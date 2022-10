¿Habrá una recesión en Estados Unidos?

por Saúl Escobar Toledo, México



Hace un poco más de una semana, en una entrevista por televisión, le preguntaron al

presidente de Estados Unidos si pensaba que su país se enfilaba hacia una recesión. Biden

contestó: a lo mejor una chiquita. Bueno, en realidad dijo: “no creo que vaya a ocurrir una

recesión. Si la hay, será… muy pequeña. Es decir, nos moveremos hacia abajo poco a poco.

Es posible. Mira, es posible. No la anticipo.”

La declaración muestra, por un lado, una gran incertidumbre, y por otro, la opinión de

muchos inversionistas, economistas y banqueros que han advertido que la posibilidad de

una recesión en EU es altamente probable en los próximos meses (Cf. CNN, 11 de octubre).

Acerca del primer asunto, en efecto, en estos momentos, hay signos confusos o

contradictorios en la economía estadounidense: por ejemplo, dicen, el mercado laboral

todavía está muy robusto. La tasa de desempleo es la más baja desde los años sesenta,

aunque, advierten, la creación de nuevos empleos se debilitó en septiembre. Al mismo

tiempo, sin embargo, no hay señales de despidos masivos que muestren que la recesión ya

haya comenzado. Por su parte, la Bolsa de Valores ha sufrido bajas considerables y los

grandes consorcios financieros como JP Morgan y el Banco de América creen que es

altamente probable que se caiga en recesión “en los próximo seis o nueve meses”.

Esta incertidumbre se ha estado disipando; cada vez hay más pronósticos que anuncian esa

caída a fines de este año o durante 2023 y se basan, sobre todo, en la insistencia del Banco

Central en continuar aumentando las tasas de interés. Algunos creen que en noviembre y

diciembre habrá dos alzas muy fuertes, un paquete “jumbo” que podrían llegar a 150

puntos base.

Y es que, lo que más le preocupa a la Fed, es precisamente que el mercado laboral de EU se

mantenga robusto; de lo que se trata, entonces, es de enfriarlo hasta que se dejen de

generar empleos y las empresas despidan algunos de sus empleados y, por lo tanto, los

aumentos salariales empiecen a ceder y colocarse por debajo de la inflación. Es decir, lo que

más le importa al banco central de EU es bajar los salarios reales. Y, de paso, tratar de hacer

más difícil el renacimiento de un poder sindical en EU que se estaba manifestando en los

últimos años. Al punto que, empresas como Amazon, que habían prohibido siempre a sus

trabajadores formar un sindicato, han tenido que aceptar el surgimiento de varias

organizaciones gremiales en sus diversas filiales.

A nivel mundial, las cosas no se ven tampoco bien. El informe más reciente del FMI acaba

de anunciar que “lo peor está, por venir y que, para mucha gente, 2023 se sentirá como un

año recesivo”. Todas las economías más importantes del mundo están cayendo. Sus

pronósticos para el próximo año empeoraron: de 3.8 % que calcularon a principios de este

año a 2.7% apenas hace unos días. En el caso de EU, este país crecería apenas 1% en 2023

(en un escenario optimista). La empresa Bloomberg tiene un panorama más sombrío: 2.5%

de crecimiento mundial para 2023 y, además, dan por segura la recesión en Estados Unidos.

Por cierto, el informe del FMI explica por qué, en un entorno inflacionario, usualmente los

salarios pierden la carrera frente a los precios. Aseguran que, desde 2021, los ingresos

laborales se han deteriorado en los países desarrollados mientras que en los de desarrollo

medio y más pobres no han recuperado su nivel prepandémico. Calculan que para 2022 y

los años siguientes, los salarios perderán aún más terreno. La razón principal es que estas

caídas son resultado de una menor capacidad de producción y de generación de empleo,

motivadas por diferentes factores: disrupciones del comercio internacional; aumento

mundial de los precios de los alimentos y la energía; y los incrementos de las tasas de

interés. Estas últimas seguirán al alza hasta lograr controlar la inflación, provocando aún

más daño a la capacidad de producción, al empleo y a los salarios. Es decir, en lugar de una

espiral en la que los salarios tratan de alcanzar a los precios, lo que observamos es una

política que busca reprimir la inflación a costa de la expansión productiva.

