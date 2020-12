Gran Bretaña: Covid y Brexit exponen la crisis del capitalismo y la necesidad de socialismo

31 de diciembre de 2020 Hannah Sell, Secretaria General del Partido Socialista (CIT) Gran Bretaña

Imagen: Brexit’ por ChiralJon/Creative Commons



El mundo se unió en la miseria en 2020. Demasiadas muertes por la pandemia, pérdidas de empleos, recortes salariales y pobreza fueron la experiencia en prácticamente todos los países del planeta. Gran Bretaña, a finales de año, está liderando el mundo en una nueva oleada del virus; con el nivel más alto de infecciones registradas hasta ahora.

La miseria, por supuesto, no es universal. Las secciones de los capitalistas lo están haciendo muy bien. Diez de las personas más ricas del mundo han aumentado su riqueza en más de 300.000 millones de libras esterlinas desde que comenzó la pandemia. A través de las 100 compañías más grandes que cotizan en la bolsa de valores de Gran Bretaña, los directores ejecutivos cobran un obsceno 73 veces el salario promedio de sus trabajadores.

Pero mientras la fortuna de los patronos de las empresas de logística, PPE, farmacéuticas y algunas otras se disparó, el capitalismo en su conjunto entró en una crisis devastadora, cuyo precio está siendo pagado por la clase obrera y los pobres.

La declaración de otoño del canciller Sunak confirmó que se espera que la economía británica se haya contraído en más de un 11% en 2020, la peor situación en tres siglos. La familia de Sunak no se enfrentará al empobrecimiento como resultado; está casado con una de las mujeres más ricas de Gran Bretaña.

Sin embargo, para la mayoría es una historia diferente. A mediados de año, 5,6 millones de personas reclamaban el Crédito Universal, y más del 60% de ellas tenían poco o nada de trabajo. Eso es un aumento de tres millones desde octubre de 2019.

Se estima que la pandemia ha dejado a dos millones de familias en la indigencia – luchando por alimentarse, alojarse o vestirse. Mientras tanto, todavía hay más de dos millones de personas con permiso de ausencia, que a menudo tienen que vivir con el 80% de su salario normal y temen no tener un trabajo al que volver.

La última oleada del virus y las nuevas medidas de cierre tardías y chapuceras de Johnson no han hecho más que empeorar una situación ya de por sí nefasta, obligando a Sunak a prorrogar el permiso hasta finales de abril de 2021. Esto significará que el gobierno ha pagado el 80% de los salarios de millones de trabajadores durante un año.

Los Tories, como todos los gobiernos con recursos para ello, han gastado sumas sin precedentes en un intento de limitar el daño que la pandemia ha causado al capitalismo. La deuda del gobierno del Reino Unido está ahora en su nivel más alto de la historia fuera de los tiempos de guerra. A corto plazo, esto ha disminuido el efecto de la crisis, aunque sigue siendo devastador.

Sin embargo, ya está claro que a largo plazo la clase capitalista tiene la intención de utilizar la escala de la deuda estatal para justificar nuevos ataques a la clase obrera y a algunos sectores de la clase media. El anuncio de Sunak de una nueva congelación de los salarios del sector público – cuando los salarios de los trabajadores del sector público han sido exprimidos durante una década (el salario de un funcionario público se ha reducido en un 19% en términos reales en ese tiempo, por ejemplo) – es un anticipo de sus futuras intenciones.

2020 Punto de inflexión

El año 2020 marca un punto de inflexión en la historia y el comienzo de una nueva era de intensificación de la crisis capitalista. Eso no significa que no haya una recuperación económica de la actual devastación. A corto plazo, la rápida propagación de la nueva cepa del virus está llevando a una nueva y severa contracción de la economía. Sin embargo, si las vacunas que se están empezando a aplicar resultan eficaces, la disminución del agarre de la pandemia estará a la vista en los albores del 2021.

Eso también creará un cierto rebote económico. Además, el temor de que se haya levantado el “no deal” de Brexit, a pesar del carácter muy limitado del acuerdo, tendrá algún efecto para aligerar la profunda nube negra de pesimismo que actualmente domina el estado de ánimo de la mayoría de la clase capitalista de Gran Bretaña.

Sin embargo, se descarta que cualquier recuperación acabe con el devastador desplome de la economía en 2020, ya sea en Gran Bretaña o a nivel internacional.

