El método transicional de Trotsky: ¿Cómo ganar a trabajadores y jóvenes para el socialismo?

24 de febrero de 2024 Callum Joyce, de The Socialist, periódico del Partido Socialista (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT, Inglaterra y Gales)

Imagen: León Trotsky (centro) exiliado en México, 1937 (Foto: Wikimedia Commons)

En los últimos dos años en Gran Bretaña y a nivel internacional se ha visto un gran aumento de la lucha, y 2024 no será diferente. Ha habido una histórica ola de huelgas en respuesta a la crisis del costo de la vida y las enormes protestas contra el ataque israelí contra Gaza, sin que se haya resuelto ninguno de los problemas que impulsan estos movimientos.

Una característica común ha sido que la gente no sólo responde a los ataques inmediatos a sus condiciones de vida o a la opresión como cuestiones únicas, sino que vincula cada vez más estos problemas, empezando a desarrollar una comprensión de que el capitalismo es la causa fundamental de ellos.

Por eso, según un estudio reciente del Instituto de Asuntos Económicos, un número cada vez mayor de jóvenes (y también muchos trabajadores mayores) se identifican como socialistas. Esto representa parte del proceso de desarrollo de lo que los marxistas llaman «conciencia de clase»: la comprensión consciente de que la sociedad capitalista se rige sobre la base de la explotación de una clase por otra (los trabajadores por los patrones) y que la clase trabajadora organizada desempeñará el papel decisivo en la lucha por una alternativa socialista.

En esta etapa, mientras mucha gente ve los problemas del capitalismo, una minoría está de acuerdo explícitamente en que el socialismo es la solución. Incluso para aquellos que lo hacen, todavía existe un menor nivel de comprensión sobre qué significa exactamente el socialismo en la práctica y cómo se puede lograr.

Conciencia

Afortunadamente, la conciencia no es fija. Puede desarrollarse muy rápidamente frente a grandes acontecimientos y luchas. La pregunta clave para los socialistas en este período es: ¿cómo podemos acelerar los procesos mediante los cuales las masas de trabajadores y jóvenes sacan las conclusiones necesarias sobre los pasos necesarios para transformar la sociedad?

Esta misma pregunta fue abordada por el colíder de la Revolución Rusa León Trotsky y sus colaboradores internacionales cuando publicaron el «Programa de Transición» en 1938 como documento fundacional de la Cuarta Internacional.

El texto comienza con “La situación política mundial en su conjunto se caracteriza principalmente por una crisis histórica de la dirección del proletariado [la clase trabajadora]”, destacando que, a pesar de los innumerables movimientos de masas y situaciones revolucionarias que se habían extendido por todo el mundo en los Durante la primera parte del siglo XX (y desde entonces), estos movimientos finalmente no habían podido acabar con el capitalismo debido a la falta de partidos revolucionarios de masas con direcciones con visión de futuro y programas socialistas para establecer una nueva sociedad socialista. La única excepción a esto fue la Revolución Rusa de 1917 que llevó a la clase trabajadora al poder por primera vez en la historia bajo el liderazgo del Partido Bolchevique y figuras clave dentro de él como Lenin y Trotsky. (Ver ‘100 años después de su muerte: el legado revolucionario de Lenin’)

En la década de 1930, el estado obrero en Rusia había degenerado en una dictadura burocrática bajo el liderazgo de Stalin. La Tercera Internacional comunista (Comintern) actuó no para impulsar movimientos revolucionarios a nivel internacional, sino para preservar los estrechos intereses de la privilegiada burocracia soviética.

Trotsky y sus partidarios redactaron el programa de transición como una ruptura consciente con la Comintern estalinista y en anticipación de una ola revolucionaria que seguiría a una nueva guerra mundial.

La tarea de la Cuarta Internacional era prepararse para tales acontecimientos, construir nuevos partidos revolucionarios de masas de la clase trabajadora y superar el hecho de que la conciencia entre la mayoría de la clase trabajadora aún no estaba en la etapa en la que habían llegado a la conclusión de que Era necesario unirse y construir tales partidos.

Demandas transitorias

El ‘Programa de Transición’ estableció una serie de demandas ‘transicionales’ que apuntaban a abordar el nivel actual de conciencia abordando los problemas inmediatos que enfrentaba la clase trabajadora en ese momento, al tiempo que tendía un puente entre esas luchas inmediatas y la necesidad de la transformación socialista de la sociedad como única manera de garantizar permanentemente los intereses de la gente corriente.

Algunas de las demandas incluidas fueron: una escala móvil de salarios que aumentaría automáticamente en función de la inflación, la abolición del secreto comercial o la «apertura de los libros» para inspeccionar las finanzas de las empresas que afirmaban que no podían dar aumentos salariales a sus trabajadores, y la necesidad de que los trabajadores controlen la producción en industrias en quiebra.

