20 aniversario de la invasión de Irak: una guerra sangrienta para los intereses imperialistas de EEUU

Alistair Tice

Imagen: Alumnos de una escuela se manifiestan contra la guerra de Irak. Foto: Sarah SE



Hace 20 años, en la primavera de 2003, comenzó la guerra de Irak con el bombardeo y la invasión de Irak por parte de Estados Unidos y el Reino Unido. La oposición masiva a la guerra, que incluyó una marcha de hasta dos millones de personas en Londres el 15 de febrero, y otras acciones como los paros escolares del «Día X», cuando comenzó la invasión el 20 de marzo, no fueron suficientes para detener la «guerra por petróleo» de George Bush y Tony Blair. Las vidas de millones de iraquíes fueron devastadas, el Partido Laborista de Tony Blair quedó permanentemente dañado y la autoridad del imperialismo estadounidense sufrió un duro golpe. Alistair Tice, miembro del Comité Nacional del Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales), analiza los acontecimientos y las lecciones que los activistas contra la guerra y los socialistas pueden extraer de la guerra de Irak.

Antes de ser depuesto como presidente, capturado y posteriormente ejecutado, Saddam Hussein había sido respaldado por el imperialismo estadounidense por sus propios intereses estratégicos. Lo apoyó en la guerra de Iraq contra Irán (1980-88), con la esperanza de derrotar al régimen de los ayatolás que llegó al poder tras la revolución iraní de 1979, que derrocó al Sha prooccidental.

Pero la invasión por Saddam de su vecino Kuwait, rico en petróleo, en 1990 le puso en conflicto con los intereses imperialistas estadounidenses en Oriente Próximo, lo que desembocó en la primera Guerra del Golfo. Una rápida victoria militar estadounidense en 1991 dejó a Sadam en el poder, pero contenido por las sanciones de Naciones Unidas (que provocaron la muerte de 500.000 niños) y las zonas de exclusión aérea.

Fue el atentado terrorista del 11-S de 2001 de Al Qaeda contra las Torres Gemelas lo que dio al capitalismo estadounidense el pretexto para extender su influencia en la región. Tras otra rápida victoria inicial contra los talibanes en Afganistán (acusados de dar cobijo a Osama bin-Laden), Bush dirigió sus miras a Irak, rico en petróleo, al que había nombrado parte del «Eje del Mal» en la «Guerra contra el Terror» declarada tras el 11-S.

En un intento de superar la oposición pública a la guerra en Irak, se lanzó una enorme campaña de propaganda bélica a ambos lados del Atlántico. Bush y Blair justificaron la invasión de 2003 con la mentira de que Sadam tenía «armas de destrucción masiva» y que supuestamente albergaba a terroristas de Al Qaeda. Pero las armas nunca se encontraron, y Al Qaeda y su filial Estado Islámico apenas existían en Irak antes de la ocupación estadounidense. El «dudoso» dossier de inteligencia de Blair llegó a afirmar la mentira de que Irak podía lanzar armas de destrucción masiva contra las fuerzas militares británicas en 45 minutos. Las Naciones Unidas fueron marginadas y, con divisiones en la alianza militar de la OTAN, Bush y Blair formaron una «coalición de voluntarios» para ir a la guerra.

Una campaña de bombardeos de «conmoción y pavor» de tres semanas de duración condujo a otra rápida victoria militar que derrocó a Sadam Husein, y Bush declaró «¡misión cumplida! Pero el vacío de poder que quedó tras el desmantelamiento por parte de Estados Unidos del aparato estatal de Sadam, dominado por los suníes, dio lugar a una larga insurgencia contra las fuerzas de ocupación de la coalición estadounidense y británica, y a enfrentamientos sectarios entre la mayoría chií y la minoría suní, anteriormente dominante. Con la ocupación empantanada, las fuerzas imperialistas recurrieron cada vez más a un régimen de tipo colonial, como los asedios y la destrucción de la ciudad de Faluya en 2004 como forma de castigo colectivo, simbolizado por las grotescas imágenes del centro de detención de Abu Ghraib de prisioneros iraquíes encapuchados siendo humillados y torturados por las tropas estadounidenses.

El nombramiento del primer ministro chií prooccidental y sectario Nouri al-Maliki entre 2006 y 2014 alimentó el resentimiento suní e intensificó la guerra civil sectaria. Tras un «aumento» de las tropas estadounidenses, las fuerzas de ocupación alcanzaron un máximo de 170.000 efectivos, pero siguieron sin poder contener la insurgencia y el conflicto sectario.

A medida que aumentaban las bajas de tropas estadounidenses y británicas, crecía la oposición a esta guerra imposible de ganar, basada en mentiras y petróleo. Las tropas de combate estadounidenses se retiraron oficial e ignominiosamente de Irak a finales de 2011, pero no antes de que se adjudicaran contratos a empresas petroleras internacionales para algunos de los yacimientos petrolíferos iraquíes.

