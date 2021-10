Discurso de apertura del debate constitucional por Adolfo Millabur – Constituyente Mapuche

desde el facebook de Adolfo Millabur – Constituyente Mapuche

Discurso de apertura del debate constitucional:

“Les traigo una carta. Dice que vengo del Lleu Lleu, Tirúa, un territorio hermoso, donde estamos en Estado de Excepción. También dice que no es la primera vez que las armas han circulado por estas tierras. Dice que Bernardo O’Higgins reconoció la independencia de los mapuche. Freire hizo tratados con los mapuche. Pero Bulnes, Montt, Balmaceda hicieron campañas militares racistas contra nuestro pueblo.

En el año 1900 llegaron los europeos, que hoy se declaran legítimos dueños de nuestro territorio. Los títulos de merced no son más que una triquiñuela para hacerse de nuestras tierras. El Código Civil sirvió como herramienta de apropiación.

Yo vengo de un pueblo que nunca ha renunciado a su libertad.

En los 60 y 70 la Reforma Agraria fue una lucha muy importante para Chile. Pero la izquierda chilena no nos vio en esa época. Siempre nos miró como lucha de clases, como proletariado, pero no como pueblo y así quedó reflejado en la distribución del territorio que era nuestro.

En la dictadura militar se consumó un modelo que a todos nos tiene afligidos. Fui testigo de cómo quemaron la vida del gran Nahuelbuta con las empresas forestales.

Quiero agradecer a quienes se levantaron con la wenufoye a ustedes pueblo de Chile. Ahí quedó claro que los pueblos originarios no somos minoría. Los pueblos de Chile no somos minoría. Otros son las minorías, otros son los que han mantenido el poder desde las armas.

Le vengo a decir a los compañeros ecologistas que el eurocentrismo tiene que dar un paso al costado. Tenemos que concebir la vida desde una perspectiva no antropocéntrica. Les venimos a ofrecer el Itrofill Mogen: todas las formas de vida que cohabitan en un territorio deben ser respetadas, no solo las personas humanas.

Venimos a discutir la autodeterminación de los pueblos, venimos a discutir un Estado plurinacionalidad, que sea intercultural y que garantice los derechos de todas las formas de vida”.

https://www.facebook.com/AdolfoMillaburOficial/videos/356309362939824

