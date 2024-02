Nigeria – Las masas enfrentan dificultades extremas debido a las políticas del presidente Bola Tinubu

23 de febrero de 2024 H.T. Soweto, Movimiento Socialista Democrático (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT, Nigeria)

El Movimiento Socialista Democrático (DSM) aplaude a todos los trabajadores, mujeres, estudiantes, jóvenes y masas pobres de Nigeria que han estado protestando durante las últimas semanas contra las crecientes penurias y la creciente crisis del costo de vida que el presidente Bola Tinubu y su corrupto y podrido gabinete han provocado. nos hundió a todos. Instamos a los trabajadores y a los jóvenes a no ceder y continuar luchando hasta que se ganen todas las demandas. Estas demandas deberían incluir la reversión del aumento del precio del combustible, la reversión del aumento de las tasas de matrícula y el fin de todas las políticas contra los pobres, el pago de un salario digno a los trabajadores y la reducción de los enormes salarios y asignaciones de los titulares de cargos políticos. Además de esto, pedimos la nacionalización de los sectores clave de la economía de Nigeria bajo la propiedad, el control y la gestión democrática de los trabajadores.

Si bien las protestas y manifestaciones son buenas para mostrar nuestro enojo por la situación, deben verse como el punto de partida de una lucha masiva a largo plazo para lograr el cambio. Es muy urgente que empecemos a movilizarnos rápidamente para una huelga general de dos días como próximo paso. Esto es con miras a garantizar que se obtengan concesiones de mayor alcance que puedan traer un alivio real para la sufrida clase trabajadora, la juventud y las masas pobres. Recuerde que esta no es la primera vez que luchamos contra estas brutales políticas contra los pobres. Pero debido a una combinación de factores que incluyen la falta de un programa de lucha coherente y la traición habitual por parte de los dirigentes del movimiento sindical, que normalmente suspenden las acciones sin obtener logros concretos, parece como si sólo nos hubiéramos estado moviendo en círculos sin hacer nada verdadero progreso.

Por lo tanto, para evitar otra suspensión de las acciones antes de que ganen o se llegue a un acuerdo podrido, instamos a que la iniciativa de la lucha no se deje simplemente en manos de los dirigentes sindicales. En esta medida, instamos a todos los trabajadores y jóvenes radicales y sus organizaciones a comenzar a organizarse en sus lugares de trabajo, comunidades y campus en comités de acción democráticamente constituidos.

Estos comités, si se vinculan entre sí en áreas de gobierno local, estatales y a nivel nacional, pueden convertirse en el verdadero poder detrás del movimiento de masas y garantizar que no sea posible ningún mal compromiso. Esto puede ayudar a crear un punto de inflexión en la situación al plantearle al régimen de Tinubu la opción de ceder ante el movimiento de masas o dejarse arrastrar. En reuniones masivas de los comités de acción, de vez en cuando se puede llevar a cabo una discusión democrática sobre qué estrategias se necesitan no sólo para luchar para sostener y ganar la lucha actual, sino también qué se debe hacer para evitar que otras fuerzas como que los militares ocupen ese vacío. Esto iría acompañado de cuestiones vitales sobre cómo poner fin al sistema capitalista de explotación, opresión y desigualdad, que es la verdadera raíz de las crisis que enfrentamos.

¡YA NO PODEMOS RESPIRAR!

Después de unos nueve meses en el poder, casi todo el mundo, incluidos los menos de nueve millones que votaron por él durante las elecciones generales de 2023, están de acuerdo en que el régimen del Congreso Todo Progresista (APC) del presidente Tinubu es un desastre absoluto.