Los acontecimientos del último año, y los que están por venir, están teniendo un profundo impacto en la perspectiva de la clase trabajadora. La victoria de Johnson en las elecciones generales de hace un año, y el clima de “unidad nacional” que existía al comienzo de la pandemia, ahora parecen haber ocurrido en una vida diferente. Ningún gobierno capitalista ha enfrentado bien la pandemia, pero la tripulación de Johnson está en el fondo del montón, al menos de los países económicamente desarrollados.

Las medidas que se han tomado se han hecho de manera incompetente, a menudo por empresas cuya única calificación eran las conexiones con los políticos tory. El amiguismo está muy extendido. Una encuesta encontró que la mitad de todo el dinero entregado por el gobierno para medidas relacionadas con Covid fue a compañías que tenían conexiones con políticos Tory y/o ninguna experiencia previa en el campo!

El extremismo a corto plazo ha dominado la toma de decisiones desde el intento inicial de no hacer nada y confiar en la inmunidad de la manada en adelante. Ha dado lugar a innumerables edictos que han empeorado la pandemia, seguidos de interminables vueltas en U. Desde “comer fuera para ayudar” en el verano, hasta insistir en que las escuelas permanezcan abiertas, incluso usando los poderes de emergencia de Covid para amenazar al Consejo Laboral de Greenwich por planear terminar el curso unos días antes debido al aumento de las tasas de virus.

Menos de 24 horas después, el gobierno se vio obligado a reconocer la participación de las escuelas en la propagación del virus, sobre todo de la nueva cepa. Anunció rápidamente un plan inexistente para examinar a los alumnos, lo que se sumó a la ya astronómica presión sobre los profesores, y ahora ha dado un giro de 180 grados, retrasando el comienzo del nuevo curso para muchos alumnos.

El recorte de última hora de la Navidad fue sólo el último de los innumerables golpes a la población que Johnson ha presidido en su año de mandato. No es sorprendente que los índices de las encuestas de opinión del gobierno conservador hayan estado en declive durante meses y que los estados de ánimo dominantes en la sociedad sean de furia, frustración y miedo profundamente arraigados.

La ira aún no se ha expresado

Ese estado de ánimo no se ha expresado todavía, en general, a través de la acción. El shock y la lucha por hacer frente a la salud personal inmediata y a las tensiones económicas han sido dominantes. No podría ser de otra manera dada la casi completa ausencia de una dirección de la cúpula del movimiento obrero en una lucha por defender la salud, los empleos y las condiciones de la clase obrera.

Cuando la mayoría de los jóvenes salieron a la calle para las protestas de Black Lives Matter durante el verano, muchos sindicalistas participaron, al igual que el Partido Socialista, pero la mayoría de la dirección del movimiento sindical organizado estuvo lamentablemente ausente.

Mientras tanto, la dirección del Nuevo Laborismo de Starmer ha actuado en cada etapa para defender los intereses de la clase capitalista.

No obstante, a pesar del bloqueo en la cúpula, es inevitable que en 2021 se produzcan nuevas expresiones masivas de ira de clase, posiblemente empequeñeciendo todo lo visto en los últimos años. Movimientos de la escala de los que han sacudido Chile, el Líbano, Nigeria y otros países también pueden llegar a Gran Bretaña.

Hay innumerables cuestiones en torno a las cuales podrían desarrollarse luchas, entre ellas la continua batalla por la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, la lucha por salvar puestos de trabajo y contra el desempleo masivo, para detener los desalojos y la falta de vivienda, entre los estudiantes que están pagando 9.000 libras esterlinas por muy poca educación, los trabajadores del sector público que se oponen a la congelación de salarios, y muchas más. Un aspecto importante de todas esas luchas serán los intentos de transformar los sindicatos en organismos combativos y democráticos capaces de defender eficazmente los intereses de sus miembros y de la clase obrera en general en una guerra coordinada contra la austeridad de Covid.

La enfermedad del capitalismo británico

Si bien no es posible predecir el momento exacto en que se producirán esos acontecimientos, los factores que los crean son claros y están muy arraigados. La pesadilla de 2020 llegó, no en el contexto de un sistema capitalista saludable que estaba haciendo avanzar a la sociedad, sino en el de un sistema enfermo, débil y cada vez más afectado por la crisis, que ya se dirigía a una nueva desaceleración antes de la pandemia.

