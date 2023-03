La crisis bancaria marca una nueva fase de agitación capitalista: ¡Políticas socialistas audaces son más urgentes que nunca!

23 de marzo de 2023 Tony Saunois (Secretario del Comité por una Internacional de Trabajadores CIT)

Imagen: Sede de Credit Suisse en Paradeplatz en Zürich, Suiza. El banco de 167 años de antigüedad fue «fusionado» a la fuerza con UBS, la semana pasada (Foto: Wikimedia Commons/ Thomas Wolf)

La crisis global y polifacética del capitalismo ha entrado en una nueva fase con la agitación de los mercados financieros y el colapso de los bancos en Estados Unidos y Credit Suisse en Suiza.

Es probable que muchas de las características presentes en la actual crisis sistémica se aceleren ahora. La posibilidad de una recesión económica mundial en 2023/24 es ahora una posibilidad muy fuerte, aunque no una certeza en este momento. La clase obrera y los marxistas deben estar preparados para las dramáticas consecuencias económicas, sociales y políticas que se deriven de ello. En particular, una forma aún más aguda de polarización política y de clase, y más convulsiones sociales de las que ya existen, son serias perspectivas a corto plazo.

Las clases dominantes están aterrorizadas ante la perspectiva de que la crisis bancaria en EE.UU. y Suiza se extienda y desencadene un gran colapso financiero mundial, como el que se produjo en 2007/8 y que condujo a la «Gran Recesión». No es seguro que la crisis actual se extienda inmediatamente a corto plazo o que se convierta en una serie más prolongada de crisis del sistema financiero. Sin embargo, como sostenía el economista político burgués Nouriel Roubini, la actual crisis bancaria es el «principio del baño de sangre».

Si se trata más bien de un choque de trenes a cámara lenta, las clases dominantes serán como cazadores abatiendo topos en el jardín: ¡cuando se derriba uno, aparece otro! La crisis de 2007/8, como muchas otras crisis financieras y económicas, no se desarrolló como un acto aislado. La recesión de 2008 estuvo precedida por una serie de crisis e implosiones financieras en febrero, septiembre y octubre de 2007. Lo que es seguro, sin embargo, es que el sistema financiero mundial, al igual que el capitalismo en su conjunto, se encuentra en una crisis sistémica. Lo que ha ocurrido en las dos últimas semanas «no debería estar ocurriendo», según algunos comentaristas burgueses, que esperaban que las medidas adoptadas después de 2007/8 evitaran que se produjeran sucesos de este tipo.

Cada crisis del capitalismo tiene sus propias características particulares y ésta no es diferente. Los problemas subyacentes a los que se enfrentó el capitalismo tras 2007/8 no se han resuelto y ahora están estallando en agitación y convulsiones. El desencadenante de las actuales turbulencias financieras no es el mismo que en 2007 y 2008. Aquello fue causado principalmente por préstamos dudosos masivos y burbujas especulativas reflejadas en la catástrofe de las hipotecas subprime. Detrás había una crisis sistémica en desarrollo. Los acontecimientos recientes se desencadenaron por factores diferentes y en una situación mundial totalmente distinta, con un aumento de los conflictos geopolíticos, el aumento de la inflación y la subida de los tipos de interés, el fin de la era del «dinero barato», y otros factores. La falta de confianza en la situación económica general, la falta de inversión, la incertidumbre sobre la situación geopolítica, los problemas en la cadena de suministro y otros factores están agravando esta crisis.

La quiebra de los bancos Silicon Valley Bank (SVB), Signature y Silvergate en Estados Unidos, seguida de la crisis de First Republic y la quiebra de Credit Suisse, se produjeron cuando los bancos, en esencia, se enfrentaron a una corrida, ya que los inversores retiraron fondos y el precio de sus acciones cayó. Aunque esta corrida bancaria se produjo a través de pantallas de ordenador, fue una corrida bancaria clásica. Según algunos comentaristas, esta corrida bancaria ha sido la mayor y más rápida de la historia. Credit Suisse vio cómo se retiraban 10.000 millones de euros al día en el periodo previo a su colapso. El 7 de marzo, pocos días antes de la quiebra de SVB, los depositantes retiraron 42.000 millones de dólares. Esto también se debió al impacto del cambio de política de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo (BCE) y otros bancos centrales, cuando empezaron a aumentar las tasas de interés hace 12 meses. Las consecuencias de este cambio de política -un intento de hacer frente a la inflación- se dejan sentir ahora en todo el sistema bancario.

