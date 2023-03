Israel/Palestina – Relato en primera persona del progrom de Huwara

Yuval Abraham *

Sin Permiso, 4-3-2023

https://www.sinpermiso.info

Traducción de Enrique García – Sin Permiso

Cuando su primer hijo nació hace seis años, Uday Dumeidi y su esposa, Ahlas, decidieron adoptar un gatito color jengibre. Construyeron una pequeña casa en una pequeña calle de la ciudad de Huwara, en la Cisjordania ocupada, junto a un olivar. Llamaron a su hijo Taym, que proviene de una de las palabras árabes para «amor», y a su gato Bousa, que significa beso. Así es como Dumeidi me contó la historia, temblando mientras sortea un charco de sangre oscura.

En la noche del pogrom de Huwara el domingo pasado, llevado a cabo por colonos, alguien mutiló al gato y lo dejó en el patio de la familia Dumeidi, justo al lado de la habitación de invitados, que fue quemada en su totalidad.

La noche después del pogrom, Dumeidi y yo nos paramos en silencio frente a las paredes ennegrecidas y la sangre que se había congelado en el suelo. Una lata vacía de comida para gatos, una almohada brillante donde el gato dormía y trozos de vidrio alrededor del suelo. Dumeidi dijo que ha amado a los animales desde la infancia, que sabe cómo comunicarse con ellos. «Son como un espejo de mis sentimientos», dijo.

El silencio se extendió por toda la ciudad después de la violencia. Pocos se atrevieron a abandonar sus hogares. Más temprano aquel día, andé por la calle principal de camino hacia la casa de Uday; los soldados estaban de pie junto a las tiendas cerradas, junto a los coches quemados, y solo se permitia la entrada de vehículos israelíes a la ciudad, cuya calle principal sirve como arteria central para el tráfico de colonos que cruzan Cisjordania de norte a sur.

Un coche se paró a mi lado. «¿Qué estás mirando?» Escuché una voz que me gritaba desde dentro del coche. Antes de que pudiera responder, dos colonos israelíes saltaron fuera. Solo cuando dije unas palabras en hebreo regresaron al coche y se fueron.

Según el ayuntamiento de Huwara, los colonos incendiaron al menos 10 casas. Los informes israelíes afirman que 400 colonos participaron en el pogrom, en venganza por el asesinato de Hillel y Yagel Yaniv, dos hermanos

del asentamiento cercano de Har Bracha. Esta es la historia de una de las familias que sobrevivieron a este pogrom.

Preparándose para lo que viene después

Comenzó a las 6 p.m., dice Dumeidi. Estaba en el trabajo cuando su esposa lo llamó. «Me dijo que [los colonos] estaban irrumpiendo en nuestra casa. Escuché gritos de fondo. Mis dos hijos gritaban por teléfono: «Papá, ven, papá, ven».

Ahlas, la esposa de Dumeidi, cuenta que encerró a sus dos hijos pequeños en el baño. Vio a los atacantes desde la ventana. Relata los acontecimientos sin hacer una pausa. «Había docenas de colonos afuera, rodeaban la casa. Al principio rompieron todas las ventanas. Luego prendieron fuego a la tela empapada en gasolina y trataron de prender fuego a la casa a través de las ventanas. Se las arreglaron para prender fuego a una habitación. La ventana del baño es terriblemente pequeña, por eso escondí a los niños allí. Intentaron entrar por la puerta. En ese momento, no sé qué pasó, simplemente me quedé congelada. Ya no podía moverme». En algún momento durante el ataque, los colonos también intentaron prender fuego al tanque de gas en el patio, con la esperanza de que explotara. Por suerte, no lo hizo.

Ahlas salió de Huwara el lunes por la mañana y regresó a la casa de sus padres en la ciudad de Salfit. Se llevó a sus dos hijos, Taym y Jood, de cuatro años, después de que recibieran tratamiento médico por inhalación de humo la noche anterior. Desde entonces, han estado intentando conciliar el sueño.

Varias familias en Huwara me dijeron que trasladaron temporalmente a sus hijos a un lugar más seguro, en su mayoría a casas de familiares que viven en ciudades más grandes como Nablus y Salfit. Huwara es una pequeña ciudad ubicada en el «Área B» de Cisjordania, lo que, en virtud de los Acuerdos de Oslo, significa que la policía palestina no tiene autoridad de seguridad y no se le permite actuar sin coordinación con el ejército israelí. Los soldados israelíes son, por lo tanto, los que se supone que deben proteger a los palestinos en estas áreas. Ha habido suficientes incidentes para demostrar que, en la práctica, los soldados proporcionan cobertura a los ataques de los colonos. Por lo tanto, los palestinos se ven obligados a valerse por sí mismos.

