Gremios del Hospital de Vicuña se manifiestan por falta de ambulancias y personal médico.

Jun 5, 2021

La instancia congregó a una serie de usuarios del recinto, quienes esperaban pacientemente su turno para los diversos procesos de vacunación.

Una interesante manifestación se desarrolló este viernes 28 en el frontis del hospital San Juan de Dios de Vicuña, distintos gremios de la salud se agruparon bajo una misma consigna, exigir la implementación de una flota de ambulancias para el principal recinto de salud del valle de Elqui. La iniciativa, forma parte de la respuesta de los funcionarios de salud por las impresentables situaciones en las que tienen que trabajar, esto en medio de la emergencia sanitaria por el covid19.

Todo comenzó hace algunos días, a través de redes sociales y medios de comunicación social se difundió la noticia sobre la falta de ambulancias en el hospital de Vicuña. Desde allí en adelante, agrupaciones gremiales como FENATS (federación Nacional de Trabajadores de la Salud), La Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS) y médicos general de zona se articularon de forma conjunta para hacer un llamado de atención a las autoridades pertinentes.

Las principales demandas planteadas en el petitorio del hospital San Juan de Dios de Vicuña comprenden la renovación de la flota de ambulancias, aumentar el personas en servicio de medicina para pacientes hospitalizados, incorporar a más personas el psicología, refuerzos en labores de epidemiología, esfuerzos médicos como enfermeros y TENS, finalmente, la creación definitiva de un casino para los funcionarios del hospital.

Patricio Cáceres, representante de la FENATS (federación Nacional de Trabajadores de la Salud) en Vicuña comentó el contexto general de la problemática y detalló los desafíos a los que se han visto enfrentados este último tiempo, “esto no es reciente, explotó acá en Vicuña, la federación regional estuvo presente hace varios días acá a petición de la Fenats local (…) más o menos desde mayo venimos trabajando con el Gobierno Regional sabiendo que los proyectos de ambulancia estaban retenidos por la situación de pandemia, hay una circular 33, que el Ministerio del Interior no liberaba ese presupuesto para poder financiar las ambulancias”.

Robinson ardiles, conductor de ambulancias en el sector de emergencias comentó parte de las complicaciones diarias que tienen a causa de la falta de estos vehículos especializados en traslado de pacientes, “Ha sido desgastante el tema de no tener ambulancias, ya que hemos estado trabajando con ambulancias de Calingasta, de Paihuano, con una sola ambulancia de nosotros que va quedando, de las 4 que teníamos, ahora ya no tenemos ninguna, están las 4 malas, incluso hemos tenido apoyo hasta de Bomberos para ir a las emergencias, tenemos pocas esperanzas de tener una ambulancia, (…) el tema de la comunidad es bien poco amigable, hemos tenido bastantes problemas con la comunidad en ese sentido, los entiendo porque hasta el momento no saben lo que se está viviendo dentro como institución, desconocen el déficit de ambulancias, desconocen el tiempo de respuesta, desconocen todo eso, entonces obviamente la gente reacciona mal”.

Patricio Cáceres, de FENATS detalla la articulación de la problemática a nivel regional y rol del gobierno Regional y el Servicio de Salud en la temática, “hemos tenido varias reuniones con senadores, Cores, donde nos dicen que harán las gestiones para que nos aprueben los 1.500 millones. Espero que la comunidad entienda, no es el problema de los funcionarios, es el problema del Gobierno en general y problema también del Gobierno Regional el cual nos hace bajar un presupuesto para comprar ambulancias, que en pandemia son para Vicuña 2 o 3 viajes diarios, y las condiciones de los vehículos son paupérrimas, mantención un costo largo que tiene que financiar el Servicio de Salud Coquimbo, no es un presupuesto que nosotros podemos solventar con respecto a las mantenciones”.

Cristian Veloso, médico general a cargo de la sección de urgencias, comentó parte del petitorio que fue expuesto a la ciudadanía, donde se detallan las principales necesidades con objeto de llamar la atención de la comunidad aparte de la crítica falta de ambulancias, mayor cantidad de funcionarios por desgaste laboral, y mejora en la infraestructura, “Se ha tratado de gestionar la reparación, la incorporación de nuevas ambulancias, pero no han sido escuchadas, ha sido un proceso bastante lento y tedioso para nosotros como servicio crítico de urgencias, hemos tenido muchos problemas con el traslado de pacientes, rescate de pacientes, y vuelta de pacientes a sus hogares en los servicios de hospitalizados, traslado de pacientes a los hospitales y todo tipo de movilización en general”.

Roberto Pasten, representante de FEMPRUS Vicuña detalló las necesidades de los diversos gremios y describió la realidad de funcionamiento del hospital de Vicuña, “esto viene a generar un poco de presión a las autoridades para por fin ser escuchados un poco frente a las demandas, no tenemos ambulancias actualmente operativas, solamente una en arriendo que dura este viernes 28 de mayo hasta las 5 de la tarde, luego de eso no tenemos más ambulancias, estamos barajando las posibilidades de que llegue una a préstamo por un mes, pero aun no llega. Y también las otras demandas, aumento demandas salud mental, los psicólogos ya no dan abasto, los equipos ven truncadas su vida personal, aparte de ser funcionarios somos personas, necesitamos un cuarto turnos de enfermeras y un cuarto turno de tens para el servicio de medicina, actualmente las camas están llenas”.

