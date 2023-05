‘Golpe silencioso: cómo las grandes empresas derrocaron la democracia’

18 de mayo de 2023 Revisado por Tony Saunois (secretario del Comité por una Internacional de Trabajadores CIT)

‘Silent Goup: how corporations overthrew democracy’ es una crítica devastadora del poder y el control ejercido por los principales conglomerados y las instituciones secretas y los sistemas legales globales que han construido durante décadas. Construyeron instituciones y sistemas legales poco conocidos que tienen el poder potencial de anular gobiernos y pueblos. Silent Coup está escrito como una narración del viaje que los autores realizaron por todos los continentes recolectando material como evidencia. Presentan un caso de control totalmente antidemocrático ejercido por poderosas empresas multinacionales sobre los gobiernos nacionales y las poblaciones locales en la búsqueda de intereses de lucro y explotación.

El libro es evidencia documentada de un aspecto de la naturaleza distópica de cómo funciona el capitalismo monopolista en el siglo XXI. Es una advertencia a los trabajadores y socialistas del poder que ejercen las clases dominantes si se las confronta. Plantea la pregunta: «¿Quién controla realmente el poder y la toma de decisiones en nuestro mundo de hoy?».

Tanto Claire Provost como Matt Kennard, miembros del Centro de Periodismo de Investigación, están sacando a la luz mucho de lo podrido y corrupto del capitalismo moderno. Matt Kennard es cofundador de Declassified UK, un medio de noticias que investiga la política exterior británica. Producen material que es valioso seguir en una crítica de la sociedad capitalista actual.

Los autores argumentan que los hechos que revelan son “sobre justicia corporativa, bienestar corporativo, territorios corporativos y ejércitos corporativos, todo a escala global. Esta es una historia que te afecta sin importar dónde vivas”.

El CIT en nuestro análisis ha señalado algunas tendencias en el capitalismo moderno: para conglomerados multinacionales que desarrollan su propio sistema legal paralelo de gobierno, ejércitos privados, ciudades privadas, una versión moderna de ‘ciudades corporativas’, etc., y adquieren algunas características. casi de estados-nación. Estas tendencias tienen sus límites, pero se han desarrollado mucho más en el período reciente y reflejan una nueva era del capitalismo. Todos estos están reivindicados por los detalles de cómo funciona el capitalismo moderno en este libro.

La historia comienza en El Salvador y el caso “legal” llevado por una empresa canadiense llamada Pacific Rim. Esta es la historia de un intento del gobierno de limitar la minería que estaba causando escasez de agua. ¿Qué cuerpo iba a actuar como jurado y verdugo? Era el poco conocido “Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones” (CIADI). Esta es una rama de un agente del imperialismo, el Banco Mundial, donde EE. UU., Japón, China, Alemania y el Reino Unido tienen la mayor cantidad de votos entre más de 180 miembros. El Banco Mundial se estableció en 1944, junto con el FMI, como parte del acuerdo de Bretton Woods. Está escondido de miradas indiscretas en el complejo de oficinas del Banco Mundial en Washington. Ha habido una explosión de casos escuchados por él en los últimos años. A mediados de 2014 había escuchado casi 500 casos, casi todos desde mediados de la década de 1990. Esta fue la era en la que el capitalismo neoliberal de libre mercado se soltó tras el colapso de los antiguos estados estalinistas en la antigua URSS y Europa del Este. Esto abrió temporalmente una era de un mundo unipolar dominado por el imperialismo estadounidense que a principios del siglo XXI dio paso al mundo multipolar que tenemos hoy.

Para 2021, la cantidad de casos escuchados por la cifra del CIADI había aumentado a casi 900, más de uno por semana ese año. Este crecimiento refleja el nuevo mundo multipolar y el crecimiento del poder de los gigantes multinacionales. Es parte del sistema legal internacional inversor-estado.

Sistema legal

Lo que se ha desarrollado durante décadas permite el acceso de los inversores a un sistema legal poco conocido. A través de miles de tratados, el estado otorga su consentimiento previo para permitir que los inversionistas extranjeros los lleven ante tribunales internacionales, como el CIADI. Esto significó que los países que firmaron contratos para inversores extranjeros también firmaron para resolver cualquier disputa entre el gobierno nacional y las empresas por agencias como el CIADI, un subcomité del Banco Mundial y otras instituciones imperialistas. Una enorme y lucrativa industria legal ha surgido en torno a este sistema.

