La COP 28 termina con otro falso amanecer

15 de diciembre de 2023 Ryan Aldred, comité nacional del Partido Socialista (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT Inglaterra y Gales)

Imagen: Protesta por huelga climática. Foto de : Paul Mattsson



El calentamiento global y el cambio climático causados por el hombre se conocen desde hace décadas, pero ahora estamos entrando en un período crucial, después del cual las consecuencias de nuestras acciones, o la falta de ellas, podrían tener ramificaciones que se extenderían hasta bien entrado el siglo 2100 y más allá.

Algunos participantes celebran el resultado de las negociaciones sobre el clima de la COP28 en Dubái como un triunfo. Sin embargo, es seguro que el grupo de líderes capitalistas, cada uno interesado principalmente en velar por las ganancias de sus patrones en casa, no ha llegado a un acuerdo que aborde adecuadamente la magnitud de la crisis con la suficiente rapidez.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) produce informes anuales que ofrecen un panorama cada vez más sombrío basado en las trayectorias mundiales actuales en relación con una miríada de factores. La preocupación más importante se hace cada vez más evidente: “Cada incremento del calentamiento global intensificará peligros múltiples y simultáneos”.

La actividad humana ya ha provocado un aumento de 1,1°C en las temperaturas globales desde los niveles de 1850-1900. Hasta 3.600 millones de personas viven en regiones o situaciones altamente vulnerables a los efectos del cambio climático. Para millones de personas –en su mayoría de clase trabajadora y gente pobre, víctimas de incendios forestales, inundaciones, sequías y otros fenómenos climáticos extremos– el cambio climático ya es catastrófico.

La desertificación de tierras agrícolas provocada por el cambio climático, por ejemplo, tiene terribles consecuencias para el suministro de alimentos a millones de personas. La revista The Economist proyecta que la espiral de precios de los alimentos empujará a cientos de millones de personas a la pobreza alimentaria y se estima que 1.600 millones de personas ya no podrán obtener lo suficiente para comer.

Junto con la ira por la inacción del gobierno a la hora de responder a fenómenos meteorológicos extremos y tomar medidas proactivas para combatir el cambio climático, y la ira por otros aspectos de las crisis del costo de vida, el aumento de los precios de los alimentos o la escasez de alimentos pueden alimentar agitaciones. Fue una característica importante que contribuyó a los disturbios de la Primavera Árabe en 2011, por ejemplo.

Los efectos del cambio climático, junto con todos los aspectos de la crisis capitalista, llevarán a que cada vez más personas busquen una alternativa.

¿Qué tan lejos del camino?

Según el Instituto de Recursos Mundiales, sólo 1 de los 42 indicadores de que el mundo está preparado para limitar el aumento de la temperatura global a 2 °C está en marcha: la proporción de automóviles eléctricos en las carreteras.

Esto se debe en parte a que la ampliación de la fabricación de vehículos eléctricos se ha vuelto más rentable: el principal motor de la inversión capitalista. Sin embargo, esto en sí mismo es problemático, ya que ha provocado una carrera global entre las superpotencias para asegurar que las tierras raras y los metales como el cobalto, el litio y el manganeso necesarios para su fabricación acaparen la cuota de mercado.

Esto está dando como resultado un aumento de la minería, lo que aumenta la intensidad de carbono de la industria, empeorando paradójicamente aún más el calentamiento global. Además, sin un cambio comparable en la infraestructura global hacia la producción de energía verde, el cambio hacia los vehículos eléctricos por sí solo no será suficiente para detener el aumento de las emisiones de carbono, y mucho menos revertirlas.

Según cifras del Instituto de Recursos Mundiales, la producción de energía baja en carbono ha alcanzado la paridad con los combustibles fósiles. Sin embargo, para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, como se establece en el Acuerdo de París de 2015, la producción de energía baja en carbono debe estar en una proporción de 7:1 para 2030.

De las otras 41 métricas, que incluyen cosas como la reversión de la degradación y destrucción de las selvas tropicales, los manglares y las turberas, la eliminación gradual del carbón, la descarbonización de la producción de acero y una gran cantidad de otras, más de la mitad están muy desviadas y algunos indicadores incluso están entrando. la dirección equivocada.

Un ejemplo es el de los subsidios a los combustibles fósiles que han aumentado hasta alcanzar la cifra récord de 7 billones de dólares, en gran parte impulsados por enormes cantidades de gasto gubernamental para limitar los efectos de la crisis del costo de vida provocada por los mayores costos de los combustibles y la energía después de la crisis. la guerra de Ucrania.