Tomadas individualmente, estas demandas sólo constituían reformas y no eran “revolucionarias” en sí mismas. Su poder es que, tomados en su conjunto, en un período de crisis económica, el capitalismo no estaría dispuesto o sería incapaz de concederlos todos. La lucha resultante sobre ellos mostraría a la clase trabajadora que sus necesidades materiales no pueden satisfacerse dentro de los límites del capitalismo. En el proceso de luchar por ellos, los trabajadores sacarían conclusiones sobre la necesidad de la reconstrucción socialista de la sociedad.

Como explicó Trotsky, el objetivo no era “emplearse en fórmulas abstractas, sino desarrollar un programa de acción y demandas concretas en el sentido de que este programa de transición surja de las condiciones de la sociedad capitalista actual, pero conduzca inmediatamente a través de los límites del capitalismo”. .

¿Un plano?

Sin embargo, el programa esbozado no pretendía ser un modelo para cada situación, sino que estaba diseñado específicamente para la situación mundial de la década de 1930. No todas las demandas planteadas serían necesariamente relevantes para nosotros hoy, aunque las relativas a los salarios que aumentan con la inflación y a la apertura de las cuentas de las empresas privadas serán cada vez más populares en este período de recesión económica.

Pero la idea clave esbozada en el texto era el método necesario para emprender enérgicamente la lucha por cada reforma inmediata en interés de la clase trabajadora, al tiempo que se explicaba hábilmente que sólo una sociedad socialista podría garantizar estas reformas de forma permanente. Esta no fue una innovación específica de Trotsky y sus colaboradores, sino que se basó en los mismos métodos utilizados por Lenin y otros bolcheviques en el período anterior, y los planteados por Marx y Engels incluso antes. Ya en 1848, Marx y Engels explicaron en “El Manifiesto Comunista”: “Los comunistas luchan por el logro de los objetivos inmediatos, por la imposición de los intereses momentáneos de la clase trabajadora; pero en el movimiento del presente, también representan y cuidan el futuro de ese movimiento”.

Este método de transición es igualmente útil para que los socialistas de hoy conecten con aquellos trabajadores que aún no son conscientes de la necesidad de cambiar la sociedad pero que se ven obligados a participar en luchas cotidianas para proteger sus salarios y condiciones de vida frente a los ataques. por los patrones. Para cualquier socialista serio, separarse a sí mismo y a su política de estos temas inmediatos y plantear sólo las ideas de «socialismo» y «revolución» de manera abstracta equivaldría a separarse de la clase trabajadora, y comprometería fatalmente cualquier intento de construir un partido socialista serio y luchador.

El método de transición guía al Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales) en su orientación hacia los movimientos actuales. Por ejemplo, durante toda la ola de huelgas, presentamos demandas para una acción huelguística coordinada entre sindicatos cuando fuera posible, incluido un llamado a una huelga general de 24 horas en un momento dado. En las batallas por mejores salarios hemos planteado la necesidad de un salario mínimo de £15 la hora; esta demanda por sí sola no es transitoria, pero lo es cuando se la combina con el resto de nuestro programa que exige la necesidad de abrir los libros. de empresas que se niegan a pagar y por la nacionalización de las empresas bajo control democrático de los trabajadores. En el movimiento contra la guerra hemos planteado la necesidad de una “intifada socialista” en Palestina, y aquí en Gran Bretaña hemos pedido que los candidatos de los trabajadores se enfrenten a los belicistas Sunak y Starmer en las elecciones generales.

En cada uno de estos casos hemos pretendido señalar el siguiente paso concreto en la lucha, destacando siempre la necesidad de que sea parte de la lucha más amplia por el socialismo. De esta manera señalamos qué puede ganar las demandas inmediatas del movimiento y al mismo tiempo aumentar la cohesión política y la confianza de la clase trabajadora en preparación para futuras batallas.

Conectando con los trabajadores

Pero, ¿cómo decidimos qué demandas es correcto presentar? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro programa conecte con las luchas inmediatas de la clase trabajadora y parezca relevante para su situación sin tener que ocultar el contenido socialista de nuestro programa?

Parte de lo que influye en nuestras demandas es la conciencia actual entre la clase trabajadora, con toda su diversidad y complicaciones. Pero también es importante nuestra perspectiva: lo que creemos que se desarrollará política y económicamente en el próximo período. Los marxistas no tenemos una bola de cristal que podamos usar para predecir el futuro, pero podemos analizar las tendencias de la sociedad y determinar qué cuestiones y demandas creemos que serán centrales en el futuro. Al comprender la trayectoria de las luchas actuales, podremos posicionarnos mejor para involucrarnos con la clase trabajadora cuando entre en acción.

Un buen ejemplo de esto es nuestra demanda de un nuevo partido obrero de masas. Esta exigencia no es para nosotros una cuestión de principios sino una táctica elegida para adaptarnos a la situación. En el pasado, cuando el Partido Laborista todavía mantenía su base de clase trabajadora (aunque con una dirección procapitalista), habría sido incorrecto pedir un nuevo partido, ya que la clase trabajadora ya sentía que tenía una expresión política organizada en ese momento. Los miembros del Militante (el predecesor del Partido Socialista) pudieron luchar para ganar apoyo para las ideas marxistas entre esta base de la clase trabajadora.