En 2019, el FMI señaló que el nivel de la deuda corporativa del Reino Unido era tan grande que casi el 40% de la misma sería imposible de cumplir en caso de una recesión tan profunda como la de 2007-08. En esta contracción económica mucho mayor, sólo una enorme intervención estatal ha evitado una mayor cantidad de quiebras que las que se han producido hasta ahora.

La incompetencia y las divisiones de Johnson en su partido no son las únicas razones por las que a Gran Bretaña le ha ido tan mal en la pandemia. Un factor aún mayor son los enormes recortes que se han producido en el sector público, incluso en los presupuestos de salud pública de las autoridades locales.

Al comienzo de la crisis, Gran Bretaña tenía poco más de 4.000 camas de cuidados intensivos, uno de los números más bajos de Europa. Italia, por ejemplo, tenía 8.000 y Alemania 28.000. Como lo demuestran los hospitales de Nightingale, en gran parte vacíos y sin utilizar, creados a un enorme costo por el sector privado, un problema aún mayor era el muy bajo número de enfermeras y otros trabajadores de la salud en Gran Bretaña. En una comparación de la Organización Mundial de la Salud con diez economías desarrolladas, Gran Bretaña languidecía en el noveno lugar por el número de enfermeras y médicos en ejercicio.

Manifestación de septiembre de 2020 en Bristol en solidaridad con el NHS y los trabajadores de la salud que exigen un aumento de sueldo, foto Mike Luff

Manifestación de septiembre de 2020 en Bristol en solidaridad con el Servicio Nacional de Salud y los trabajadores de la salud que exigen un aumento de sueldo, foto Mike Luff

La tasa de mortalidad por el virus también es mayor debido a los niveles de pobreza y hacinamiento. Las muertes por enfermedades respiratorias son tres veces más altas en Gran Bretaña que el promedio europeo, con tasas de mortalidad más altas en las regiones con altos niveles de pobreza: el sur de Gales, Glasgow y Liverpool encabezan la tabla.

La experiencia de la última década de crisis y austeridad capitalista, que se suma a 40 años de implacables políticas neoliberales antiobreras, ha carcomido los cimientos del apoyo social a todas las instituciones del capitalismo.

Una serie de expresiones de furia de clase

Para muchos comentaristas parece que el capitalismo británico ha sido golpeado por una serie de tragedias inexplicables y sin relación alguna – que van desde el voto de Brexit, a la elección de Jeremy Corbyn como líder laborista, al aumento del apoyo a la independencia en Escocia, a tener un populista poco fiable como primer ministro conservador. En realidad todos estos variados fenómenos tienen algo en común: la ira de millones de personas de la clase trabajadora por el descenso de su nivel de vida y la búsqueda de un medio para protestar contra ello.

Esta fue la causa principal del tamaño del voto de la clase trabajadora por Brexit. Sin embargo, en ausencia de una fuerza de izquierda masiva que defendiera la oposición socialista a los dictados neoliberales de la UE, quedaba espacio para que las fuerzas populistas de derecha dominaran.

No había nada automático en esto. Si Jeremy Corbyn – entonces recién elegido como líder laborista – hubiera desafiado a la derecha laborista y, como argumentamos, hubiera pedido un voto para Brexit sobre la base de oponerse a las reglas pro-grandes negocios del club de los jefes de la UE, habría creado una situación completamente diferente.

Esta postura, tanto en el momento del referéndum como después, habría sido un factor importante para que Corbyn ganara las elecciones generales. Ahora, con un delgado acuerdo Tory Brexit que exacerbará aún más la crisis del capitalismo británico, es difícil imaginar lo diferente que podría haber sido la situación. Un gobierno de izquierda que tomara medidas socialistas y que hiciera un llamamiento a los trabajadores de toda la UE para que apoyaran su oposición a las normas antiobreras y proprivatización de la UE habría estado en una posición negociadora infinitamente más poderosa que este débil y dividido gobierno tory (conservador).

El trato de Brexit de Johnson

Por supuesto que todos los gobiernos conservadores, independientemente de si están a favor o en contra de la UE, actúan en completa oposición a los intereses de la clase obrera. Johnson ha estado negociando desde lo que percibe como los intereses del capitalismo británico. Afirma haber negociado una tremenda victoria que permite más “libertad” para las grandes empresas.

