Construyendo un movimiento para detener la guerra en Gaza

3 de noviembre de 2023 Hannah Sell, Secretaria General del Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales)

Imagen: Manifestación en Londres contra la guerra en Gaza (Foto: Niall Mulholland)

El mundo observa con horror el asedio de Gaza. El Estado de Israel ha estado llevando a cabo niveles sin precedentes de ataques aéreos contra la densamente poblada Franja de Gaza desde los terribles ataques de Hamás contra civiles israelíes. La campaña de bombardeos no sólo es la más intensa jamás infligida a Gaza, sino que es peor que cualquiera de las llevadas a cabo durante la invasión de Irak. Amplias zonas de Gaza están reducidas a escombros. El agua potable es extremadamente escasa y el hambre acecha la Franja. Más de 8.000 habitantes de Gaza han muerto hasta la fecha, y la cifra de muertos aumenta cada hora. A la matanza aérea ahora le siguen tropas en tierra. Mientras tanto, las fuerzas israelíes también han matado a palestinos en Cisjordania, y dentro del propio Israel, todos aquellos que se oponen al ataque contra Gaza –especialmente los palestinos– se enfrentan a una represión cada vez mayor. No sorprende que millones de personas en Gran Bretaña, como en países de todo el mundo, se pregunten qué pueden hacer para detener la guerra en Gaza y ayudar a la lucha palestina por la autodeterminación nacional.

¿Qué potencia está del lado de los palestinos?

Inevitablemente, la gente busca una institución con la autoridad y la voluntad para detener la matanza. Algunos tienen esperanzas en las Naciones Unidas (ONU) para hacerlo. Después de todo, el Secretario General de la ONU pidió un alto el fuego humanitario y acusó a Israel de “claras violaciones del derecho internacional humanitario”. Sin embargo, la ONU no es una potencia independiente. Está compuesto por los gobiernos del mundo y está dominado por las principales potencias, los “miembros permanentes” del consejo de seguridad, sobre todo el imperialismo estadounidense. Así, mientras la Asamblea General aprobó una moción simbólica que pedía un “truco humanitario”, incluso la moción para una “pausa humanitaria” presentada al consejo de seguridad de la ONU fue vetada por Estados Unidos, y Gran Bretaña se abstuvo.

Claramente, no es bueno esperar que los gobiernos occidentales busquen la salvación de los palestinos. Todos se han unido detrás de la potencia más fuerte del mundo –Estados Unidos– para respaldar el ataque a Gaza. La cumbre de la UE sólo acordó una “pausa humanitaria” en lugar de un alto el fuego, y mucho menos pedir la retirada de los territorios ocupados. El imperialismo estadounidense está en declive, pero sigue siendo la potencia militar preeminente del planeta. Por ejemplo, ha enviado dos de sus once portaaviones al Golfo Arábigo, mientras que ningún otro país tiene más de dos. Para el imperialismo estadounidense, Israel siempre ha sido una base de apoyo en Medio Oriente a la que respalda hasta el fondo.

Sin embargo, los regímenes del mundo árabe tampoco están interesados ​​en defender al pueblo palestino. Más bien, están motivados por mantener su propio gobierno y defender la riqueza y el poder de sus élites.

Sin embargo, eso no significa que no podamos hacer nada. Existe una “superpotencia” potencial que se opone al ataque contra Gaza. Las manifestaciones masivas que han tenido lugar en todo el mundo árabe –incluidos Egipto, Líbano, Irak, Jordania, Kuwait y Túnez, así como en Cisjordania– han dejado entrever esa superpotencia. Son un factor central para que el imperialismo estadounidense y otras potencias occidentales cambien al menos su tono e intenten impedir que el gobierno israelí vaya “demasiado lejos”. Sin duda, las potencias imperialistas y los regímenes árabes están ansiosos por intentar evitar el peligro real de una guerra regional. Pero, sobre todo, están ansiosos por evitar una nueva “Primavera Árabe”. Hace poco más de una década, movimientos masivos de la clase trabajadora y los pobres recorrieron la región derrocando dictaduras. Al final, esos movimientos fueron derrotados porque la clase trabajadora de los diferentes países carecía de partidos propios con un programa para la transformación socialista de la sociedad. Sin embargo, la clase trabajadora es potencialmente la fuerza más poderosa de la sociedad, capaz de derrocar el orden existente. Las élites temen no tener tanta suerte la próxima vez.

