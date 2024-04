GOBIERNO DE ECUADOR INVADIÓ LA EMBAJADA DE MÉXICO EN ECUADOR Y SECUESTRÓ A JORGE GLAS LA NOCHE DEL 5 DE ABRIL DE 2024



ANTECEDENTES

El caso de Jorge Glas ha sido ampliamente estudiado en la región como uno de los casos más paradigmáticos de la aplicación del LAWFARE. Le arrebataron la Vicepresidencia a la que había llegado por voluntad popular en 2017, y estuvo más de 5 años detenido en Ecuador por otros casos abiertos por la Fiscalía previamente, mismos que han sido cuestionados por especialistas jurídicos nacionales e internacionales.

Jorge Glas recibió medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2019, debido a que el organismo había identificado que su vida e integridad se encontraban en peligro mientras estuvo detenido en la cárcel de Latacunga en Ecuador. En este pedido, se demostró que Jorge Glas fue permanentemente amenazado de muerte por parte de otros presos, argumentando que su celda se encuentra en el camino al baño general, por lo que los presos al pasar lo insultaban y amenazan de extorsión y de muerte, esto frente a los policías y guías penitenciarios que no tomaban acción. La CIDH además valoró la crisis carcelaria que vive Ecuador en el que la falta de control por parte del Estado ha hecho que matanzas y motines sean recurrentes al interno de los Centros Penitenciarios y nunca son investigados ni sancionados.

Daniel Noboa asumió el Gobierno de Ecuador el 23 de noviembre de 2023

El 17 de agosto de 2023 cuando ya se encontraba en libertad, Jorge Glas dio una rueda de prensa y advirtió que estaba siendo víctima de seguimientos ilegales y que temía por su vida y la de su familia. También en ese momento anunció que el Tribunal Supremo Federal de Brasil había llegado a la conclusión que las pruebas derivadas de los sistemas informáticos de Odebrecht «son nulas», y esto debía nulitar también el proceso que se había seguido contra él en Ecuador.

El 17 diciembre de 2023, Jorge Glas, ex vicepresidente de Ecuador (quien ostenta doble nacionalidad ecuatoriana y alemana) se presentó en la Embajada de México en Ecuador alegando ser víctima de persecución política y el intento de las autoridades ecuatorianas de volver a encarcelarlo bajo cualquier argumento. México lo recibió en calidad de huésped. Posteriormente, cuando se presentó la solicitud de asilo, México inició una extensa y detallada valoración sobre los hechos de persecución alegados, así como el contexto de Ecuador, país en el que varios representantes del movimiento político, Revolución Ciudadana, han sido perseguidos y reconocidos como asilados políticos en otras naciones.



JORGE GLAS EN LA EMBAJADA MEXICANA



El 28 de diciembre de 2023, la jueza Melissa Muñoz emitió un fallo calificado por muchos juristas como injusto y no motivado, en el que señala que Jorge Glas incumplió uno de los requisitos legales para su libertad condicional y ordenó su arresto. La jueza dictaminó que Jorge Glas debía cumplir el resto de su sentencia luego de haber estado encarcelado por más de 5 años desde 2017.

El 5 de enero de 2024, la justicia ecuatoriana dictó además una orden de prisión preventiva contra Jorge Glas por un nuevo caso absurdo abierto contra él por la Fiscalía General del Estado, relacionado con la supuesta malversación de fondos cometido durante la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de Manabí y Esmeraldas ocurrido en 2016. Esto también es considerado como un nuevo abuso de la prisión preventiva en la justicia de Ecuador que buscaba impedir que Jorge Glas se pueda defender en realidad.

Posteriormente, debido a que Jorge Glas ya se encontraba en la Embajada de México, mediante un oficio firmado el 29 de febrero, la Cancillería de Ecuador solicitó a la Embajada de México en Quito “el consentimiento del jefe de la misión diplomática mexicana para que las fuerzas del orden, que dependen del Ministerio del Interior, ingresen a los locales de la misión y cumplan con la captura del señor Jorge David Glas Espinel”.