Sin embargo, sólo una pequeña minoría de la clase capitalista británica estará satisfecha con el acuerdo, aunque la mayoría se sentirá aliviada de que no haya sido un peor ‘no hay trato’ Brexit.

Es cierto que el acuerdo permite la continuación del comercio de bienes libres de aranceles entre Gran Bretaña y la UE, mientras que al mismo tiempo permite al gobierno británico desviarse de la igualdad de condiciones de la UE, incluso en lo que respecta a las ayudas estatales. Sin embargo, esto sólo empuja los argumentos más adelante, ya que la UE tendrá el derecho de tomar medidas contra las importaciones británicas, incluyendo la introducción de aranceles si en algún momento considera que Gran Bretaña ha ido demasiado lejos.

Incluso ahora, el aumento de los controles reglamentarios requeridos en las fronteras será un importante dolor de cabeza para los exportadores. Al mismo tiempo, aún no se ha negociado ningún acuerdo para las finanzas y los servicios, que constituyen el 80% de la economía británica. En cuanto a la pesca, sólo se han ganado concesiones muy limitadas.

Mientras tanto, se espera que Irlanda del Norte siga obedeciendo las normas de la unión aduanera de la UE para evitar una frontera dura con la República de Irlanda. El resultado, a pesar de la negativa de Johnson de que esto sea así, será efectivamente una frontera en el Mar de Irlanda. Por lo tanto, el DUP se ha comprometido a votar en contra del acuerdo.

Siempre se descartó que los políticos capitalistas de Irlanda, Gran Bretaña y la UE27 llegaran a un acuerdo que satisficiera las diferencias nacionales, religiosas y culturales – y las necesidades económicas de la clase trabajadora – en toda Irlanda. Sólo un programa para una Irlanda socialista y una federación socialista genuinamente igualitaria y voluntaria de Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra podría hacerlo. Johnson va a presidir un aumento significativo de las tensiones sectarias en Irlanda del Norte y un creciente movimiento por la independencia en Escocia.

La visión de Johnson de Brexit Britain

¿Para qué? El ala de Johnson de los Tories dependía de su campaña populista de derecha para “acabar con Brexit” para ganar las elecciones generales. Más allá de eso, a pesar de sus negaciones, aspiran a convertir a Gran Bretaña en “Singapur en el Támesis”. Hacerlo probablemente conduciría a los aranceles de la UE e, incluso si se lograra, estaría a un millón de millas de su propaganda prometiendo la restauración de Gran Bretaña a una potencia imperialista de primer orden.

Más bien significa que Gran Bretaña seguirá avanzando por el camino de ser una economía de bajos impuestos a las empresas y baja regulación, que depende, por ejemplo, de los “puertos libres”, también conocidos como zonas libres de impuestos de superexplotación, y que se convertirá en una bandera de conveniencia para el transporte marítimo internacional.

Johnson espera que esto pueda combinarse con la ayuda estatal para las industrias de alta tecnología. Sólo es necesario mirar el registro del gobierno durante el último año para ver que cualquier intento de este tipo terminaría en gran medida como tapones a sus compañeros para proyectos sin esperanza. La perspectiva de que lleven a Gran Bretaña a competir con los grandes bloques de los EE.UU., China, Japón y la UE está descartada, con la posible excepción de algunos pequeños sectores industriales.

Sin embargo, el acuerdo de Brexit fue acordado por el parlamento, reflejando la desesperación de la mayoría de la clase capitalista para evitar un desorden de no-transacción. A pesar de los murmullos, la gran mayoría de la derecha conservadora votó a favor del acuerdo, además de que Starmer fustigó a los diputados laboristas para que votaran a favor. Este es otro ejemplo de su determinación de mostrar al capitalismo británico que se puede confiar en él para actuar en sus intereses. Treinta y seis diputados laboristas se rebelaron. Se trataba de una combinación de algunos izquierdistas y diputados de derecha pro-UE que no se oponen al acuerdo como la carta de la patronal para la superexplotación que es, sino más bien porque preferirían un acuerdo de la patronal que alinee más estrechamente a Gran Bretaña con la UE.

