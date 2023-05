Ex Presos Políticos solidaridad con trabajadores de la cultura

Valdivia, mayo 28 de 2023

DECLARACION PUBLICA

LA AGRUPACIÓN DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES DE

VALDIVIA, INFORMA QUE EN EL DIA DEL PATRIMONIO 27 DE MAYO,

SE ABRIO EL SITIO DE MEMORIA EX CARCEL ISLA TEJA HOY

MONUMENTO HISTORICO NACIONAL.

HOY DOMINGO 28 MAYO SE SUSPENDE LAS VISITAS GUIADAS POR

QUE ESTAMOS SOLIDARIZANDO CON LOS FUNCIONARIOS DEL

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES, Y DEL PATRIMONIO,

QUE SE ENCUENTRAN EN PARO NACIONAL, POR MAS DE DOS

SEMANAS EN NUESTRA REGION NO HAN TENIDO SOLUCION A SUS

DEMANDAS, Y UNA DE ELLAS QUE A LA FECHA NO AHÍ SEREMI DE

LAS CULTURAS.

ADEMAS NUESTRA SOLIDARIDAD ES QUE TODOS LOS SITIOS DE

MEMORIA QUE ESTAN EN NUESTRA REGION DEPENDEN DE EL

PROGRAMA DE SITIOS DE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS DEL

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y DEL PATRIMONIO.

PEDIMOS LA COMPRENSION A LA CIUDADANIA POR ESTA DECISION

Y ESPERAMOS QUE TENGAN PRONTA SOLUCION A SUS DEMANDAS.

Pedro Mella Contreras

Presidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares

Valdivia