En el período inicial del CIADI, la mayoría de los casos eran de empresas que iniciaban acciones legales contra países del mundo neocolonial. Ahora, como revela este libro, esto está en proceso de cambio. Los inversores alemanes habían presentado demandas contra países del mundo neocolonial. Pero en 2009, Alemania se encontró en el banquillo de los acusados, cuando la empresa sueca Vattenfall presentó una demanda contra Alemania ante el CIADI del Banco Mundial por su controvertida nueva central eléctrica a carbón cerca de Hamburgo. Este cambio ilustra el poder creciente de estas empresas, hasta el punto en que entran en conflicto con los estados-nación competidores.

El sistema internacional de controversias entre inversores y Estados ha evolucionado durante décadas; posiblemente se remonta a una conferencia de banqueros internacionales celebrada en San Francisco en 1957. Alrededor de 500 de los principales banqueros, industriales y políticos del mundo se reunieron y comenzaron a hacer campaña por una nueva «Carta Capitalista Magna» para consagrar y proteger los derechos de los privados. inversores de todo el mundo. Una figura clave en esta reunión fue el banquero alemán Hermann Josef Abs, presidente del Deutsche Bank y director de varias corporaciones gigantes como Daimler-Benz y Lufthansa. Su ascenso en el mundo financiero tuvo lugar bajo el régimen nazi en Alemania, pero no terminó con su caída. Aunque nunca se unió al partido nazi, Deutsche Bank había manejado sus cuentas.

Los acontecimientos mundiales de esta era en el mundo neocolonial, como la nacionalización de los campos petroleros en Irán en 1951 y el Canal de Suez en 1956, fueron sin duda acontecimientos que impulsaron a las clases dominantes de los países imperialistas a instigar medidas para tratar de proteger sus intereses. El sistema actual evolucionó durante un período de décadas, pero ilustra el poder de los conglomerados que existen ahora.

Los acuerdos comerciales asegurados por los conglomerados de hoy en día que protegen los intereses de los inversores extranjeros se extienden por todos los continentes. Silent Coup revela algunos de ellos. En Sudáfrica, el entonces nuevo gobierno del Congreso Nacional Africano posterior al apartheid introdujo una ley que exigía que las empresas mineras fueran propiedad en un 26% de “africanos negros”. Esto fue parte de las políticas de liderazgo del ANC para usar su control recién ganado del estado capitalista para cambiar la composición racial de la clase capitalista. Cyril Ramaphosa usó su control de la firma de inversión de «propiedad de negros» para convertirse en multimillonario sobre la base de estas leyes que no hicieron nada para aliviar la explotación y el sufrimiento de los trabajadores mineros negros.

La empresa de inversión italiana Foresti pidió que se retirara un caso que había iniciado contra el gobierno sudafricano y recibió instrucciones de pagar cientos de miles de dólares en honorarios legales al gobierno de Mandela. El caso duró tres años y el gobierno enfrentó una factura legal de millones. Si bien el gobierno sudafricano afirmó que esto era una victoria, los inversores detrás de escena habían logrado un acuerdo con el gobierno que los obligaba a transferir solo el 5% de su propiedad a los sudafricanos negros en lugar del 26% exigido por las nuevas leyes mineras posteriores al apartheid.

Este desarrollo del poder global de las corporaciones multinacionales, en efecto, superando a los estados o gobiernos nacionales, expuesto con sorprendente detalle por Kennard y Provost, es una tendencia clara de importancia creciente. Sin embargo, omiten identificar los límites de esta tendencia y el continuo papel crucial del estado-nación en el capitalismo. En cierto sentido, algunos sectores de la clase capitalista han entrado en conflicto con las limitaciones del estado-nación. Sin embargo, el capitalismo y el imperialismo no han superado al Estado-nación. El crecimiento de los antagonismos y conflictos nacionales en esta era de capitalismo en crisis refleja esto.