El paso del acuerdo de Brexit por el parlamento, sin embargo, no traerá la paz al partido parlamentario Tory. El debilitamiento de la base social del partido Tory es en última instancia un reflejo del declive del capitalismo británico. En el decenio de 1950 el número de miembros de los Tories alcanzó un máximo de más de dos millones, incluso en 1990 tenía 400.000 miembros, ahora es apenas una cuarta parte de eso y no representa las opiniones de la mayoría de la clase dirigente.

Apoyándose en una base social muy estrecha, sólo capaz de ganar las elecciones generales mediante la promoción de un populista de derecha “Trump-lite”, el partido Tory (Conservador) es una herramienta muy débil y poco fiable para el capitalismo británico.

Los más de 20 giros en U realizados en 2020 muestran lo fácil que puede ser forzado a cambiar de rumbo bajo la presión de la masa. Con numerosos aspectos de las relaciones de Gran Bretaña con la UE aún por negociar, una grave crisis económica y una pandemia continua, se desarrollarán nuevos cismas en el partido conservador en los próximos meses. Enfrentados a un movimiento unido de masas de la clase obrera podrían ser rápidamente forzados a dejar el cargo.

La única ventaja que la clase capitalista ha conseguido en 2020 es la elección de Starmer como líder del partido laborista. Es un representante fiable de los intereses capitalistas, esperando en las alas si el gobierno de Johnson se derrumba. Ha pulido estas credenciales repetidamente con su historial de voto parlamentario y su fracaso en oponerse a Johnson, y aún más con su voluntad de librar una despiadada guerra de “tierra quemada” contra el corbinismo.

No sólo se ha obligado a Corbyn a sentarse como diputado independiente, sino que también se ha suspendido a franjas de miembros del partido laborista y a organizaciones locales del partido laborista por apoyarlo. Bajo el mandato de Tony Blair, un puñado de diputados laboristas de izquierda permanecieron prisioneros de la derecha pro-capitalista, capaces de sacar ocasionalmente una nota de contrabando a través de los barrotes. Bajo la versión de Starmer del Nuevo Laborismo, ni siquiera eso está permitido.

Necesidad de un nuevo partido de los trabajadores

Por lo tanto, la cuestión de una voz política para la clase obrera es sumamente urgente en 2021, cuando la clase obrera se enfrenta a una catástrofe económica y social, y necesita urgentemente herramientas eficaces para defenderse. Los consejos laborales no están preparados para luchar contra los recortes.

Cabildeo del consejo de Swansea contra los recortes del Partido Laborista, marzo de 2020

Presionando al consejo de Swansea contra los recortes de los Laboristas, marzo de 2020

Sin tal partido, la lucha se seguirá llevando a cabo. Las ocupaciones de los lugares de trabajo amenazados de cierre podrían, por ejemplo, tener lugar a una escala mucho mayor que en las últimas décadas. Sin embargo, esas luchas se verían reforzadas por la existencia de un poderoso partido de masas que, con el fin de salvar los empleos y los ingresos, lucha por la nacionalización – bajo el control y la gestión democrática de los trabajadores – de las empresas que se enfrentan a la quiebra, como parte de un programa socialista.

Del mismo modo, la batalla contra la congelación de los salarios del sector público recibiría la confianza de una voz de masas que abogara por una enorme expansión del sector público para proporcionar los tan necesarios puestos de trabajo y servicios.

Al no haber logrado transformar el Laborismo en un partido de trabajadores cuando Corbyn era el líder, esperar contra toda esperanza que esto pudiera suceder bajo Starmer no es una estrategia viable. Es urgente que se tomen medidas serias. Jeremy Corbyn ha anunciado un nuevo “Proyecto para la Paz y la Justicia”, que se lanzará en enero. Desafortunadamente, esto no muestra signos de ser un paso significativo hacia la construcción de un nuevo partido de los trabajadores.

Su limitado material escrito hasta ahora se centra abrumadoramente en cuestiones internacionales, y como el periódico de izquierda en línea el Canario, propone “trabajar más allá de las líneas de los partidos políticos y fomentar la cooperación y el cambio fuera de los procesos democráticos establecidos”.

El canario admite que “puede haber cierta decepción por el hecho de que Corbyn no haya lanzado un nuevo partido político ante la continua desaparición del Partido Laborista”.