En el corto espacio de tiempo que Tinubu ha gobernado el país, la inflación general ha aumentado de aproximadamente el 22,04% en marzo de 2023 a aproximadamente el 29,9% en enero de 2024, lo que ha provocado una pérdida de más del 50% en el valor de los salarios y los ingresos de la gran mayoría. de la población. Además, el precio del combustible ha aumentado de 167 naira por litro a alrededor de 600 a 700 naira por litro. El tipo de cambio que en abril del año pasado era inferior a 500 naira por dólar es ahora de 1.825 naira por dólar, lo que provoca un fuerte aumento en el costo de todos los bienes y servicios importados.

En consecuencia, muchos trabajadores y artesanos ahora van a pie a trabajar porque no pueden pagar el billete de autobús, mientras que muchas familias pobres ahora comen sólo una vez al día. La inflación de los alimentos es mucho mayor, alrededor del 32%, según la Oficina Nacional de Estadísticas (BNE). Por lo general, una comida típica en el hogar de muchos trabajadores es una de las más básicas, carente de nutrición real porque los precios de los alimentos básicos como arroz, frijoles, pan, carne, pescado y productos lácteos están fuera del alcance de los trabajadores y de los sectores más bajos de la población. clase media. Imágenes y vídeos de hombres y mujeres rompiendo a llorar y algunos incluso desmayándose frente a los puestos del mercado porque el dinero que llevaban para comprar de repente se volvió insuficiente debido al aumento diario de precios se han vuelto virales en las redes sociales, lo que pone de relieve el alcance de la crisis. Según una reciente evaluación posterior a la financiación de Nigeria por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), no menos de 25 millones de personas (13 por ciento de la población) padecen inseguridad alimentaria.

Como es habitual en una situación de privaciones y necesidades generalizadas, los niños y los jóvenes se han visto gravemente afectados por la crisis que se está desarrollando. Los estudiantes universitarios, politécnicos y de facultades de educación, por ejemplo, han visto cómo sus tasas de matrícula se han disparado junto con el costo de vida. En un caso, la matrícula se incrementó de 140.000 naira a 840.000 naira por sesión en la OAUTHC, Facultad de Enfermería de Ile Ife. En consecuencia, la prostitución y el crimen han aumentado en los campus y en las zonas residenciales de los estudiantes mientras muchos luchan por sobrevivir día a día. Varios estudiantes también están a punto de abandonar sus estudios. En las comunidades, los jóvenes han recurrido a un mayor consumo de drogas a medida que los más pobres entre los pobres son empujados aún más hacia el pozo negro de la miseria y la indigencia. No es una coincidencia que crímenes bárbaros como el secuestro, los asesinatos rituales, el asesinato, la violencia doméstica y el suicidio hayan aumentado exponencialmente en el mismo período, casi al mismo ritmo que el ritmo de las privaciones económicas. En cierto modo, esto vuelve a resaltar el punto que los socialistas siempre han sostenido: que el destino de Nigeria se encuentra entre el “socialismo o la barbarie”.

UN TORO EN UNA TIENDA DE CHINA

Sin duda, el Presidente Tinubu es inmediatamente responsable de la crisis actual. Su elección de duras políticas neoliberales, anti-pobres y procapitalistas son las razones por las que hoy estamos en este lío. Donde Buhari vaciló, Tinubu saltó al fondo. Sin embargo, a pesar de las vacilaciones, permanecer dentro de los confines del capitalismo significa que el propio Buhari demostró ser un fracaso monumental.

El primer paso dado por Tinubu que puso al país en este camino desastroso fue el anuncio de la eliminación del subsidio al combustible el 29 de mayo de 2023. El petróleo crudo es fundamental para la economía de Nigeria como principal fuente de tipos de cambio e ingresos gubernamentales, así como como Principal fuente de energía para el suministro eléctrico de viviendas, oficinas, industrias y desplazamientos de un lugar a otro. Sin embargo, en la actualidad Nigeria tiene poca o ninguna capacidad para refinar petróleo crudo para uso interno debido a la mala gestión de las cuatro refinerías públicas existentes, mientras que la refinería de Dangote no está funcionando realmente, al menos ahora. La eliminación del subsidio significó que los nigerianos ahora deben comenzar a pagar el valor total de lo que costó enviar petróleo crudo al otro lado del mundo para refinarlo y traerlo de regreso para su uso en Nigeria. Por eso el precio del petróleo reaccionó rápidamente subiendo astronómicamente. Por supuesto, tampoco podemos descartar un aumento de precios por parte de los comercializadores de gasolina e incluso del NNPC, pero la razón fundamental de la crisis fue la eliminación del subsidio.