Ante esta solicitud, el 2 de marzo, la canciller mexicana Alicia Bárcena se pronunció y señaló que de hacerlo se «sentaría un precedente y violaría la inmunidad diplomática» por lo que el acceso fue negado.

La respuesta por parte de Ecuador la proporcionó la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien dejó en claro que Ecuador no insistirá en ingresar a la Embajada de México y señaló que “el tema ahora es estrictamente diplomático y tendrá que resolverse en ese sentido”.

Cómo se mencionó anteriormente, luego de analizar estos y otros antecedentes y de mantener permanentes intercambios con el Gobierno de Ecuador, la tarde del 5 de abril de 2024, México anunció su decisión soberana de otorgar asilo político al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas Espinel.

De acuerdo con la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático, ART 2: Todo Estado tiene derecho de conceder asilo; pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega.

Posteriormente, la Canciller de México, Alicia Bárcena, señaló que para México la figura del asilo es sagrado y que confiaba en que el Gobierno de Ecuador otorgara el salvoconducto necesario para que Jorge Glas pudiera salir de la Embajada de México en Quito y viajar hasta México.

De acuerdo con la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, en efecto, correspondía a Ecuador otorgar el salvoconducto para que Jorge Glas, que fue reconocido por México como una persona perseguida en Ecuador, pueda salir del país y gozar de la protección internacional que México le concedió al otorgarle el asilo.

Luego de las declaraciones del gobierno de México, el mismo 5 de abril, la Cancillería de Ecuador, mediante comunicado de prensa, señaló que considera que la decisión de México de otorgar el asilo “no es lícita”, y que no otorgará el salvoconducto y que requería que México entregue a Jorge Glas.

Sobre este aspecto se debe considerar que la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo Diplomático en su artículo IV señala que: “corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución”. Es decir que, en este caso, no le correspondía a Ecuador calificar si otorgar el asilo era un acto lícito o no, sino a México, y por tanto la Cancillería de Ecuador incurrió en un grave error.

La mañana del 5 de abril, la Canciller dio una entrevista exclusiva a FM Mundo en la que dijo expresamente que el reforzamiento de fuerza pública en los exteriores de la Embajada era una muestra de protesta y rechazo y que no había ningún riesgo de fuga, no ha existido peligro de escape, no existe temor alguno. “Hubieron [sic] otras acciones que nos permitió estar tranquilos”. https://www.youtube.com/watch?v=vyDdUO_xUAw

Frente a estos hechos, de manera sorpresiva y abrupta, la noche del mismo 5 de abril de 2024, por orden del actual gobierno ecuatoriano presidido por Daniel Noboa, efectivos policiales y militares – sin sus insignias que se les permita identificar – irrumpieron en la Embajada de México en Ecuador por la fuerza con el objetivo de secuestrar al ex Vicepresidente Jorge Glas. No contaban ni siquiera con una orden de allanamiento del inmueble.

Estos hechos son considerados como un secuestro ya que el procedimiento fue completamente fuera de la ley, ya que Jorge Glas se encontraba fuera de la jurisdicción ecuatoriana en ese momento, y se realizaron en violación flagrante de los derechos de Jorge Glas ya que incluso existió tortura y tratos inhumanos y degradantes. De acuerdo con las declaraciones de la abogada de Jorge Glas, él se encontraba durmiendo en la Embajada de México cuando la policía irrumpió por asalto. Glas fue golpeado, arrastrado y subido por la fuerza a un automóvil militar. Estos hechos se evidencian en los videos circulados por los medios de comunicación cuando Jorge Glas era trasladado a una prisión de máxima seguridad, en los que se observa que ya caminaba con extrema dificultad.

El Gobierno de México ha presentado imágenes de este asalto y secuestro en las que se evidencian que los efectivos policiales y militares ingresaron de forma violenta, encapuchados, sin identificación, violando todas las normas nacionales e internacionales.