Las fuerzas militares estadounidenses regresaron con ataques aéreos y operaciones encubiertas en 2014 para apuntalar al gobierno sectario de Maliki, que se vio desbordado por los avances del Estado Islámico y otras fuerzas. Aprovechando el resentimiento suní y atrayendo a yihadistas internacionales, Estado Islámico había tomado las ciudades de Mosul y Tikrit, y controlaba el 40% del territorio iraquí.

Se consideró que Estado Islámico había sido derrotado en 2017, pero las tropas estadounidenses se quedaron. Tras el asesinato unilateral por parte de Donald Trump, en suelo iraquí, del general iraní de alto rango Suleimani y de un líder de las milicias iraquíes en enero de 2020, el Parlamento iraquí votó a favor de que todas las tropas extranjeras abandonaran el país. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, retiró todas las tropas de combate estadounidenses restantes para finales de 2021, lo que supuso, junto con Afganistán, una segunda retirada humillante de una guerra desastrosa, pero otra guerra con costes horribles para las víctimas.

Al menos 200.000 iraquíes murieron durante la ocupación, y algunas estimaciones llegan al millón de muertos. Dos millones de refugiados abandonaron el país, con otros 4,4 millones de desplazados internos. Según un estudio, entre el 60% y el 70% de los niños sufrían trastornos psicológicos.

Se calcula que la guerra ha costado a Estados Unidos más de 2 billones de dólares, cifra que va en aumento. Casi 5.000 soldados de la coalición murieron, entre ellos 179 británicos.

Tony Blair, descrito como el caniche de Bush y ridiculizado como criminal de guerra por su complicidad en llevar a Gran Bretaña a la guerra, se vio obligado a dimitir como Primer Ministro en 2007, tres años antes de las elecciones generales. Desde su invasión de Irak, la afiliación al Partido Laborista se había reducido a la mitad y los laboristas habían perdido cinco millones de votos en comparación con 1997. Incluso la investigación oficial Chilcott, que finalmente informó en 2016, concluyó que la guerra fue «innecesaria», «insatisfactoria» y basada en «información defectuosa».

Para el imperialismo estadounidense, las dos humillantes retiradas de Irak y Afganistán demuestran su decreciente influencia global, especialmente en Oriente Medio. Estas guerras reforzaron el «síndrome de Vietnam» de la opinión pública estadounidense que se opone a las intervenciones militares extranjeras, un factor con el que Trump jugó en «Poner a Estados Unidos primero» en su campaña presidencial de 2016.

Los socialistas mantenemos una oposición implacable a las guerras imperialistas. Pero eso no puede significar dar apoyo al ‘enemigo de mi enemigo’, solo porque usen demagogia antiimperialista. Apoyar el derecho de los pueblos oprimidos a defenderse, incluso mediante la resistencia armada, no significa dar ningún apoyo político a dictadores como Sadam Husein o Assad en Siria, ni a islamistas de derechas como Hamás en Gaza o Hezbolá comunal en el Líbano. Por el contrario, estamos del lado de la clase obrera y las masas pobres, exigiendo organizaciones de clase independientes y lucha de masas.

Como decía el número 292 de Socialist, publicado el 21 de marzo de 2003, al día siguiente de la entrada de las tropas terrestres estadounidenses en Iraq: «La única alternativa que impedirá futuros Saddams y garantizará un futuro decente para el pueblo iraquí y los trabajadores y pobres a escala internacional es construir las fuerzas del socialismo en Iraq, en Oriente Medio y en todo el mundo. Para ello, debemos apoyar la construcción de partidos obreros de masas y de vínculos entre ellos, para que los trabajadores de todo el mundo puedan ayudar a los trabajadores iraquíes y de otros países en sus luchas por un nivel de vida decente, una democracia real y un futuro socialista.»

Oposición de masas y las mayores protestas de la historia

La preparación de la guerra provocó una oleada de oposición en todo el mundo, que culminó el 15 de febrero con una manifestación de unos 30 millones de personas contra la guerra en más de 600 ciudades, probablemente el mayor acto de protesta de la historia de la humanidad. Hasta 2 millones se manifestaron en Londres. Esta presión desde abajo obligó a 122 diputados laboristas a una revuelta parlamentaria contra Blair, y tres ministros dimitieron. Pero el movimiento de protesta, sin suficiente organización ni programa político, no fue suficiente para impedir que la clase capitalista estadounidense, con su socio menor Gran Bretaña, fuera a la guerra para reafirmar el dominio y el prestigio de EEUU en la escena mundial, ¡por no hablar del petróleo!

