Francia – Revuelta popular por asesinato de Joven

Gauche Revolutionnaire, Francia

Asesinato de Nahel: Por la verdad, la justicia, la unidad, la marcha, a la revuelta

El martes 27 de junio, Nahel, de 17 años, fue asesinado a tiros por un policía durante un control en Nanterre. Este asesinato es impactante. Llevamos toda nuestra solidaridad a la familia de Nahel. Participaremos en la marcha blanca del jueves 29 de junio, en la Prefectura de Nanterre (14 h, 167 avenue Joliot-Curie, RER A Nanterre-Préfecture) y en manifestaciones organizadas en otros lugares de Francia.

Nada justifica la muerte de un hombre, así, baleado por nada, la simple negativa a parar o la falta de carnet de conducir. Se produce solo dos semanas después de que un guineano de 19 años fuera asesinado a tiros por negarse a cumplir en Charente.

Las reacciones se empujan, la gran mayoría en apoyo a la familia. Pero en los medios, desde En Marche hasta RN, derrama su falsa lágrima o su pronunciamiento racista, antipobre o antijoven. Pero seguramente sea Macron quien se lleve el premio al más hipócrita. Dice que «nada justifica la muerte de un joven», pero es su política, como la de sus antecesores, la que lleva años impulsando la violencia.

No solo la violencia física; con la represión de todos los movimientos sociales, desde manifestaciones hasta acciones pacíficas de desobediencia, política que trata a los sindicalistas como delincuentes; y un armamento cada vez más enorme de las llamadas fuerzas del orden. Los policías se sienten todopoderosos.

Pero también la violencia social: desde las políticas ultrarrepresivas durante el Covid hasta los ataques permanentes a los más frágiles de la sociedad, con la ruptura de los servicios públicos que, sin embargo, permiten ayudar a las personas que lo necesitan, tratarnos, encontrar un trabajo digno. , que ofrece a los jóvenes otra perspectiva más allá del ajetreo de la vida.

¡Estamos hartos de la violencia! ¡Queremos justicia, queremos paz!

La exasperación de todos los que sufren estas políticas: acoso policial a cambio de nada a diario, controles facies, violencia permanente ante la ausencia de futuro… es oh tan comprensible. La ira está presente y es ella quien se expresa en los disturbios que comenzaron a estallar desde el martes. Pero no es la quema de autos, ni menos de escuelas, lo que permitirá que las cosas cambien; por el contrario, corre el riesgo de provocar aún más represión y violencia por parte del Estado. Lo que realmente les asustaría, por el contrario, es que nos organicemos todos juntos contra sus políticas racistas y anti-juventud, especialmente en los barrios populares.

La madre de Nahel llamó a una «revuelta por [su] hijo». La revuelta contra toda esta violencia, que llegó a matar a una persona más, está en la agenda. No queremos vivir en esta sociedad bárbara. Queremos seguridad para todos. Lo que se necesita es unirnos todos, no solo contra la violencia policial sino también contra las políticas que generan toda la violencia en la sociedad. ¡Queremos servicios públicos en todas partes, educación de calidad, vivienda, trabajo bien remunerado para todos, no racismo ni violencia! ¡Esta es la base de la seguridad para todos!



Me gusta esto: Me gusta Cargando...