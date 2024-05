Crónicas peruanas en mayo del 2024 – Diktadura congresal. Total corrupción e impunidad 

Revista Sur

El 1 de mayo del 2024, Lima recibió a los familiares de todos los asesinados por el actual gobierno de Dina Boluarte y de sus cómplices que la sostienen, el Congreso de la Republica.[i]

De manera táctica y a sangre fría, al primer levantamiento esta mujer mató a 60 personas e hirió a no se sabe cuántas. Tanto ha sido el terror generado, que el pueblo peruano tiene miedo, y aprovechando este miedo, el Congreso de la República, salvo contados representantes, gobiernan al país, creando leyes con nombre propio y para las mafias instaladas en el país, que afectan al mundo, como la desforestación de la Amazonia, uno de los pulmones más importantes del planeta. Están asesinando a los defensores de la naturaleza, en sus comunidades indígenas. Tema que ha dado la vuelta al mundo y ha tenido pronunciamientos incluyendo el Vaticano.[ii]

El asesinato sistemático de trabajadoras sexuales en la capital no se ha detenido desde hace más de un año. Hace unos días fue asesinada una de ellas por cupos de las bandas nacionales y venezolanas que se disputan el negocio. La presidenta del sindicato de trabajadoras sexuales a nivel nacional, por atreverse a denunciar públicamente a los tratantes, incluyendo a la Policía del Perú, está siendo amenazada, acosada y perseguida. Mientras siguen siendo asesinadas en medio de impunidad de la estigmatización.[iii]

Los altos índices de inseguridad en el país han llevado a que el gobierno declare el Estado de Emergencia en diversos departamentos y distritos del país y la capital, sin obtener resultados. La percepción de la ciudadanía es que estamos abandonados ante la delincuencia organizada. Algunos ejemplos: Trujillo, Sullana, los distritos capitalinos de San Martin de Porres y San Juan de Lurigancho.[iv]

El sistema de salud se encuentra colapsado desde antes de la pandemia. No hay medicinas, ni doctores, menos camas. El dengue campea sin solución. El presupuesto en salud dizque ha recibido una inyección que no se ve reflejada en un sector totalmente abandonado a tecnócratas y administradores, amistades muy cercanas a la quien detenta el poder, especializados en que no estén abastecidos los hospitales.[v]

La violación a menores de edad parece institucionalizada. Leyes que obligan a las niñas a llevar la gestación a término, y la entrega de ambos al violador. Asimismo, la reducción de penas a violadores y agresores sexuales a cargo de congresistas que se dicen defensores de la vida y la familia.[vi] Todo lo anterior en un país cuyas cifras de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes son espeluznantes, casi todos impunes.[vii] Igualmente los feminicidios, que crecen de manera imparable ante la inacción policial u judicial.[viii]

Y así sigue una cantidad increíble de retrocesos a nivel de derechos básicos en el país, sin contar el recorte de presupuesto a las ya precarias universidades públicas. Mientras tanto, siguen saliendo, día por medio, escándalos de congresistas que violan, falsifican documentos, roban los sueldos a sus trabajadores, y encima, como burlándose de la gente, se suben el sueldo[ix], al mismo tiempo que el resto del pueblo tiene que lidiar con la crisis y el desempleo cotidiano. un congreso que busca salir impune a la justicia.

El gobierno y el Congreso, repudiados por nueve de cada diez peruanos, hoy se dedican solo a sobrevivir y amarrarse su futuro, sin hacer absolutamente nada por los habitantes de a pie. Porque los ricos siguen ganando en medio de la crisis, y uno de sus exponentes, un gamonal, ex alcalde, favorecido por años con regímenes tributarios especiales para la agroexportación tiene el desparpajo de acusar de privilegiados a los trabajadores, y que no debería existir sueldo mínimo, mucho menos para los campesinos.[x]

Y como toda dictadura decadente, la frivolidad impera, saliendo a flote para escándalo periodístico las joyas y relojes de miles de dólares de una presidenta que se decía del pueblo y hablaba en quechua, al tiempo que mandaba matar a sus compatriotas más pobres y olvidados. Impunes, ahogados en el poder y la avaricia, con las armas de su lado. Un pueblo desangrándose de a pocos. Casualidad, hay un dicho campesino que dice: “quien siembra vientos, recoge tempestades”

[i] https://twitter.com/WaykaPeru/status/1786394725290778785/photo/1

[ii] https://www.infobae.com/peru/2024/01/26/vaticano-se-suma-a-la-preocupacion-sobre-ley-antiforestal-en-peru-un-retroceso-en-la-lucha-contra-la-deforestacion/

[iii] https://larepublica.pe/sociedad/2024/04/29/arequipa-balacera-termina-con-trabajadora-sexual-muerta-y-hombre-herido-lrsd-2454009

[iv] https://larepublica.pe/sociedad/2024/02/05/cesar-acuna-tras-altos-indices-de-criminalidad-pedimos-que-las-fuerzas-armadas-controlen-trujillo-la-libertad-sicariato-extorsion-lrnd-235480 https://tvperu.gob.pe/noticias/politica/gobierno-declara-en-emergencia-san-juan-de-lurigancho-san-martin-de-porres-y-sullana

[v] https://www.infobae.com/peru/2024/04/22/escandalo-en-essalud-desaparecen-130-mil-medicinas-para-ancianos-y-otros-pacientes-del-programa-padomi/ https://gestion.pe/peru/politica/dina-boluarte-cuestionan-a-amigo-de-la-mandataria-al-liderar-puesto-clave-en-essalud-noticia/

[vi] https://laley.pe/2023/12/21/pena-reducirse-agresor-sexual-hijo-victima/

[vii] https://elcomercio.pe/peru/cada-dia-47-ninas-menores-de-18-anos-son-victimas-de-abuso-sexual-en-peru-plan-international-ultimas-noticia/

[viii] https://observatoriodegenero.pe/cifra-de-feminicidios-crece-de-manera-alarmante-en-el-peru-entre-2023-y2024/

[ix] https://diariouno.pe/2024/04/29/congresistas-se-aumentan-sueldo-de-s-15600-a-23217-porque-dicen-no-les-alcanza-para-su-canasta-familiar/

[x] https://x.com/exitosape/status/1785650047922618636?t=BdzFMf6CcfC3mSWlaEhpaA&s=08

Fuente: https://www.revistasur.cl/revistasur.cl/2024/05/cronicas-peruanas-en-mayo-del-2024-diktadura-congresal-total-corrupcion-e-impunidad/