Conflicto capitalista

El presidente ruso Vladimir Putin, líder de un importante productor mundial de energía y que enfrenta una orden de arresto internacional por su invasión de Ucrania, visitó los Emiratos Árabes Unidos al mismo tiempo que la conferencia COP, pero no puso un pie dentro. ¡Esto no significa el nivel de colaboración internacional necesario para resolver el cambio climático, un problema global!

A pesar de la existencia de mercados y corporaciones globales, el capitalismo se formó y continúa basándose en Estados-nación, cada uno de los cuales representa los intereses dominantes de sus clases capitalistas dominantes y compite por el acceso a los recursos y los mercados. La guerra es la expresión más aguda de este conflicto inherente. El mundo también está cada vez más acosado por guerras comerciales.

Ningún Estado-nación quiere asumir compromisos que socaven las ganancias de sus propios capitalistas. Estados Unidos, el mayor contribuyente individual al cambio climático, se había negado sistemáticamente a firmar varios objetivos climáticos históricos, como el Protocolo de Kioto. Trump retiró el compromiso de Estados Unidos con los Acuerdos Climáticos de París, haciéndolos en gran medida ineficaces.

El capitalismo estadounidense no quiere encadenarse a objetivos que obstaculicen su capacidad para hacer frente a la creciente competencia de China. China, con mucho menos peso pero que está creciendo, rivaliza cada vez más con el capitalismo estadounidense en declive y también ha tardado en asumir compromisos amplios que habrían restringido su enorme expansión económica. Otro gran contaminador y en crecimiento, India, se ha comprometido a convertirse en carbono neutral, pero no hasta 2070. La COP28 se está celebrando en los Emiratos Árabes Unidos, países ricos en petróleo, y el presidente de la COP, Sultan Al Jaber, supuestamente afirma que no hay evidencia científica que sugiera que la eliminación gradual de los combustibles fósiles sea la única manera de lograr el cambio esbozado en el Acuerdo de París. Actualmente, la mayor esperanza del IPCC no reside en la implementación de políticas que, según reconoce, se están produciendo con demasiada lentitud, sino en la erupción de un supervolcán que daría un respiro de entre uno y tres años a medida que la liberación de azufre de las columnas volcánicas la atmósfera tendría un efecto de enfriamiento en el planeta, retrasando el inicio de un calentamiento global descontrolado.

El rumbo climático de Gran Bretaña se descarrila

Aquí en Gran Bretaña no hemos visto ninguna oposición a las tendencias mundiales: los conservadores han abandonado una plétora de políticas y compromisos ecológicos durante los últimos 13 años en el gobierno.

El fin de David Cameron de los subsidios solares y los planes de eficiencia energética fue sólo la punta del iceberg, ya que acabó con lo que él llamó “basura verde”. A pesar de las duras advertencias de académicos y activistas climáticos, Rishi Sunak recientemente dio marcha atrás en su promesa de prohibir la producción de automóviles de gasolina y diésel hasta 2035, con un nuevo retraso en la eliminación gradual de las calderas de combustibles fósiles y un cambio en el objetivo de alcanzar el cero neto. para 2050 en la lista de prioridades del Reino Unido.

De manera similar, cuando era alcalde de Londres, la introducción por parte de Boris Johnson de la zona de emisiones ultrabajas, que posteriormente se amplió bajo el mandato del laborista Sadiq Khan, ha dado lugar a lo que es efectivamente un impuesto regresivo que afecta a los más pobres y menos capaces de permitirse el lujo de reemplazar a sus -Los coches compatibles son los más afectados. Mientras tanto, los mayores contaminadores, incluidos los fabricantes de automóviles que no cumplen las normas, han quedado completamente libres de responsabilidad.

El partido laborista bajo Keir Starmer se ha apresurado a descartar lo que era, en el gran esquema de las cosas, un conjunto relativamente modesto de políticas verdes establecidas por Jeremy Corbyn. Decidida a tratar de mostrar la confiabilidad del Partido Laborista como un par de manos seguras para el capitalismo, la canciller en la sombra Rachel Reeves anunció en junio que el Partido Laborista retrasaría sus planes para un fondo anual de £28 mil millones para inversiones y empleos verdes hasta mediados del próximo. parlamento.

Fuentes cercanas a Starmer filtraron recientemente que el plan era eliminar por completo el fondo de inversión verde, aunque el Partido Laborista ahora afirma que esta es una promesa que no incumplirá. Para ellos, parecer fiscalmente responsables tras una serie de gobiernos desastrosos liderados por los conservadores es una prioridad mayor que abordar la crisis climática que se avecina.

