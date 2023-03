La crisis eterna del capitalismo

Grupo Socialista Independiente, EEUU

14 de marzo

por B.W. Sculos

Edinburg, TX

Facultad Unida del Valle del Río Grande, TFA, miembro de NEA (a título personal)

El aumento de los tipos de interés de las tarjetas de crédito y de las hipotecas, el encarecimiento de los alimentos y de muchos otros artículos de primera necesidad en las tiendas de comestibles, el alza vertiginosa de los precios de la energía, la escasez de medicamentos vitales. Estas son las experiencias económicas diarias de la gente en Estados Unidos y en todo el mundo. Por recientes que hayan sido muchos de los peores aspectos de estos acontecimientos, para la clase trabajadora los daños caóticos de la economía capitalista mundial no son nada nuevo. En Estados Unidos, seguimos luchando contra unos salarios demasiado bajos, unos costes sanitarios astronómicos, una vivienda asequible inexistente y una deuda cada vez mayor de los hogares y los estudiantes (16,9 billones de dólares y 1,76 billones de dólares respectivamente).

A pesar de las quejas de la clase dirigente sobre las interrupciones de la cadena de suministro, las dificultades para encontrar y mantener trabajadores cualificados y el aumento de los costes de las materias primas, los beneficios empresariales se disparan.

Las empresas nos dicen que no tienen más remedio que subir los precios para tener en cuenta el aumento de los costes y la imprevisibilidad general de la economía, pero estas excusas suenan huecas, ya que muchas de las empresas más grandes ven cómo su riqueza sigue creciendo.

Si la inflación estuviera realmente causada por el aumento del coste de las materias primas y otros insumos como el transporte y los alquileres, los beneficios empresariales se mantendrían estables (o, Dios no lo quiera, bajarían ligeramente) mientras suben los precios al consumo. Incluso los economistas convencionales lo admiten y, sin embargo, por alguna razón, son incapaces de atar cabos. A estos «expertos» no les interesan las explicaciones que culpan con precisión al sistema -y a la clase- cuyo éxito se define por la explotación de muchos.

Aunque la inflación se ha ralentizado en los últimos meses, sigue estando cerca de su máximo histórico en Estados Unidos (y es mucho más alta en todo el mundo). La tasa de desempleo relativa sigue siendo baja en términos históricos, pero millones de personas siguen subempleadas o tienen que trabajar en varios empleos para llegar a fin de mes. La mayoría de los estadounidenses sigue viviendo al día.

A pesar del ligero aumento de los salarios, la remuneración de los trabajadores se ha quedado rezagada con respecto a los costes desorbitados de los bienes cotidianos. Mientras tanto, los políticos liberales y conservadores se niegan a tomar medidas políticas para ayudar a los pobres, confiando totalmente en que la Reserva Federal juguetee con los tipos de interés para «enfriar» la economía. El aumento de los tipos de interés dificulta a la gente normal pedir dinero prestado para llegar a fin de mes, y puede incluso provocar la pérdida de puestos de trabajo, ya que las empresas buscan formas de aumentar sus beneficios en un entorno económico más tenso.

Muchos economistas predicen que la economía estadounidense y mundial están al borde de una recesión. Y aunque una «recesión» tiene una definición técnica de dos trimestres consecutivos de descenso del producto interior bruto (PIB), incluso la ralentización del crecimiento del PIB puede acarrear consecuencias desagradables para la clase trabajadora. Los aumentos salariales se ralentizarán o se detendrán por completo. Las prestaciones sociales, para los afortunados que las tengan, se verán más afectadas de lo habitual. Las pérdidas de empleo podrían ser significativas.

Se predijo ampliamente que la economía mundial se dirigía hacia una recesión justo antes de que la pandemia COVID-19 golpeara. La recesión que se produjo se achacó a un virus «totalmente impredecible» (que los epidemiólogos predijeron hace años). Se ignoraron en gran medida las tendencias económicas anteriores.

Los países, incluido Estados Unidos, aprobaron políticas inadecuadas pero sin precedentes que mitigaron en cierta medida una mala situación. La congelación de los alquileres, las moratorias de los desahucios, los créditos fiscales por hijos mayores y totalmente reembolsables, el aumento de los cupones de alimentos y de las prestaciones por desempleo, y los pagos directos en efectivo a millones de personas de clase trabajadora mantuvieron la comida en la mesa y las luces encendidas para millones de personas; también mantuvieron en funcionamiento la mayor parte de la economía capitalista, que siguió beneficiando principalmente a los ricos.

