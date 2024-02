Gran Bretaña – La coalición de izquierda respalda la “insurgencia de Rochdale” contra el establishment

22 de febrero de 2024 de The Socialist (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT, Inglaterra y Gales)

Imagen: Protesta por Gaza en Bristol

La izquierdista Coalición Sindicalista y Socialista (TUSC) ha anunciado su apoyo a la “campaña insurgente” de George Galloway contra los políticos del establishment en las elecciones parciales de Rochdale de la próxima semana en Gran Bretaña.

El presidente nacional del TUSC, Dave Nellist, ex colega laborista de George Galloway de 1987 a 1992, dijo:

“El 29 de febrero no hay otra opción que los sindicalistas, socialistas y todos aquellos que quieran protestar por la masacre en Gaza puedan hacer en las elecciones parciales de Rochdale que votar por George Galloway, el único pro-palestino y anti- -Alternativa de austeridad a los partidos del establishment que aparecen en las papeletas electorales”.

“Las recientes elecciones parciales de Kingswood y Wellingborough mostraron el odio que existe hacia los conservadores, pero no hubo entusiasmo por el partido conservador New Labour Mark II de Sir Keir Starmer. Esto también se habría demostrado en Rochdale, incluso si el Partido Laborista no hubiera retirado su apoyo a su propio candidato después de que se cerraron las nominaciones oficiales”.

“Este votante continuó diciendo de George Galloway que ‘no estoy de acuerdo con el 10% de lo que dice, pero con el 90% sí estoy de acuerdo’. Tiene un llamamiento a los trabajadores… mientras que el Partido Laborista ya no representa a los trabajadores”.

“¿Qué mejor resumen de la situación podría haber? En Rochdale, y no sólo allí, se está gestando una insurgencia contra el establishment capitalista y sus dóciles políticos. Está claro de qué lado deberían estar los sindicalistas y los socialistas”.

El agente electoral nacional del TUSC, Clive Heemskerk, añadió: “El Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña, en cuya lista figura George Galloway en Rochdale, ha participado en el comité directivo de toda Gran Bretaña del TUSC desde que se le otorgó el estatus de observador en sus reuniones de marzo de 2022”. .

“Esta decisión generó críticas al TUSC en ese momento por parte de algunos en la izquierda, quienes no podían ver más allá de su oposición a algunas de las posiciones políticas adoptadas por George Galloway y el Partido de los Trabajadores, por importantes que sin duda puedan ser tales diferencias políticas”.

“Pero TUSC siempre fue concebido desde su fundación en 2010 por Bob Crow y otros como una coalición inclusiva, en torno al objetivo de construir una alternativa política de la clase trabajadora al, en ese momento, Nuevo Laborismo de Tony Blair, ahora de Sir Keir Starmer”.

“Una coalición amplia, en lugar de una cerrada, inevitablemente tiene que implicar la colaboración –y un debate sólido– entre organizaciones y grupos dentro del movimiento de la clase trabajadora que a menudo tienen puntos de vista marcadamente diferentes. Tiene que ser un “frente único”, marchando por separado pero organizándose para atacar juntos en las urnas. Eso es lo que la Coalición Sindicalista y Socialista se esfuerza por ser”.

«Aunque todavía es posible que Sunak se presente a elecciones generales anticipadas, las próximas elecciones definitivas que tendrán lugar serán las locales en mayo, incluidas las para la asamblea de Londres y los escaños en 105 consejos de toda Inglaterra».

“TUSC ya cuenta con más de 120 candidatos para estas contiendas y probablemente habrá más del doble en el futuro, y será el mayor desafío de la izquierda laborista de la clase trabajadora el 2 de mayo”.

“Cualquiera que sea el resultado en Rochdale el 29 de febrero, la postura adoptada ya está demostrando en acción que es posible desafiar a los políticos del establishment capitalista en tiempos de elecciones. Asegurémonos de aprovecharlo”.