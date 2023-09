India – Una nueva fase del capitalismo indio y los desafíos futuros

7 de septiembre de 2023 B. Youvraj, Nueva Alternativa Socialista (CIT en India)

Imagen: Primer ministro indio, Narendra Modi (Foto: Dimitris Papamitsos / CC)

El gobierno del BJP, de extrema derecha liderado por Modi, ha cumplido nueve años en el poder, y las elecciones están previstas para el próximo año. En esta coyuntura, cuando trazamos perspectivas políticas, debemos evaluar los procesos que se han estado desarrollando durante la última década. Durante los nueve años de su gobierno, el gobierno del BJP subyugó varias instituciones de la democracia, como agencias de investigación, medios de comunicación y, hasta cierto punto, incluso el poder judicial, a la agenda del Partido. Con una enorme concentración de poder y todas las instituciones del Estado firmemente bajo su control, se ha convertido en un Estado autoritario. Ahora que todo el país ha entrado en modo electoral, el BJP casi parece invencible.

Pero no tanto. Se han producido algunos cambios bruscos y es fundamental comprenderlos y comprender las fuerzas impulsoras que los impulsan. En 2014, Modi llegó al poder gracias a una ola masiva de apoyo. Su narrativa de una Nueva India, libre de corrupción y nepotismo, atrajo a masas. La propaganda de derecha del nacionalismo hindú, es decir, del nacionalismo religioso, también tuvo un gran efecto. Sin embargo, la ola de masas no fue sólo emotiva. Surgió de una fase peculiar de crisis capitalista. La crisis global del capitalismo en 2008 afectó con retraso a la economía india. A partir de 2011 entró en una espiral descendente. Los dos años siguientes profundizaron aún más la crisis.

Fue en tales circunstancias que la gran burguesía se pasó casi en masa al BJP para llevar adelante su agenda de reformas neoliberales. Contaba con la capacidad de Modi para movilizar el sentimiento de las masas en torno a cuestiones como el nacionalismo hindutva, lo que podría proporcionarle legitimidad para impulsar una agenda corporativa. La clase media alta también se sorprendió en ese momento cuando la historia de la “India brillando” se estaba desvaneciendo y también miró a Modi para arreglarlo. La clase trabajadora estaba pagando el precio de la recesión y se dejó llevar por la propaganda y las narrativas presentadas en el período previo a las elecciones. Fue una alineación tan peculiar de fuerzas de clase lo que allanó el camino para que Modi llegara al poder, aprovechando la ola de apoyo masivo.

La reactivación económica de la India

¿Cómo se ve la economía india después de nueve años de gobierno del BJP? A primera vista, parece haber experimentado un gran crecimiento. Después de una contracción del 6,6% en 2020-21, es decir, durante el Covid, se recuperó registrando una tasa de crecimiento del 8,7% en el ejercicio 2021, y luego del 7% en 2022. Este año se estima que la economía crecerá un 6,1%. Ya ha alcanzado la gloria de ser la economía de más rápido crecimiento del mundo. También en términos de tamaño, ha logrado avances fenomenales. En 2014, era la décima economía más grande. Ahora es la quinta economía más grande. Modi anunció esta semana que cuando regrese al poder en su tercer mandato, India se convertirá en la tercera economía más grande, detrás de Japón y Alemania.

Carácter real de la reactivación económica

Así que Modi no sólo salvó la historia de éxito de la India, sino que la llevó al siguiente nivel. ¿O lo tiene? Si bien los apologistas del régimen se vuelven locos con la economía, una mirada más cercana indica algo más profundo. El gobierno de Modi, actuando como agente de la clase capitalista, ha llevado a cabo varias políticas a su favor. Estos incluyeron la introducción de un código de insolvencia y quiebra, GST. Obligó a los bancos del sector público a cancelar préstamos incobrables por valor de miles de millones de dólares, principalmente propiedad de la clase capitalista. Esto llevó a esas empresas a desapalancarse y luego anunciar nuevos proyectos. Sin embargo, esto fue a costa de la clase trabajadora, ya que el dinero de los bancos del sector público era dinero público. El gobierno también mostró su agudo sesgo de clase cuando, mientras las masas estaban cargadas con impuestos indirectos más altos, recortó el impuesto corporativo en un 5%, lo que hizo aplaudir a los burgueses. Todas estas medidas condujeron significativamente a que la clase capitalista se apoderara de una mayor proporción de la producción.

