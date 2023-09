ENTREVISTA | Recuerdos de la dictadura, su caída y la lucha en el Chile actual

12 de septiembre de 2023

Hugo Rodríguez, Socialismo Revolucionario (Comité por una Internacional de los Trabajadores CIT en Chile)

Imagen: Activistas del CIT en eventos de conmemoración en Chile. Hugo Rodríguez, segundo desde la derecha.

El Grupo Socialista Independiente (ISG) entrevistó a Hugo Rodríguez, miembro del Socialismo Revolucionario (entonces Democracia Obrera), la sección chilena del Comité por una Internacional de los Trabajadores (CIT), con quien el ISG se solidariza políticamente. Hugo vivió los tres años del gobierno de la Unidad Popular y se convirtió en un joven activista político y miembro de la clandestinidad del CIT durante la posterior dictadura de Pinochet. Hugo actualiza los acontecimientos, explica la experiencia del movimiento de masas que estalló en Chile en 2019, el proceso constitucional en curso que este puso en la agenda, y vincula ambos con las lecciones de la Revolución chilena de 1970-73, su aplastamiento, y la lucha contra la dictadura de Pinochet.

¿Puede darnos una visión general de lo que le llevó a la actividad política y al CIT? ¿En qué etapa de los acontecimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios fue esto?

Mi introducción a la política fue en los años 1980. Yo era joven y mi familia siempre fue simpatizante de Salvadore Allende. Un amigo me invitó a unirme al esfuerzo por reconstruir el Partido Socialista. El gobierno era una dictadura total y el partido estaba en la clandestinidad. La verdad es que parecía una aventura. Empecé a ayudar en reuniones con gente que había sido militante del Partido Socialista. Aproximadamente un año después, conocí a un camarada de Democracia Obrera, la sección original del CIT en Chile. Comenzamos a discutir la situación y a leer documentos, reuniéndonos semanalmente. Al cabo de un mes ya pertenecía a Democracia Obrera y al CIT. Estamos hablando de 42 años, más o menos, luchando por el socialismo con el CIT.



¿Cuántos años tenía usted cuando se produjo el golpe de septiembre? ¿Qué recuerda de las cambiantes condiciones y actitudes sociales?

Yo tenía nueve años cuando Allende fue elegido y doce durante el golpe militar. Recuerdo la promesa de medio litro de leche todos los días para cada niño del país. Éramos muy pobres. Éramos cinco hermanos y mi mamá. Mi padre había muerto. Entonces estábamos en una situación muy precaria.

A las personas que criticaron al gobierno de Allende les digo: “Todos los días durante el gobierno de Allende teníamos leche. Después del golpe, la leche desapareció de nuestra casa”. Además, había un dentista en mi escuela primaria pública rural. Imagínese: atención dental gratuita para todos los niños de las escuelas públicas.

Tuvimos que hacer colas enormes para comprar pan y azúcar, pero incluso los niños como yo sabíamos que esto era un problema causado por los ricos que acaparan toda la comida. Los trabajadores organizados buscaron empresas que tuvieran sus tiendas y almacenes llenos de alimentos pero se negaron a venderlos, destituirían a los patrones y luego se asegurarían de que los alimentos se vendieran a la gente a los precios fijados por la Junta de Precios y Abastecimiento.

El día del golpe fue extraño. Yo estaba en la escuela. Esperamos varias horas en el patio de la escuela a que llegaran los profesores, luego llegó el hermano mayor de un compañero y nos dijo a todos que nos fuéramos a casa. Preguntamos: «¿Por qué no hay clases?» Él respondió: “Porque ha habido un golpe de Estado”.

Durante el viaje de una hora en autobús a casa, seis tanques pasaron junto a nosotros. Fue como en una película. Llegué a casa alrededor del mediodía. Mis hermanos y mamá estaban en casa. Alrededor de las 4 de la tarde se decretó toque de queda por lo que no pudimos salir ni abrir las cortinas para ver pasar a los militares.

Usted entró en la actividad política durante el período de la dictadura militar. ¿Cuáles fueron las tareas políticas que enfrentó?

