GABRIELA GALLARDO presa política Ecuador:»Llamamos a la UNIDAD INTERNACIONAL de los REVOLUCIONARIOS»

Mate al Rey 123. En esta oportunidad entrevistamos a Gabriela Gallardo, presa política en Ecuador por su condición de militante, activista y vocera del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL)

En efecto, el Gobierno de Guillermo Lasso persiguió implacable a todas las organizaciones revolucionarias del Ecuador, especialmente al Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL), al Movimiento Mariateguista y a Vientos del Pueblo. Resultado de esto es la condena a 16 años a Omar Compoverde, 14 años a Carlos Carguachi y a Gabriela Gallardo a 5 años y cuatro meses.

La imputación que pesa sobre estos compañeros es absurda. Se trata del delito de trata de personas para la formación de grupo armado. Primero es necesario señalar que el MGTL no es un grupo armado y no podría en consecuencia actuar con tal finalidad reclutando personas. En realidad, lo que hay tras esta puesta en escena es el accionar represivo de Lasso en contra de los luchadores políticos a quienes se criminaliza por organizarse y difundir sus ideas. Tal cuestión es el correlato y consecuencia de la feroz represión contra el pueblo comandado por el ex correísta Lenin Moreno, con motivo del levantamiento popular ecuatoriano de 2019.

El caso de Gabriela Gallardo y los compañereos del MGTL, pone de manifiesto que aún en un país en el que existe una Constitución moderna y garantista, los DDHH se siguen pisoteando de igual manera, de una forma que anticipa el establecimiento de un Estado Policial.

Conducción: Gustavo Burgos Velásquez

Invitada: Gabriela Gallardo (MGTL)

Dirección y edición: Sergio Rizenverg Cohen

Asistente de edición: Jaun García Brun

Música1 canciones

Me gusta esto: Me gusta Cargando...