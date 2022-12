El PC se ha sumado con su firma al acuerdo 12/D

En cierta forma me alegro, no por su contenido que me parece un simulacro, sino porque de esta forma se empieza a poner fin al ciclo partidario abierto tras la muerte de Gladys Marín (2005), cuando el predilecto de ella para asumir la dirección, inicia el franco camino de acercamientos y apretones de manos con exponentes de una Concertación que, poco tiempo antes, era tenida por el PC como una nueva derecha, que actuaba de consuno con la derecha del capital.

Por cierto, lo iniciado hace 15 años ha tenido sus resultados más palpables en el retorno el partido a instancias institucionales estatales, sean legislativas como gubernamentales. Su resultado? A parte de ser parte del star system con todos sus beneficios de cargos y recursos financieros, me parece que el saldo es muy deficiente en cuando organización política promovedora de los cambios de las estructuras de vida de la población. Quizá si el dato más relevante a este respecto es su total inocuidad en la coyuntura del estallido social, asunto que vio reflejado su total retiro de la sociedad.

Hoy, con el acuerdo suscrito comienza el fin de esta etapa. Aún le quedan algunos años, quizá hasta el fin del gobierno Boric o poco más, período de acentuación de su irrelevancia. Como no tengo apego a ninguna esperanza, no expondré ningún deseo.

Solo me asiste la idea de que el ciclo Teillier llegó a su peak y lo que sobrevendrá sólo será hastío y aburrimiento, además de los típicos pataleos y amenazas de quienes en el partido han profitado del período.

Manuel Loyola Tapia, comunista chileno

Me gusta esto: Me gusta Cargando...