Lo primero que hice fue leer material político, discutirlo y ayudar a organizar las reuniones periódicas. Ayudé a organizar y reclutar para nuestro grupo de jóvenes.

Era una época peligrosa para organizarnos clandestinamente contra la dictadura y ser socialista, y más porque el edificio que podíamos habilitar para las reuniones estaba controlado por una organización leal a la dictadura. Le dimos a la señora encargada del edificio la excusa de que queríamos hacer un programa juvenil para rescatar a los jóvenes de las drogas. Traeríamos “profesionales” para dar charlas y organizar “actividades culturales”.

A la dictadura le interesó que las organizaciones sociales dieran a conocer el trabajo y la propaganda de la dictadura y aprobaron nuestro programa “Sótano”. Usamos la organización durante años para traer camaradas internacionales al país como “portavoces” para ayudar a construir la sección clandestina chilena.

Y por supuesto elaboramos un periódico con análisis y material que nos ayudara a organizarnos. Teníamos muy pocos recursos y era muy artesanal. Los primeros documentos estaban escritos a mano; ni siquiera teníamos máquina de escribir. Usamos una plantilla para hacer copias. Primero aparecía el texto, luego colocabas la plantilla, luego una hoja de papel encima con un poco de tinta y hacías una copia. Había que dejarlo secar durante dos horas. Pero el periódico fue crucial.

¿Puedes explicar las principales características de la lucha para poner fin a la dictadura? ¿Cómo se organizó el CIT y qué pedíamos?

Las primeras protestas comenzaron a principios de los años 80. La represión disminuyó un poco y surgieron pequeñas oportunidades. El primer llamado a la protesta nacional contra la dictadura surgió de los trabajadores de la industria del cobre. Apoyamos las protestas con lemas como “Sin aumentos de precios de los alimentos”, “Libertad”, “Democracia”. Éstas fueron consignas muy básicas pero necesarias en las primeras etapas de la reconstrucción de la conciencia de la clase trabajadora.

Fue una época complicada porque seguía muriendo gente cada vez que se convocaban protestas. Nuestra organización participó en las protestas, pero nuestro énfasis fue la educación política. Comprender lo que condujo al golpe y comprender la situación actual.

A finales de los años 80, los trabajadores tenían una oportunidad genuina no sólo de derrocar la dictadura sino también de derrocar al capitalismo en Chile (la verdadera fuente de la explotación y opresión de los trabajadores chilenos), si los partidos comunista y socialista tenían confianza en la clase trabajadora para liderar una revolución. Trotsky había expuesto este proceso histórico en su teoría de la Revolución Permanente en 1906.

Los dos partidos demostraron a través del gobierno de la Unidad Popular que no actuarían con decisión contra la clase capitalista. Cuando las protestas fueron lo suficientemente poderosas como para desafiar a la dictadura, dijeron “¡Un día de huelga general!” Tomamos las consignas y añadimos direcciones más claras para el movimiento, diciendo que teníamos que organizar una huelga general indefinida de carácter insurreccional. Presentamos demandas para orientar el movimiento con el objetivo de que la clase trabajadora tome conscientemente el poder porque, en última instancia, esta es la batalla que enfrentamos.

En cambio, estos partidos prefirieron asociarse, una vez más, con los burgueses. Crearon una coalición llamada “Alianza Democrática” que incluía partidos capitalistas que apoyaron y participaron en el golpe militar. La coalición Alianza Democrática fue creada para dirigir el movimiento antidictadura, que estaba desarrollando un carácter revolucionario, de regreso a las instituciones existentes del estado capitalista.

La dictadura se dio una salida. El gobierno estableció un referéndum en 1988 en el que se preguntó si la gente quería ocho años más de dictadura de Pinochet o si quería elecciones para un nuevo presidente. La campaña del No movilizó a más de un millón de personas en Santiago. Fue una oportunidad para que el movimiento obrero pasara a la ofensiva contra el sistema capitalista que el golpe había defendido.