¿Cómo construimos esa superpotencia potencial aquí en Gran Bretaña? ¿Qué lecciones podemos aprender del movimiento contra la guerra de Irak?

Aquí también, cientos de miles de personas ya han salido a las calles de pueblos y ciudades de toda Gran Bretaña en solidaridad con los palestinos. Y esas manifestaciones ya están aumentando la presión sobre Westminster. ¿Cómo hacemos que el movimiento sea más poderoso?

Hace veinte años, en la campaña contra la guerra de Irak, el Partido Socialista ayudó a preparar las gigantescas manifestaciones que tuvieron lugar. El 15 de febrero de 2003, en Londres, hasta dos millones de personas salieron a las calles, y millones más protestaron en todo el país. Esas manifestaciones sacudieron al gobierno del Nuevo Laborismo hasta la médula, y Blair temió tener que dimitir. Sin embargo, su gobierno se aferró y continuó su camino hacia la guerra. Muchos sindicalistas participaron en las manifestaciones y los dirigentes sindicales hablaron en ellas. También hubo algunos casos de acciones sindicales colectivas contra la guerra, en particular los conductores de trenes de carga de Motherwell que se negaron a transportar municiones con destino a Irak.

Sin embargo, no hubo ninguna dirección desde arriba del movimiento sindical para ese tipo de acción a mayor escala. El “Día X”, cuando comenzó la invasión, estudiantes de escuelas y estudiantes de todo el país marcharon en huelga, iniciada en gran medida por jóvenes miembros del Partido Socialista, a la que se unieron algunos grupos de trabajadores. Si los dirigentes sindicales hubieran convocado una huelga contra la guerra a nivel nacional, se podría haber paralizado el país y obligado al gobierno a retirarse de la invasión. Eso no habría impedido que el imperialismo estadounidense siguiera adelante, pero habría fortalecido enormemente la confianza del movimiento contra la guerra en Estados Unidos. También hoy, la acción sindical colectiva, por ejemplo el bloqueo de la producción y el transporte de equipo militar con destino a Israel, podría tener un efecto significativo. Los sindicatos en Gran Bretaña tienen más de seis millones de miembros y un enorme poder potencial. Y en los últimos 18 meses han comenzado a sentir ese poder, con el nivel más alto de huelgas en treinta años.

¿Hay también lecciones políticas de ese movimiento contra la guerra?

Sí. Otra debilidad del movimiento contra la guerra hace veinte años fue que no tenía una voz política de masas. Aunque estaba liderada en gran medida por socialistas, la dirección de la Coalición Alto a la Guerra, incluido el Partido Socialista de los Trabajadores, por error no dio oradores a las organizaciones socialistas para plantear la necesidad de una alternativa socialista en las manifestaciones masivas, y en lugar de eso cedió el escenario a la como los demócratas liberales, que se presentaron como la alternativa «contra la guerra» y «de izquierda», antes de respaldar la guerra una vez que había comenzado y luego unirse a un gobierno de coalición con los conservadores.

Hoy a nadie le sorprende que el gobierno conservador haya respaldado incondicionalmente el ataque contra Gaza. Sin embargo, el Nuevo Laborismo de Starmer no ha sido diferente. El secretario general del Partido Laborista escribió a los parlamentarios y concejales laboristas diciendo que “bajo ninguna circunstancia deben” unirse a las protestas de solidaridad palestina. Es positivo que algunos se hayan rebelado contra este dictado, pero es una indicación del carácter derechista del Partido Laborista Parlamentario que sólo una cuarta parte haya pedido siquiera un alto el fuego.

