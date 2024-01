Jean-Luc Mélenchon: «Todos deberíamos darle las gracias a Sudáfrica»

JACOBIN

JEAN-LUC MÉLENCHON

TRADUCCIÓN: PEDRO PERUCCA

Jean-Luc Mélenchon estuvo en la Corte Internacional de Justicia para escuchar el caso de Sudáfrica contra el genocidio israelí. Sostiene que ya ha tenido un éxito: imponer el derecho internacional a un Israel que sólo reconoce la ley del más fuerte.

Mientras los abogados de Sudáfrica presentaban este jueves 11 de enero sus argumentos contra el genocidio israelí, sólo un puñado de personas fueron admitidas en la tribuna del público de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), entre ellas el tres veces candidato a la presidencia de Francia Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, crítico de izquierdas con el apoyo de París a Israel, promueve lo que denomina una política exterior «no alineada», basada en la defensa del derecho internacional. Tras hacer cola desde primera hora de la mañana para presenciar los procedimientos, Mélenchon compartió su opinión sobre lo que presenció en la sala.

Acabamos de terminar la primera sesión del recurso ante la Corte Internacional de Justicia. Hoy era el día en que los demandantes, por así decirlo, presentaban su caso ante el tribunal. Sudáfrica es el actor del momento, antes de que el gobierno de Benjamin Netanyahu tenga que responder al caso mañana.

Esto por sí solo es un gran momento. ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos en la espantosa y vergonzosa situación que todos conocemos ya. Digo que es vergonzosa porque el grupo de grandes países que sermonea al mundo entero en cada oportunidad, pidiendo sanciones contra tal o cual Estado, ahora se ha callado y está permitiendo lo que es, como mínimo, un número creciente de crímenes de guerra.

Lo que Sudáfrica está diciendo es que, más que una serie de crímenes de guerra, estamos ante algo cualitativamente diferente. Como firmante de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, está diciendo que se trata de genocidio. Dejaré de lado por el momento las consideraciones puramente jurídicas y me ceñiré a eso. Entonces, ¿por qué es un gran momento? Porque es el retorno de la humanidad. Sólo vemos a este pueblo humano a través del derecho internacional, a través de la acción colectiva.

El derecho internacional puede ser imperfecto. Pero al menos existe y aquí estamos en un lugar para tener un argumento, un contraargumento y un juicio, que luego debe ser respetado. Todo el mundo sabe que si este tribunal concluye que, efectivamente, hay actos que presentan el riesgo de genocidio, entonces obviamente esto cambiaría completamente la situación política y legal para todos aquellos que de alguna manera están ayudando al gobierno de Israel en su operación militar en Gaza.

Hay un punto que hay que entender, de cuyas sutilezas no era consciente antes de llegar aquí. La pregunta esencial ante el tribunal es, básicamente, ¿se trata de un genocidio o no? Pero eso no es lo que el tribunal tiene que decidir ahora. Esa cuestión más amplia será juzgada por sus méritos, y llevará tiempo. Pero en este momento, el tribunal se está pronunciando sobre la solicitud de «medidas provisionales» [para prevenir el genocidio, lo que requeriría una acción inmediata, tal vez incluyendo un alto el fuego].

Por eso, en primer lugar, debemos dar un millón de gracias al gobierno sudafricano por tomar esta iniciativa. Como uno de los representantes de un país que no ha hecho esta petición, puedo asegurarles que no me siento muy orgulloso de ello en estos momentos. La convención sobre el genocidio también fue firmada por Francia: la forma en que funciona es que los firmantes pueden tomar medidas y pedir a otro firmante de la convención que rinda cuentas de sus actos.

Así pues, lo que el tribunal tiene que decidir es si toma las medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica en beneficio de los palestinos y de la población de Gaza. Si hay factores que sugieren que esto va a acabar en genocidio, entonces el tribunal tiene competencia para decir «alto» y tomar una decisión. No sería la primera vez, y éste no es un caso especial. El tribunal ya se ha pronunciado sobre casos similares en los que existía la misma acusación de genocidio, por ejemplo contra los pueblos rohingya. En el magnífico caso que Sudáfrica ha presentado esta mañana se citaban varios antecedentes de este tipo. La decisión se tomará rápidamente, ya que se trata de medidas provisionales contra una masacre de consecuencias irreparables.