En el CIT llamamos a votar no y a que los trabajadores defendieran el voto contra la dictadura en las calles con huelgas. En comparación, el Partido Socialista dijo “¡No hasta que ganemos!”, que es un eslogan vago. ¿Ganar qué? ¿Ganar cuando? ¿En 20 años más? Llamamos a una votación para poner fin a la dictadura, defendimos el derecho a un gobierno elegido democráticamente y llamamos al movimiento de la clase trabajadora a desafiar el propio sistema capitalista antidemocrático.

La dictadura fue eliminada, pero en realidad no terminó hasta que finalmente se celebraron las elecciones presidenciales dos años después. El acuerdo de transición también concedió a Pinochet un escaño en el Senado.

Algunos partidos de derecha habían visto que la dictadura no iba a durar mucho más frente al movimiento de masas, por lo que firmaron el proceso constitucional para poner fin a la dictadura. La Constitución de 1980 fue diseñada, en palabras de su autor, para “evitar que un gobierno comunista nos sorprenda… Pueden ganar unas elecciones pero van a llevar a cabo nuestro trabajo”. Esta constitución fue diseñada para defender el capitalismo y sigue vigente hoy. El reaccionario Partido Demócrata Cristiano ganó la presidencia.

Este es el contexto de la explosión social de octubre de 2019. Todos –los patrones, los políticos, los burgueses– pensaban que Chile era un paraíso neoliberal donde todo funcionaba. Pero estaban mirando al 20% más beneficiado. El otro 80% no lo hizo.

Dijimos: «algo está burbujeando bajo la superficie, algo sucederá». Incluso nosotros subestimamos cuán pronto. Unos seis meses después, Chile explotó cuando el gobierno decidió aumentar los precios de los billetes de metro en 30 pesos. Los estudiantes de secundaria organizaron la protesta, inundaron las estaciones de tren y saltaron los torniquetes. Nació el lema: “No son 30 centavos, son 30 años”. Un claro ejemplo de la ley de la dialéctica en la sociedad, donde el pequeño cambio sigue al pequeño cambio, hasta el momento en que produce una diferencia cualitativa y todo cambia.

Bandera del CIT en actos de conmemoración en Santiago.

¿Cómo se recuerdan hoy los acontecimientos de todo el período de revolución y contrarrevolución? ¿Cuáles cree que son las lecciones más importantes?

Los partidos Comunista y Socialista de Chile, entre otros de izquierda, llegaron a la conclusión de que el gobierno de la Unidad Popular provocó el golpe al actuar demasiado rápido y asustar a los capitalistas. Para nosotros y para muchas otras personas, los acontecimientos demostraron que los burgueses no estaban sorprendidos, sino preparados. El movimiento de 2019 protestó por 30 años de abusos y privatizaciones por parte de los partidos posteriores a la dictadura. La dictadura privatizó parte de la economía, pero fue durante 30 años de “democracia” capitalista que se privatizó el agua potable, la red eléctrica, las carreteras, la salud, la educación, la construcción de viviendas sociales, la industria del cobre.

Entonces la gente explotó y exigió una asamblea constituyente para una nueva constitución. Estamos hablando de dos millones de personas protestando en las calles de Santiago. Protestas en cada pueblo y cada ciudad a lo largo de cinco mil millas desde Arica en el norte hasta Punta Arenas hasta el sur. Todavía hoy se pueden ver los grafitis de protesta en las paredes de todas partes.

Desafortunadamente, no existía ningún partido que ayudara a dirigir esta explosión. Ninguno de los principales partidos del Congreso pudo canalizarlo. Durante una semana, el poder del gobierno estuvo completamente en el aire. El presidente llamó toque de queda y sacó a los soldados a las calles, igual que la dictadura. Pero sucedió algo que nadie esperaba. Los jóvenes, nacidos después de la dictadura, nunca se habían enfrentado a los soldados. Los soldados nunca les habían puesto un arma en la cabeza. Entonces, cuando los soldados salieron a las calles, los jóvenes se quedaron fuera. No regresaron a sus hogares.

