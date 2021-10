Ex supervisor de la Cadem acusa irregularidades en metodología: “Descubrí a encuestadores que se juntaban a contestar encuestas cruzadas”

Por The Clinic 21 de Octubre, 2021

A pocos días de que se publicara el último sondeo, que dio por ganador al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, superando al abanderado del Pacto Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, el ex trabajador contó en detalle lo que constató en la empresa.

Este martes 19 de octubre el medio Tercera Dosis publicó un reportaje en el que un ex supervisor de la Cadem (trabajó hasta febrero de 2021 allí) acusaba irregularidades en la metodología y la forma en que trabaja dicha firma en sus estudios.

El hombre aseguró que los encuestadores inventan respuestas o no entrevistan a quienes se encomendó, no cumpliendo así con los requisitos solicitados por los estudios.

El sujeto afirma que a veces se saltan o falsean pasos por la precariedad del vínculo laboral.

Agrega que existe falta de supervigilancia y desde la corporación agudizan aún más los problemas y esta situación.

Desde Tercera Dosis se contactaron con otras coordinadoras y encuestadoras en terreno, quienes confirman las denuncias expuestas en este reportaje de la periodista Alejandra Matus.

Desde la Cadem manifestaron que la supervisión que realizan siempre es muy estricta y que cualquier tipo de error se debe a casos marginales.

Eso sí, algunas encuestadoras indican que los problemas no solo ocurren en la Cadem. De hecho una de las entrevistas cuenta que alteró los datos para la Casen, que mide el diseño de las políticas sociales de Chile.

Marcelo Alarcón, ex supervisor de Cadem, critica que “en otros países, las empresas que hacen encuestas tienen que someterse a auditorías externas, independientes. En Chile, se supervisan entre ellas mismas. Juegan a las sillitas musicales”.

Otra ex encuestadora de la Cadem apunta que “los hombres te contestan una encuesta y te piden el número de teléfono. Cuando empecé, no se lo daba a nadie, pero un día uno de esos tipos dijo que yo no le había hecho ninguna encuesta cuando lo llamaron para supervisar y me la anularon. Ahí aprendí”.

Agregó que “las supervisiones también eran chantas en las empresas en que trabajé (las desaparecidas Guérnica Consultores y Demoscrópica, entre otras). Tuve jefes que me decían: dame tus mejores 20 encuestas para revisarlas. O a veces, cuando estábamos atrasados como equipo y, supongamos que teníamos un 70 por ciento de las encuestas que nos pedían, los propios jefes nos decían que sacáramos unas cuantas, y las copiáramos, hasta cumplir el 100 por ciento. A eso le llamaban el duplicado”.

Pues bien, volviendo al tema de Cadem, Alarcón añadió que “a mí me apasiona el tema de las encuestas y me tomaba mi trabajo muy en serio. Para mí era cosa de mirar los informes y las hojas con los empadronamientos para darme cuenta de las irregularidades. Entonces iba al lugar y constataba que el encuestador se había saltado el método. Con eso, no se puede garantizar que los resultados sean representativos. Pero me convertí en un problema. Mi jefa me decía que yo era el único que volvía de las supervisiones pidiendo anulación de encuestas”.

Por su lado, dijo que “descubrí a un grupo de encuestadores que se juntaba en una casa a contestar las encuestas cruzadas y se compraban chips para cambiar el número de teléfono. Cuando yo llamé a un supuesto entrevistado, reconocí la voz de un encuestador“.