Eso por no hablar de los rescates, casi totalmente desregulados y ampliamente abusados, concedidos a las empresas supuestamente para mantener los cheques de pago fluyendo a sus trabajadores. Es poco probable que las investigaciones sobre el abuso de estos préstamos PPP en EE.UU. recuperen mucho. El dinero sigue fluyendo hacia arriba en la economía, a medida que desaparecen cada vez más las salvaguardias de la era de la pandemia.

Luchando, pero contra atacando

Los trabajadores no se dan por vencidos. Recientemente, los trabajadores del ferrocarril estuvieron a punto de declararse en huelga en todo el país para exigir condiciones de trabajo más seguras, salarios más altos y baja por enfermedad. El esfuerzo bipartidista liderado por Joe Biden, unido en menor medida a la mala planificación de los dirigentes sindicales, tuvo como resultado que los trabajadores del ferrocarril recibieran a la fuerza un contrato que no abordaba seriamente sus demandas. No es de extrañar que los peligrosos accidentes laborales sigan amenazando a comunidades de todo el país, el más reciente el descarrilamiento de East Palestine, Ohio.

Este movimiento bipartidista contra los trabajadores del ferrocarril dio a las enormemente rentables corporaciones ferroviarias un pase libre para la falta crónica de personal y para ignorar los protocolos y reglamentos de seguridad. Imponer el contrato a los trabajadores ferroviarios y suprimir su derecho a la huelga fue uno de los actos más agresivamente antiobreros y antisindicales desde que el presidente Reagan rompió la huelga de los controladores aéreos de PATCO en los años ochenta.

Dicho esto, hay motivos para la esperanza. Las luchas de los trabajadores en el pasado han tenido efectos significativos. En 2019, mientras Trump era presidente, Sara Nelson lideró el sindicato de auxiliares de vuelo para encabezar una convocatoria de huelga general que obligó al Congreso a aprobar un presupuesto en solo unos días y evitar un cierre del gobierno que habría suspendido a casi un millón de trabajadores. Más recientemente hemos visto victorias laborales de estudiantes de posgrado en California y de profesores en Massachusetts. Los trabajadores de Starbucks de todo el país, tienda por tienda, han conseguido pequeñas victorias, a pesar de los millones gastados por Starbucks para socavar su causa.

Mientras tanto, los políticos estadounidenses no dejan de invertir dinero en el ejército estadounidense y en las empresas que éste financia. Los múltiples «paquetes de ayuda» multimillonarios (en su mayoría armas) a Ucrania son sólo un ejemplo de las distorsionadas prioridades de Washington. El Congreso debate qué programas sociales ya infrafinanciados recortar. Mientras tanto, siempre hay dinero más que suficiente para el bienestar corporativo y para comprar más bombas. Resolver el problema de los veteranos sin hogar y el suicidio apenas se considera un gasto digno. La base económica de la alienación social generalizada que sufren los jóvenes, sobre todo, aunque no exclusivamente, recibe más atención de boquilla que inversión en soluciones estructurales, por muchos tiroteos masivos, suicidios y sobredosis que se produzcan.

Los demócratas están reacomodando las sillas de cubierta del Titanic y acaparando botes salvavidas para ellos y sus donantes corporativos, mientras los republicanos buscan más icebergs contra los que estrellarnos. La clase trabajadora necesita sindicatos fuertes, independientes y democráticos, organizaciones políticas y un partido que represente sus intereses. Por muy necesarios que sean estos avances, no van a producirse automáticamente ni de la noche a la mañana. Pero basándose en los valientes esfuerzos de los trabajadores en acción, los socialistas y la clase obrera pueden luchar contra la austeridad y los ataques contra los sindicatos.

Debemos luchar contra una economía centrada en el beneficio que está haciendo nuestro planeta más peligroso e inhabitable. Necesitamos programas de empleo federales, estatales y municipales para la vivienda pública y otras infraestructuras y servicios. Los controles de alquileres y precios, la condonación de la deuda estudiantil y los aumentos salariales para todos los trabajadores, especialmente los de la educación y la sanidad, son necesarios desde hace mucho tiempo (ver cuidado infantil en la página 12 y educación en las páginas 4-5). Los dos partidos corporativos que nos han traído hasta aquí no ofrecen más que falsas promesas y un futuro en deterioro. La clase trabajadora debe construir su propia alternativa política ahora, porque así es como se puede ganar un camino práctico y humano, un camino socialista.

Crédito de la imagen: Jonny White vía Flickr // (CC BY 2.0)