Revisar el enlace https://x.com/radio_pichincha/status/1777715376329023505

La violencia de la Policía de Ecuador en este secuestro fue tal que incluso fueron agredidos físicamente el jefe de la Cancillería de México en Ecuador, Roberto Canseco, y otros funcionarios de la sede diplomática.



Esta invasión de la Embajada de México por parte del gobierno ecuatoriano constituye una violación de un amplio conjunto de normas, entre las que destacan:

* La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 (Art. 22): Esta convención establece la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, lo que significa que el Estado receptor está obligado a proteger las instalaciones de la embajada y a no ingresar en ellas sin consentimiento del jefe de la misión diplomática.

* La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (art. 31): protege la inviolabilidad de los locales consulares y prohíbe el ingreso por la fuerza a las oficinas consulares.

* La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 (art.53): establece las normas y principios imperativos de derecho internacional general que no admite acuerdo en contrario.

* La Convención de la Habana de 1928 sobre funcionarios diplomáticos (art. 14): establece que los funcionarios diplomáticos son inviolables en su persona, residencia particular u oficial y bienes.

Por tanto, en este caso, Ecuador ha vulnerado el Derecho Internacional contenido en la Convención de Viena sobre las Relaciones Diplomáticas, en Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en la Convención de la Habana sobre funcionarios diplomáticos y además ha vulnerado los principios de Derechos Humanos al secuestrar de la sede diplomática mexicana a una persona que había sido reconocida como perseguida política y que goza de la protección internacional de México bajo la figura del asilo.

Estos hechos ocasionaron que México rompiera las relaciones diplomáticas con Ecuador, anuncie que todo su personal diplomático abandonará el país en las próximas horas y que llevará a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia.

Efectivamente, la mañana del 7 de abril, todo el personal diplomático en Ecuador viajó hasta México en vuelo comercial, debido a que Ecuador no brindó las facilidades necesarias para que pudieran hacerlo en un vuelo oficial. Ante estos hechos varias misiones diplomáticas acreditadas en Ecuador tuvieron que escoltar al personal diplomático mexicano hasta el aeropuerto de Quito. Entre ellas, Alemania, Honduras, Cuba.



En rueda de prensa del domingo 7 abril, al recibir al cuerpo diplomático mexicano, la Canciller recordó que México considera a Jorge Glas aún como un asilado político, por tanto, esta protección internacional se mantiene. Además, quien fungía como embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur, manifestó que “el presidente Noboa se equivocó al tomar una decisión que no solo rompe con todo lo establecido por las convenciones internacionales, sino que implica el desconocimiento de la realidad de su pueblo […]”. Además, Serur sostuvo que el Gobierno de Ecuador “desconoce la trascendencia del asilo y su importancia como institución en la vida diplomática de México y de América Latina, no entienden que un Estado pueda proteger y salvaguardar la vida de una persona sin juzgar si esta persona es inocente o culpable […]”.

Estas declaraciones de México son fundamentales porque dejarían ver que México acudirá a instancias internacionales para ejercer su potestad y obligación de brindar protección internacional a Jorge Glas. Se debe recordar que el derecho al asilo contenido en diversos instrumentos internacionales y legislaciones nacionales de los países, ha sido reconocido como un derecho que deviene de una obligación internacional.

Adicionalmente, el Gobierno de Ecuador con sus acciones ha confirmado que el caso de Jorge Glas, es un caso de persecución política, ya que de otra manera no se entendería el asalto realizado a la Embajada de México y el secuestro de Glas, en lugar de proceder con los mecanismos existentes confirme al derecho nacional e internacional. Esto se evidencia aún más, luego que el gobierno de Ecuador ha decidido trasladar a Jorge Glas a la cárcel de la Roca, una prisión de máxima seguridad, a pesar de no contar con ninguna justificación para ello y que tal como ocurrió en su detención anterior con estas acciones pone su vida e integridad en peligro.