Por lo tanto, el llamado crecimiento del PIB está extremadamente desequilibrado a favor de la clase capitalista. Si bien bajo el capitalismo esto no es inusual, este gobierno lo ha llevado a un nivel cualitativamente nuevo. Varias figuras lo demuestran. El crecimiento del ingreso per cápita en los últimos nueve años ha sido del 67%, cifra significativamente menor que el crecimiento del 145% registrado en la década anterior. El desempleo masivo se está convirtiendo casi en una característica permanente, y en 2017-2018 alcanzó un máximo récord en 45 años. La fuerza laboral empleada en la industria manufacturera se ha reducido significativamente, un 31% desde 2016-17 hasta ahora. Muchos otros indicadores también apuntan a un fenómeno similar. Las ventas de coches de lujo de alta gama, como Porsche y Lamborghini, aumentaron de 22.166 en 2021-22 a 27.910 el año siguiente. Del mismo modo, las ventas de coches premium también se dispararon de 0,78 millones a 1,3 millones en este período. Pero ¿qué pasa con los coches económicos que ofrece la clase media? Registró un crecimiento negativo y las cifras de ventas cayeron.

Cualquier reactivación económica que se haya logrado en los últimos años no se basa en ningún aumento real de los ingresos de la clase trabajadora ni en más oportunidades laborales, sino en enriquecerse aún más. Una parte de los comentaristas burgueses también se da cuenta de ello. Uno de esos comentaristas, Rathin Roy, director general del Oversees Development Institute, cuando se le preguntó sobre la reactivación económica en 2021 «¿cómo ve la recuperación: V, U o W?», dijo: «No usaré letras para describirla». Pero usaré sólo una palabra: impulsado por las ganancias. Una recuperación impulsada por las ganancias significa que la recuperación que se observa en la economía está impulsada por un aumento de las ganancias. No está siendo impulsado por un aumento de los salarios o un aumento de los rendimientos del capital”.

Capitalismo monopolista y tendencias fascistas

Sin embargo, esto no se trata sólo de la economía. Los últimos nueve años marcan una nueva situación en el capitalismo indio. En esta fase, unas pocas grandes corporaciones, en particular Ambani, Adani y el Estado, se confabularon para poner cada vez más esferas de la economía bajo su control monopolístico. Así, mientras que la burguesía en su conjunto se benefició de las políticas del gobierno de Modi, los pocos grandes burgueses ganaron mucho más y, en ocasiones, incluso a costa de otros. C. P. Chandrasekar, un economista de izquierda, señaló que “la proporción de activos en el sector no financiero propiedad de los cinco grandes grupos empresariales ha aumentado del 10% en 1991 a casi el 18% en 2021, mientras que la proporción de los cinco siguientes ha caído del 10% en 1991 a casi el 18% en 2021. 18% a menos del 9%”. Este proceso no lo llevan a cabo las fuerzas del mercado ni las reglas del juego, sino subvirtiéndolas descaradamente para favorecer a unos pocos. El carácter autoritario de este gobierno y sus tendencias fascistas deben entenderse en este contexto.

Después de una victoria masiva en 2014, el gobierno del BJP liderado por Modi subyugaba una tras otra institución a su agenda, aniquilando a los partidos de oposición y a las fuerzas progresistas de izquierda. A medida que pasó el tiempo, el control del poder por parte del BJP no hizo más que fortalecerse. Modi, con su gran personalidad, lideró este juego, desatando una ráfaga de propaganda contra los líderes de la oposición. En el terreno, bandas de vigilantes de vacas y otros matones aterrorizaron a cualquier oposición, llevando a cabo protestas masivas y violencia. En las redes sociales, un ejército de trolls pagados atacaría cualquier voz de disidencia. El gobierno también utilizó agencias de investigación como la Dirección de Ejecución (ED) para poner de rodillas a la oposición. Con tales instrumentos de poder a su disposición, derrocó a muchos gobiernos de oposición en provincias estatales al generar escisiones en ellos. Incluso las protestas masivas, como aquellas contra las leyes de ciudadanía o agrícolas, fueron blanco de matones del BJP dentro y fuera de las carreteras. Cuando la lucha histórica de los agricultores alcanzó su cenit para oponerse a las leyes agrícolas, sus organizadores fueron acusados de ser “antinacionales”.