Yo era uno de los organizadores en uno de los casi 30 autocares que viajaron de Sheffield a Londres ese día. Llevé a mi hijo menor a la primera manifestación de su vida; había tanta gente que no pudimos movernos de Gower Street durante horas. Ni siquiera llegamos a Hyde Park porque la marcha de tres millas y media duró mucho y tuvimos que volver a casa en autocar.

Incluso la policía dijo que había 750.000 personas. Una encuesta contemporánea de ICM registró que al menos una persona de 1,25 millones de hogares se había manifestado, por lo que era más probable que hubiera cerca de dos millones de personas protestando ese día: un día estimulante e inspirador para estar vivo, lleno de esperanza para detener la guerra.

Pero no fue suficiente. Muchos se hicieron ilusiones de que las Naciones Unidas (ONU) impedirían la guerra, una ilusión reforzada por los líderes de la Coalición Stop the War (STWC), incluido el Partido Socialista de los Trabajadores, dando una plataforma acrítica al líder Lib-Dem Charles Kennedy y al «rebelde» laborista Mo Mowlam, que sólo se oponía a la guerra sin una segunda resolución de la ONU. Pero la ONU sólo ha sido siempre una institución que representa a las clases dominantes del mundo, dominada por las grandes potencias imperiales en el Consejo de Seguridad, que, si no pueden llegar a un acuerdo, es ignorado o pasado por alto por los EE.UU., como en el caso de la invasión de Irak, así como innumerables resoluciones que condenan al Estado israelí por sus acciones en Palestina.

Lo que se necesitaba a partir del 15 de febrero era construir una campaña masiva de desobediencia civil, que incluyera argumentar la necesidad de una huelga por parte de los sindicatos como único medio de detener la participación británica en la guerra. Con Blair comprometiendo los intereses estratégicos de Gran Bretaña con los del imperialismo estadounidense, necesitaba sentir que el movimiento de oposición en casa amenazaba su dominio y el del capitalismo más que la pérdida de prestigio causada por retirarse de la guerra.

Eso ya había ocurrido antes; cuando el gobierno británico envió tropas y armas a Rusia para intentar derrocar al nuevo gobierno obrero establecido tras el derrocamiento del zar en 1917, fueron detenidos por los trabajadores británicos que amenazaron con una huelga general. El 15 de febrero, la Resistencia Socialista Internacional, vinculada al Partido Socialista, distribuyó más de 50.000 octavillas en las que se pedía a los estudiantes de escuelas, institutos y universidades que abandonaran las aulas el día X, el día en que se declararía la guerra, algo que en gran medida se llevó a cabo en todo el país.

En Sheffield, cientos de estudiantes abandonaron los colegios, marcharon y ocuparon la mayor rotonda de la ciudad. Desde el andén de Hyde Park, el difunto Bob Crow, entonces secretario general del sindicato de transportistas RMT, hizo un llamamiento a la huelga.

Una semana más tarde, Bernard Roome, miembro del Partido Socialista, logró que el comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Comunicación (CWU) aprobara una resolución en la que se declaraba que el CWU «haría campaña para que todos sus miembros tomaran medidas de protesta el día en que se declarara oficialmente la guerra». Aunque se produjeron algunos paros, no se llevó a cabo la huelga general que era necesaria. El STWC y los dirigentes sindicales no intentaron seriamente prepararla.

El otro factor que faltaba era una voz política que diera expresión al movimiento contra la guerra. Los que procedían de la izquierda del Partido Laborista se vieron limitados por su pertenencia al Nuevo Laborismo de Blair. George Galloway, entonces en el Laborismo, era el diputado antibelicista más destacado. El Partido Socialista había discutido con él, antes del 15 de febrero, sobre la posibilidad de que utilizara su autoridad para lanzar un nuevo partido obrero. Pero al final habló de recuperar el laborismo.

Ocho meses más tarde fue expulsado, pero ya había pasado la mejor oportunidad para reunir a los componentes del movimiento de masas contra la guerra: los diputados laboristas de izquierdas, el «escuadrón incómodo» de los nuevos líderes sindicales de la época, el movimiento juvenil contra la guerra y las diferentes organizaciones socialistas, en un nuevo partido basado en la clase obrera.

La necesidad de un nuevo partido obrero de masas sigue existiendo hoy en día y, tras más de una década de austeridad y ahora nuevos ataques a la clase obrera, la cuestión es más acuciante que nunca. La actual oleada de huelgas ofrece nuevas oportunidades para construir una voz política para la clase obrera basada en los sindicatos. Un nuevo partido obrero de este tipo sería capaz de desempeñar el papel principal en la organización de la oposición de masas a la participación de Gran Bretaña en futuras guerras, que son inevitables bajo un capitalismo global en crisis, como lo demuestra la guerra en Ucrania.