Kennard y Provost no solo se ocupan del tema del sistema legal global que protege la inversión financiera de empresas poderosas. También exploran cómo las llamadas políticas de “desarrollo” en el mundo neocolonial se utilizan en beneficio y para aumentar las ganancias y la influencia de las corporaciones en todo el mundo. Esto se hace a través de una red de instituciones, como la Corporación Financiera Internacional, otra rama más del Banco Mundial. Nuevamente, esta no es una institución nueva, pero su tamaño y alcance se han expandido enormemente. Está financiado por contribuciones de 184 países miembros, de las finanzas estatales, que, en efecto, luego se reciclan a las principales empresas para proyectos de «desarrollo», a menudo disfrazados de «ayuda». En un caso, en la India, una empresa de atención médica privada comercializó «hospitales especializados» para las élites locales y los «turistas médicos» internacionales. La compañía de atención médica privada está controlada por los hermanos multimillonarios Malvinder y Shivinder Singh. ¡Para “ayuda y desarrollo” internacional, recibió US$100 millones de la IFC!

Capitalismo distópico

Silent Coup también destaca otras tendencias y desarrollos del capitalismo distópico moderno. Los crecientes lazos entre organizaciones benéficas, ONG y grandes empresas son un aspecto de esto. La financiación empresarial de las ONG no es nueva, como señalan los autores. Coca-Cola en los Estados Unidos lo ha estado haciendo durante treinta años. Pero este proceso se ha multiplicado en los últimos años. Save the Children, en 2013, dio a conocer una asociación sin precedentes por valor de £ 15 millones con GlaxoSmithKline. Un año antes, la misma empresa fue multada con 3.000 millones de dólares estadounidenses en los EE. UU. por sobornar a médicos y fomentar la prescripción de medicamentos antidepresivos para niños que no estaban aprobados ni eran adecuados para ellos. Tras la caída de las corporaciones gigantes en 2008, la intervención en proyectos de «ayuda» alcanzó nuevos niveles. Los directores ejecutivos se sientan en los paneles de la ONU que discuten las «prioridades de desarrollo». Agencias como USAID se jactan de asociarse con empresas como Walmart y Chevron.

Particularmente reveladores son los capítulos que cubren el establecimiento de zonas económicas especiales (ZEE) en todo el mundo. Las zonas eran acuerdos especiales sobre impuestos para inversores; los derechos laborales son débiles o inexistentes, en beneficio de los conglomerados que invierten en las zonas. Durante los últimos 50 años, más de la mitad de los países del mundo han tallado partes del territorio para formar ZEE. Según la OIT, más de 66 millones de personas trabajan en 3.500 zonas. Desde China hasta Chile, se han establecido tales zonas, de una forma u otra. El plan piloto para ellos fue Shannon, en Irlanda, establecido en 1959. Desde Beijing hasta Myanmar, miles de SEZ pueden rastrear su historia hasta Shannon.

En la India y en otros lugares, se realizan otras formas de carve-outs privados. Lavas, en las afueras de Mumbai, India, fue la primera de las ciudades del país construida y administrada en su totalidad por una corporación. En lugar de un alcalde, la junta de Lavasa Corporation Limited nombraría un administrador de la ciudad. ¡Ningún alcalde sino un CEO! Si tales proyectos se completarán es otra cuestión, pero la tendencia es clara. Amazon y otras multinacionales también han planteado la posibilidad de que se construyan tales “ciudades de empresa”/“ciudades privadas”.

La ‘privatización de las fronteras’, con empresas de seguridad privada vigilándolas, y la explosión de empresas de seguridad privada como fenómeno global, está bien documentada en el libro. En una encuesta, en 2011, había aproximadamente 19,5 millones de guardias privados en setenta países. Hoy hay muchos más. En los EE. UU., 1,1 millones de guardias de seguridad privados se comparan con 600.000 policías y agentes del alguacil. Esto ha ido de la mano con un crecimiento masivo de las fuerzas mercenarias y una privatización de facto de las fuerzas armadas en muchos países. Aunque no se menciona en este libro, el Grupo Wagner en Rusia, notoriamente despiadado, es una versión extrema de esta tendencia. Los autores señalan que en Hereford, Reino Unido, encontraron más de una decena de empresas militares y de seguridad privadas ubicadas cerca de la sede del Servicio Aéreo Especial (SAS) del ejército británico.



Provost y Kennard prestan un servicio al lector en detalle sobre cómo operan las poderosas corporaciones y la amenaza que representan, junto con otras tendencias vitales presentes en el capitalismo moderno. Esta información es un arma que se utilizará para exponer el capitalismo en esta era. No ofrecen una alternativa o solución. Sin embargo, la información que brindan puede ayudar a quienes defienden una alternativa socialista al gobierno de las corporaciones y el capitalismo.