Por supuesto, todo esto no habría sido posible sin el apoyo activo y el dinero de las grandes corporaciones. Ambani utilizó su capital para hacerse con el control de los medios comprando participaciones en grandes empresas de medios. NDTV, uno de los principales canales de televisión que realizaba periodismo independiente cuestionando las políticas de Modi y planteándole desafíos, fue objeto de una adquisición hostil por parte de Adani, quien así logró sofocar su periodismo independiente. El gobierno ha socavado y subyugado constantemente al poder judicial a su agenda.

Ahuecado y desnudo

Tanto la gran burguesía como el BJP liderado por Modi parecen hoy todopoderosos y casi invencibles. ¿Pero es así? Si bien son todopoderosos, ambos están vacíos y desnudos.

Como señaló Marx, son las contradicciones internas del sistema capitalista las que hacen que esté plagado de crisis. El antagonismo entre capital y trabajo lleva a que la clase capitalista acumule una proporción cada vez mayor de la riqueza creada por los trabajadores, lo único que empuja al sistema a una mayor crisis. Esto es precisamente lo que está sucediendo con el capitalismo indio. En la década de 2000, la economía india creció a un ritmo espectacular. La marcha de la economía, asociada con el auge de la economía global, al menos condujo a la creación de algunos empleos, aunque a un ritmo modesto. Sectores como el de TI ofrecían oportunidades a los jóvenes educados de clase media. Con tasas de interés bajas prevalecientes, la industria de la construcción y el sector de bienes de consumo, impulsados por la disponibilidad de crédito barato, fueron testigos del auge. Sin embargo, las contradicciones internas del capitalismo estuvieron en juego en todo momento. Incluso entonces, incluso unos pocos comentaristas burgueses lo calificaron ampliamente de crecimiento sin empleo. La racha soñada del capitalismo no logró estimular ningún consumo masivo proporcional a la población, ni estimular un crecimiento industrial que pudiera rescatar a la enorme fuerza laboral atrapada en la agricultura.

Esta racha económica quedó en entredicho tras la crisis mundial de 2008. El nuevo modelo de capitalismo creado por la gran burguesía y el gobierno liderado por Modi no hizo más que agudizar mucho las debilidades y contradicciones estructurales del capitalismo indio. Rathin Roy, citado anteriormente, comentó: “Mientras sigamos considerando las ventas de automóviles, las ventas de whisky escocés y las ventas de bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG, por sus siglas en inglés) como lo que mueve la aguja económica de la India, estaremos gravemente atrapados en una historia de crecimiento. que hace tiempo que terminó y pasó su mejor momento. La historia de crecimiento de la India de 1991 ha terminado”. Así, el capitalismo indio se erige hoy en día como el epítome del ansia de ganancias de la gran burguesía, pero sin ningún aumento considerable de la producción, los ingresos y los empleos para las masas.

El gobierno de Modi también sufre algo similar. Su gran visión de derrocar a todos los partidos de oposición y obtener un control total sobre todos los niveles de los centros políticos ha llegado a sus límites. En el proceso de dominar el espectro político, su narrativa de la Nueva India queda magullada y mutilada. Modi habló mucho sobre deshacerse de la corrupción, el nepotismo y el sistema de castas. Por supuesto, nunca tomó en serio ninguno de estos males y fue sólo un truco electoral. Pero, aun así, presentarse como alguien decidido a deshacerse de estos males le dio al BJP una clara ventaja y ayudó a movilizar un apoyo masivo. Las contradicciones de la democracia burguesa india que surgió, no aniquilando el sistema feudal de castas, sino adoptándolo conjuntamente, se manifiestan en diversas formas, incluidas las peculiaridades de los intereses de las clases de casta, la cuestión nacional, las disparidades regionales y las consecuencias asociadas. y variados intereses de la burguesía regional. Ya sea corrupción o nepotismo, son en gran medida un producto de la democracia burguesa.