Colapso de SVB

El colapso de SVB y otros bancos fue provocado en gran medida por el fin de la era del dinero barato. En la era del dinero barato, los bancos, incluido el SVB, invirtieron grandes activos en bonos del Estado a largo plazo, que se consideraban una apuesta segura cuando los tipos de interés eran bajos. Una vez que los tipos de interés subieron, los bonos perdieron valor, exponiendo a los bancos a una liquidez insuficiente. Aunque cada banco tiene sus problemas específicos, esta exposición en un contexto de tipos de interés más altos amenaza ahora a otros bancos. Signature Bank también se vio afectado por su inversión en criptomonedas malogradas, lo que refleja el impacto desestabilizador del sistema financiero «en la sombra» (que es algo más que las criptomonedas).

SVB vio crecer sus depósitos de 62.000 millones de dólares en 2019 a 189.000 millones a finales de 2021. Su inversión en bonos del Estado fue esencialmente una apuesta unidireccional de 100.000 millones de dólares a tipos de interés bajos, que se perdió una vez que los tipos de interés subieron. Cuando los tipos de interés subieron, estos bonos perdieron valor. El sistema financiero actual lleva mucho tiempo funcionando con tipos de interés bajos. SVB tenía problemas específicos, pero el problema al que se enfrentaba es generalizado en todo el sistema financiero. Tras la subida de los tipos de interés, los depositantes retiraron efectivo y se vendieron los bonos, lo que provocó grandes pérdidas y una falta de liquidez.

Las clases dirigentes, aprendiendo en parte de la crisis de 2007, reaccionaron con rapidez e intervinieron para tratar de evitar que el contagio se extendiera y desencadenara un colapso del sistema bancario. La Reserva Federal estadounidense y el presidente Biden recurrieron a una forma de flexibilización cuantitativa (QE) por la puerta de atrás, para garantizar y rescatar a los bancos en Estados Unidos. Hasta ahora, la crisis bancaria estadounidense sólo ha afectado a los bancos pequeños y medianos. En Estados Unidos, los bancos pequeños y medianos suelen ser mucho más numerosos y significativos que en Europa. Un factor añadido en el caso de SVB es su importancia para el sector tecnológico. Según las propias cifras de SVB, el 25% de las nuevas empresas tecnológicas están vinculadas a él. Se trata de un sector crítico de la economía estadounidense, entre otras cosas por la competencia con China.

Sin embargo, el préstamo inicial -o rescate- no fue suficiente, como se ha repetido a lo largo del desarrollo de la crisis. La inyección inicial de efectivo en SVB, Signature, First Republic y Credit Suisse no fue suficiente. En cada caso, se ha vertido más y más en el sistema. Los bancos estadounidenses, presas del pánico, tomaron prestados 164.800 millones de dólares del respaldo de la Reserva Federal. La semana anterior fueron 4.580 millones de dólares. Las clases dominantes han estado dispuestas a lanzar ingentes recursos para rescatar a estos bancos. Morgan Stanley calcula que en Estados Unidos aproximadamente el 50% de lo que se inyectó para apuntalar a los bancos en 2007 se habrá retirado a mediados de marzo de 2023. Las clases capitalistas están desesperadas por evitar un colapso. En realidad, en el mejor de los casos, han ganado tiempo, y es casi seguro que se produzcan nuevos colapsos bancarios en el próximo periodo.

El colapso del Credit Suisse es un acontecimiento internacional de primer orden. No se trataba de un banco menor. La institución, con 167 años de antigüedad, era uno de los «bancos de 1 billón de dólares» y uno de los principales pilares del sistema financiero mundial. Se había visto envuelto en un escándalo tras otro, desde Mozambique hasta Rusia, persiguiendo rendimientos cada vez más altos. Evidentemente, el SVB olvidó la máxima del Duque de Wellington: «Los tipos de interés altos son otro nombre para la mala seguridad». Las retiradas de los depositantes pasaron del goteo a la avalancha, mientras el SVB implosionaba.

Un rasgo sorprendente de la crisis bancaria fue la brutalidad del Gobierno suizo al imponer la absorción de Credit Suisse por UBS, hasta el punto de echar por tierra la propia normativa gubernamental anterior. El rescate inicial de 54.000 millones de dólares, en forma de préstamo de emergencia, no fue suficiente para detener la podredumbre. Las referencias de los comentaristas a la «fusión» de los dos bancos son una farsa. Credit Suisse se hundió y ya no existe. Esto apunta a otra tendencia que puede seguir desarrollándose con el colapso de más bancos: una monopolización aún mayor del sistema bancario en algunos países. El enorme conglomerado resultante de la absorción de Credit Suisse por UBS equivale al 220% del PIB de Suiza. ¡Otro rescate en caso de que fracase será algo problemático!