Conocí a Dumeidi mientras estaba sentado solo en casa, entre los cristales rotos. Algunos familiares vinieron más tarde a estar con él, para ayudar a protegerla en caso de que fueran atacados de nuevo.

Esa noche, Ahlas lo llamó varias veces desde Salfit, preocupado por él. Cada vez, Dumeidi se disculpaba conmigo, miraba hacia otro lado y hablaba suavemente al teléfono. Le dijo que estaba tranquilo por ahora. Que estaban preparados para lo que pudiera suceder. Le preguntó si había comido, luego se preguntó qué había comido, y sus ojos de repente se llenaron de lágrimas.

«Estás completamente solo»

En la noche del pogrom, Dumeidi tardó una hora en llegar a su casa debido a los puestos de control del ejército. «Estaba de pie en la carretera principal cerca de mi casa, en el apogeo del ataque, pero los soldados no me dejaron pasar», relató. «Me volví loco. Solo sé un poco de hebreo. Mi padre estaba conmigo, y les gritó en hebreo: «¡Están quemando nuestra casa, hay niños pequeños y mujeres dentro!» Pero no nos dejaron pasar».

Dumeidi describió cómo sacó su teléfono para mostrar a los soldados una foto de Jood, que utiliza como protector de pantalla. «Pero no tuvieron tiempo de mirarla porque mi esposa llamó. La puse en el altavoz para que pudieran oír. Todo lo que podíamos oír eran gritos. Recuerdo haber escuchado a alguien [uno de los colonos] gritar en hebreo: «Abre, zorra». Entonces fue cuando uno de los soldados me dejó pasar».

Varios testigos que resultaron heridos durante el pogrom contaron historias similares. Inmediatamente después del ataque, el ejército impuso un toque de queda en Huwara. El tráfico hacia y dentro de la ciudad fue cerrado por los puestos de control. Alrededor de las 6 p.m., cientos de colonos atravesaron las barreras. Durante al menos una hora, los atacantes prendieron fuego a las casas dentro del pueblo, mientras los soldados se quedaron en las afueras del pueblo, impidiendo físicamente la entrada de los residentes locales.

Dumeidi corrió a su casa. El aire estaba rojo por los incendios, me dice. Los atacantes se habían dividido en grupos, según los residentes, y habían actuado de una manera relativamente organizada. Alrededor de la casa de Dumeidi había 30 personas, un pequeño número de ellas enmascaradas. Algunos llevaban piedras, cócteles Molotov y varillas de metal. Otros estaban armados con armas de fuego. Intentaron prender fuego a la casa. Se acercó a ellos por detrás.

«Pensé para mis adentros: ¿cómo puedo entrar en la casa así? Así que traté de fingir que era uno de ellos. Tomé piedras en mis manos, me puse una capucha en la cabeza y me paré junto a ellos. Funcionó. Le grité a mi esposa desde la ventana: «Estoy aquí, estoy aquí». Entonces se dieron cuenta de quién era yo, de que yo era el dueño de la casa. Empezaron a tirarme piedras». La espalda de Dumeidi todavía lleva las marcas de las piedras. Cuando lo conocí, también estaba cojeando por la paliza que recibió.

Cuando Dumeidi se acercó a su casa, vio a su madre acostada inconsciente junto a la puerta principal de la casa adyacente, donde vive con su abuela. Inmediatamente cruzó el patio hasta la casa de al lado, solo para encontrar a su abuela en la sala de estar.

«Ella tiene 87 años y sufre de una enfermedad neurológica», dice. «Estaba en el suelo de la sala de estar, temblando, y algo salía de su boca, como espuma. Sus ojos estaban abiertos, pero las pupilas no eran visibles. No hablaba. No sé cómo describir cómo me sentí. ¿A dónde deberíamos ir [para ayudar] a mi madre, a mi abuela, a los niños? Mientras estaba cuidando a mi madre, veía a los colonos rompiendo todo desde el exterior.

Estás completamente solo, y tienes que protegerte».