Un programa socialista

Según la ciencia, todavía hay tiempo no sólo para limitar sino también para evitar una catástrofe climática absoluta. En la conferencia Clima en Acción de 2023, los asesores científicos coincidieron universalmente en que no solo era posible reducir los daños sino incluso revertirlos si había voluntad política.

La ventana se está estrechando muy rápidamente y con cada año que pasa en el que nos desviamos radicalmente, el desafío se vuelve más pronunciado. Pero sigue siendo superable.

Lo que se necesita, y se busca cada vez más, es una alternativa sistémica. El capitalismo sigue demostrando que es incapaz de lograr cambios con la velocidad y la escala necesarias para la planificación y coordinación necesarias. Eso sólo es posible con la transformación socialista de la sociedad a nivel internacional.

El año pasado, sólo British Petroleum obtuvo £23 mil millones de ganancias. Si los sectores dominantes de la economía, incluidas las grandes petroleras y energéticas, pasaran a ser propiedad pública democrática, sin compensación para los propietarios de los peces gordos, se podrían planificar recursos e inversiones para poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles.

Del mismo modo, un programa masivo de edificios de viviendas municipales ecológicos, construidos con las más altas calificaciones de eficiencia energética y equipados con bombas de calor, no sólo comenzaría a abordar la crisis inmobiliaria sino que comenzaría a abordar el tercio de las emisiones producidas por los edificios. que provienen principalmente de la calefacción y la cocina. Los ingresos por alquileres que llegan a las arcas de las autoridades locales en lugar de a los bolsillos de los grandes propietarios podrían proporcionar ingresos para que los ayuntamientos implementen un plan de modernización respetuoso con el medio ambiente para bombas de calor y otras alternativas ecológicas.

En última instancia, dado que las ganancias son el principal factor impulsor de las economías capitalistas, junto con las rivalidades geopolíticas que están aumentando, el capitalismo no ofrece ningún camino a seguir frente a la creciente catástrofe climática que se está desarrollando. Con un plan de producción socialista organizado bajo el control y la gestión democráticos de los trabajadores, podríamos eliminar la duplicación innecesaria, el despilfarro y la sobreproducción que existen actualmente bajo el capitalismo.

Con la nacionalización de ferrocarriles y autobuses y una revisión de los servicios para garantizar que estén completamente electrificados y funcionen con energía renovable, se podría proporcionar un transporte público de alta calidad, confiable, seguro y gratuito.

Combinar esto con la expansión de los servicios, que han sido reducidos debido a la austeridad y la reducción de costos por parte de los privatizadores, ayudaría enormemente a reducir la necesidad de utilizar automóviles de gasolina y diésel, sin recurrir a impuestos punitivos y regresivos al carbono.

Con el fin de los subsidios a la industria de los combustibles fósiles y al invertir en empleos verdes, podríamos ver una reducción en la intensidad de carbono en sectores como la industria del acero que, nacionalizada bajo el control de la clase trabajadora, podría garantizar la protección de los empleos y, cuando sea necesario, la transferencia de habilidades para producir otros productos y tecnologías socialmente útiles que puedan ayudar en la búsqueda de la sostenibilidad ambiental.

El deseo de un cambio fundamental se expresa cada vez más con las demandas de cambio de sistema que se han convertido cada vez más en una característica de las huelgas y manifestaciones climáticas en el período reciente. La catástrofe climática que se avecina se puede evitar, pero depende de obtener apoyo para el programa socialista necesario.

_____________________________________________________________________________

¿Es necesaria la energía nuclear?

El cambio climático se puede evitar sin necesidad de recurrir a la construcción de nuevos reactores nucleares. Algunos han comenzado a reconsiderar la cuestión de la energía nuclear como una de las llamadas opciones renovables debido a que los reactores nucleares no producen CO2 ni otros gases de efecto invernadero.

Sin embargo, dejando de lado el riesgo de otro incidente como el de Three Mile Island, Chernobyl o Fukushima, que han tenido impactos ambientales durante décadas, la tecnología nuclear tiene toda una serie de otros problemas. Son lentos y costosos de construir con Hinckley Point C en Somerset, Inglaterra, y se prevé que demorarán más de diez años en lo previsto y costarán aproximadamente £ 25 mil millones una vez que esté construido. Será igualmente costoso y llevará mucho tiempo desmantelarlo por completo una vez que haya llegado al final de su ciclo de vida.

El otro problema importante de la tecnología de fisión nuclear es que el combustible gastado de los reactores permanece radiactivo durante decenas de miles de años, y la única solución viable ha sido almacenarlo, enterrarlo y dejar que se descomponga.

​