Starmer está en camino de ser el próximo primer ministro pero, en política exterior e interior, está dejando claro que no va a seguir un camino fundamentalmente diferente al de los conservadores. Actuará en interés de la élite capitalista, más que de la mayoría de la clase trabajadora. El Nuevo Laborismo Mark II de Starmer no es diferente del Nuevo Laborismo Mark I que, bajo Blair, participó en la invasión de Irak. Es por eso que una forma crucial de fortalecer el movimiento de solidaridad palestino será la construcción de un nuevo partido que represente los intereses de la mayoría de la clase trabajadora, en lugar de los de la élite capitalista, y que defienda a los palestinos como parte de un partido socialista e internacionalista. programa.

¿Qué actitud debería adoptar el movimiento hacia Hamás?

Sunak, Starmer, Biden y el resto expresan su condena por los asesinatos de civiles israelíes por parte de Hamás, al tiempo que defienden el derecho del Estado de Israel a defenderse matando a miles de civiles atrapados en el campo de prisioneros al aire libre de Gaza. Con razón, esa hipocresía ha enfurecido a todos los que participan en el movimiento contra la guerra, quienes entienden que estos acontecimientos siguen a décadas de brutal represión contra los palestinos. Sin embargo, eso no significa que debamos apoyar la ideología, la estrategia o los métodos de Hamás. Incluso antes de los horribles asesinatos del 7 de octubre, el Partido Socialista y el Comité por una Internacional de los Trabajadores (CIT) habían advertido contra los ataques contra civiles israelíes en el conflicto nacional y se oponían a tales ataques. No somos pacifistas.

Los palestinos están luchando contra un ocupante brutal. sin embargo, al atacar a civiles israelíes dentro de Israel, Hamás y las otras fuerzas involucradas en el ataque del 7 de octubre han hecho mucho más fácil para el gobierno israelí movilizar a la sociedad israelí detrás de su actual ataque salvaje contra Gaza. Compárese cómo los ataques del 7 de octubre fortalecieron el apoyo a una invasión terrestre en Gaza con la forma en que los movimientos de masas en todo el Medio Oriente han dificultado la escalada del Estado de Israel. Señalamos el primer levantamiento de masas de la Intifada en los territorios ocupados que comenzó en 1987. El camino a seguir para los palestinos será a través de la organización democrática de la lucha de masas –una intifada socialista– basada en los intereses de los trabajadores y los pobres, independientemente de las elites ricas.

Pero, ¿apoyar la lucha palestina no requiere apoyar a sus líderes actuales?

Bueno, la ministra conservadora del Interior, Suella Braverman, intenta argumentar que llevar una bandera palestina significa apoyar a Hamas, ¡pero claramente ese no es el caso! Desafortunadamente, también hay algunos en la izquierda, incluido el Partido Socialista de los Trabajadores, que sostienen que los revolucionarios socialistas deberían dar apoyo incondicional a Hamás con el argumento de que “los revolucionarios siempre deben apoyar la resistencia de los oprimidos contra sus opresores”. Estamos de acuerdo en que es esencial apoyar las luchas por la liberación nacional, pero dar apoyo “incondicional” a los líderes de organizaciones que no tienen una estrategia para ganar la liberación nacional no ayuda en absoluto a esas luchas. Hamás ha gobernado Gaza desde que obtuvo la mayor votación en las últimas elecciones celebradas, hace 17 años. Las encuestas de opinión dentro de Gaza no son fiables, pero las más recientes, anteriores a la guerra actual, mostraban grandes mayorías con poca o ninguna confianza en Hamás y enojadas por la escala de corrupción en las instituciones de la Franja. Es una organización islamista de derecha procapitalista que se opone a la organización independiente de la clase trabajadora, que es la clave para lograr la liberación palestina.

Pero seguramente no importa cómo se organicen los palestinos y cuán grande sea el movimiento que se construya en su defensa en todo el mundo, ¿será imposible derrotar al Estado de Israel, que está armado hasta los dientes y respaldado por el imperialismo estadounidense?

