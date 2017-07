La caída del imperio Coming Apart: The Imperial City At The Brink

https://www.theautomaticearth. com/2017/06/coming-apart-the- imperial-city-at-the-brink/ Escribe Alastair Crooke En mi libro “El efecto Séneca”, el primer capítulo se titula : El colapso no es un error, es una característica. La idea es que la evolución de los sistemas complejos es discontinua: evolucionan fluctuando y colapsando. Esta es una regla de base del funcionamiento del universo y si no hubiera colapso, no habría nunca ningún cambio. Es una regla que se aplica a los sistemas políticos y está descrita, más adelante, con una gran claridad por Alastair Crooke.

Ugo Bardi La Caída del Imperio David Stockman se refiere sistemáticamente al presidente Trump como “el gran perturbador”. Pero esa no es una cualidad indeseable, precisa. Por el contrario, es un mal necesario. Stockman señala (parafraseandome) que Trump representa la fuerza exterior, la externalidad, que empuja al “sistema mundial” hacia el borde del precipicio: dicho sistema debe ser empujado, ya que los sistemas se osifican en extremo, se encuentran demasiado insertos en su derrotero para poder ser reformados. No tiene gran importancia que los agentes de este proceso de mutación (el presidente Trump, en este caso) comprendan cabalmente su papel central, y lo jueguen de modo inteligente y sutil o de manera grosera y visible. Uno y otro modo sirven el objetivo. Y el objetivo es provocar la ruptura. ¿Porqué un fuerte trastorno debiese ser, de algún modo, una “cualidad”? Porque durante el periodo en el que “un sistema” se desagrega, –la historia nos lo indica–, se puede llegar a un punto en el que ya no hay posibilidad de recuperación para el antiguo sistema aún vigente. Una externalidad –tal vez la guerra, u otra calamidad o un Trump– es necesaria para transformar un sistema esclerosado: así, la intrusión externa puede ser el catalizador del cambio transformador (a menudo traumático). Stockman lo destaca: “Lo más importante que hay que conocer sobre el riesgoso entorno actual (incluyendo el riesgo político y los riesgos financieros) es que es extremo y sin precedentes. Esencialmente, las élites financieras y sus principales megáfonos mediáticos decidieron con arrogancia que la elección presidencial americana de 2016 era un error que podía ser corregido”. Pero la autosatisfacción es simplemente un hecho endémico: “La fragilidad total de la última y más grande burbuja de la FED no podía estar mejor resumida que en este hecho sorprendente. En el curso de los últimos 5 mil días de actividad bursátil (20 años), el VIX (un índice de la volatilidad del mercado) cerró bajo 10 en solo 11 ocasiones. Y 7 de ellas tuvieron lugar en el curso del último mes! (…). Esta complacencia para mendigar financiamientos” debe ser recalcada, dice Stockman. Pat Buchanan, ex candidato a la Presidencia, concuerda: “El presidente Trump puede ser Jefe de Estado, jefe de gobierno y comandante en jefe, pero su administración es combatida por personas desleales que complotan para hacerlo caer. Nos acercamos a algo que podría ser una guerra civil en la que la capital busca destronar al soberano para lograr su propio restablecimiento. Hasta ahora es una lucha no violenta, aunque los enfrentamientos callejeros entre las fuerzas pro y anti Trump están cada vez más caracterizados por combates y peleas. La policía ha tenido dificultades para separar a esos grupos. Algunas personas fueron detenidas portando armas escondidas. El objetivo de esta ciudad es derribar a Trump, por medio de un Golpe de Estado del Estado profundo (la Administración) y los medios. No es un secreto. Pocos lo niegan”. El extraordinario éxito de la “fabricación” y el “lanzamiento en paracaídas”de Macron cuando la elección presidencial francesa por parte de la “elite”gala, precisamente como fue ordenada por el Estado profundo globalizado (incluyendo a sus homólogos americanos), renovó su confianza en que el deslizamiento de Europa y EEUU hacia el “populismo” es en efecto un “error que puede ser corregido”. Las elites europeas apenas pueden contener su Schadenfreude (alegría por el mal ajeno) revitalizada hacia los partidarios del Brexit y los populistas presuntamente incompatibles.