Una dinámica habitual

Dos testigos presenciales palestinos dijeron que a lo largo de este tiempo, varios soldados israelíes estaban de pie junto a los colonos. «Simplemente miraban», coincidió Dumeidi.

En un momento dado, cuando más familiares y vecinos llegaron a la casa, los palestinos comenzaron a lanzar piedras, tazas y otros utensilios de cocina a los colonos. Luego, los soldados comenzaron a hacer retroceder a los colonos mientras disparaban gas lacrimógeno contra los palestinos, antes de que uno de los soldados abriera fuego contra los residentes. Según los testigos y la clínica local en Huwara, cuatro palestinos resultaron heridos por disparos mientras defendían la casa de su familia; tres fueron disparados en la pierna, el otro fue golpeado en el brazo.

Esta es una dinámica habitual que se repite en ataques similares en toda Cisjordania. Un grupo de colonos israelíes invade una aldea, y cuando los residentes locales les tiran piedras, los soldados disparan a los palestinos para proteger a los israelíes que atacan. Por lo tanto, el ataque es prolongado, y a veces se vuelve fatal.

Desde 2021, el fuego del ejército ha matado al menos a cuatro palestinos en aldeas del norte de Cisjordania durante ataques documentados de colonos enmascarados: Muhammad Hassan, de 21 años, en Qusra; Nidal Safdi, de 25 años, en Urif; Hussam Asaira, de 18 años, de Asira al-Qabilyia; y no sería sorprendente que Sameh Aqtesh, que fue asesinado durante la violencia del domingo en Huwara, muriera en circunstancias similares, aunque los detalles exactos de su muerte aún no han salido a la luz por completo.

Los vecinos que vinieron en ayuda de Dumeidi finalmente lograron expulsar a los atacantes. Los colonos quemaron una habitación y robaron relojes, un televisor y un ordenador portátil. «Lo sacaron todo del interior, y el último que salió quemó la habitación», dijo Dumeidi. Cuando la familia salió, encontraron a su gato, Bousa, mutilado.

¿No es una pena morir así?

A altas horas de la noche, mientras me dirigía a mi coche para hacer el viaje de regreso a Jerusalén, escuché silbidos desde uno de los tejados. Un grupo de 10 hombres palestinos estaba de pie por encima de mí en la parte superior de una casa cuyas ventanas habían sido destrozadas, y me hicieron señas para que tuviera cuidado. Me dijeron que caminara lentamente en su dirección, porque vieron desde el techo que los colonos acababan de entrar en el pueblo de nuevo. Alguien bajó, abrió una puerta cerrada con llave y me llevó arriba. Me sugirieron que esperara con ellos hasta que pasara la tormenta, y que rezara para queno quemaran mi coche, que estaba estacionado en la calle principal.

En el techo, vi dos cubos llenos de piedras y algunos tirachinas. El grupo me explicó que durante el pogrom, nadie pudo llegar a tiempo para proteger sus hogares, razón por la que los colonos pudieron hacer tanto daño. Alrededor de 15 familiares y vecinos habían viajado durante una hora por caminos sinuosos desde Nablus para eludir los puestos de control del ejército y llegar a Huwara. Es importante estar aquí juntos, como familia, en caso de que pase algo, dijeron.

Estaba oscuro. Alguien me ofreció un abrigo. Los techos a nuestro alrededor también estaban llenos de familias, mirando. Esperando. Abajo, en la tranquila calle principal, brillaban luces blancas. Arriba había una montaña alta, una silueta redonda y, en su cima, una delgada franja de luz. Estas son las casas del asentamiento de Yitzhar. Un teléfono parpadeó de repente. Alguien recibió un mensaje. «Hubo un ataque en Jericó, hay víctimas». Alguien más me preguntó si era cierto que había manifestaciones en Israel contra el pogrom.

Cuando se enteró de que soy judío, el anciano del grupo extendió la mano y dijo en un hebreo fluido: «¿Para qué sirve todo esto? Todas estas personas que mueren, de nuestro lado y de tu lado. ¿No es una pena morir así, por la tierra? Nuestro destino es vivir aquí juntos». Dijo que había trabajado toda su vida en Israel, había participado en grupos de diálogo y que se necesita una verdadera paz, con igualdad y respeto por su pueblo, que vive «como súbditos de segunda clase del ejército, con identificaciones verdes».