El segundo paso del Presidente Tinubu que nos ha sumergido en este lío fue la devaluación de la naira en un vano intento de unificar los tipos de cambio en el mercado oficial y en el mercado negro. Como resultado de esta política, el valor del naira ha ido cayendo cada semana y ahora existe la posibilidad de que pueda cambiarse por N3000 por un dólar para fin de año.

Las implicaciones de esto para un país con capacidad de producción limitada y donde se importan casi todos los artículos para las necesidades diarias, incluidos alimentos, petróleo, productos electrónicos, ropa, etc., han sido devastadoras. Desde entonces, los precios de bienes y servicios se han disparado. El sector agrícola, que ya había sido devastado por las inundaciones y la inseguridad, se ha visto particularmente afectado debido a la dependencia de los agricultores de insumos importados como fertilizantes, herbicidas y equipos, lo que provocó un nuevo aumento pronunciado de los precios de los alimentos. Los agricultores también deben utilizar vehículos comerciales para trasladar sus productos de las granjas a las ciudades para su venta, lo que resulta en que el aumento del costo de la energía alimenta aún más el aumento de los precios de los alimentos.

El esquema anterior es quizás la forma más sencilla de describir la crisis explosiva a la que nos enfrentamos ahora, pero la situación es mucho más compleja. De hecho, lo que ha sucedido es que un Presidente elegido por el margen de votación más pequeño en la historia de Nigeria decidió llevar a cabo una de las reformas neoliberales más duras de la historia sin ningún debate democrático o acuerdo con el pueblo nigeriano. Al poner fin al subsidio al combustible y devaluar la moneda al mismo tiempo, el presidente Tinubu envió a la economía a una situación caótica y, en consecuencia, a una caída en picada de la que tardaría años en recuperarse. Mientras tanto, muchas vidas quedarán arruinadas a menos que la lucha de masas que se desarrolla sea capaz de detener al Presidente Tinubu en su camino.

Para ser claros, desde el Programa de Ajuste Estructural (PAE) llevado a cabo por el ex Jefe de Estado militar, Ibrahim Babangida, en 1986, no hemos visto este nivel de devastación económica mal llamado reforma económica. La situación actual es tan mala que varias industrias, tanto de propiedad local como de empresas multinacionales, cerraron durante el período analizado, lo que provocó más pérdidas de empleos. Esto es una amarga ironía considerando que una de las razones por las que la élite capitalista que respalda las políticas desastrosas del presidente Tinubu ha avanzado es que esta reforma, aunque dolorosa, es necesaria para atraer inversión extranjera al país.

La inflación no tiene precedentes en virtud de su escala y velocidad con la que cambian los precios. De hecho, los precios de los bienes y servicios cambian a diario y, a veces, en cuestión de horas. Para adelantarse a la situación, los comerciantes han ideado una estrategia que consiste en llamar primero a sus proveedores para conocer el precio vigente antes de permitir que un cliente complete una compra. ¡Ahora el FMI advierte que la inflación general puede aumentar este año a alrededor del 44 por ciento!