Efectivamente la preocupación nacional e internacional por la vida e integridad de Jorge Glas luego de su secuestro ha ido incrementándose ya que la tarde del 8 de abril se conoció que había sido sacado de la cárcel para ser trasladado al Hospital Militar y posteriormente al Hospital Naval porque aparentemente se encontraba en coma. El gobierno de Ecuador no ha permitido a los abogados de Jorge Glas ver a su defendido desde que fue secuestrado en la Embajada de México y no ha permitido a sus familiares el ingreso al Hospital Naval, donde se encontraría desde la tarde el 8 de abril. Tampoco los motivos de su traslado al Hospital son conocidos ya que las versiones oficiales son contradictorias. Por una parte se informó que se debía a una “descompensación por no ingerir alimentos” y por otra que se debía a una “sobredosis de medicamentos”, algo muy extraño en el caso de una persona recluida en una prisión de máxima seguridad.

La invasión de Ecuador a territorio mexicano y el secuestro de Jorge Glas ha causado la indignación y condena hacia Ecuador de los países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá, quienes, con diversos matices, han coincidido en que la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es uno de los principios de las relaciones internacionales, del respeto entre países y de la construcción de relaciones pacíficas y de cooperación.

Dentro de estas condenas, incluso Nicaragua, al igual que México, decidió romper relaciones diplomáticas con Ecuador.

Bolivia llamó a su Embajadora en Quito a consultas, y ha convocado a la embajadora de Ecuador en Bolivia.

Los países latinoamericanos fueron los primeros en pronunciarse, y Colombia solicitó a Honduras la convocatoria a una reunión urgente de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) para que de manera conjunta se analice el tema y seguramente consolidar un rechazo conjunto a las acciones del Gobierno de Ecuador.

La Presidencia de Honduras de la CELAC informó el 8 de abril que la Troika de ese organismo acordó convocar a Reunión de Cancilleres para el 9 de abril y proponer que se establezca una firme condena contra el Gobierno de Ecuador y la creación de un grupo con máximo 7 Estados para requerir a Ecuador la rectificación de los hechos, reconducir el proceso de asilo de Jorge Glas, en caso de no contar con la colaboración del Gobierno de Ecuador se analizarán otras medidas para obligar al cumplimiento de lo dispuesto.

El Parlasur del MERCOSUR también expresó su preocupación y rechazo.

El CARICOM (Comunidad del Caribe) también expresó su rechazo.

La Canciller de México anunció que además de elevar una demanda a la Corte Internacional de Justicia, y no descartan ir a otros foros internacionales. Asimismo, señaló que, se solicitará el respaldo a las Cancillerías y países de CELAC y se enviará una carta al secretario general de las Naciones Unidad para que se presente ante todos los países miembros, el consejo de DDHH y la Asamblea General.

En este punto ha quedado claro que ningún gobierno del hemisferio, ni siquiera Estados Unidos que ha mantenido estrechas relaciones con el Gobierno de Noboa, se mostrará de acuerdo con la invasión realizada a la Embajada de México en Ecuador.

Colombia anunció que impulsará la solicitud de nuevas medidas cautelares para Jorge Glas ante la CIDH. Este es un procedimiento que podría ser activado por México como una demanda Estado-Estado.

A la condena internacional se han sumado los países europeos. Portugal fue el primero en hacerlo. La lista hasta el momento es la siguiente:

Portugal

España

Bélgica

Irlanda

Noruega

Serbia

Rusia

Unión Europea

Suecia

Reino Unido

Estonia

República Checa



Al sentimiento de rechazo, se sumó Rusia, el lunes 8 de abril a través de un comunicado en el que manifestó su “extrema preocupación» por la irrupción armada de Ecuador a la Embajada de México.