La timidez de los representantes de la burguesía para decir lo que es refleja su miedo a las consecuencias de hacerlo. Una absorción total se convierte en una «fusión» en el lenguaje bancario y gubernamental. En Estados Unidos, Biden y los comentaristas buscan cualquier adjetivo menos «rescate» por su asociación con el dinero vertido en el sistema bancario en quiebra en 2007/8 y las políticas de austeridad profundamente impopulares. Esto, y lo que siguió, dio lugar a Donald Trump y Bernie Sanders.

¿Sistema bancario «sólido»?

La afirmación de la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, de que el sistema bancario estadounidense es «sólido» desmiente la realidad de la situación y la vulnerabilidad existente. El sistema bancario estadounidense tiene 620.000 millones de dólares en pérdidas no realizadas, lo que representa el 28% de los fondos propios de los bancos. En los bancos más pequeños, se acerca al 50%. En conjunto, el valor de mercado de los activos del sistema bancario estadounidense es inferior en 2 billones de dólares al valor contable de sus activos. Si la mitad de los depositantes no asegurados decidieran retirar fondos, casi 200 bancos estarían en peligro.

En Europa, cabe señalar que Credit Suisse tenía unos ratios de capital y liquidez sólo ligeramente inferiores a la media europea en 2022. Una vez que la confianza se evaporó, significó poco. La banca de la eurozona no está obteniendo beneficios suficientes para cubrir el coste del capital. De hecho, se está destruyendo el valor para los accionistas. Por otra parte, el aumento de los tipos de interés, que el BCE ha aumentado ahora a un ritmo sin precedentes debido a la inflación, es seguro que afectará a las enormes tenencias que los bancos tienen en bonos del gobierno, hipotecas y otras deudas.

El imperialismo estadounidense dispone de vastos recursos para intervenir y apuntalar a los bancos en caso de que la crisis se extienda a otros bancos. La UE, en caso de enfrentarse a una crisis bancaria mayor, luchará aún más para poder contener la crisis. Esto se debe en parte a los recursos del BCE y también a la perspectiva de que surjan divisiones y conflictos nacionales entre los gobiernos de la eurozona, todos ellos con economías y sistemas bancarios diferentes. Aunque esta crisis comenzó en Estados Unidos, es posible que pase a Europa, que podría verse aún más afectada en caso de contagio.

El capitalismo se enfrenta ahora a un dilema irreconciliable. ¿Bajan los bancos centrales capitalistas los tipos de interés para evitar y tratar de contener la crisis financiera en desarrollo o mantienen tipos de interés más altos para combatir la inflación? No pueden hacer ambas cosas. Están condenados si lo hacen y condenados si no lo hacen. Hagan lo que hagan no resolverán los problemas subyacentes de la economía, incluidos los rasgos inflacionistas. La idea de que el ajuste de los tipos de interés por sí solo resolverá mágicamente los problemas inflacionistas y de otro tipo es falsa. Si intentan exprimir la inflación del sistema, será necesaria una recesión brutal; un curso de acción al que algunos miembros de la clase capitalista están dispuestos a recurrir. La subida de los tipos de interés también puede acabar con muchas de las llamadas «empresas zombis».

Ninguna de las medidas adoptadas ha contribuido a levantar la confianza de la burguesía, como ésta esperaba. Continúa el acaparamiento masivo, en lugar de la inversión, que empezó a producirse antes de la corrida bancaria. La actual crisis del sector bancario tenderá a reforzar aún más esta tendencia. La restricción de los préstamos y la liquidez derivada de la crisis bancaria también puede aumentar las presiones recesivas.

El BCE, ante un repunte inflacionista, optó por subir los tipos de interés un 0,5%. Sin embargo, esto fue antes de que la crisis bancaria se hubiera desarrollado plenamente. Jay Powell, presidente de la Reserva Federal desde 2018, antes del inicio de las turbulencias bancarias, apoyaba con firmeza la subida de los tipos de interés. Estas decisiones llevarían a la economía a la recesión y posiblemente a una profunda recesión o depresión (un rumbo del que la Fed era consciente que podía ocurrir pero que decidió que era necesario para domar a la hidra de la inflación). Ahora Powell y la Fed han subido los tipos de interés un 0,25%. Tanto Powell como Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo desde 2019, han dejado claro ahora que subirán más los tipos en caso de no domar la inflación, a pesar de las consecuencias que ello pueda tener. La subida de los tipos de interés es crucial dada la explosión de la deuda mundial, tanto pública como privada. Los impagos de países, instituciones o particulares, repercutirán en la crisis financiera. Esto se aplica tanto al Occidente industrializado como, sobre todo, a Asia, África y América Latina.

