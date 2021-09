El retorno de la CELAC. Hacia una CELAC social.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se relanza como principal foro de integración regional en contexto pandémico.

Organizaciones sociales piden creación de un mecanismo de diálogo denominado CELAC Social.

Luego de una jornada de debates por la integración regional y con pronunciamientos en contra del bloqueo económico a Cuba, concluyó la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el 18 de septiembre del 2021. Este encuentro contó con la representación de 31 gobiernos de la región.



Los 44 puntos de la Declaración Final incluyeron la creación de un Plan de Autosuficiencia Sanitaria Regional para enfrentar la pandemia de la Covid-19; un pronunciamiento a favor de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas; un llamado al Fondo Monetario Internacional (FMI) para asegurar el acceso oportuno a los Derechos Especiales de Giro (DEG); el saludo a la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE); y la ratificación del más alto compromiso en la lucha contra el cambio climático, entre otros puntos de gran importancia para la integración regional.



Si bien esta cita ha relanzado la CELAC como instancia de diálogo y acción política regional, la VI Cumbre no estuvo libre de algunos desencuentros políticos, como los protagonizados por los mandatarios de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el de Paraguay, Mario Abdo y la representación colombiana quienes cuestionaron la participación del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Sin embargo, la diplomacia mexicana, anfitriona del evento, logró conducir el evento hasta su término final.



Otro problema fue la ausencia del presidente de Argentina, Alberto Fernández, debido a la crisis política que vive ese país tras los resultados de las elecciones primarias del domingo 12 de septiembre que lo ha obligado a recomponer su gabinete. Fernández se alistaba a asumir la presidencia pro témpore de la CELAC, sin embargo, además de su ausencia, el gobierno de Nicaragua se opuso a que México entregue la posta a la Argentina en la conducción de esta instancia regional. Y como todas las decisiones requieren el consenso, la siguiente presidencia pro tempore ha quedado en compás de espera.



Con todo, la CELAC ha sido formalmente relanzada y ha recuperado el protagonismo central como principal foro de integración de la región. En efecto, se logró el propósito principal de esta reunión que fue reavivar una instancia soberana de diálogo en América latina y el Caribe a partir de compromisos políticos alcanzables por encima de las diferencias ideológicas y políticas prevalecientes.



LUCHA CONTRA LA PANDEMIA



La lucha contra la pandemia causada por la Covid-19 y sus impactos negativos sobre la economía de la región fue el tema central durante la VI Cumbre de la CELAC. Este punto fue resaltado por el presidente de Bolivia, Luis Arce, quien destacó la importancia de que las vacunas lleguen a todas las personas, enfatizando que es vital importancia liberar las patentes para extender la producción de inmunizantes. “Si no se liberan las patentes, si no se comparte la tecnología, no llegaremos a la inmunización en tiempo oportuno y la pandemia terminará por llevarse más vidas, colapsar nuestras economías y trastocar nuestra sociedad y el ámbito político”, advirtió.







Por su parte, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), expuso el Plan de Autosuficiencia Sanitaria y enfatizó que uno de los principales objetivos es garantizar en un corto plazo un acceso igualitario a las vacunas contra la Covid-19. “La motivación principal del plan es el desigual acceso a la vacunación”.



La ceremonia de clausura de la VI CELAC estuvo encabezada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien durante su intervención reconoció que si bien hay diferencias ideológicas “serias e importantes” entre los países que integran este bloque, ello no debe ser motivo de preocupación, pues hoy la región vive una nueva etapa: “hace año y medio no nos hablábamos, ahora estamos viendo cómo crear la autosuficiencia en vacunas, es un cambio enorme”.



Los representantes del Grupo de Puebla también emitieron un pronunciamiento tras divulgarse los acuerdos de la VI CELAC, destacando entre los 44 puntos que abarca la declaración oficial es de buscar una nueva vía de diálogo de la región con el gobierno de Estados Unidos, priorizando la corresponsabilidad, la inversión y el respeto a todas las partes.



Varios integrantes del Grupo estuvieron presentes en la VI CELAC, entre ellos Beatriz Paredes, Carlos Tomada, Aída García-Naranjo y su secretario general Marco Enríquez-Ominami.



CELAC SOCIAL



Una propuesta que no estuvo en la agenda de esta VI Cumbre, pero que fue entregada a algunas delegaciones oficiales asistentes al evento fue la creación dentro de la CELAC de un mecanismo de interlocución, diálogo democrático e intercambio de visiones entre los gobiernos y movimientos sociales, plataformas y redes de la sociedad civil. Es decir, la creación de una CELAC SOCIAL, de igual manera como la que tiene el Mercosur.



La propuesta de una CELAC SOCIAL fue entregada por la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social – Latindadd a representantes de los gobiernos de Perú, Bolivia, México y Venezuela. La representación de Latindadd estuvo conformada por Jorge Coronado (Costa Rica), Aida García Naranjo (Perú), Carlos Bedoya (Perú), Alejandro Villamar (México) y Héctor Díaz (México), quienes se reunieron con el presidente peruano Pedro Castillo; el vice canciller de Bolivia, Freddy Mamani; la ministra de Economía mexicana, Tatiana Cloutier; y el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, además de otros diplomáticos de Perú y Guatemala. Asimismo, la propuesta fue presentada a Marco Enríquez-Ominami, secretario general del Grupo de Puebla y actual candidato a la presidencia de Chile.



El pedido de creación de una CELAC SOCIAL sigue creciendo y cuenta hasta el momento con el respaldo de más de 40 organizaciones sociales y de sociedad civil de América Latina y el Caribe, quienes apoyan y tienen gran expectativa en la CELAC. Dicha propuesta fue bien recibida por las cancillerías y se espera una hoja de ruta para su concreción.





