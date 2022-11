El dilema de Yuri Pavlichenko. Medidas y contramedidas en la guerra electrónica

El equipo sabe que una vez detectados, en pocos minutos puede caer una lluvia de fuego sobre sus cabezas. Si existe capacidad de artillería disponible, no tienen salida. Un Obús M114 de 155mm que está utilizando el ejército de Ucrania, tiene una cadencia de tiro de cuatro disparos por minuto. Sin embargo, actúan siempre de manera sincronizada varias unidades. Así, cada dos a cuatro segundos, está cayendo en un área muy bien delimitada un sinfín de proyectiles. Como no se trata de proyectiles guiados o que usen algún tipo de posicionamiento GPS, son inmunes a contramedidas electrónicas.



El capitán Pavlichenko respira profundo mientras evalúa el paso siguiente, aunque sabe que solo dispone de segundos. Por el contrario, Popov observa atónito cada gesto del comandante, mientras la sargento Volkova está atenta a una instrucción que no llega, tanto, que no ha advertido que el AWACS ha cambiado de rumbo y se aleja hacia el oeste.



La verdadera innovación de esa aeronave se encuentra en el sistema de radar, pero su equipamiento está montado en un avión relativamente convencional y que no cuenta con suficientes contramedidas frente a ataques de defensa antiaérea. El misil ruso Iskander-M, puede detectar acciones de defensa antiaérea y es capaz de lanzar decenas de distractores del tamaño de una lata de cerveza, que hace que la pantalla del radar enemigo, vea un sinfín de blancos.



Pavlichenko sabe que dispone de algunos segundos. Al recibir la misión de manos del comandante del BTG de Kherson, el día anterior, le informó que la vanguardia de las fuerzas ucranianas estaba a cerca de cien kilómetros de su posición en dirección noroeste, lo que implica que estaban fuera del alcance de la artillería convencional, el cual no supera los cuarenta kilómetros. En esa situación, se trata de un sistema de radar que detectó su huella en el espacio radioeléctrico cuando el UAV marcó el blanco en el AWACS, lo que supone que existen contramedidas posibles. Aún hay tiempo, pensó.



Si el AWACS se ha retirado en cuanto se alertó del peligro, no fue quien los detectó, lo cual estrecha las alternativas. Solo queda un UAV merodeador ucraniano, un sistema de detección similar al ruso o un satélite de órbita baja. Sin embargo, ninguno de ellos tiene capacidad para detectar su huella en el espacio radioeléctrico. La OTAN no dispone de ese equipamiento en la región, mientras que drones y satélites solo pueden avistarlo y luego transmitir su posición. Pero Popov ha sido concienzudo en la elección del lugar de posicionamiento del equipo y no es visible desde el aire.



En esa condición, Pavlichenko activa el Leer-3 y las pantallas quedan en blanco. El sistema Leer-3 ha interrumpido todas las comunicaciones satelitales. Han pasado casi quince segundos desde que apareció la alerta y están a ciegas. Solo permanece encendido el radar básico de su propia estación, que opera con una frecuencia analógica.



¿Alguna instrucción, comandante?



La voz de Jelena es serena, aunque percibe que estos pueden ser los últimos segundos de su vida. Sabe que no pueden correr. Una carga de fragmentación de un misil arrasa una superficie mucho mayor a la que pudieran alcanzar, y aun cuando la OTAN no dispone de ojivas termobáricas cuyo poder destructivo solo está por debajo de un arma nuclear, es consciente de que, si ha sido disparado un misil en su contra, sus posibilidades prácticamente son nulas.



Pavlichenko sabe que no solo han sido monitoreados por un sistema OTAN al momento de marcar el AWACS. Lo mismo ocurrió cuando él activó el sistema Leer-3, pero en ese caso fue la comandancia del BTG en Kherson. En el primer caso, supone que no recibirá fuego de artillería porque están fuera de rango. Solo pueden ser alcanzados por un misil balístico, de crucero o un dron. Pero si es el caso, al estar o acercarse al área de denegación de servicio de comunicación por la activación del Leer-3, los sistemas no podrán realizar las correcciones finales del blanco y continuarán trayectoria sin poder resolver la etapa final de su misión. Drones y misiles de crucero, que son autopropulsados, revisan constantemente su posicionamiento respecto al blanco. La probabilidad de una ráfaga de viento que altere la trayectoria de la unidad, es alta.



Para eso debe comunicarse constantemente con el emisor, para realizar las correcciones del rumbo que requiera.



En el segundo caso, el operador de la comandancia de Kherson debe suponer que si Pavlichenco activó el Leer-3 después que el AWACS de la OTAN cambió de rumbo, es porque Liuda ha sido expuesta durante la operación. En ese caso, se espera que active sus sistemas para atacar al controlador de la amenaza. Sin embargo, no puede disparar un misil balístico si la unidad de Pavlichenko no fija las coordenadas, lo que este no puede hacer sin desactivar el Leer-3.