Ahora se está produciendo una furiosa lucha entre las distintas alas de la clase dominante sobre lo que deben hacer. Es posible que pausen las subidas de los tipos de interés durante un tiempo en el futuro. Sin embargo, lo que es muy poco probable es que se produzca inmediatamente un recorte de los tipos de interés. En cuestión de días, la «QE por la puerta de atrás» se ha intensificado, y las subidas de los tipos de interés más altos discutidas por la Fed se han reducido, por ahora. Los acontecimientos les han obligado a cambiar de política. La agitación que se está produciendo probablemente hará que la clase dirigente oscile y se tambalee de una política a otra en el próximo periodo. Pausar los aumentos de los tipos de interés, luego subirlos, posiblemente recortarlos más tarde, etc., es un intento desesperado de controlar las múltiples crisis que se están desencadenando.

Aparte del aumento masivo de la intervención estatal que ya ha tenido lugar, a menudo oculta bajo «falsas banderas», para intentar evitar la crisis bancaria, también son posibles otras medidas. Los intentos de regular los bancos son posibles, especialmente en EE.UU., tras el debilitamiento por parte del ex presidente Trump de las medidas introducidas después de 2007/2008. Sin embargo, la crisis sistémica a la que se enfrenta el sistema financiero no puede reducirse únicamente a la cuestión de la regulación, aunque ésta pueda tener un efecto temporal. El paso del «dinero barato» a tipos de interés más altos es un ingrediente crucial que no puede superarse sin más en una época de inflación creciente.

¿Regulación estatal?

Sin embargo, la perspectiva de una mayor regulación estatal no será uniforme, dadas las diferentes condiciones que se dan en cada país. El Reino Unido, por ejemplo, antes de la crisis actual, buscaba menos regulación. Esto se debe al cambio de situación en que se encuentra ahora el sector financiero en el Reino Unido, sobre todo en el contexto europeo. El equilibrio se ha desplazado de Londres a los Países Bajos, Fráncfort y otros lugares. En un intento por atraer de nuevo al capital financiero, el gobierno tory británico, y el primer ministro, Sunak, que representa al capital financiero y está directamente vinculado a él, podrían seguir impulsando una regulación estatal aún menor, pero esto no es seguro.

El capitalismo global se enfrenta a una serie de crisis interconectadas, económica y políticamente. Estos acontecimientos no pueden separarse de los conflictos geopolíticos que se están produciendo, que pueden afectar y afectarán a las perspectivas económicas inmediatas del capitalismo. La amenaza de una crisis bancaria de rápido desarrollo en EEUU llevó al imperialismo estadounidense, Japón, Canadá, Gran Bretaña y el BCE a coordinar medidas. Éstas estaban encaminadas a garantizar que se produjeran intercambios diarios de divisas para asegurar que los bancos dispusieran de los dólares necesarios para operar. Una tendencia importante en el próximo periodo podría ser el debilitamiento del dólar estadounidense. Esto ya está empezando a producirse, a medida que los inversores se decantan por «refugios más seguros» como el oro y otros metales preciosos. Según algunas estimaciones, el oro se dirige hacia los 3.000 dólares la onza. Hay un movimiento de alejamiento del dólar, encabezado por China y Rusia, pero que también se refleja en América Latina, Asia y África.

Después de 2007/8, el capitalismo mundial pudo beneficiarse del crecimiento y la evolución de la economía china, respaldada por las relaciones con Estados Unidos. Esta «vía de escape» no existe hoy en día. China se enfrenta a una crisis económica y social interna, lo que significa que no puede desempeñar el mismo papel que desempeñó en el período posterior a 2007/8 y anteriormente. La reducción de la tasa de crecimiento objetivo del 5% anunciada por el régimen así lo ilustra. China también se está viendo afectada por la prohibición de importantes microchips procedentes de Estados Unidos, cruciales para el desarrollo de la economía. El dominio de Taiwán en la producción de microchips avanzados es crucial para la futura evolución de la economía mundial y también para las relaciones geopolíticas.

