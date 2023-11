Instituto Nacional: SOBRE LOS DICHOS DEL SEÑOR SERGIO MICCO Y DEL SEÑOR DIPUTADO ANDRÉS JOUANNET EN LUN 10/11/2023

Señor Director:

He leído con atención la nota publicada este viernes 10 de noviembre en su diario y que se titula: “Para que la Universidad de Chile no se convierta en un nuevo Instituto Nacional, hay que terminar con la cultura de la cancelación ahora ya”, frases emitidas por el señor Sergio Micco en el contexto de una manifestación en su contra, en las afueras de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

En torno al mismo caso, el diputado Andrés Jouannet reafirma frases que estigmatizan a 3.465 estudiantes y a toda una comunidad de docentes, asistentes de la educación y apoderados que trabajamos día a día por educar y por formar, haciéndonos cargo de los desafíos de nuestra sociedad y juventud, a veces incluso, en condiciones muy complejas.

Quisiera decirles que me sorprende que dos hombres que han ocupado y ocupan cargos públicos relacionados con el bienestar de la sociedad y con el bien común de todos y todas —como es el caso de un ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos y un actual diputado de la República— emitan frases que estigmatizan a jóvenes menores de edad, de modo gratuito y a propósito de un evento en el que nuestros y nuestras estudiantes no están presentes. Si el señor Micco se incomodó por lo ocurrido ayer, puedo entenderlo y compartir su preocupación por el fondo de su reclamo. Sin embargo, no logro comprender cuál es la intención de comparar esa manifestación con el Instituto Nacional.

Solo me queda pensar que ninguno de ellos ha sido informado de la cultura de pluralismo que se trabaja en nuestro establecimiento y que se refleja, entre otros, en el reconocimiento nacional e internacional que han cosechado sus estudiantes en torneos de debate escolar. Tampoco estarían al tanto de que este año esta cultura se ha visto reforzada por muchas actividades que, lejos de “cancelar” el debate, han dado muestras del respeto e interés con que nuestro estudiantado recibe a invitados diversos que nos han visitado: Gloria Hutt, Mario Marcel, Emilia Schneider, Camila Vallejo, Jaime Bellolio o Eduardo Artés, entre muchas y muchos otros. De hecho, la historiadora Ana María Stuven, en una carta al diario El Mercurio, felicitó el comportamiento ciudadano de los institutanos y las institutanas que participaron en el Programa “Estudiantes Preguntan”, realizado por nuestro Centro de Estudiantes junto a la Universidad de Chile y CEINA, con el objeto de promover los valores democráticos. Todas estas personas, señor Director, a diferencia del señor Micco y del señor Jouannet, han venido hasta el Instituto Nacional a escuchar y conversar con los y las estudiantes, a fin de contribuir a la formación ciudadana que toda la juventud chilena merece.

Como mujer, madre, profesora y Rectora del Instituto Nacional, no puedo más que sentir decepción de quienes teniendo responsabilidad de cargos públicos, emiten juicios que, en vez de construir un mejor Chile, más dialogante y respetuoso, cancelan también a nuestro estudiantado a través de la estigmatización y el etiquetaje de toda una comunidad educativa. Esto, señor director, me parece inapropiado, discriminador, violento y contrario a toda profundización de la democracia como forma de vida.

Finalmente, como Rectora del Instituto Nacional, agradezco a la Universidad de Chile por su continua colaboración con nuestros procesos de mejora. Aprovecho también de saludar al Senador Iván Flores, que, en un gesto de respeto al pluralismo democrático y sobre todo, a la formación ciudadana, recibió el pasado miércoles a nuestros estudiantes en el Congreso Nacional, de forma acogedora y elegante.

Esperando, señor director, que recordemos siempre que las opiniones vertidas en la prensa construyen escenarios y realidades, confío en que los chilenos y chilenas puedan reflexionar, discernir y ponderar los alcances de dichos tan estigmatizadores hacia nuestra juventud, la educación pública de Chile y y hacia un establecimiento educacional con 210 años de historia al servicio del país y de su pueblo.

Carolina Vega Thollander

Rectora Instituto Nacional José Miguel Carrera