Se quedaron afuera porque estaba claro que los soldados no estaban preparados para disparar. Hubo un caso en el que los soldados dispararon y mataron a una persona. Pero vi a un joven en bicicleta hasta diez soldados que custodiaban la entrada del metro y se detuvo para reprenderlos. “Vuelve a tu cuartel, esto no tiene nada que ver contigo”. Los militares se quedaron allí y tuvo que venir la policía a sacar al joven.

El miedo a que los soldados se pusieran del lado del pueblo rápidamente unió a los burgueses y a los partidos en el gobierno. Esa noche –15 de noviembre de 2019– hubo un “Acuerdo de Paz”. La única fuerza representada en ese acuerdo que podía pretender representar a los manifestantes era Gabriel Boric, en representación de la coalición de izquierda “Frente Amplio”.

Las protestas obligaron al gobierno a organizar un referéndum en el que se preguntó si la gente quería cambiar la constitución y, de ser así, quién debería redactar la nueva. Las opciones incluían que el Congreso redactara una nueva constitución, un grupo formado por la mitad del Congreso y la mitad de representantes electos, o el 100% de representantes elegidos por voto popular. El 80% de la población dijo “queremos una nueva constitución”. El 73% dijo “queremos que la nueva constitución sea redactada por el 100% de representantes electos”. La gente no quería que el Congreso se involucrara en absoluto y los representantes de la convención fueron elegidos por voto popular.

La derecha llevó a cabo una feroz campaña de terror contra el proceso. Trabajaron para desacreditar a los representantes de la convención. Afirmaron que la nueva constitución eliminaría los ahorros individuales para la jubilación de las personas porque el proyecto de constitución hablaba de un sistema más solidario y una distribución más justa. Utilizaron muchas “noticias falsas” que amenazaban los hogares de las personas. Cuando se celebró el referéndum, la nueva constitución fue rechazada en favor de un proceso diferente y completamente antidemocrático.

La Cámara eligió a 12 miembros y el Senado eligió a otros 12 para formar un “panel de expertos”, mientras que en el primer referéndum el pueblo había protestado diciendo que no quería que el Congreso se involucrara en absoluto. El Congreso también organizó elecciones para “asesores”, utilizando la misma forma en que se elige el Senado en lugar de una votación representativa. Así, Santiago, con 8 millones de habitantes, elige, por ejemplo, cuatro senadores. Un senador por cada 2 millones de personas. La región de Aysén, en el sur, tiene 100.000 habitantes y eligen dos senadores. Este tipo de elecciones favorecen a la derecha. Estas zonas menos pobladas tienen mayor representación relativa, la gente tiende a ser más atrasada y los sectores de gente muy rica y la influencia de la derecha son muy fuertes.

La derecha tiene básicamente el 50% de los representantes que redactan la nueva constitución. Paradójicamente, la explosión de protestas tenía como objetivo eliminar la constitución de 1980, pero hoy estamos preparados para votar a favor de una constitución peor que la que tenemos actualmente.

En 1980, los militares no se atrevieron a tocar el cobre nacionalizado, aunque aun así arrendaron los derechos mineros a una corporación multinacional. Hoy, la derecha pretende privatizar completamente el suministro de cobre. Pretenden impedir que el Estado gestione públicamente servicios o recursos como la educación y la atención sanitaria. Todo se entregará al sector privado.

La lección que aprendemos del período de la Unidad Popular y del golpe militar es que todas las soluciones de los partidos reformistas conducen, necesariamente, al desastre para la clase trabajadora, incluso a la masacre. Los partidos reformistas pensaron en hacer una pequeña transformación tras otra, sin asustar a los burgueses, hasta que un día despertemos y tengamos el socialismo. Pero no sucede así.

La clase trabajadora tiene experiencia histórica de la Comuna de París y la Guerra Civil Española, entre otras. Cuando se utiliza un enfoque reformista –donde los movimientos o partidos respetan las instituciones diseñadas para el capitalismo– los partidos en el poder dudan o no quieren dar el paso final para derrocar al capitalismo, la reacción inevitablemente contraataca.