Pero con el giro a la derecha del Partido Laborista durante las décadas de 1980 y 1990, que culminó con la elección de Blair y la eliminación de la Cláusula IV, que había comprometido al menos nominalmente al partido con las ideas del socialismo, la clase trabajadora en Gran Bretaña encontró sin voz política.

Durante la década de 1990, planteamos la idea de que en el próximo período la clase trabajadora tendría que plantear la cuestión de la necesidad de un nuevo partido, porque las batallas industriales y políticas por venir requerirían esto como un paso concreto para llevar la lucha a el siguiente nivel.

La experiencia del gobierno del Nuevo Laborismo de Blair planteó la cuestión de la representación política de la clase trabajadora. Después de una amarga disputa salarial con el gobierno de Blair durante 2002-2003, el Sindicato de Bomberos votó a favor de desafiliarse del Partido Laborista en 2004. Meses antes, el sindicato de transporte RMT había sido expulsado después de su decisión de permitir que sus ramas apoyaran a otros partidos. El entonces secretario general del RMT, Bob Crow, jugó un papel importante en la campaña para un nuevo partido de trabajadores de masas y ayudó a establecer la Coalición Sindicalista y Socialista con ese objetivo en 2010.

¿Podemos estar seguros de que el llamado a crear un nuevo partido de trabajadores de masas respaldado por los sindicatos es correcto? ¿No existe el peligro de que si los marxistas convocan a un nuevo partido de masas que pueda tener un programa reformista inicialmente, esto fomente ilusiones de reformismo entre la clase trabajadora y frene a una capa que puede estar empezando a mirar más hacia la política revolucionaria?

Un debate similar tuvo lugar entre Trotsky y algunos de sus colaboradores estadounidenses en la década de 1930 mientras formulaban «El Programa de Transición». A la pregunta de si el llamado a formar un nuevo partido correría el riesgo de ser un paso negativo, Trotsky respondió: “¿Estamos a favor de la creación de un partido obrero reformista? No. ¿Estamos a favor de una política que pueda dar a los sindicatos la posibilidad de influir en el equilibrio de fuerzas? Sí.»

De manera similar, hoy dejamos claro que no pedimos la formación de un nuevo partido reformista, sino un partido obrero independiente que permita a los trabajadores en Gran Bretaña tener un impacto significativo en los acontecimientos – no como una distracción de los sindicatos y otras organizaciones. formas de lucha, sino como complemento de ellas.

Un nuevo partido que fuera genuinamente democrático podría actuar casi como un «parlamento» de la clase trabajadora, permitiendo que las capas más conscientes y combativas debatieran las tácticas e ideas necesarias para avanzar; en ese escenario, el Partido Socialista podría presentar eficazmente nuestro programa y llegar a una capa más amplia de trabajadores. Si este nuevo partido tenía un programa reformista o revolucionario no se determinaría desde su inicio, sino que se decidiría en el curso de la lucha y bajo la presión de los acontecimientos.

La cuestión de la necesidad de un nuevo partido la planteará la clase trabajadora –como se ha visto especialmente durante el actual movimiento contra la guerra– independientemente de si la planteamos o no. Por lo tanto, intentar oponerse a tal demanda o negarse a comprometerse con ella significaría tratar de frenar a la clase trabajadora justo cuando comienza a dar pasos en dirección a una lucha política por el poder.

Muchos jóvenes y trabajadores pueden convencerse rápidamente de la necesidad de una política revolucionaria y de unirse a nuestro partido revolucionario; luchamos duro para construir las fuerzas del Partido Socialista. Pero como demanda de transición, dirigida a la mayoría de la clase trabajadora y a los jóvenes, presentamos pasos concretos para aumentar el nivel de organización y combatividad de la clase trabajadora – incluyendo la necesidad de un nuevo partido de trabajadores de masas.

Relevancia

La relevancia y corrección de estas demandas y nuestro método serán duramente puestas a prueba en el próximo período, cuando el capitalismo se tambalee de una crisis a otra sin salida del callejón sin salida al que está llevando a la sociedad.

Para los socialistas que buscamos construir sobre el legado de Marx, Engels, Lenin y Trotsky, nuestra tarea clave es luchar por el liderazgo de las futuras luchas de masas de la clase trabajadora y construir un partido que sea capaz de señalar el camino a seguir para transformar la sociedad.

El “Programa de Transición” original se formuló en una época extremadamente difícil para las ideas del socialismo, en un contexto de guerra mundial, catástrofe económica y numerosas derrotas del movimiento obrero internacional. Pero los genuinos marxistas de esa época confiaban en que, armados con las ideas y el enfoque correctos, serían capaces de construir las fuerzas necesarias para poner fin al podrido sistema del capitalismo.

Esa misma tarea se plantea con la misma claridad hoy y el método de transición es una herramienta crucial que deben estudiar y adoptar todos aquellos que quieren luchar contra la guerra, la pobreza y la opresión impuestas por el capitalismo. Es a través de estas ideas puestas en práctica que la clase trabajadora podrá llevar a cabo su tarea histórica de construir un mundo democrático y socialista.