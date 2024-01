La crisis inmobiliaria de Escocia exige medidas de emergencia

23 de enero de 2024

Chris Sermanni, coordinador sindical UNISON de la ciudad de Glasgow (a título personal)

En Escocia hay una crisis inmobiliaria a gran escala. Se han unido una serie de factores, incluidos los continuos recortes de los gobiernos locales, la crisis del costo de vida y las decisiones tomadas por los conservadores en Westminster, que significan que una posición ya precaria está al borde del punto de ruptura.

En respuesta a esto, tres autoridades locales han tomado la medida sin precedentes de declarar formalmente una “emergencia habitacional”; Argyll and Bute, Edimburgo y Glasgow. Argyll and Bute citan un aumento pospandémico en la demanda de vivienda y una disponibilidad cada vez menor de opciones de vivienda.

La situación es aún más grave en las dos ciudades más grandes de Escocia. Edimburgo declaró su emergencia en noviembre del año pasado e informó que alrededor de 5.000 hogares se encontraban en alojamiento temporal.

También se afirmó que se presentaron alrededor de 200 ofertas por cada arrendamiento de alquiler social disponible, lo que pone de relieve el enorme déficit en el número de arrendamientos necesarios para trasladar a los hogares a un alojamiento permanente. La disponibilidad y el coste del alojamiento privado de alquiler están fuera de control en la ciudad, con una inflación del alquiler del 13,7%, la más alta del Reino Unido.

Glasgow hizo lo mismo a finales de noviembre del año pasado. Glasgow declaró que tenía alrededor de 5200 casos abiertos de personas sin hogar en la ciudad. Al igual que otras autoridades locales, Glasgow tiene un aumento significativo pospandemia en la demanda de servicios para personas sin hogar, junto con la crisis social más amplia del costo de vida. Se estima que este aumento ronda el 25%.

Los servicios para personas sin hogar ya estaban bajo una presión significativa, y el año pasado UNISON y GMB presentaron una queja por carga de trabajo en nombre de sus miembros como consecuencia del abrumador aumento de su carga de trabajo como consecuencia de esto.

Las personas que duermen a la intemperie en la ciudad han aumentado significativamente, como consecuencia del recorte de la financiación para alojamiento de emergencia por parte del Gobierno escocés a finales de 2022.

Estas declaraciones de “emergencia habitacional” son un grito de ayuda. Las autoridades locales en general están en un punto de quiebre debido a más de una década de austeridad conservadora, que en gran medida ha sido transmitida por el SNP y los Verdes en Holyrood.

El presupuesto más reciente del gobierno escocés no ofrece recursos para abordar el problema. Se reservó algo de dinero para las personas sin hogar, pero es muy inferior a lo que se necesita y no se acerca a mitigar los déficits de financiación existentes.

La organización benéfica para personas sin hogar Shelter resumió esta decisión: “En lugar de aceptar el desafío de poner fin a la emergencia habitacional de Escocia, el gobierno escocés ha decidido empeorarla”.

La reciente decisión de los conservadores de acelerar su proceso de toma de decisiones en materia de asilo tiene consecuencias financieras nefastas para las ciudades de dispersión de asilo, como Glasgow.

Al acelerar este proceso, un número significativamente mayor de casos de asilo positivos requerirán alojamiento de emergencia, y también alojamiento permanente. Este proceso acelerado no incluye financiación adicional del Ministerio del Interior. Sólo Glasgow estima que tendrán 1.000 hogares adicionales, a un coste de decenas de millones de libras, devastando el presupuesto del HSCP.

Glasgow tiene una orgullosa reputación como ciudad que acoge a solicitantes de asilo y este hecho se ha enriquecido culturalmente a lo largo de los años. El enfoque insensible e imprudente de los conservadores a la hora de tomar decisiones en materia de asilo, y a los solicitantes de asilo en general, deja a quienes buscan refugio en la ciudad vulnerables a la extrema derecha y a la prensa conservadora que puede intentar explotar la situación.

El capitalismo no tiene respuestas.

La verdad, por supuesto, es que la decisión política de embarcarse en un ataque planificado y sostenido contra el gasto público ha llevado a que los servicios estén drásticamente subfinanciados y a una alarmante escasez de recursos necesarios para abordar la falta de vivienda de la clase trabajadora en este país, y el asilo. buscadores por igual. Se necesita una lucha unida de la clase trabajadora por hogares para todos, liderada por los sindicatos, para acabar con el racismo.

El capitalismo no tiene respuestas a esta crisis. El presidente de NatWest destacó el mundo de fantasía en el que viven los patrones al declarar que hoy en día no es tan difícil comprar una casa en el Reino Unido. La gente común se enfrenta a la opción de pagar sumas exorbitantes por alquileres privados, pagar un depósito significativo y un aumento de la tasa hipotecaria para una casa, o agregar su nombre a una lista de espera para una casa de alquiler social, a menudo esperando varios años para recibir una oferta. Para muchos, de hecho, no hay ninguna opción real. La solución al problema de la vivienda está en el socialismo.

Poner fin a todos los recortes y financiar los presupuestos necesarios para las autoridades locales, combinado con un programa masivo de construcción de viviendas municipales asequibles y de calidad para proporcionar suficientes viviendas para todos.