate a la inflación ( y no al crecimiento) y que la política fiscal se ajuste a la ortodoxia para no poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas.

De esta manera, no puede cuestionarse que el documento proponga reducir los costos del transporte, construyendo la infraestructura necesaria. Sin embargo, el informe supone que lo debe hacer la inversión privada. La posibilidad de que el Estado se encargue de un programa masivo de inversiones en este renglón queda condicionada por una reducción de los gastos “improductivos” y los “subsidios” ( no se precisa si éstos incluyen aquellos destinados a combatir la pobreza) y a que se encuentren los recursos necesarios. Para ello, como han sugerido otras instituciones, una reforma fiscal y el combate a la evasión y los paraísos fiscales es indispensable. No obstante, el documento sólo encuentra aconsejable en esta materia reducir los impuestos al trabajo y aumentar los que gravan el consumo.

Llama la atención que el documento aconseje concentrar la atención en las inversiones en el sector servicios, como si la industrialización de los países en desarrollo quedara descartada. Sin embargo, la reestructuración de la globalización y el llamado “nearshoring” parecería indicar que el camino de la industrialización para países como México no está cancelada. Para el documento del BM, por el contrario, esta reestructuración puede conducir a una pérdida de productividad.

El documento del BM pone a discusión varios problemas y, sin duda, la alerta, acerca de una próxima década de bajo crecimiento, debe tomarse muy en serio. Precisamente por ello, la crítica de sus fundamentos teóricos e históricos, así como de sus propuestas, son también muy necesarias.

Saulescobar.blogspot.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...