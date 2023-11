El Estado israelí intensifica su sangrienta ofensiva en Gaza

1 de noviembre de 2023 Editorial del Socialist (número 1249), semanario del Partido Socialista (Comité por una Internacional de Trabajadores CIT Inglaterra y Gales)

Imagen: Se intensifica la destrucción de Gaza por parte del Estado israelí (Foto: WAFA/CC)

Los horribles bombardeos de la Franja de Gaza han continuado implacablemente, infligiendo un sufrimiento terrible y sin precedentes a la población atrapada y bloqueada. El número de muertos ha aumentado diariamente (más de 8.300 en el momento de redactar este informe) y más de 20.000 heridos. Ningún lugar de la Franja es seguro, por lo que los habitantes de Gaza están profundamente traumatizados, sin saber dónde caerán los próximos misiles y sin electricidad, combustible, agua, alimentos y suministros médicos.

Los portavoces de Israel desestiman el número de muertos por considerarlo exagerado por parte de la autoridad de Gaza liderada por Hamas, pero las imágenes de viviendas convertidas en escombros y los informes de periodistas extranjeros y trabajadores humanitarios en Gaza –que también están siendo asesinados– indican su escala masiva.

Refiriéndose a la invasión terrestre recientemente iniciada, Amir Avivi, ex subcomandante de la división militar israelí, confirmó la falta de diferenciación entre objetivos militares y civiles cuando dijo: “Cuando nuestros soldados están maniobrando, lo hacemos con artillería masiva, con 50 aviones. encima destruyendo todo lo que se mueve”. Los intensos bombardeos también han demostrado que el destino de los rehenes israelíes retenidos en Gaza sólo tiene una importancia secundaria en la estrategia del gabinete de guerra israelí.

La presión de las masas

Pero la indignación entre las masas de Medio Oriente y más allá es tan grande que fuerzas regionales como Hezbollah en el Líbano se han visto presionadas para abrir otros frentes, y podrían hacerlo a medida que esta guerra se desarrolle aún más.

En esta situación volátil, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agravó aún más la situación al describir la guerra en Gaza como la “segunda guerra de independencia” de Israel. La primera fue la guerra antes y después de la creación del Estado de Israel en 1948, cuando hasta un millón de palestinos fueron obligados a abandonar sus hogares y se convirtieron en refugiados. Así que las palabras de Netanyahu causaron un miedo inmenso entre los palestinos en los territorios ocupados y dentro de Israel sobre hacia dónde se dirige la guerra. Planteó la guerra como existencial para Israel, con la clara esperanza de aparecer como un destacado salvador de los judíos israelíes y cambiar el rumbo de su menguante popularidad.

Ya en esta guerra, más de un millón de palestinos han sido desplazados dentro de Gaza y cientos en Cisjordania, debido a las órdenes e incitaciones de los ministros de Israel, algunos de los cuales no ocultan su deseo de tener más “hechos sobre el terreno” sobre la ampliación del territorio israelí. El imperialismo estadounidense y otras potencias occidentales, si bien apoyan firmemente a Israel, al mismo tiempo intentan ejercer cierta presión sobre los líderes de Israel para que limiten sus objetivos de guerra. Esto no se debe a la preocupación de los palestinos, sino más bien a la preocupación por la posibilidad de que se produzcan perturbaciones masivas en la economía mundial y otras situaciones de inestabilidad si la guerra se extiende (incluido el temor de que la furia masiva pueda volverse contra las clases dominantes capitalistas, especialmente en Medio Oriente). Este.

Los palestinos no pueden confiar en las potencias capitalistas del mundo. En los territorios ocupados tendrán que volver a la lucha de masas que emprendieron durante la primera intifada, sólo que esta vez organizada bajo el control democrático de comités de lucha populares electos. Esto significaría desafiar a los partidos procapitalistas palestinos –ya sean Fatah, Hamás u otros– que no tienen forma de poner fin a su opresión nacional ni de proporcionar niveles de vida dignos para todos. Las masas palestinas necesitan construir su propio partido político armado con un programa socialista para tomar como propiedad pública las principales empresas y recursos de la sociedad, y administrarlos democráticamente en interés de todos.

Agitación en Israel

En Israel, tras el cruel asesinato de 1.400 israelíes y trabajadores inmigrantes a manos de Hamás el 7 de octubre, la mayoría de los judíos israelíes apoyan el ataque militar contra Gaza. Sin embargo, es probable que ese apoyo disminuya a medida que aumenta el número de muertos de soldados israelíes, junto con el cuestionamiento sobre adónde conducirá el uso intensivo de potencia de fuego.

Además, una mayoría en Israel culpa fuertemente al gobierno de Netanyahu por no impedir la ofensiva de Hamás, ira a la que se sumarán los informes recientemente repetidos en los medios de comunicación sobre cómo, durante años, Netanyahu alentó la financiación de Hamás desde Qatar. Consideraba útil mantener a Hamás a flote, de modo que él y otros líderes israelíes pudieran señalar su hostilidad hacia Israel y la separación de su gobierno en Gaza del de Fatah en Cisjordania para argumentar que no ha habido un liderazgo palestino unido con quien negociar y nada que se puede ganar con las conversaciones con Hamás. Eso era parte de una estrategia contra cualquier conversación sobre un futuro Estado palestino.

Ahora, sin embargo, la guerra ha hecho que la administración estadounidense de Biden, las élites árabes y otros recuperen la idea de un Estado palestino. Esto no es por apoyo al derecho de los palestinos a la autodeterminación. Más bien, al no tener soluciones al conflicto entre Israel y Palestina, sólo pueden intentar poner fin a las rondas de derramamiento de sangre patrocinando fachadas de conversaciones que no lograrán un Estado palestino independiente y genuino, porque no hay perspectivas de que exista uno bajo el capitalismo. La clase dominante capitalista de Israel considera la idea de un Estado así como una amenaza a sus intereses y no lo permitirá. Además, esa clase dominante se beneficia de un enfoque de “divide y vencerás”, que incluye el fomento de una espesa cortina de humo de racismo y preocupaciones de seguridad en Israel para atraer a los judíos israelíes detrás de los intereses capitalistas.

Pero los intereses de la clase trabajadora y la clase media de Israel son otra cuestión. Tienen mucho que ganar con el fin del conflicto, así como con el fin del capitalismo israelí con toda su explotación tanto dentro como fuera de las fronteras del país. Los innumerables partidos procapitalistas de Israel han demostrado una y otra vez una total incapacidad para ofrecer alguna salida a los ciclos de guerra o para poner fin a la pobreza y la desigualdad masiva en la sociedad israelí. De modo que en Israel es necesaria la construcción de un nuevo partido obrero de masas con un programa socialista.

Fuerzas socialistas

Sólo el desarrollo de fuerzas socialistas en ambos lados de la división puede comenzar a contrarrestar la desconfianza y la división e indicar el camino a seguir hacia un sistema alternativo, libre de guerra y opresión.

Sobre una base socialista, será plenamente realizable para ambas partes tener su propio Estado si así lo desean, respetando plenamente los derechos de las minorías dentro de esos Estados y vinculándolas en una confederación socialista voluntaria. El capitalismo está tan podrido en todo Oriente Medio –así como en todo el mundo– que la adopción masiva de ideas socialistas en cualquier país rápidamente se volvería enormemente atractiva en los países vecinos, sentando las bases para una confederación socialista de todo el mundo. región, en la que la cooperación sustituiría al conflicto.