LOS TITERES DE TINUBU: EL FMI Y EL BANCO MUNDIAL

A pesar del sufrimiento masivo que todos enfrentamos, las instituciones de Bretton Woods del capitalismo global –el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial– han saludado al Presidente Tinubu y lo han instado a ir más allá. En una evaluación reciente de Nigeria, el FMI, con sede en Washington DC, observó lo siguiente: “La nueva administración ha tenido un buen comienzo, abordando cuestiones estructurales profundamente arraigadas en circunstancias difíciles. Inmediatamente, adoptó dos reformas políticas que sus predecesores habían evitado: la eliminación de los subsidios a los combustibles y la unificación de los tipos de cambio oficiales” (Cable, 12 de febrero de 2024). Portavoces destacados del capitalismo mundial como el Financial Times, que publicó un editorial mordaz (las elecciones muy defectuosas en Nigeria: 1 de marzo de 2023) que describía la victoria de Tinubu en las últimas elecciones como un robo electoral, también se han unido a la orquesta que se transforma de la noche a la mañana en animadores del régimen.

Esto refleja cómo todos los expertos sobre la democracia y la integridad de las elecciones son sólo frases hechas para el imperialismo. Apoyarán cualquier régimen, incluido el de un ex narcotraficante o incluso el de un dictador, una vez que sirva al interés fundamental del imperialismo, que es tener en las economías mundiales neocoloniales subordinadas al mercado mundial. Para lograr esto, estas instituciones globales utilizan préstamos y otras armas económicas para persuadir al gobierno quejoso y a la élite capitalista en el mundo neocolonial a cumplir sus órdenes a cambio de hacer la vista gorda ante su saqueo rapaz. Por lo tanto, no es una coincidencia que en el mismo informe de evaluación el FMI señalara que “el personal técnico evalúa que la capacidad de Nigeria para reembolsar al Fondo es adecuada según el nivel de referencia”. Según datos de la Oficina de Gestión de la Deuda, Nigeria debe al FMI 3.300 millones de dólares, de los 20.800 millones de dólares que debe al consorcio de prestamistas internacionales, del que forman parte el Grupo del Banco Mundial y el Grupo del Banco Africano de Desarrollo. Lo que el FMI está diciendo por otra parte en la declaración antes citada es que, aunque muchos nigerianos, incluidos niños, pasan hambre, se espera que Nigeria siga pagando la deuda que se le debe, incluso cuando estos préstamos fueron simplemente robados por la corrupta elite gobernante del país para conocimiento del FMI y el Banco Mundial!

En muchos sentidos, el objetivo del actual programa económico neoliberal que el presidente Tinubu está implementando en nombre del FMI y el Banco Mundial se hace eco de los propuestos por SAP en 1986, que eran «reformar» el sistema cambiario, las políticas comerciales, las empresas y la economía de Nigeria. y regulaciones agrícolas. La estrategia del SAP se basó en el engañoso supuesto de que el financiamiento externo permitirá a Nigeria tener déficits en cuenta corriente y, por lo tanto, alcanzar niveles de importación y tasas de crecimiento más altos de lo que serían posibles de otro modo. Y como ocurrió en 1986, cuando el SAP condujo a la destrucción de la base industrial local de Nigeria y condujo a la desindustrialización masiva de la década de 1990, las reformas económicas actuales ya están logrando el mismo propósito con una enorme repercusión social y política para Nigeria y el resto del mundo. región.

LA CLASE DOMINANTE Y SU SISTEMA SON CULPABLES

Para ser claros, ninguna de las políticas neoliberales impuestas por Tinubu es nueva o personal para él. Han estado en la agenda de la elite capitalista de Nigeria y sus amos imperialistas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, durante décadas, pero los regímenes capitalistas anteriores han tenido miedo de intentarlo, mientras que aquellos a quienes les gustaban los presidentes Obasanjo y Jonathan se vieron obligados por luchas de masas a retirarse. Obasanjo, que gobernó durante ocho años, de 1999 a 2007, y ahora es uno de los críticos del régimen actual, se enfrentó a algunas de las mayores huelgas generales de la historia de Nigeria. Los trabajadores y las masas pobres se levantaron en nada menos que 10 huelgas generales y protestas masivas en un período de ocho años contra el régimen de Obasanjo por imponer un programa económico neoliberal similar. De hecho, el presidente Goodluck Jonathan estuvo a punto de ser derrocado cuando rápidamente se desarrolló una revuelta masiva en su contra en enero de 2012 tras un intento de eliminar el subsidio al combustible. No fue una coincidencia que el ex Goodluck Jonathan perdiera las elecciones generales de 2015; su derrota electoral se había vuelto inevitable desde que todo el país se volvió contra él durante la revuelta masiva.