Los bancos chinos, dirigidos en gran medida por el Estado y hasta cierto punto aislados de los mercados financieros occidentales, puede que no se vean afectados directa o dramáticamente por la actual crisis bancaria. Sin embargo, la enorme deuda que tienen con ellos en Asia, África y América Latina significa que se verán afectados, en cierta medida, por el impacto de otros acontecimientos mundiales. Como reflejo de la crisis a la que se enfrenta China, los megaproyectos internacionales del proyecto «cinturón y ruta» han quedado en gran medida en suspenso.

El capitalismo también se enfrenta a una serie de otros problemas interconectados en la economía. Hay un gran problema con las cadenas de suministro. Estos y otros factores alimentan las presiones inflacionistas como no lo hacían en los años setenta. Es probable que el problema de las cadenas de suministro se intensifique a medida que aumente la tendencia hacia los bloques regionales, junto con el fin de la hiperglobalización, factores que fueron dominantes en la década de 1990. La reorganización «nearshoring» de las cadenas de suministro que se está produciendo así lo refleja.

Junto a todos estos acontecimientos, las consecuencias de la guerra en Ucrania y otros posibles enfrentamientos militares, como los que pueden producirse en Oriente Próximo, repercutirán en la situación económica mundial y amenazan con agravar la perspectiva de una recesión en 2023 o 2024. Es posible que las clases dominantes puedan tomar algunas medidas empíricas para «patear la lata» por el camino, durante un tiempo. Sin embargo, se les está acabando el camino. Una recesión o una depresión profunda, en algún momento, es inevitable, dadas las contradicciones presentes en el sistema.

Cambios drásticos

La clase obrera y los marxistas deben estar preparados para los cambios dramáticos que pueden surgir de estos procesos. El resultado será una polarización masiva y un aumento de los conflictos. Ya están estallando amargas batallas de clase, reflejadas en el recrudecimiento de la lucha de clases en Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros lugares. La recesión de 2008 acabó dando lugar a los movimientos de masas en torno a Bernie Sanders en Estados Unidos, Jeremy Corbyn en el Reino Unido, y fue testigo de revueltas y levantamientos masivos en Asia, África y América Latina. También condujo a la elección de Trump en EEUU, Bolsonaro en Brasil y otros regímenes reaccionarios.

Los populistas de extrema derecha intentarán sacar partido de la actual crisis bancaria y atacar los «rescates» de los banqueros. Ya hay sectores del Partido Republicano en Estados Unidos que han arremetido contra el rescate de los «ricos tecnológicos», con fondos vertidos en SVB. El miedo a nuevos colapsos bancarios puede ser muy poderoso, especialmente en países donde el trauma de lo que esto significó históricamente forma parte de la conciencia de las masas. Los populistas de derechas pueden jugar con esto, como hemos empezado a ver en Suiza. El inicio de la recesión planteará la amenaza de que la extrema derecha utilice la crisis financiera, la inmigración y otras cuestiones para intentar reforzar su apoyo. Una recesión profunda también puede «aturdir» a sectores de la clase trabajadora, si el desempleo se dispara, junto con otros ataques al nivel de vida. También puede conducir a una radicalización y polarización políticas cruciales.

Los socialistas y la clase obrera deben prepararse para este escenario de profundización de la crisis capitalista. Como ha explicado el CIT, la debilidad y el colapso ideológico de la izquierda en el período reciente, y su incapacidad para presentar una alternativa al capitalismo, ha dejado un vacío político. La construcción de partidos obreros de masas con un programa socialista alternativo al capitalismo, que ofrezca una salida a las contradicciones y dilemas del sistema de beneficios, se plantea de forma aún más urgente a medida que se desarrolla esta crisis. La exigencia de nacionalización del sistema bancario, bajo control y gestión democráticos de los trabajadores, como alternativa a los rescates capitalistas, es una exigencia central. Es esencial la lucha para ayudar a combatir los estragos de la inflación mediante el establecimiento de un salario digno, ajustado a la inflación y al aumento de los precios. Que comités de trabajadores, consumidores y sindicalistas determinen en cada país la tasa real de inflación es una reivindicación por la que es necesario luchar. No podemos fiarnos de las cifras fijas de inflación de los economistas y políticos capitalistas. Estas políticas, junto con un programa socialista de emergencia para romper con el capitalismo e introducir un plan socialista democrático, es el único camino para salir del callejón sin salida en el que se encuentra el capitalismo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...