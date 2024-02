Sputnik Mundo

Angela Merkel «Dijo que los Acuerdos de Minsk no iban en serio, que se aceptaron solo para darle tiempo a Ucrania (…) para prepararse para un potencial desenlace militar. Da miedo la franqueza con la que Merkel habla de ello», dijo el político austriaco en una mesa redonda celebrada en Viena.Agregó que de tal modo los líderes europeos solo están destruyendo cualquier fundamento para tenerles confianza.Precisamente este es el mensaje que sacaron de las declaraciones en China. El periódico estatal Global Times destacó que esta situación deja constancia de que algunos países occidentales nunca cumplen sus obligaciones y los acuerdos que firman, y no tienen ningún reparo en retractarse.La publicación destaca que las declaraciones de la excanciller alemana arrancan lo último que quedaba de la máscara «amistosa» que algunos países occidentales ponen ante Rusia, pues a ojos de algunos Estados occidentales Rusia es simplemente un «alienígena» diplomático y político. «Influidos por Washington, algunos ven a Moscú como una supuesta amenaza debido a su enorme poderío militar y a un sistema político que no se ajusta al ‘estándar occidental’. Como resultado, estos países nunca han dejado de reprimir a Rusia desde el colapso de la Unión Soviética», se lee en el artículo.

«La confianza de Rusia en Occidente ya ha caído a un nuevo mínimo. Y la hipocresía de Occidente ha agotado la voluntad de Moscú de mantener un diálogo efectivo con Occidente», concluye el periódico.Las declaraciones de Merkel de que los Acuerdos de Minsk fueron firmados solo para ganar tiempo explican la actual postura de Occidente en el conflicto en Ucrania, declaró recientemente el representante permanente adjunto de Rusia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Maxim Buyakévich.

Merkel confirmó la ya notoria revelación en una entrevista con el diario Die ZEIT a principios de diciembre. Occidente no tenía la intención de cumplir los Acuerdos de Minsk y el plan era aprovechar el tiempo ganado para llenar a Kiev de armamento, comentó la portavoz de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, al referirse a las palabras de la exvicecanciller de Alemania.