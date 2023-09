El consenso y los falsos amigos de la democracia

POLITIKA



En su Editorial del día de hoy, el diario madrileño El País escribe: «Chile y los derechos irrenunciables: La ultraderecha no puede imponer una Constitución que no esté basada en el consenso con las demás fuerzas políticas.» Al diario El País se le olvidó que el Soberano en materia Constitucional no son los partidos sino el pueblo, la ciudadanía. En vez de dar consejos ramplones, El País debiese explicar porqué Expaña aún no tiene gobierno, precisamente porque no existe el pinche consenso que le exige a los partidos chilenos. El País finge ignorar que la costra política parasitaria chilensis ya logró un consenso: el de redactar una Constitución trucha mediante un procedimiento no menos trucho. Lo que recomienda refrescar la memoria con una parida de antes de ayer…