Un joven que estaba a su lado sonrió. Luego me dijo en árabe: «Mira, mira», mientras recogía una piedra, la colocaba en la honda y la soltaba. La piedra se estrelló contra las paredes del techo. Me ofreció un cigarrillo. Traté de romper el hielo, diciendo que parece que puede estallar una guerra pronto. «Ojalá», respondió casualmente.

Resultó que los dos tenemos exactamente la misma edad. Pero nunca ha salido de Cisjordania. Nunca ha visto el mar ni ha visitado Jerusalén. Su padre fue encarcelado durante la Segunda Intifada, y desde entonces toda la familia ha estado en la lista negra de Shin Bet, lo que significa que no pueden recibir permisos, y los soldados los detienen de vez en cuando en los puestos de control. Casi no sabía hebreo. Como todos los jóvenes que estaban esperando allí, en alerta en el techo, es parte de una generación nacida en el régimen de permisos de Israel y bajo la sombra del muro de separación.

Hablamos durante una hora sobre la violencia. Dijo que había aumentado desde la elección del nuevo gobierno, pero que siempre había estado ahí. Habló de la frustración con la Autoridad Palestina, que «que hace todo lo que Israel le dice» y solo mantiene la ocupación, y de cómo espera que algo cambie ya, incluso si es una guerra, siempre y cuando haya cambio. Me habló de un amigo suyo que recibió un disparo de los soldados por lanzar piedras, y de cómo desde entonces ha estado sumido en una furia que no puede abandonar.

Debajo de nosotros, un grupo de colonos con banderas israelíes intentó entrar de nuevo en Huwara. Los soldados los bloquearon esta vez. En este techo, al menos, la noche pasó en silencio.

* Yuval Abraham, periodista y activista político que vive en Jerusalén.

***

¿Por qué no hay dos lados en el pogrom de Huwara?

Haggai Matar *

El domingo por la mañana, un hombre palestino mató a tiros a dos colonos israelíes, los jóvenes hermanos Hillel y Yagel Yaniv, mientras conducían por la ciudad palestina de Huwara, en la Cisjordania ocupada. Más tarde ese día, cientos de colonos participaron en un asalto durante horas a través de Huwara y varios pueblos vecinos, quemando docenas de coches y casas (algunas con gente dentro), lanzando piedras a ambulancias, hiriendo a palestinos y matando ganado. Un palestino, Sameh Aqtash, fue asesinado a tiros, ya fuera por colonos o por soldados que los protegieron.

El ataque a Huwara, que muchos llaman un pogrom, ha generado una protesta pública en Israel contra los colonos que lo cometieron. Miles de israelíes salieron a las calles de varias ciudades el lunes por la noche para protestar contra la ocupación y en solidaridad con la gente de Huwara. Los israelíes donaron más de un millón de shekels en 24 horas para apoyar a las víctimas. Los comentaristas de noticias y los miembros de la Knesset de la oposición criticaron duramente a los colonos, al ejército que no actuó para detenerlos y a los altos ministros del gobierno que alentaron arrasar la ciudad (uno de esos ministros, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, también repitió esos llamamientos a la limpieza étnica después del evento). Los líderes políticos de todo el mundo siguieron rápidamente su ejemplo. El miércoles, durante las protestas masivas del «Día de la Protesta» en todo el país, los manifestantes corearon «¿Dónde estabas en Huwara?» a los agentes de policía.

En respuesta, muchos miembros de la derecha israelí y sus lacayos en el mundo hasbara han argumentado que es sesgado «solo preocuparse» por los ataques de los judíos contra los palestinos, e ignorar el asesinato por parte de un palestino de los dos hermanos israelíes. Hay mucho que decir en respuesta a esa afirmación, y lo siguiente es un intento de hacerlo, brevemente:

1. Es trágico que maten a personas. Todas las personas. Ser humano significa cuidar y lamentar cuando se pierden vidas. Eso siempre es cierto, y ciertamente en el caso de los jóvenes hermanos judios. Mi corazón está con los padres que perdieron a dos hijos de un solo golpe. Si eso no es evidente para todos, debería serlo, y afirmar que a la gente «no le importan» estas muertes es deshumanizarlas. La afirmación es aún más escandalosa cuando se trata, como lo hacen tan a menudo, de los mismos políticos que justifican los ataques israelíes contra los palestinos y muestran poco o ningún arrepentimiento por la muerte de estos últimos.