Fue este miedo a la ira de las masas trabajadoras nigerianas y su adopción de un enfoque estatista de las reformas capitalistas lo que hizo que el presidente Buhari, a pesar de todas las súplicas del FMI y el Banco Mundial, se negara a eliminar por completo el subsidio a los combustibles y a hacer flotar completamente la moneda, aunque eso no le impidió aumentar el precio del combustible en varias ocasiones. De hecho, durante la presidencia de Buhari, el NNPC se embarcó en lo que se llama una recuperación insuficiente, que describió como una versión local del programa internacional de eliminación de subsidios. Además, los tres principales candidatos presidenciales en las últimas elecciones incluyeron en sus manifiestos de campaña la eliminación de los subsidios. Atiku y, para empeorar las cosas, Peter Obi, que afirmaba ser diferente, prometieron eliminar el subsidio al combustible, devaluar la naira y privatizar aún más la economía en medio de otros programas procapitalistas.

Por lo tanto, si Atiku o Peter Obi hubieran ganado las elecciones en lugar de Tinubu, no hay duda de que no sólo habrían intentado seguir el camino de implementar el mismo plan procapitalista, sino que también habrían hundido al país en una crisis. el tipo de desastre en el que se encuentra hoy. Es por eso que las masas trabajadoras y la juventud enojada no pueden comenzar a hacer ilusiones en ningún sector de la élite capitalista. Lo que esta crisis demuestra plenamente es que ningún sector de la élite capitalista tiene una solución real y genuina a la crisis que azota a Nigeria. Si bien la oposición masiva puede forzar concesiones temporales, pasos tan pequeños no proporcionarán una solución duradera. De hecho, esta crisis muestra que cualquier reforma o programa destinado a resolver los problemas económicos de Nigeria que no vaya más allá de los confines del capitalismo inevitablemente producirá más contradicciones y hundirá aún más a los trabajadores y a las masas pobres en la miseria.

Este es especialmente el caso debido al hecho de que la crisis económica en Nigeria refleja la situación internacional en la que la economía mundial aún no se ha recuperado completamente del colapso del crecimiento sufrido después de las recesiones de 2007/2008, mientras que nuevas crisis como las interrupciones de la cadena de suministro causadas por Covid-19. 19 La pandemia y la invasión rusa de Ucrania y las fluctuaciones en los precios de las materias primas causadas por la guerra en curso en Gaza han creado una mayor inestabilidad y el potencial de otra recesión global.

POR UNA NIGERIA SOCIALISTA

Por lo tanto, la única salida es reemplazar el podrido sistema capitalista con una alternativa económica y política socialista. Sin duda, la lucha para poner fin al sufrimiento en medio de la abundancia en Nigeria ha avanzado mucho.

La única razón por la que hoy nos enfrentamos a los mismos problemas es que, si bien nuestras luchas en el pasado fueron tan fuertes que paralizaron el país, el hecho de que dejáramos intacto el sistema capitalista significó que los regímenes capitalistas posteriores que llegaron al poder simplemente siguieron adelante para implementar fundamentalmente el mismo programa ruinoso una vez que se sintieron lo suficientemente seguros para hacerlo. La lección que debemos aprender de esto es que no basta con luchar por el pan, también debemos luchar para hacerse cargo del funcionamiento de la panadería. Los trabajadores y jóvenes nigerianos deben luchar tanto para obtener concesiones inmediatas como para comenzar a hacer los preparativos políticos y organizativos necesarios para arrebatar el poder político a los vampiros capitalistas, que han demostrado su bancarrota una y otra vez, y comenzar a gobernar Nigeria. en interés de la gran mayoría. Esto incluiría formar y construir un auténtico partido obrero de masas diferente del actual Partido Laborista, que sólo tiene a los trabajadores de nombre pero que en cambio actúa a favor de los políticos capitalistas ricos y corruptos.