La gente vio a Allende cumpliendo sus promesas en el cargo. Esto nunca había sucedido antes. Los políticos prometen muchas cosas y después de asumir el cargo dan excusas. Allende prometió medio litro de leche y en su primera semana en el cargo la gente recibió leche. Comenzó a trabajar en la nacionalización del cobre, comenzó a expropiar los mayores monopolios. La gente dijo: “Ahora bien, este sí, este es nuestro gobierno”. Pero el pueblo quería avanzar hacia el socialismo más rápidamente que los partidos en el gobierno.

Muchas medidas del gobierno de la Unidad Popular chocaron con las instituciones capitalistas. Hay una historia muy ilustrativa en el documental La Batalla de Chile. Los campesinos se organizaron colectivamente, destituyeron a los terratenientes de la región alrededor de Santiago y tomaron la tierra en sus propias manos. Personas de los comités de empresa de la ciudad acudieron a apoyar el proceso de expropiación. Discutieron con los campesinos, quienes dijeron: “Nadie está usando esta tierra y la ciudad necesita alimentos. Si no cultivamos la tierra, los ciudadanos no tendrán comida y este esfuerzo hacia el socialismo fracasará. Vamos a sembrar y vamos a producir alimentos”.

Un burócrata del gobierno vino y dijo: “Camaradas, esto es ilegal. No puedes tomar la tierra en tus propias manos porque el propietario acudirá a los tribunales y nosotros tendremos que defender al gobierno en los tribunales. Esto podría llevar hasta seis meses”.

Los campesinos respondieron: “¿Seis meses? Y sabemos que es ilegal pero no importa. ¡Lo que es ilegal es que el propietario no quiera producir! ¡Queremos! Así que vamos a tomar la tierra y vamos a cultivarla”.

El burócrata respondió: “Mire, tenemos que hacer las cosas dentro del sistema legal. La gente no puede actuar por iniciativa propia porque los propietarios acusarán al gobierno de actuar inconstitucionalmente y acusarán al presidente”.

Entre los trabajadores comenzaron a preguntar: “No podemos hacer esto porque es inconstitucional, no podemos hacer eso porque el gobierno nos va a decir que no. No podemos tocar este negocio porque es inglés y éste es francés, entonces, ¿qué hacemos?

“Está bien, porque el gobierno va a lanzar un proyecto, va a aprobar una ley en el Congreso”.

Los camaradas dijeron “¿Congreso? Bloquean todo. Todo.»

En 1973, creo que el Congreso rechazó 84 de las políticas de Allende. Cualquier ley que quisiera promulgar, el Congreso la rechazó. Así que los trabajadores se enfrentaron a leyes que les prohibían actuar como quisieran.

Por ejemplo, Estados Unidos bloqueó a Chile. Se negaron a vender repuestos para la maquinaria industrial. La maquinaria se desgastaba y, sin repuestos, no podía producir los bienes necesarios. Los trabajadores empezaron a desmontar una máquina para reparar otra y empezaron a inventar ellos mismos los repuestos. Dijeron: “Bien, ¿Estados Unidos no nos venderá las piezas? Los haremos nosotros mismos. ¿Los terratenientes no quieren cultivar? Vamos a cultivar”.

Esto sucedió en muchas fábricas que el gobierno no tenía previsto nacionalizar. Los trabajadores simplemente se apoderaron de las fábricas y tomaron ellos mismos el control de la producción. Se desarrollaron “comités de coordinación” que unían a los comités industriales de trabajo, las juntas de precios y suministros y los consejos campesinos. Canalizaron la producción y coordinaron la distribución de alimentos. Era una situación de doble poder. Pero este proceso paralelo entró en conflicto con el gobierno.

Los partidos comunista y socialista estaban en contra de la formación de comités de coordinación porque no podían controlarlos. En cambio, intentaron crear “consejos comunales” organizados y dirigidos por burócratas. Mientras tanto, el gobierno reformista también pretendía devolver a los capitalistas un número importante de fábricas controladas por los trabajadores, para convencer a algunos de los burgueses de que ayudaran a mantener en el poder al gobierno de Unidad Popular.

