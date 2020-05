Hombre de 36 años muere por Covid-19 en Hospital San José por no disponer de ventiladores mecánicos

360 Noticias Mayo 11, 2020

La Federación de Asociaciones de Salud Pública FEDASAP denuncio a través de su twitter oficial “que falleció un paciente de 36 años de Covid_19 en el Hospital San José por no contar el hospital con ventiladores mecánicos disponibles. Que el gobierno y @ministeriosalud explique donde están los ventiladores disponibles #nosestanmatando”

En tanto, Andrea Obaid ratificó la información agregando “el paciente hombre falleció por falla hipoxemia después de entrar a Urgencia con sospecha de Covid-19. Se le hizo examen pero aún no se confirma resultado”…”porque acá demora 5 días en dar el resultado. Hizo dos paros respiratorios y después de reanimarlo 35 minutos no pudieron salvarlo. No había disponibilidad de ventilador mecánico porque la UCI está saturada. Por su gravedad era imposible trasladarlo.”

Finalmente afirmo que “La situación es grave, no se puede dar atención a los pacientes porque está colapsado el hospital. Las carpas para Covid-19 no tienen ni calefacción ni aire acondicionado y no hay personal suficiente para atender”.

Las autoridades de Salud no se han referido a los hechos.

