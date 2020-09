Gastón Soublette: “¿Por qué valen tanto los mapuche?

Si yo voy a México, veo un arte grandioso, las pirámides de los mayas o lo que pudo haber sido el Cusco, que fue una ciudad grandiosa.

¿Qué tienen que mostrar los mapuche para creerle que realmente valen? Es una explicación bastante difícil.

Porque, entre todos los conquistadores que vinieron a América, a pesar del brillo de las civilizaciones creadas por los mayas, los aztecas, los quechuas, el único pueblo que tiene un poema épico que lo ensalza como gente muy noble que tiene un alto sentido de la libertad y de la dignidad humana que, los demás no tuvieron; porque creo en ese poema épico… y que no existe en México, en Perú, ya que ellos fácilmente se rindieron al poder español.

Porque resistieron tres siglos, en realidad fue más. Para resistir cuatro siglos, eso significa que ellos están defendiendo algo que, para ellos tiene un valor enorme.

Ahora ¿Qué es ese algo?

Ellos no pueden mostrar pirámides ni grandes templos ni observatorios astronómicos. ¿Qué es lo que están defendiendo?

Después de un nguillatún, fui al Parque Conguillío. Voy a tratar de describir lo que estaba viendo en la playa del lago, el lago calmo, en la otra rivera, el bosque de araucarias, algunas de dos mil años se reflejaban en el lago y encima de las araucarias, la cordillera nevada y detrás de mí, el volcán Llaima, ese es uno de los paisajes más grandiosos que he visto en mi vida.

Escribí en el libro de recepción del parque “De tres siglos lavaron la afrenta, combatiendo en el campo de Honor”.

Pregunta ¿Qué defendían con tanto ahínco? Me dije, ahora me di cuenta. ¡Defendían el paraíso! ¡Eso defendían! Y eso vale más que las pirámides de Centro América y los templos. ¡vale mucho más! Pero el paraíso. La obra más valiosa creada por ellos es que pusieron el énfasis en el hombre y no en las cosas y eso es lo que le impresionó a Alonso de Ercilla. Por eso no se escribió una epopeya como La Araucana en ningún otro país.