El movimiento de masas debe discutir democráticamente cómo se logrará y gestionará una nueva Nigeria democrática y equitativa, pero lo que nosotros, los socialistas, proponemos como primer paso es que los sectores clave de la economía de Nigeria, como los bancos y las instituciones financieras, las grandes industrias y las granjas, , las refinerías de petróleo y las plantas de procesamiento de minerales deben pasar a ser propiedad pública y estar bajo control y gestión democrática de los trabajadores. Esto es con miras a garantizar que la riqueza del país, que a menudo está acorralada por la élite capitalista, sólo el uno por ciento de la población, esté disponible para comenzar a financiar la provisión de educación y atención sanitaria públicas, gratuitas y gestionadas democráticamente, así como viviendas dignas. , salario digno y una vida decente para la mayoría masiva de la clase trabajadora y las masas oprimidas.

La situación en Nigeria es urgente y no debe ignorarse. Junto a la crisis económica que enfrentamos está el empeoramiento de la crisis de inseguridad y la profundización de las divisiones étnicas y religiosas en todo el país. Si la lucha de los trabajadores no logra transformar fundamentalmente Nigeria, existe una posibilidad real de que el país quede atrapado en la violencia con la posibilidad de que el Estado colapse y que el país se divida en diferentes partes. Ningún sector de la élite capitalista corrupta y ni siquiera el ejército, digan lo que digan, tiene un programa genuino que pueda unir al país. La élite capitalista y las altas jerarquías del ejército son tan corruptas que ambas son culpables de saquear conjuntamente la riqueza de Nigeria, creando así las condiciones para sus crisis e inestabilidad permanentes.

Por lo tanto, no debemos mirar más allá de nosotros mismos para salvar a Nigeria. Sólo un gobierno de trabajadores y de gente pobre armado con un programa socialista puede realmente salvar a Nigeria y garantizar que se implemente un programa de justicia económica, social y nacional que pueda transformar el país en una entidad democrática y equitativa donde los intereses de la mayoría masiva se conviertan en realidad. el objeto de la gobernanza. La llegada al poder de tal régimen obrero en Nigeria actuaría como un poderoso ejemplo para las masas trabajadoras y los jóvenes de todo el continente, sentando así las bases para una confederación socialista de Estados africanos que a su vez actuará como una poderosa palanca para el movimiento socialista mundial. revolución que nacerá.

POR QUÉ DEBEMOS LUCHAR:

Reversión del aumento del precio de los combustibles a niveles anteriores al 29 de mayo.

Reversión de todas las políticas neoliberales y contra los pobres.

Revertir los recientes aumentos en las tasas escolares en las instituciones terciarias y lograr una financiación adecuada y una gestión democrática de la educación pública en todos los niveles.

Reparación inmediata de las refinerías públicas y su propiedad y gestión democrática por parte de los trabajadores.

Un precio máximo para todos los productos derivados del petróleo de la refinería de Dangote para garantizar la asequibilidad.

Por acciones lideradas por sindicatos para garantizar el control de precios y prevenir la especulación de precios y el acaparamiento de alimentos y otros artículos esenciales.

Por un aumento del salario mínimo nacional para hacer frente a la tasa de inflación.

Recorte inmediato de los salarios y prestaciones de los titulares de cargos políticos.

Propiedad pública de los bancos, instituciones financieras, industrias y refinerías de petróleo bajo control y gestión democrática de los trabajadores para garantizar que la economía de Nigeria funcione para las necesidades de todos y no para la codicia de unos pocos.

Por la construcción de un genuino partido obrero de masas con programa socialista