La fuerza militar del Estado de Israel es un lado de la cuestión. Desde la fundación de Israel en 1948, los palestinos han sufrido una sucesión de crímenes contra ellos. Más de un millón de personas han sido expulsadas de sus tierras y enviadas a campos de refugiados en los países vecinos. En 1993, los Acuerdos de Oslo despertaron la esperanza de una solución capitalista de “dos Estados” pero, como advertimos en ese momento, resultó ser una cruel ilusión. Sin embargo, ninguna cantidad de fuerza militar podrá jamás destruir el deseo de las masas palestinas de autodeterminación. Tampoco la guerra actual, por bárbara que sea, podrá lograrlo. Al contrario, saldrá fortalecido.

Al mismo tiempo, Israel no es un bloque homogéneo. También es una sociedad de clases y, en realidad, está profundamente dividida. En 2017, el PIB per cápita de Israel era de 35.700 dólares al año, en comparación con solo 1.700 dólares en la Franja de Gaza, pero, por supuesto, eso no significa que todos los israelíes sean ricos, al igual que el PIB per cápita de Gran Bretaña de 45.100 dólares. Un tercio de los niños de Israel crecen en la pobreza. Antes de la guerra actual hubo una crisis política sin precedentes en Israel, con un movimiento de masas que duró nueve meses contra el gobierno, incluida una huelga general y una negativa generalizada de los reservistas a servir en el ejército. En la situación actual, ese movimiento ha sido interrumpido, pero el gobierno sigue siendo extremadamente impopular, y esto apunta hacia la inevitabilidad de futuros grandes conflictos de clases en la sociedad israelí asolada por la crisis.

¿Pero seguramente la elite gobernante israelí nunca concederá a los palestinos un derecho genuino a la autodeterminación?

No, no lo harán. La clase capitalista israelí está impulsada por la defensa de sus propios beneficios y recursos. Siempre combinarán la represión brutal de los palestinos con la explotación de la clase trabajadora israelí, mientras utilizan el nacionalismo para mantener su dominio. Será necesario derrocarlos. Sin embargo, un gobierno de trabajadores en Israel que rompiera con el capitalismo y comenzara a desarrollar una economía planificada democrática y socialista sería una perspectiva completamente diferente.

León Trotsky, uno de los líderes de la revolución rusa, predijo que si se intentara crear una patria judía en el Medio Oriente sería una “trampa sangrienta”. Claramente se ha demostrado que tenía razón. Sin embargo, Israel existe desde hace tres cuartos de siglo y existe una conciencia nacional israelí que los socialistas no pueden ignorar. Hoy en día, alrededor del 70% de los israelíes nacieron allí y sin duda lo sienten como su hogar. Al igual que la clase trabajadora en todas partes, ellos también quieren poder vivir libres de la pobreza, pero también de la guerra y la inseguridad, algo que nunca se logrará mediante la represión continua de los palestinos.

Pero un gobierno de trabajadores en Israel tendría un camino para lograrlo, a través de negociaciones con organizaciones de trabajadores palestinos electas y responsables –que también deben construirse– para llegar a un acuerdo sobre todas las cuestiones relevantes, incluidas las fronteras terrestres, sobre cómo el agua y se distribuirían otros recursos y cómo se podría compartir Jerusalén.

Entonces ¿necesitamos el socialismo?

¡Sí! Lograr un derecho genuino a la autodeterminación para el pueblo palestino está indisolublemente ligado al derrocamiento del sistema capitalista. Para las clases capitalistas de las principales potencias, el derecho de las nacionalidades oprimidas siempre ha sido una moneda suelta. Se habla de labios para afuera cuando conviene a sus intereses, sólo para descartarse cuando no es así. Rara vez se ha hablado de labios para afuera sobre los derechos nacionales de los palestinos. Y hoy, el capitalismo globalmente es un sistema en crisis, cada vez más incapaz de satisfacer las necesidades de la mayoría o de superar la crisis ambiental. La guerra y los conflictos van en aumento. Pero el movimiento global de masas en apoyo a los palestinos sí apunta hacia la potencial “superpotencia” que podría poner fin a este sistema podrido y comenzar a construir una nueva sociedad socialista capaz de satisfacer las aspiraciones de todas las nacionalidades en Medio Oriente y en todo el mundo. Los revolucionarios tienen un papel vital que desempeñar, no sólo apoyando y construyendo los movimientos de masas, sino también defendiendo el programa socialista que se necesita para la victoria.