2. Existe todo un sistema diseñado para prevenir y responder a los asesinatos de judíos israelíes. Un ejército, una fuerza policial, una fuerza de policía fronteriza, un Shin Bet, incluso un Mossad si es necesario, y todo un estado construido exclusivamente para proteger a los judíos. Los palestinos, por otro lado, no tienen a nadie que los proteja. El ejército a menudo guarda silencio ante el terror de los colonos o se une y lo respalda, como hemos demostrado en el pasado en el caso de las milicias conjuntas de colonos y soldados que atacan y matan a palestinos.

En casos raros y extremos, como en Huwara esta semana, los soldados pueden intervenir y rescatar a los palestinos de sus hogares en llamas para que no mueran. Aún así, esos mismos soldados nunca pensarían en disparar a los asaltantes, como sin duda lo habrían hecho si hubieran sido palestinos, o incluso llevado a cabo arrestos masivos; solo siete de los cientos de colonos que participaron en el ataque fueron arrestados, no por atacar a los palestinos, por cierto, sino por atacar a los soldados, y todos ellos fueron liberados rápidamente (por el prurito de comparar, más del doble de ese número fueron arrestados el pasado sábado en las protestas no violentas en Tel Aviv, y más de cuatro veces ese número en las manifestaciones del miércoles).

Incluso ahora, tres días después, el ejército continúa hablando de la «caza del terrorista», es decir, del palestino que disparó a los hermanos israelíes, pero nadie está hablando de cazar a quien mató a Sameh Aqtash, o de aquellos que prendieron fuego a las casas de familia en Huwara. Es por eso que tenemos que gritar especialmente contra los terroristas judíos.

3. Hay una diferencia entre las acciones de los individuos de un grupo oprimido que matan a personas del grupo opresor, y la violencia del lado más fuerte que lleva a cabo o respalda el estado. Los pogroms como los que vimos en Huwara, al igual que los bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí en Gaza que arrasaron con familias enteras, no son un error, sino una característica del régimen que hemos creado.

4. En consecuencia, nuestra responsabilidad como israelíes por las acciones de otros israelíes, desde el lado que tiene todo el poder, no es la misma que nuestra responsabilidad por las acciones de los palestinos.

5. Hay algo tramposo cuando se enmarca la historia exclusivamente en torno al asesinato de los hermanos israelíes en Huwara esa mañana, como si las acciones de los colonos fueran una mera «respuesta», un quid pro quo iniciado por los palestinos. Solo unos días antes, el ejército israelí mató a 11 personas en Nablus, algunas armadas y varias no, en una brutal incursión a la luz del día; no hay razón para «iniciar el reloj» solo con el asesinato de los hermanos Yaniv. Además, a los palestinos se les han negado los derechos básicos bajo el régimen israelí durante décadas, pero esto rara vez, si es que alguna, influye en la forma en que se enmarcan estos eventos.

6. Lo que me lleva a mi punto final: esta no es una historia de «dos lados peleando entre sí». No hay igualdad bajo el apartheid. Hay una superpotencia regional que tiene uno de los ejércitos más fuertes y sofisticados del mundo, y que disfruta de un tremendo apoyo internacional que pisotea a millones de personas privadas de derechos bajo un régimen militar racista. La responsabilidad final de todo lo que sucede en este país, incluido el asesinato de los hermanos yaniv, recae en el estado que perpetúa esta injusticia y opresión, y en todos nosotros como sus ciudadanos.

Los palestinos como pueblo, e incluso la Autoridad Palestina, que durante años ha estado operando como subcontratista de la ocupación israelí, no tienen forma de evitar el próximo ataque de palestinos individuales, o el siguiente. Israel tampoco puede prevenir todos los ataques, pero lo que puede y debe hacer es elegir un camino basado en la igualdad y la justicia para todos. Y eso depende de nosotros.

* Haggai Matar, es un premiado periodista israelí y activista político, directos ejecutivo de la revista +972

***

Cómo no mostrar solidaridad con las familias de Huwara

Orly Noy *

Miles de personas donaron a un crowdfunding creado por un político israelí. Pero es probable que su visión e implementación militarista haga más daño que bien.

Yair «Yaya» Fink, miembro de la Knesset por el Partido Laborista, tardó menos de 48 horas en recaudar más de 1,5 millones de NIS para las víctimas del pogrom de los colonos en Huwara a principios de esta semana. Fink, un judío religioso que ha participado durante años en varias iniciativas políticas, se enfrentó a un torrente de críticas abusivas de la derecha israelí al anunciar su campaña de financiación colectiva para los palestinos cuyas propiedades fueron destruidas en el ataque de los colonos el domingo. Pero el martes, se hizo mucho más difícil defender la iniciativa de Fink.

