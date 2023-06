En Chile solo el 1% de residuos municipales se recicla

El académico de la USM, Dr. Nicolás Valenzuela puntualizó que el país está lejos de alcanzar los niveles de reutilización que tienen las naciones que pertenecen a la OCDE.

En Chile se generan alrededor de 19 millones de toneladas de residuos sólidos no peligrosos al año, de los cuales cerca de un 58% son de origen industrial, en tanto el 42% restante proviene de los hogares, recogido por los municipios, y, de estos últimos, solo el 1% se recicla, según los últimos registros entregados por el Gobierno.

Estos datos, entregados por el académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María, Dr. Nicolás Valenzuela Levi, son preocupantes y según el experto “en el país aún hay mucho que hacer para alcanzar en materia de reciclaje a los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) con los que nos comparamos o incluso con otros de Latinoamérica”.

Agregó que “si se miran las cifras por tipo de residuos, estamos atrás del 30% de reciclaje de los residuos generados en países de la OCDE y, en lo que estamos más atrasados, es en la basura que se genera en los hogares, que se encargan de recolectar los municipios”. No obstante, puntualizó que “en lo estamos más adelantados es en lo que corresponde a la industria y el gran comercio”.

Sostenibilidad

El académico de la USM sostuvo que “la cultura de la sostenibilidad en Chile excede al tema del reciclaje y si nos enfocamos solo en los residuos, algo muy importante es considerar es que se trata de la última opción que se tiene cuando los residuos se han producido, pero una mirada de economía circular y de sustentabilidad debiese incorporar la necesidad de reducir la generación de residuos, de tener diseños, materiales y manufacturas que sean reutilizables, no necesariamente pasar por un proceso físico químico de reciclaje que es lo último que queda”.

En este sentido fue enfático en señalar que para que se concrete lo anterior, se requiere de educación, pero que ya que ésta no sirve de nada si no hay servicios de reciclaje disponibles. “Enseñar que hay que reciclar puede ser hasta contraproducente para niños y niñas que viven en comunas donde no hay reciclaje. Estamos enseñando una especie de desesperanza aprendida ambiental. Lo que decimos que es lo correcto, no se puede hacer en más de un tercio de comunas del país”.

