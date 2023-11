Escocia: Los sindicatos deberían rechazar la oferta salarial del gobierno local y volver a la huelga

9 de noviembre de 2023 Miembros del Partido Socialista de Escocia en UNISON, CIT en Escocia

Imagen: Miembros de UNISON en huelga. Imagen Philip Stott

Los miembros del sindicato UNISON en el gobierno local de Escocia votaron a favor de rechazar la oferta salarial anterior de COSLA (Convención de Autoridades Locales Escocesas) con una mayoría cercana al 90% y una alta participación hace apenas unas pocas semanas. Esto se produjo después de tres días de huelga decidida por parte de los miembros en escuelas y guarderías compartidas. Luego comenzaron a llevarse a cabo más acciones en toda Escocia como parte de la siguiente fase.

No cabe duda de que la huelga obligó a los empresarios a reconsiderar su posición, a pesar de numerosas declaraciones de que no había más dinero disponible para mejorar la oferta salarial este año. COSLA se había negado repetidamente a solicitar al Gobierno escocés fondos adicionales para mejorar los salarios de los trabajadores municipales. Esto ya se había hecho en años anteriores.

La semana pasada, COSLA presentó £17,2 millones adicionales para adelantar los aumentos escalonados que entrarán en vigor para algunos grados a partir de enero de 2024 para permitir que se retrase hasta abril de 2023. Aunque es bienvenido, esto no soluciona las deficiencias del acuerdo para este año. La nueva oferta aún no alcanza la tasa de inflación para la mayoría de los trabajadores. En efecto, eso significa que sigue siendo un recorte salarial en términos reales.

La decisión por mayoría de votos del Comité de Gobierno Local Escocés de suspender todas las acciones futuras y recomendar su aceptación fue, en nuestra opinión, una decisión equivocada. No se hizo ningún intento de consultar con los líderes de las sucursales sobre este enfoque. Las sucursales que se estaban preparando para acciones adicionales deberían haber contribuido a la estrategia durante toda la campaña. Todas las señales eran que los miembros que participaron en la huelga estaban bien motivados y organizados para futuras acciones. Los miembros de las ramas que por poco habían perdido el umbral de participación del 50% estaban ansiosos por volver a votar. Los miembros de guarderías independientes que no participaron en la primera ola de acción también informaron que estaban dispuestos a unirse a la acción si se les solicitaba. Se habían reclutado miles de nuevos miembros y se presentaban nuevos representantes en todas las áreas. Por lo tanto, no se puede argumentar que los miembros no apoyarían nuevas acciones para mejorar el acuerdo.

Una acción adicional y presión sobre el gobierno escocés podrían lograr un mejor acuerdo que aborde el problema de los acuerdos salariales por debajo de la inflación, año tras año. La amenaza de una imposición del acuerdo sin acuerdo debería haberse enfrentado con una escalada de acciones. Desde que se tomó la decisión de suspender la acción, los miembros y las sucursales todavía preguntan sobre los detalles de lo que ha cambiado significativamente con respecto a la oferta previamente rechazada abrumadoramente. Se hizo gran hincapié en que la oferta anterior rechazada se financiaba con recortes en empleos y servicios municipales, algo que no ha cambiado con esta oferta revisada.

La carta de oferta de COSLA es una lista de deseos sin garantías para futuros acuerdos salariales. El objetivo de alcanzar un salario mínimo de £15 por hora para 2026 o 2027 depende de estar «sujeto a la mejora continua de las perspectivas económicas generales y las condiciones fiscales para el gobierno local y escocés». ¿Realmente creemos que las perspectivas de la economía durante ese período mejorarán tanto?

La oferta revisada debería rechazarse y restablecerse la huelga lo antes posible. Las ramas locales pueden usar su derecho democrático para recomendar el rechazo a sus miembros junto con la recomendación de aceptación del Comité de Gobierno Local. De cara al futuro, es necesario que haya un debate dentro de las estructuras de UNISON sobre cómo garantizar que cada rama participe en la configuración de la campaña, ponderando los votos según el tamaño de los miembros de la rama, como ocurre con los votos con tarjeta en las conferencias.

Los activistas del Partido Socialista de Escocia y de la Red Socialista Escocesa UNISON (SUSN) abogan por el rechazo de esta oferta. Los políticos han podido una vez más alargar el período de negociación, UNISON debe estar preparado en una fase más temprana del ciclo salarial para tomar medidas decisivas.

​

Me gusta esto: Me gusta Cargando...