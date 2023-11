Carta abierta de israelíes a los israelíes: merecemos la verdad sobre el 07 de octubre

A nuestros compatriotas israelíes,



Les apelamos desde la niebla del genocidio. Lloramos y nos preocupamos por «los nuestros», así como por aquellos a quienes la mayoría de ustedes ignora o considera «animales».



Cuando los militares israelíes empezaron a difundir rumores sobre «bebés decapitados» en los medios de comunicación israelíes en lengua inglesa, nos quedamos inmediatamente impactados. Nos dimos cuenta de que la propaganda de nuestro gobierno no sería la misma que durante los anteriores ataques asesinos contra Gaza.



Mientras Israel sigue difundiendo imágenes de supuestos «edificios de Hamás» en el campo de concentración de Gaza (¿qué no lo es, a ojos israelíes?) para excusar sus bombardeos, la retórica nacional e internacional de Israel contiene ahora algo mucho más cercano a la propaganda de exterminio nazi.



Sabemos cuál es el objetivo de esta propaganda. Más de 8.500 niños, mujeres y hombres palestinos han sido exterminados, y la cifra sigue aumentando en el momento de escribir estas líneas. Muchos están atrapados bajo los escombros de sus casas, muriendo lentamente. Otros se enfrentan a la sed, el hambre y las enfermedades infecciosas. Al mismo tiempo, altos funcionarios israelíes, e incluso nuestro Presidente, siguen afirmando que «no hay civiles inocentes» en Gaza.



No nos equivoquemos, lo que Israel está haciendo actualmente en Gaza perseguirá a los israelíes durante décadas. Es hora de asegurarse de que todos los israelíes lo entienden. Y esa comprensión debe comenzar con la plena divulgación de los acontecimientos del 7 de octubre de 2023.He aquí algunas exigencias que todos los israelíes deberían hacer ahora mismo, incluso si niegan el genocidio en curso en Gaza. La primera es una lista completa de todas las víctimas israelíes que han sido identificadas. No existe una lista exhaustiva en un sitio web oficial del gobierno. La lista publicada por Ha’aretz es parcial. Algunos nombres están a la espera de ser «autorizados para su publicación», y nos gustaría saber qué significa esto.



La ausencia de una lista completa, tres semanas después del inicio de la operación, conduce a la siguiente exigencia de los ciudadanos israelíes: la creación de una comisión oficial de investigación. Los fallos masivos de las unidades de inteligencia y combate, así como la insistencia israelí en convertir Gaza en una prisión al aire libre durante las décadas anteriores, deberían ser abordados, obviamente, por dicha comisión. Nos gustaría saber cómo contribuyeron estos fallos a la muerte de civiles el 7 de octubre y en los días posteriores.



Además, según el portavoz de Hamás, ya han muerto 50 cautivos israelíes como consecuencia de la decisión de nuestro gobierno de bombardear Gaza. Se puede considerar o no al portavoz de Hamás una fuente fiable, pero lo que sí sabemos es que los cautivos israelíes, familiares de muchas de las personas que se encuentran hoy aquí, han sido dispersados por toda la Franja de Gaza y que Israel no parece conocer su ubicación exacta.



Los ciudadanos israelíes deberían preguntarse si apoyan el bombardeo indiscriminado que amenaza la vida de los cautivos. Un acuerdo de intercambio está sobre la mesa. Sabemos que Hamás lo propuso desde el primer día. La venganza genocida indiscriminada de Israel no tiene en cuenta el bienestar de los prisioneros israelíes.



Y mientras nuestro ejército extermina seres humanos en Gaza, las plataformas de hasbará (propaganda) de Israel están en pleno apogeo, sobre todo en el extranjero. Los restos carbonizados de seres queridos se exhiben, sin nombre, en el único contexto de llamamientos deshumanizadores a la erradicación de los reclusos del campo de concentración de Gaza. Cuando vemos estas imágenes, destinadas a un público occidental y con total desprecio por las familias de los supervivientes, nos damos cuenta una vez más de que todos merecemos información precisa sobre la identidad de estas víctimas y sobre cómo murieron.



Sin una investigación independiente, sólo podemos esperar reunir artículos esporádicos y testimonios de los supervivientes. Florecerán las teorías conspirativas. Ya estamos viendo intentos de negar el hecho mismo de que civiles israelíes fueran asesinados por combatientes de Hamás.



Además, rechazamos los intentos de Israel de caracterizar a sus soldados caídos y a otros miembros del personal de seguridad como víctimas del terrorismo equivalentes a las víctimas civiles. Si un soldado israelí es sólo un civil israelí, entonces un civil israelí es sólo un soldado. Rechazamos esta peligrosa ecuación.



Por último, la cuestión de quién mató a determinados civiles israelíes nos atormenta. Varios informes muestran que algunos fueron asesinados por el ejército israelí. Tanto si quedaron atrapados en el fuego cruzado, como si fueron atacados deliberadamente por tanques o helicópteros para eliminar a combatientes de Hamás o impedir que Hamás tomara más cautivos, merecemos una respuesta.



Exigimos respuestas porque en Gaza se está perpetrando un genocidio en nombre de las víctimas israelíes, aunque las familias de los fallecidos se opongan firmemente a esta atrocidad vengativa. Exigimos respuestas y usted también debería hacerlo.