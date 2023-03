Inteligencia artificial está sustituyendo a abogados

Por Adán Salgado Andrade

En esta era de desarrollo de softwares entrenadores, llamados eufemísticamente Inteligencia Artificial, IA, se han dado algunos interesantes adelantos, como el generador de texto Chat GPT, que puede ayudar a hacer investigaciones básicas, pero no a realizar ensayos o novelas, como se quiso clamar en un principio. Si desean conocer una problemática, pueden emplearlo, pero no esperen a que les haga complicados tratados sobre el tema (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2023/01/chatgpt-permite-conocer-temas-muy.html).

Sin embargo, en algunos casos, hay tanto temor de que, en efecto, uno de tales programas pueda sustituir a una persona que, recientemente, hasta se prohibió su empleo en un juicio, en el que un “robot legal” iba a asesorar a un hombre que quería defenderse de multas que consideraba injustas. Eso iba a ser en un juzgado, pero, finalmente, los temores de abogados, jueces y fiscales, prohibieron que se hiciera ese juicio asistido por IA.

Justamente el artículo “Un robot fue preparado para discutir en la corte, pero se dieron las amenazas hasta de cárcel”, firmado por Bobby Allyn, publicado por el portal digital NPR, expone esa situación (ver: https://www.npr.org/2023/01/25/1151435033/a-robot-was-scheduled-to-argue-in-court-then-came-the-jail-threats).

Comienza el artículo mostrando una foto del Joshua Browder, un joven de expresión tranquila, inteligente. El fundó la naciente empresa DoNotPay, con la que ha pretendido dar asesoría gratuita en casos legales. Fue fundada en el 2015 y ha logrado recabar fondos por $28 millones de dólares, “incluyendo financiamiento de la prominente firma de capital emprendedor (venture capital) Andreessen Horowitz, de acuerdo con la firma de análisis PitchBook”.

La asistencia al hombre británico que emplearía el robot legal, iba a realizarse con él inglés, usando lentes inteligentes que grabarían las conversaciones del juez y del fiscal, las transmitiría al robot y este le comunicaría al “acusado” qué tenía que decir para defenderse. “Pero comencé a recibir amenazas, incluso, de que me encarcelarían si seguía con el proyecto”, refiere Browder, “por ello fue que desistimos” .

Dice que el problema es que en los juicios, está prohibido grabar, tomar fotos y, mucho menos, las comunicación del acusado con el exterior. Por eso, las amenazas.

“La verdad, es que esto lo hago, porque contratar un abogado es muy caro y ésta, sería una forma más económica, para que una persona pueda defenderse”, dice Browder.

Tiene razón, pues, además, con los sistemas corruptos de justicia, en complicidad con abogados igualmente corruptos, quien no tenga dinero para pagarse un juicio, aunque sea inocente, será sentenciado, incluso, a muerte, como se ha hecho en Estados Unidos, con tantos que han sido ejecutados y que luego se demostró que eran inocentes.

No sólo eso, sino que en dicho país, los detenidos, sean o no culpables, deben de pagar una fianza, que la mayoría de las veces, no pueden pagar. Así que permanecen en la cárcel porque no tiene dinero. Entonces, es cuando codiciosas empresas prestamistas ofrecen pagar las fianzas, a cambio de negociar leoninos contratos, los que endeudan casi de por vida a los que aceptan tales fianzas o les quitan lo que hayan dejado en prenda, como una casa, auto o lo que sea (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2019/07/el-muy-lucrativo-sistema-carcelario.html).

Browder vio la orden de interrumpir el juicio, como algo anacrónico, que estaría en contra de adelantos que pueden resultar benéficos.

¡Ah, pero cómo todas esas barras de abogados temerosos de que un robot legal les robe su trabajo, no han protestado por el uso de la IA en el desarrollo de armas, como las que los judíos emplean contra sufridos palestinos, como tanques autónomos o metralletas automáticas! (ver: http://adansalgadoandrade.blogspot.com/2022/11/crecen-las-aplicaciones-militares-de-la.html).

Quizá no quieren esos abogados perder muy lucrativos, corruptos casos. Sin embargo, ya hay varios programas que los “asisten”, digamos, en las cuestiones legales. Por ejemplo, la firma legal inglesa Allen & Overy, emplea la herramienta AI Harvey con sus 3,500 empleados para que sepan sobre “tal ley, hacer un borrador y comunicarse con los clientes. Y les ha dado muy buen resultado” (ver: https://www.wired.com/story/chatgpt-generative-ai-is-coming-for-the-lawyers/).

Así que lo que trata de hacer Browder, es loable, aunque, a fin de cuentas, se trate de un negocio, pero al menos no está usando la IA para matar a gente.

Por la mencionada prohibición, Browder dice que, de momento, su empresa será usada solamente “para que la gente reciba asesoría sobre caras cuentas médicas, suscripciones no deseadas y problemas con agencias que cobran créditos. De todos modos, Browder espera que DoNotPay pueda ser usado, en poco tiempo, en una sala de juicios”.

Sí, qué bueno que pueda brindar asesoría a personas que deban de pagar carísimas cuentas hospitalarias, fraudulentas, muchas veces. O los casos de suscripciones no deseadas, que también son frecuentes (es muy problemático, por ejemplo, dar de baja una suscripción de ésas que se renuevan automáticamente). O el caso de las cobradoras de créditos bancarios vencidos, que hasta recurren a amenazas, lo cual es ilegal.

Dice Browder que quizá la desconfianza de los abogados y jueces es que su aplicación sea llamada “abogado robot”, por miedo a ser reemplazados. “Pero yo creo que están viendo sólo los árboles, no el bosque, pues, finalmente, la tecnología debe de avanzar y aplicarse en los muy obsoletos juzgados”.

Tiene razón, porque, muchas veces, un “buen abogado” es el que conoce muchas leyes y sus vericuetos. Un software legal, al que se haya alimentado con todos los códigos legales de un país, podría, en segundos, hallar una ley o cláusula aplicable para lograr la inocencia de un acusado.

Y si eso se generaliza, ya no será muy útil que alguien estudie “derecho”, como muchos hacen.

Quizá sea mejor y más práctico emplear DoNotPay.

Al menos, no se comportará como un corrupto abogado.

Contacto: studillac@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...