El Estado burgués no era adecuado para las iniciativas socialistas impulsadas por los trabajadores ni para las reformas intentadas por Allende. Chocaron y chocaron. Si el capitalismo rechazó y saboteó incluso estas reformas básicas, los trabajadores concluyeron que querían ir más allá de las instituciones capitalistas y las opciones “legales”. Pidieron armas para que el pueblo pudiera defender su gobierno de los ataques capitalistas que empeoraban. Desafortunadamente, no había ningún partido revolucionario que pudiera dar dirección al movimiento obrero para que pudiera reemplazar el estado burgués con un estado obrero que controlara democráticamente toda la economía.

Los trabajadores, por ejemplo, en una de las mayores protestas en apoyo a Allende, pidieron que finalmente se cerrara el Congreso. Los trabajadores habían comprendido que el Congreso actuaba como un freno al proceso. Se trataba de trabajadores con educación primaria. Trabajadores que nunca habían leído Estado y Revolución, ni El Capital de Marx ni el Manifiesto Comunista. Aprendieron en las fábricas, en los lugares de trabajo, a través de la lucha. Aprendieron y llegaron a conclusiones marxistas sin saber que eran conclusiones marxistas.



Chile ha sido testigo de movimientos masivos en los últimos años, incluso enfrentando nuevamente la violencia estatal y la represión. ¿Cuáles son las principales tareas políticas de los marxistas en Chile hoy?

En todo el mundo, el grave problema para la clase trabajadora es la falta de un partido revolucionario que oriente el movimiento obrero. Lo vimos en 2019 durante la semana en la que el poder estaba en el aire para ser tomado. Una de las consignas del estallido social fue “El Pueblo Unido, Marcha Sin Partido”. El prestigio de los partidos políticos era tan bajo que la gente ni siquiera quería pensar en un partido político.

Dijimos que ésta es una consigna equivocada a la luz de los acontecimientos. El movimiento obrero necesita una organización revolucionaria que represente todas las lecciones y experiencias de la lucha de la clase trabajadora en el pasado. Un partido impulsa la lucha, da dirección a las masas de la clase trabajadora que llevan a cabo la revolución.

Así que nuestro trabajo hoy está orientado primero a establecer el partido revolucionario, construir nuestra organización, reclutar más camaradas, politizar a la gente. Pero también estamos enfocados en la creación de una organización de trabajadores más amplia (podría ser un movimiento, podría ser un partido político) donde nos unamos y luchemos junto a otros trabajadores y organizaciones de izquierda en puntos de acuerdo común. Hace aproximadamente un mes celebramos una asamblea con otros ocho o diez grupos para comenzar a construir un partido con estatus legal que pudiera organizar el trabajo electoral y también trabajar fuera del sistema.

También estamos coordinando con otras organizaciones de trabajadores en Argentina, Ecuador y Uruguay. Fuimos a Argentina en mayo para discutir el trabajo coordinado. Los camaradas en Uruguay—militantes de larga data y prisioneros políticos de esa antigua dictadura—dicen: “Los sindicatos son clave. Tenemos que ir a donde está la clase trabajadora. No importa el bajo nivel de los sindicatos en este momento, tenemos que llegar allí”. La política del CIT es orientarnos hacia la clase trabajadora y los sindicatos. De esta manera estamos haciendo un trabajo coordinado como una campaña para defender y liberar a los presos políticos en América Latina.

Para concluir con Chile, el referéndum de diciembre preguntará si los votantes están a favor o en contra del texto de la nueva constitución que están redactando ahora. Un voto negativo dejará vigente la constitución de la época de la dictadura. Ambas opciones son terribles para los trabajadores. Por eso convocamos a votar contra la nueva constitución y convocamos protestas masivas y un nuevo proceso para que una asamblea constituyente soberana verdaderamente democrática redacte una constitución que defienda los derechos y condiciones laborales.