El 8 de abril, Nueva Zelanda también condenó la entrada forzada e ilegal por parte de las autoridades ecuatorianas a la Embajada de México en Quito y motivó a que los estados cumplan con sus obligaciones bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Las acciones desproporcionadas, violentas, ilegítimas e ilegales han puesto al Gobierno de Daniel Noboa en una situación crítica a nivel internacional, pues ha existido un consenso unánime de rechazo. Incluso, la Secretaría General de la OEA (Organización de Estados Americanos) y de la ONU (Organización de Naciones Unidas) han emitido comunicados rechazando las acciones de Ecuador y el irrespeto al derecho de asilo.

En este sentido, la OEA ha convocado, a pedido de Colombia a una Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente con el propósito de tratar el tema de la “Violación de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y su relación con la figura del asilo, así como las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador”. Esta sesión está prevista para el miércoles 10 de abril de 2024.

Ecuador por su parte, también ha solicitado una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para el 9 de abril para analizar las “Normas de las Relaciones Diplomáticas y del Asilo”. Ecuador ha informado que estará representado por el Representante Permanente Mauricio Montalvo y dos embajadores más (Marcelo Vásquez, Coordinador jurídico de Cancillería y Alejandro Dávalos, VM de Movilidad Humana). Es probable que este encuentro sea una exposición de Ecuador y no cuente con una representación adecuada de los países latinoamericanos y caribeños.

Hay que resaltar, que estos hechos han ocurrido en medio del proceso de Consulta Popular y Referéndum que vive Ecuador y que, en los últimos días, diversas encuestadoras habían informado que el rechazo a las preguntas planteadas por el Gobierno de Noboa estaba en aumento, debido entre otros temas a que no ha sido capaz de controlar la crisis de seguridad que vive el país y aumentó el IVA del 12 al 15%.



ACCIONES Y OBJETIVOS DE REPARACIÓN FRENTE A LO OCURRIDO



Ante los atropellos y excesos que ha cometido el Gobierno, es imperante que se exija a Ecuador que repare la situación de la sede diplomática de México y sus funcionarios diplomáticos.



Que el Gobierno de Ecuador permita a México ejercer la protección internacional, y expida el salvoconducto a favor del asilo de Jorge Glas. Además, es necesario que se despliegue una misión de CIDH y otros organismos internacionales para acompañar y garantizar la vida de Jorge Glas, hasta que él pueda trasladarse a México, en uso de su derecho al asilo.



Las medidas cautelares de la CIDH son importantes. Es importante tomar en consideración que en 2019 ya fueron otorgadas y deberían ser ampliadas. Es fundamental que se tome en cuenta la gravedad de la salud de Jorge Glas, quien aún hoy permanece secuestrado en un Hospital Naval en el que no se permite el ingreso de los abogados ni familiares. Hasta hoy, 9 de abril, no se ha podido constatar la situación del Ex Vicepresidente de Ecuador. Esto configura con claridad la situación de gravedad, urgencia y daño irreparable.



ARGUMENTOS DE ECUADOR Y POSIBLES TESIS UTILIZADAS EN SU DEFENSA



Debido a que el Gobierno de Ecuador mantiene un alto interés electoral ha buscado ganar la próxima Consulta Popular y Referéndum planteada para el 21 de abril en el que ha incluido preguntas relacionadas con los intereses privados de Noboa tales como la flexibilización laboral a través de los contratos por horas y derogar la disposición constitucional que no permite arbitrajes internacionales en caso de disputas entre inversionistas extranjeros y el Estado ecuatoriano.



Por ello, el Gobierno de Noboa ha intentado posicionar que su Consulta Popular está únicamente relacionada con la seguridad interna del país y que todas las personas que no apoyan su consulta popular están asociados a la delincuencia y que el secuestro de Jorge Glas, está vinculado con su estrategia de lucha contra la inseguridad en el país. Además, ha señalado que el asalto a la Embajada de México fue un acto de defensa de la soberanía nacional y lucha contra la impunidad. Esta narrativa es acompañada por los medios de comunicación hegemónicos que se encuentran cooptados por el Gobierno.

Reflexiones desde el MRC

9 de abril de 2024

InfoSurGlobal