En resumen, aunque EU no haya caído todavía en una recesión, hay muchas probabilidades

de que ello suceda. Se presentan, así, dos escenarios para fines de este año y 2023: el malo

y el peor. En el primer caso observaremos un periodo de “estanflación”, estancamiento con

inflación: tasas de crecimiento muy bajas con aumento de precios significativas. En el

segundo, una caída de la producción de EU, lo que podría llevar a una disminución

significativa de los precios si otros factores no lo impiden, como la guerra en Europa y la

pugna económica entre EU y China.

Tampoco se puede asegurar la duración de cualquiera de los dos escenarios. Es posible que

el periodo de estanflación pudiera ser más prolongado que el de la recesión, pero menos

doloroso para los trabajadores y la mayor parte de la sociedad. En ambos supuestos, la

vuelta a la estabilidad y el crecimiento podría tomar un año o varios.

En México, un periodo de estanflación prolongado produciría un aumento sustantivo de la

pobreza laboral debido a que casi un 60% de los trabajadores son informales, de tal manera

que difícilmente podrán elevar sus ingresos por encima de la inflación. Según cifras de

CONEVAL, la canasta alimentaria aumentó a un ritmo anual (de junio de 2021 al mismo mes

de 2022) de entre 12 y 13%. Al final del año, aunque el índice general podría situarse en

8.5%, ligeramente menor a la registrada en septiembre, los alimentos difícilmente cederán

y es probable que los precios en este rubro se mantengan en niveles cercanos al 15%.

El porcentaje de mexicanos en pobreza laboral bajó desde finales de 2021 en comparación

con los tiempos pandémicos que se vivieron en 2020. En el segundo trimestre de 2022 fue

de 38.3% (frente a un máximo de 46% en el tercer trimestre de 2020); sin embargo, ello se

debió a una expansión de la ocupación más que de los ingresos. En el segundo semestre de

este año, es probable que el número de pobres y extremadamente pobres aumente debido

a la persistencia de la inflación, sobre todo en alimentos, y a un freno de las ocupaciones

por el clima recesivo que impera a nivel mundial.

Los trabajadore formales, por su parte, también verán disminuir sus salarios reales en 2022.

Este año, las revisiones contractuales raramente han superado el 8%, lo que indicaría una

caída de, al menos 2%, si tomamos en cuenta los datos de CONEVAL: la canasta alimentaria

y no alimentaria aumentó a un ritmo anual cercano al 10%.

Ahora bien, si EU cayera en recesión, el problema más grave, para México, sería el desplome

del empleo, ya que bajarían las exportaciones manufactureras a ese país y ello podría

causar, como en otros casos similares que se presentaron en las últimas décadas, diversos

problemas a nivel productivo y financiero. El resultado ha sido una caída del producto

porcentualmente más grave que en EU; y lamentablemente despidos masivos en muchas

empresas y un retroceso de los salarios reales. Ahora, la situación podría ser peor si el Banco

de México decide seguir aumentando las tasas de interés en un ambiente global tan

negativo.

En cualquiera de los dos escenarios, la pobreza aumentaría mestras mes, día tras día, como

ya se puede ver en estos momentos. Un incremento sustancial de los salarios mínimos a

finales de este año puede ayudar a detener esta tendencia, pero no será suficiente. Habrá

que pensar, además, en apoyos en efectivo y en especie para paliar el hambre de los más

pobres, especialmente de los hogares que dependen del trabajo informal por cuenta propia.

No obstante, si los peores augurios se hacen realidad, se tendrá que revisar el proyecto

económico pensado para 2023, es decir, habrá que volver a colocar el tablero, poner otra

vez las fichas y proponer una nueva estrategia para evitar un sufrimiento mayor de la

inmensa mayoría de los mexicanos.

saulescobar.blogspot.com