Se han añadido muchos documentos al expediente, y los expertos y activistas aquí presentes, son conscientes del número de muertos, de la implacabilidad del asalto israelí. Lo que me ha sorprendido especialmente es hasta qué punto las propias autoridades israelíes han utilizado el lenguaje del genocidio. Se puede ver la violencia de sus comentarios. Los hizo en particular Netanyahu, pero también su ministro de Justicia, su ministro de las Fuerzas Armadas y el jefe de las Fuerzas Armadas. No se trata sólo de que una persona, en un momento de emoción, hiciera comentarios de naturaleza genocida. Si yo fuera un hombre religioso, me escandalizaría oír a Netanyahu utilizar la Biblia para recomendar masacrar a todo el mundo.

Así que hubo muchas citas, muchos ejemplos que demostraban que, sobre la base de estas incitaciones en la cúpula del Estado, incluso entre las tropas, individualmente, la gente se sentía investida de una misión genocida, diciendo que debemos matarlos a todos, que no hay inocentes, incluidas las mujeres y los niños. Fue un momento muy fuerte.

Para mí, después de haber visto esta violencia desenfrenada durante tanto tiempo, cuando entras en un entorno legal es casi un momento de reconciliación con la humanidad. De repente, vuelves a tratar con un pueblo humano cuyos derechos están garantizados. Tal vez ese no vaya a ser el resultado inmediato, pero significa mucho. Y no tenemos otra opción. Si no queremos la ley del más fuerte, entonces necesitamos la ley internacional. Por eso se ha defendido tan brillantemente la causa palestina esta mañana, porque partimos de hechos probados y documentados. Después, el tribunal juzgará hasta qué punto están probados, pero eran hechos.

No se trataba de discursos ideológicos, aunque había un cierto compromiso por parte de Sudáfrica, que remontaba la historia de este momento no al 7 de octubre, sino al principio, al final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, en el tribunal, todo el mundo hablaba en los términos del derecho internacional, de las Naciones Unidas, de las posiciones adoptadas por el secretario General. En resumen, estábamos en un camino trillado. Creo que para nosotros es un verdadero punto fuerte en el que basarnos, porque nos permite establecer la coherencia de ciertos principios políticos. No es que un día seamos de tal o cual punto de vista y al día siguiente, ante una situación similar, nos neguemos a ver nada. Eso es el «campismo», la lógica según la cual, por estar alineado con tal o cual bando, simplemente te pones detrás del líder correspondiente.

Mi posición, y la de La France Insoumise, es la no alineación. Eso no significa replegarse en una cómoda posición de equidistancia o neutralidad. Se trata más bien de comprometerse con principios que siguen siendo coherentes, sean quienes sean los actores implicados. Así pues, todos los crímenes de guerra deben ser condenados. Como dijo muy rotundamente uno de los abogados: sea cual sea el motivo, sea cual sea la acusación del bando contrario, sea cual sea la situación, y estemos en paz o en guerra, nada justifica el genocidio. Nunca, bajo ninguna circunstancia.

El papel de un país civilizado, especialmente de uno que ha firmado convenciones, es respetar su propia palabra y los compromisos que ha contraído. Creo que lo que se está diciendo aquí, si se difunde ampliamente, animará a mucha gente a tomar partido. Porque uno de los argumentos más brillantes que oí en la sala fue el de unos médicos que, antes de abandonar un hospital, escribieron en una pizarra: «Hicimos lo que pudimos. Recuérdennos». Y el abogado dijo: «¿Quién va a poder mirarse al espejo mañana? Porque sean cuales sean los acontecimientos del día, los altibajos, todos sabemos a qué atenernos y sabemos que se trata de una masacre. No una masacre ‘desproporcionada’: esa palabra no encaja. Porque ninguna masacre es proporcionada, ningún genocidio es proporcionado».

Así pues, creo que la condena moral que encierra esta situación tiene verdadera fuerza. Pido a todos los que comparten mis convicciones, mi compromiso, que se impliquen. Participen en manifestaciones, firmen peticiones, sigan a los líderes históricos de este movimiento, entre los que no me encuentro. Hay gente como Salah Hamouri, como otros que siempre han militado en esta causa. Y escuchen. Todo lo que dicen es importante, porque os ayuda a formaros vuestras propias convicciones y a educaros. Nunca se educará lo suficiente sobre el derecho internacional y el respeto de la paz entre las naciones. En este momento, sabemos que este juicio ya ha tenido un primer resultado, en las declaraciones de los portavoces israelíes y estadounidenses. Aunque no creamos en su sinceridad, se han visto obligados a dejar de decir las cosas que decían al principio de esta historia.

Así que creo que ese ya es un primer resultado. Pero más allá de eso, esta vista judicial tuvo lugar. Eso en sí es una victoria de la humanidad, contra la ley del más fuerte.

JEAN-LUC MÉLENCHON

Jean-Luc Mélenchon es fundador de La France Insoumise.

