PERÚ – CADA DÍA PEOR

Por Gustavo Espinoza M.

Cuando en un país se registra progreso, los problemas se encaran y resuelven y la gente recibe atención a sus demandas básicas, puede decirse que todo marcha cada día mejor. En contra partida, bajo el régimen de Dina Boluarte, la inmensa mayoría de peruanos decimos con verdad, que aquí todo va “cada día peor”.

Aun no se digiere el papelón que hiciera la fugaz inquilina de Palacio de Gobierno en su reciente viaje a los Estados Unidos. Virtualmente todos admiten que ella mintió descaradamente al Congreso y al país al asegurar que tendría una reunión pactada con el Presidente Norteamericano. Luego, habló de una “reunión privada” y mostró sus fotos caminando de la manito por las escaleras de la Casa Blanca al lado del Mandatario USA.

Tal vez no sabía que la última “reunión privada” que se produjo en la Sala Oval de esa residencia, ocurrió hace algunos años, cuando Mónica Lewinsky estuvo allí con Bill Clinton dedicada a actividades Non Santas. A partir de ese entonces, todas las citas que se celebran allí son públicas y se trasmiten por radio y televisión, a más que se celebran con la presencia de reporteros y camarógrafos que registran todo.

El mismo día, por ejemplo, Joe Biden recibió por casi dos horas al Presidente de Chile, al Jefe de Estado de República Dominicana y al Mandatario Colombiano; y todos pudimos apreciar lo que se abordara en esas citas. Se habló de todo un poco: migraciones, medio ambiente, terrorismo, cambio climático, Medio Oriente, Ucrania y América Latina.

No obstante, Dina sigue asegurando que “conversó” sobre diversos asuntos con el mandatario USA. Y hoy se dispone a volver al país del Norte contando con el genuflexo “aval” del Congreso. Nadie sabe si lo que la doña quiere es una nueva “cita Privada”, u otra «conversación” sobre temas generales, En todo caso, quemada la Gervassi, el nuevo Canciller habrá de emprender la tarea

El titular del Portafolio no es trigo limpio. El último Twitter que puso en redes y que debió borrar precipitadamente le sirvió para atacar a Indira Huilca sumándose a la campaña de la Mafia que lideran Willax y Perú 21.

Javier G-O, -el nuevo titular de Torre Tagle, tiene numerosos mensajes que no podrá borrar. En ellos, no ataca solo a Indira y a su familia. También a Dina, a Otárola y al gobierno actual; desconoce los resultados electorales del 2021 y asegura que hubo fraude; y denigra a Pedro Castillo y a toda su gestión. Si alguien le preguntara por quien votó en los comicios de ese año, confesaría sin rubor, que por Keikl De esa cantera proviene.

Pero las cosas no andan mal -para el régimen- tan sólo en la Cancillería. También en materia de política interna. Ya todos saben que el “Plan Boluarte”, es apenas una parodia, una pantomima destinada a justificar quedarse. Y la “Seguridad interna”, una ficción.

Impugnado por todos el titular de Corpac, el flamante congresista Rospigliosi busca proyectarse para el cargo. Nadie olvida, sin embargo que ya desempeñó esa función en los años de Toledo, y que fue censurado por la Cámara después de una brutal represión contra el pueblo de Arequipa, que dejara una dolorosa secuela dos muertos y varios heridos.

Por lo demás, nadie sabe si los delitos los cometen delincuentes disfrazados de policías, o policías disfrazados de delincuentes; pero igual da. Como bien dicen los ingeniosos del barrio, salvo secuestros, extorsiones, asesinatos, violaciones y asaltos; el país vive de maravilla y en la más absoluta paz y calma. Dina Dixi

Aquí nadie protesta ni canta la cancioncita de la resistencia: “Dina asesina / el pueblo te repudia…” y que se escuchara hace poco en las calles de Nueva York y aún antes en Berlín y en Stughart, esa pequeña ciudad alemana en la que su Alcalde le concedió por cortesía una audiencia a la Presidenta del Perú para beneplácito de la Mafia de estos lares.

Entre tanto, los congresistas ya no saben qué hacer. Por lo pronto, la Prensa Grande echó a la bandeja del reciclaje las acusaciones de toda índole que asomaron en su momento contra el Presidente del Poder Legislativo. Pareciera que se bañó en agua de rusa y que los cargos esbozados, se esfumaron, quizá por mandato de los Dioses del Olimpo. Lo real, es que hoy, nadie habla de ellos.

En cambio, los congresistas tienen -ellos sí- que pasar por las horcas caudinas. Vale decir por la “Comisión de Ética”, que haciendo honor a su pomposo nombre, los blinda a todos. Pero, además, insisten en lo suyo: cortarle el cuello a los Jueces Supremos, como hiciera Fujimori con los del TC que discreparon de su “interpretación auténtica” que avalara el intento de una nueva reelección,

Pero las cosas no pueden ir siempre mal. Después de la abominable sentencia judicial que absolviera al Grupo Colina y a sus mentores por el asesinato del entonces Secretario General de la CGTP, ha creído la figura de Indira Huilca, quien asoma hoy en el colimador de la Mafia como el principal blanco de sus iras.

Si la atacan tanto, es porque tiene luz propia y porque vale; pero, además, porque le temen. Ha sido ya figura política en el pasado, y podría serlo en el futuro. Sin manchas, con mirada clara y perfiles definidos, bien podría concentrar en torno suyo a distintos segmentos del movimiento popular. y perfilarse como alternativa de unidad. Sería una carta de peso,

Tal vez eso podría revertir el escenario y permitir a los peruanos sentirse “cada día mejor” .

