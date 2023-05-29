Ex Presos Políticos solidaridad con trabajadores de la cultura

Valdivia, mayo 28 de 2023
DECLARACION PUBLICA
LA AGRUPACIÓN DE EX PRESOS POLÍTICOS Y FAMILIARES DE
VALDIVIA, INFORMA QUE EN EL DIA DEL PATRIMONIO 27 DE MAYO,
SE ABRIO EL SITIO DE MEMORIA EX CARCEL ISLA TEJA HOY
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL.
HOY DOMINGO 28 MAYO SE SUSPENDE LAS VISITAS GUIADAS POR
QUE ESTAMOS SOLIDARIZANDO CON LOS FUNCIONARIOS DEL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES, Y DEL PATRIMONIO,
QUE SE ENCUENTRAN EN PARO NACIONAL, POR MAS DE DOS
SEMANAS EN NUESTRA REGION NO HAN TENIDO SOLUCION A SUS
DEMANDAS, Y UNA DE ELLAS QUE A LA FECHA NO AHÍ SEREMI DE
LAS CULTURAS.
ADEMAS NUESTRA SOLIDARIDAD ES QUE TODOS LOS SITIOS DE
MEMORIA QUE ESTAN EN NUESTRA REGION DEPENDEN DE EL
PROGRAMA DE SITIOS DE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS DEL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y DEL PATRIMONIO.
PEDIMOS LA COMPRENSION A LA CIUDADANIA POR ESTA DECISION
Y ESPERAMOS QUE TENGAN PRONTA SOLUCION A SUS DEMANDAS.
Pedro Mella Contreras
Presidente de la Agrupación de Ex Presos Políticos y Familiares
Valdivia