La gran visión y narrativa de Modi han tocado precisamente estas realidades de la democracia burguesa. En un intento por ganar poder en muchas provincias estatales fuera de su control, utilizó agencias de investigación para amenazar a los líderes corruptos de la oposición con que se separaran y se unieran al BJP. Con estas tácticas, aunque logró avances políticos temporales, su narrativa de liberar la corrupción de la democracia queda expuesta. Lo mismo ocurre con el nepotismo y otras afirmaciones tan altivas que no son más sostenibles. De hecho, ha dado una nueva vida a todos los males de la democracia burguesa.

El régimen ahora está desnudo, despojado de todas las pretensiones de la narrativa de la Nueva India y se ha reducido a un matón en un desnudo juego de poder. Poderoso, formidable y, sin embargo, un matón.

Desarrollando una nueva situación

Por lo tanto, tanto la gran burguesía como el gobierno del BJP son todopoderosos y, sin embargo, vacíos. Esto no quiere decir que vayan a caer. La economía india en el sombrío escenario global se proyecta como un punto brillante. Estados Unidos y Occidente tienen la intención de adoptar conjuntamente a la India para contrarrestar a China. Su clase media alta, aunque es un pequeño sector de la población, pero sustancial en números absolutos, lo convierte en un mercado atractivo para las multinacionales globales. Las debilidades estructurales del capitalismo indio pueden tardar algunos años más en manifestarse, y entre los aplausos y celebraciones por la recuperación económica, la disidencia de la clase trabajadora podría no convertirse inmediatamente en un movimiento de masas, aunque las luchas sectoriales pueden intensificarse. El gobierno también distribuiría pagos de asistencia social específicos en el período previo a las elecciones con el único propósito de ganarse su lealtad. Además, la finalización el próximo año del templo hindú, Ram Mandir, podría utilizarse para avivar la propaganda hindutva.

Sin embargo, es seguro que las vulnerabilidades también están apareciendo. En las recientes elecciones celebradas en Karnataka, la única provincia del sur de la India donde el BJP mantuvo el poder, se produjo una derrota masiva del BJP y el Partido del Congreso regresó al poder con una victoria contundente. Eliminó el aura de invencibilidad que rodeaba al BJP. Otros acontecimientos de este año, como el informe Hindenburg sobre Adani, la protesta de las luchadoras y, más notablemente, la violencia étnica en Manipur, socavan la legitimidad del gobierno y sus reclamos. Una generación de jóvenes fue impulsada a la arena política en 2014 con la promesa de Modi de una Nueva India. Ahora que esa narrativa ha quedado destrozada, muchos de estos jóvenes y trabajadores se encuentran en shock. Si todo esto se tradujo en un voto contra el BJP es algo que habrá que vigilar. Algunos de ellos pueden retirarse a sus vidas personales. Pero un sector de jóvenes y trabajadores se siente traicionado.

Es en tales circunstancias que debemos elaborar nuestros planes de intervención. Las presiones del mal menor sólo se volverán más poderosas para exigirnos que apoyemos al Congreso contra el BJP. El Partido Comunista de la India y el Partido Comunista de la India (marxista) continuarán con su postura habitual de alinearse con el Congreso contra el BJP. Para nosotros, el cambio de situación trae importantes oportunidades de politización para los jóvenes y los trabajadores que se sienten traicionados y están deseosos de escuchar nuevas ideas. Es a esta capa de la clase trabajadora a la que nos acercaríamos con nuestro material explicando la necesidad de aniquilar el capitalismo y traer el socialismo que emanciparía a la humanidad de las condiciones de vida bárbaras impuestas por el capitalismo.

