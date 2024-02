FIN HUELGA HAMBRE MAPUCHE

A nuestro Pueblo Nación Mapuche y a la opinión pública en general, los Presos Políticos Mapuche-CAM Ernesto Llaitul, Ricardo Rein ao, Esteban Henríquez y Nicolas Alcaman declaramos lo siguiente:

KIÑE: Que damos por finalizada la huelga de hambre, que iniciamos el 13 de noviembre de 2023, y a la que se sumaron y acompañaron 11 PPM más de nuestra organización, hoy prisioneros en la cárceles de Temuco y Concepción. Esta drástica medida la asumimos para protestar y demandar 2 puntos centrales que dicen relación en primer lugar; con la anulación del juicio que nos condenó a 15 años y 4 meses de forma injusta, arbitraria y sin pruebas. Como segunda gran demanda exigimos la habilitación de un módulo para comuneros mapuche presos y perseguidos por reivindicaciones políticas-territoriales, un espacio segregado o, en su defecto, condiciones carcelarias diferenciadas y dignas que respeten derechos culturales de los miembros de un pueblo originario.

EPU: Frente a lo anterior, queremos informar,de manera clara y responsable que, frente a la primera demanda, hemos obtenido un logro importante: por que la resolución de anulación del juicio (exigencia que veníamos sosteniendo junto a nuestra defensa) se expresó textualmente en dicha resolución y se indica muy claro, que existió un sesgo en la condena y la inexistencia de pruebas que son fundamentales para establecer una sentencia, por lo que queda establecido que el proceso en nuestra contra es el resultado de una persecución política por ser miembros de la CAM y del movimiento autonomista mapuche. Por lo tanto, tenemos el newen, la convicción y lo argumentos para afrontar un nuevo juicio y obtener la absolución.

En relación a la segunda demanda debemos indicar que nuestros voceros y familiares hicieron todas las tratativas correspondientes y necesarias hasta ante el gobierno, acciones que no fueron debidamente atendidas, es más fueron reprimidas y de la cual, no se obtuvo ninguna respuesta hacia nuestro petitorio. Lo único que emanó de esa instancia fue una suerte de resolución o instructivo ambiguo que puede ser interpretado de cualquier manera. Pero en cuanto a la demanda del módulo y a condiciones que respeten nuestra condición de mapuche hubo una negativa rotunda de parte del subsecretario de justicia Jaime Gajardo, el cual que no dio una solución a lo central, que era establecer un módulo, sino también, una negativa a conceder aspectos mínimos y condiciones para la prisión política y de derechos culturales, por lo cual deberemos tratar directamente con la dirección de la unidad respectiva, quedando a criterios muy básicos para su concreción. Respecto de otras demandas de traslado para los que fueron alejados injustamente de sus familias y comunidades asi como de beneficios carcelarios, seguiremos presionando, denunciando y luchando para su logro.

KÜLA: Ciertamente, ante la negativa de éste gobierno de no habilitar un módulo y contravenir de esta forma, tratados y convenios internacionales, que tienen relación con el respeto de derechos de miembros de un pueblo originario, ésto retrata muy bien a la actual administración, es la posición del gobierno de turno frente a un conflicto histórico entre el Estado y nuestro Pueblo Nación Mapuche, lo que demuestra una vez más que existe nula voluntad por parte de las autoridades de buscar acuerdos y resolver conflictos y que solo se limitan a agudizar la represion y la persecución hacia el movimiento autonomista mapuche, lo que se no solo se plasma en la militarización del Wallmapu, en la creación de nuevas leyes más represivas en contra de nuestro pueblo, sino también en la persecución, la estigmatización y el hostigamiento hacia los PPM que estamos en las distintas carceles de este país, dando curso así a la arremetida neofascista que solo beneficia a los poderosos, a esa casta de poder de la ultraderecha (forestales, colonos y latifundistas) que confronta con la causa mapuche.

MELI: Expresamos nuestro agradecimiento a todos quienes acompañaron esta movilizacion. En primer lugar, a los weichafe encarcelados que se sumaron en ésta huelga demostrando su compromiso con valentia y lealtad.

A nuestro dirigente y werken histórico Héctor Llaitul, a los weichafe CAM del módulo comuneros de Temuco, a los weichafe CAM del modulo 32 CP Bio-bio, a nuestras vocerías, familiares y comunidades CAMche, a los militantes, weichafe y a los dignos ORT. A nuestra organización, la Coordinadora Arauco Malleco CAM. A su vez, a todos aquellos que solidarizaron y acompañaron este movimiento, desde el piwke CHALTU MAI.

KECHU: Que, ésta huelga, más allá de nuestras demandas, trató de ser un aporte más a la lucha y resistencia autonomista mapuche, por lo cual desde nuestra prisión política vaya así nuestro acompañamiento a todos aquellas comunidades, pu peñi y pu lamien que siguen resistiendo los embates de la derecha neofacista y la militarización, los instamos a continuar con mayor newen en el control territorial, la autonomía y la resistencia.

Fuera forestales y milicos del Wallmapu!

Por territorio y autonomía!

Weuwaiñ, Marrichiweu!