Si el proyecto se desarrolla en estas líneas será realmente decepcionante para la clase trabajadora que se enfrenta a la elección en las elecciones de mayo de 2021 entre votar por diferentes tonos de políticos pro-asistencia. Si este proyecto se limita a “cambiar fuera de los procesos democráticos establecidos” se juzgará con razón que está evitando el tema.

Si, en cambio, Corbyn aceptara la sugerencia del consejo regional de Londres de RMT de respaldar a un candidato anti-cortes para la alcaldía de Londres y lanzar su propia candidatura, respaldada por una lista de sindicalistas, socialistas y activistas comunitarios en una plataforma anti-cortes, podría tener un efecto dramático en la lucha contra Starmer, inspirando y reuniendo a todos aquellos que antes se entusiasmaban con el liderazgo de Corbyn del partido laborista.

Sin embargo, aún más importante que las acciones de Corbyn como individuo es la responsabilidad que recae en los líderes sindicales de izquierda dentro y fuera del partido laborista. Los afiliados al Laborismo han protestado correctamente contra la suspensión de Corbyn y otras medidas antidemocráticas tomadas por Starmer. Es necesario, sin embargo, ir más allá.

Si los sindicatos de izquierda aprovecharan el momento, con el apoyo incluso de un puñado de diputados y consejeros, y pusieran en marcha una conferencia para luchar por la representación política del movimiento obrero, podría transformar la situación. Si una conferencia acordara incluso medidas limitadas, como liberar a las ramas sindicales para que se presentaran o apoyaran a los candidatos anticortes en las elecciones de mayo y crear un grupo sindical en el parlamento (quizás proponiendo a Corbyn como su presidente), haría más por luchar contra el estelarismo que cualquier cantidad de alegatos a puerta cerrada.

La determinación de la derecha de eliminar a la izquierda laborista es clara. Si no es el momento de que la izquierda muestre una determinación similar para luchar por una voz socialista para la clase obrera, ¿cuándo es?

El Partido Socialista cree que lo que se necesita es un nuevo partido de trabajadores de masas, y apela a todos los que acepten unirse a nosotros en esa lucha. Si no se dan pasos en esta dirección, también se dejará más espacio para que Farage y los de su calaña entren en el vacío.

Como punto de partida, la Coalición Sindicalista y Socialista (TUSC), en la que participan el sindicato de trabajadores del transporte RMT, el Partido Socialista, el ex diputado laborista Chris Williamson y otros, vuelve a la acción y se prepara para presentarse lo más ampliamente posible en las elecciones del próximo mes de mayo contra los candidatos laboristas pro-capitalistas y pro-recortes de austeridad.

Lucha por el socialismo

El último año ha hecho que los catastróficos fracasos del capitalismo se hagan sentir. La creciente desigualdad, el grave empobrecimiento y la completa incapacidad de combatir eficazmente un virus han sido muy grandes.

La enorme intervención del estado, antes considerada impensable por los políticos capitalistas, ha demostrado ser necesaria para tratar de apuntalar su sistema. Mientras tanto, millones de trabajadores han sentido la importancia de sus trabajos mal pagados y subvalorados para mantener la sociedad funcionando.

La búsqueda de una alternativa al capitalismo va en aumento.

Sólo si se toman medidas socialistas decisivas será posible aprovechar la enorme riqueza, la ciencia y la técnica que el capitalismo ha creado a través del trabajo de la clase obrera, para empezar a satisfacer las necesidades de la gente y salvaguardar el medio ambiente.

Para ello habría que romper con el capitalismo impulsado por el lucro y enfermizo y llevar a las grandes empresas y bancos que dominan la economía a la propiedad pública democrática, permitiendo el desarrollo de una economía planificada democrática y socialista en Gran Bretaña y a nivel internacional.

Las prioridades de una economía socialista se decidirían democráticamente. En lugar de llenar las arcas de los jefes ejecutivos de las empresas, las prioridades incluirían proporcionar un ingreso real y vital para todos, la construcción masiva de viviendas de alta calidad y neutrales en cuanto al carbono, y la creación y ampliación de servicios públicos decentes, atención de la salud y educación. Si quieres unirte a la lucha por un mundo socialista, únete al Partido Socialista y al CIT.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...