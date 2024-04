Ecuador – La pírrica victoria del presidente Noboa

Por Leonardo Gabriel Ogaz Arce

El domingo 21 de abril se efectuó en la República del Ecuador una consulta popular y un referéndum, este evento plebiscitario tuvo como contexto tres hechos que, curiosamente, no tuvieron mayor incidencia en el mismo, los cuales fueron: una incursión ilegal del gobierno en la Embajada de México en Quito que tuvo como objeto detener al exvicepresidente Jorge Glas quien estaba cumpliendo una condena en libertad acusado de corrupción, la intervención de fuerzas policiales en un recinto diplomático recibió una amplia condena latinoamericana y mundial; el otro hecho fue la aprobación por la Asamblea Nacional de un proyecto de ley presentado por el gobierno de Daniel Noboa que incrementaba el IVA del 12 al 15%, y el tercer hecho, que también empezó a impactar severamente a la población fueron y son los cortes del fluido eléctrico que van de 6, 8 y 12 horas en algunos casos, debido a un fenómeno de sequía y de una negligente gestión en el sector eléctrico de este y de los dos gobiernos anteriores

Digo que estos fenómenos no tuvieron mayor repercusión en los resultados de la Consulta/Referéndum puesto que a pesar de eso el gobierno logró ganar en 9 de las 11 preguntas que estaban en juego, ganó en las preguntas que tenían que ver con la seguridad frente al gran incremento de la delincuencia y perdió en dos preguntas, la una que tenía que ver con modificar la Constitución para autorizar contratos por horas de trabajo, que iban a ser pagadas 3.80 dólares la hora, lo que evidentemente era una medida que precarizaba notoriamente las condiciones laborales. La otra pregunta que también pretendía modificar la Constitución tenía por objeto autorizar a tribunales internacionales a dirimir conflictos del Estado nacional con grandes empresas.

El actual discurso gubernamental, se centra básicamente en dos ideas: ganamos en lo que es la principal preocupación de los ecuatorianos, que es el problema de la seguridad y lo demás es accesorio, a lo que agregan el aspecto cuantitativo ganamos 9 a 2. Las preguntas sobre el combate a la delincuencia tenían un disimulado tinte autoritario y militarista, que contiene una visión sesgada en el sentido de hacer creer que el problema de la delincuencia se va a resolver empleando “manu militari” y represión Policial.

Ahora bien, respecto a las dos preguntas en las que ganó el NO, no se puede desconocer que rechazar los contratos por horas es un duro golpe al conjunto de la clase empresarial nacional y extranjera. Es necesario apuntar, además, que la familia Noboa pertenece directamente a este estamento empresarial. En relación a la intervención de tribunales internacionales se reafirma la soberanía nacional y no permite dirimir los conflictos en tribunales foráneos, donde generalmente le Ecuador ha perdido en importantes litigios. Este rechazo afecta, de todas maneras, a algunos grupos económicos nacionales que tienen inscritas sus empresas en el extranjero. Se hace necesario recordar, además, que la familia Noboa tiene una deuda tributaria de cerca de 86 millones de dólares con el fisco ecuatoriano. Sin pretender negar la importancia que tienen los temas seguridad en este momento en Ecuador, la victoria del NO en las dos preguntas antes mencionadas, sin lugar a dudas, tiene un carácter cualitativo.

Una otra lectura, de los resultados de la Consulta/Referéndum nos permite ver que la mayoría ciudadana del Ecuador votó en la esperanza de que dotando al gobierno de todos los instrumentos jurídicos: como el de incorporar decididamente al ejército en la lucha contra el crimen organizado, o expropiar los bienes de los narcotraficantes en beneficio del Estado, o autorizar la extradición de delincuentes ecuatorianos a otros países, tendrá un efecto disuasorio importante para lograr mantener a raya al crimen organizado. Esto explicaría los resultados electorales. Y demostró la importancia y preocupación que la ciudadanía le está asignando al problema de la delincuencia en el Ecuador. Pero al mismo tiempo esa ciudadanía logró discernir claramente por una parte que la cuestión del trabajo por horas iba afectar al conjunto de la clase trabajadora y por otra que estaba en juego, de alguna manera, la soberanía nacional. Por estas y otras razones podría suponerse que la victoria del SI en nueve preguntas no significa un respaldo a la figura del presidente ni menos aún a la gestión gubernamental.

De lo que se trata es de comprender que no es suficiente la militarización y a represión policial para combatir el fenómeno de la delincuencia sino también abordar los problemas socioeconómicos, culturales y éticos, implícitos en la lumpenización de la sociedad. Acaba de darse una cifra pavorosa, 60 000 niños ecuatorianos, de la región Costa han dejado la escuela y no es porque no les guste estudiar, es porque no pueden estudiar. Estos niños quedan disponibles para engrosar las filas de la narco delincuencia.

Podemos decir, además, que de acuerdo a algunas encuestas los niveles de aceptación del presidente Noboa se encuentran en un franco deterioro, esto significa que la victoria del gobierno se da en el marco de una tendencia decreciente de su asentimiento.

Ahora, el conjunto de estos factores hace que la victoria del gobierno neoliberal de Daniel Noboa sea una victoria Pírrica que deja seriamente comprometida su posibilidad de reelección como es su deseo.

