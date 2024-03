El Congreso Laboral de Nigeria suspende una protesta nacional de dos días: ¡otra oportunidad perdida!

2 de marzo de 2024 Peluola Adewale, Secretario de Organización Nacional, Movimiento Socialista Democrático DSM

Nosotros, los miembros del Movimiento Socialista Democrático (DSM), consideramos la decisión de la dirección del Congreso Laboral de Nigeria (NLC) de suspender la protesta nacional de dos días del 27 y 28 de febrero de 2024 después de solo un día de protesta como una decisión contraproducente y una Oportunidad perdida por el movimiento sindical para hacer retroceder la avalancha de ataques neoliberales de los últimos nueve meses y obtener concesiones reales que puedan traer cierto alivio a la masa de trabajadores y pobres que sufren.

Dado el entusiasmo con el que la masa de trabajadores se unió a la protesta el primer día, así como el enorme apoyo que la acción obtuvo de los viajeros y miembros del público, lo mínimo que debería haber hecho el NLC es permitir que la protesta se desarrollara a nivel nacional. todo su curso y comenzar inmediatamente después a preparar una huelga general que, según había dicho, era el siguiente paso. Esta es la única manera de luchar y ganar contra un régimen capitalista ferozmente anti-pobre como el actual régimen del Presidente Bola Tinubu, cuya determinación de imponer su veneno neoliberal no está en duda.

Según un comunicado emitido por el Congreso en la noche del 27 de febrero de 2024, la sesión del CNE del NLC resolvió “Suspender la acción callejera durante el segundo día de la protesta habiendo logrado un éxito abrumador y logrando así los objetivos clave de los dos días. protesta el primer día”. El comunicado fue más allá al extender el ultimátum de siete días inicialmente emitido por el NLC al gobierno federal por otros siete días, que ahora expira el 13 de marzo de 2024, dentro de los cuales se espera que el gobierno federal implemente todos los acuerdos anteriores del 2 de octubre. 2023, y otras demandas presentadas en la carta de los trabajadores durante el primer día de protesta.

Para empezar, nos sorprende la afirmación de que la lucha ha logrado los “objetivos clave de la protesta de dos días el primer día”. ¿Qué objetivos significa el NLC NEC? Hasta donde sabemos, la crisis del aumento del precio del combustible, la devaluación del naira, el hambre y la inflación que está devastando vidas, ingresos y empleos por las cuales se convocaron las dos protestas a nivel nacional todavía está presente. Trabajadores, comerciantes, artesanos, estudiantes y jóvenes todavía luchan por permitirse tres comidas completas para ellos y sus familias debido al aumento de los precios de los alimentos. Los precios del cemento y otras materias primas siguen siendo altos, mientras que la naira sigue en caída libre en comparación con su valor hace nueve meses. De hecho, la situación es tan desesperada que algunas personas murieron y muchas resultaron heridas después de ser pisoteadas durante una estampida en una instalación aduanera en Lagos, donde habían hecho cola para recoger bolsas de arroz gratis. ¿Cuántos nigerianos más tienen que morir de hambre y otras crisis asociadas con la crisis del costo de vida antes de que los dirigentes sindicales comprendan que se trata de una lucha que debe librarse con toda la seriedad que merece?

Por supuesto, la afirmación de que la protesta logró su objetivo el primer día es sólo producto de la imaginación de los dirigentes sindicales. Como ha señalado el Fondo Monetario Internacional (FMI), que junto con el Banco Mundial está detrás de la actual ofensiva neoliberal en Nigeria, la inflación probablemente se disparará hasta el 44 por ciento para finales de año. Esto muestra cuán devastadora puede ser aún la situación a menos que continuemos con la resistencia masiva ahora. Si algo se logró el primer día es que sectores de las masas trabajadoras aprovecharon la oportunidad para demostrar su disposición a luchar. Se estaba empezando a generar un impulso. De hecho, varias capas de las masas trabajadoras estaban tan entusiasmadas con la lucha que algunos activistas y elementos de la clase trabajadora que no participaron en la protesta en Lagos el martes 27 de febrero se presentaron en Ikeja, debajo del puente (el lugar de despegue). de la protesta) el segundo día, ¡sin saber que la noche anterior se habían suspendido más protestas callejeras! ¡Esto muestra que las protestas probablemente habrían sido más grandes y mucho más exitosas el segundo día que las que vimos el primer día! Cualquier idea de los líderes del NLC de que los consejos estatales del NLC que celebran “conferencias de prensa simultáneas en todos los estados de la federación” eran algún tipo de sustituto para seguir desarrollando movilizaciones masivas es errónea. De hecho, los dirigentes del NLC actuaron como freno e hicieron una parada de emergencia.

Ahora, de repente, ha surgido otra excusa de la dirección del NLC para explicar su apresurada retirada de las barricadas en el mismo momento en que la lucha estaba a punto de ganar un mayor apoyo. En una conferencia de prensa organizada por el NLC el miércoles 28 de febrero de 2024, el presidente del Congreso, Joe Ajaero, dijo que el gobierno intimidó y acosó al sindicato para suspender la acción. “Nos amenazaron con todo tipo de consecuencias que nos impondrían si seguíamos adelante” (periódico Guardian, 29/02/2024). Si bien el tema de la intimidación y las amenazas es grave, especialmente considerando cómo el presidente del Congreso fue brutalmente agredido en el estado de Imo el año pasado durante una huelga, no estamos de acuerdo en que esto sea razón suficiente para suspender la acción.