Yael Shevah, un colono de Havat Gilad, uno de los asentamientos más violentos de los alrededores de Huwara, le preguntó a Fink en Twitter cómo planeaba distribuir el dinero. Fink respondió: «Hay dos ex miembros de alto rango de Shin Bet y la Administración Civil que están mapeando que casas/familias fueron quemadas, asegurándose de que no tengan antecedentes de seguridad, y luego buscaremos el número de su cuenta bancaria y el dinero se les transferirá».

El lector medio puede pensar que, en las circunstancias dadas, cualquier dinero que se pueda enviar a las familias de Huwara sería un paso hacia la reconstrucción de sus vidas. Pero la iniciativa de Fink no solo es moralmente problemática, sino que también es francamente peligrosa.

El sitio de crowdfunding de Fink es militante hasta la médula. Menciona que el es un sionista religioso que el año pasado pasó 50 días en la reserva del ejército israelí para «proteger a los israelíes de los terroristas». Insta a sus posibles donantes a «permitir que las fuerzas de seguridad hagan el trabajo que saben hacer bien», y llama a su iniciativa «Nuestra Reserva Civil». Al hacerlo, Fink no solo encubre la participación del ejército en los crímenes cometidos en Cisjordania, incluido el pogromo en Huwara, donde, según muchos testimonios, los soldados no levantaron un dedo para detener a los asaltantes, sino que también esteriliza el incidente de cualquier dimensión política, lo que lo convierte en un evento puramente humanitario.

Esto hay que decirlo directamente: el pogrom en Huwara es ante todo un crimen político cometido bajo los auspicios de los mecenas políticos de los asaltantes, que ahora se sientan en el gobierno. Pero también es un crimen cometido en colaboración con el ejército, el brazo ejecutivo de Israel en los territorios ocupados. El público israelí no puede limpiar su conciencia a través de contribuciones humanitarias a sus víctimas mientras continúa adorando a la institución que permite o lleva a cabo estos crímenes.

El hecho de que el ex personal de Shin Bet esté siendo utilizado para distribuir los fondos hace que el proyecto de recaudación de fondos de Fink sea fundamentalmente inmoral. Cualquiera que esté un poco familiarizado con la extensión del control de Shin Bet sobre todos los aspectos de la vida palestina en Cisjordania debería estar horrorizado no solo por su participación, sino por el hecho de que el proyecto se presenta «en beneficio de los residentes».

El Shin Bet proporciona regularmente información sobre el «peligro» que plantean los palestinos con el fin de negarles la libertad de movimiento y permitir que los militares lleven a cabo arrestos administrativos sin ningún tipo de supervisión. Así, por ejemplo, los familiares de los palestinos que participaron en la lucha contra la ocupación, y a veces incluso los familiares de los palestinos que fueron asesinados por las fuerzas de ocupación, están en las listas negras de Shin Bet, simplemente porque la organización decidió que tienen una «motivación para la venganza» y, por lo tanto, se les deben negar las libertades básicas.

También hay palestinos a los que, en virtud de la extorsión de Shin Bet, se les concede libertad de movimiento y acceso a tratamiento médico a cambio de su colaboración con la ocupación. Y esta es precisamente la razón por la que el proyecto de Fink representa un peligro real y material para los palestinos: los marca como beneficiarios de las donaciones recaudadas por Shin Bet y los convierte en colaboradores. Esto representa un peligro mucho mayor para la vida de cualquier palestino que pueda beneficiarse de estos fondos.

El impacto que causó el pogrom entre un público tan grande y la voluntad de movilizarse para ayudar a sus víctimas es importante. Pero el pogrom en Huwara no es un terremoto. Es un crimen nacionalista con una agenda política clara, y ninguna ayuda a sus víctimas puede borrar eso. Ciertamente, no debe fortalecer indirectamente las fuerzas que mantienen y se alimentan de esta realidad.

* Orly Noy Activista política y traductora del farsi es editora de la revista hebrea Local Call y presidenta del comité ejecutivo de la ONG B’tselem y miembro del partido Balad.

(Publicado originalmente en https://www.972mag.com)

Me gusta esto: Me gusta Cargando...