Tanto desde un punto de vista estratégico como táctico, la respuesta adecuada a la intimidación y amenaza de acoso o violencia por parte del Estado es exactamente lo que dijo el NLC antes de la protesta nacional del 27 y 28 de febrero cuando advirtió a la policía y al DSS que si el Estado Si se adelantara a atacar la protesta o patrocinara a un agente provocador para atacar a los manifestantes, ¡entonces el NLC se embarcaría en una huelga general inmediata! ¿Por qué no se adoptó este enfoque audaz y valiente en las circunstancias actuales, cuando se percibía amenaza e intimidación en lugar de suspender una acción que estaba a punto de galvanizar un enorme apoyo masivo?

¿Por qué hacer pública la intimidación del FG sólo después de que se suspendiera la acción y no utilizar estas amenazas como una razón más para seguir movilizándose? Está claro que la base de apoyo de Tinubu es débil. Menos de nueve millones de nigerianos votaron por él el año pasado, una pequeña minoría de los aproximadamente 220 millones de habitantes del país. Muchos trabajadores del sector público reciben salarios bajos y a menudo reciben pagos atrasados. E incluso si algunos sectores públicos reciben salarios regulares, sufren la inflación galopante y ven cómo sus familias y amigos también sufren. Por lo tanto, un impulso serio por parte del Partido Laborista podría obtener un apoyo masivo en todo el país. Incluso algunos de los partidarios imperialistas de Tinubu ya se están distanciando de él, aunque hipócritamente, diciéndole que el FMI supuestamente quería “medidas compensatorias adecuadas para los pobres” antes de que se eliminara el subsidio al combustible.

Pero la verdad es que los dirigentes del movimiento sindical tienen tendencia a hacer declaraciones audaces sin ningún plan para poner esas palabras en acción. Sólo así se puede entender la vergonzosa retirada de la dirección sindical justo en el momento de un gran giro en la lucha de clases. Si la protesta del segundo día se hubiera llevado a cabo, no hay duda de que una masa mayor de trabajadores se habría unido al movimiento y, al hacerlo, se habría consolidado un impulso sólido para una huelga general. Al retirarse, la dirección del NLC no sólo ha creado más dudas en las mentes de los trabajadores sobre su sinceridad para liderar una lucha consistente, sino que también ha dado a la elite capitalista más período de gracia para consolidar aún más su ataque neoliberal mientras, por supuesto, extiende la atroz situación. sufrimiento y angustia de las masas obreras y oprimidas. Para ser claros, sin luchas de masas se logrará muy poco progreso en cualquiera de los temas desde ahora hasta el 13 de marzo, cuando expire el nuevo ultimátum.

En general, la conducta general del NLC hasta ahora muestra que los líderes sindicales todavía tienen que aprender algo del pasado, especialmente de nuestras experiencias inmediatas desde que el régimen de Bola Tinubu llegó al poder hace nueve meses. Entre el 29 de mayo de 2023 y ahora, el NLC y el TUC, individual y colectivamente, deben haber convocado nada menos que cuatro acciones (huelgas y protestas) contra las políticas neoliberales de eliminación de los subsidios a los combustibles con la consiguiente crisis del costo de vida. Cada una de estas acciones se suspendió antes del Día D porque los dirigentes sindicales necesitaban explorar más conversaciones con el gobierno o, cuando se ejecutaron las acciones, los dirigentes sindicales habían expresado a menudo la esperanza de que el éxito de la acción obligaría al gobierno a reconsiderar sus desastrosas políticas sólo para que esto no suceda. De hecho, desde aproximadamente el 6 de junio de 2023, el NLC y el TUC han estado en conversaciones con el gobierno federal sobre paliativos y otras medidas para supuestamente amortiguar el efecto de la crisis del costo de vida sin que el gobierno haya tomado medidas concretas, excepto algunas medidas simbólicas que no han logrado traer alivio a la masa del pueblo trabajador.

Lo que necesitamos en este momento es una dirección sindical luchadora y un programa coherente de lucha que implique luchar por las políticas contra los pobres y los problemas cotidianos con miras a ganar concesiones reales, así como hacer los preparativos políticos y organizativos necesarios para la pueblo trabajador para arrebatar el poder político a los vampiros capitalistas a fin de establecer un gobierno de trabajadores y de gente pobre que pueda gobernar el país en beneficio de todos. Nuestra experiencia durante las últimas dos décadas de gobierno civil muestra que no se puede confiar en ningún sector de la élite capitalista para gobernar el país en interés de los trabajadores y los pobres. Necesitamos una ruptura radical con el capitalismo para allanar el camino hacia una transformación socialista del país.

El primer paso es que los activistas trabajadores de todo el mundo comiencen a hacer campaña dentro de sus sindicatos para que comiencen inmediatamente los preparativos para una huelga general de 48 horas tan pronto como expire el ultimátum de 14 días el 13 de marzo. Esto puede tomar la forma de organizar reuniones de trabajadores en los talleres y las comunidades para recolectar firmas en apoyo de las peticiones que obligan a cada sindicato industrial a votar por una huelga general como siguiente paso. Los trabajadores deben insistir en que la dirección sindical lidere una lucha decidida y que aquellos que no estén dispuestos a luchar porque están comprometidos con el partido gobernante y el Estado deben hacerse a un lado. También debería haber una continuación de las acciones independientes de las masas trabajadoras, la juventud y las organizaciones pro masas, algo que en realidad contribuyó a la presión que obligó al NLC a convocar la protesta nacional del 26 y 27 de febrero en primer lugar.

También necesitamos pedir la reconstrucción del Partido Laborista como un partido democrático y no monetario o la formación de un partido obrero de masas completamente nuevo, en cualquier caso con un programa socialista. Después de todo lo dicho y hecho, sin que la clase trabajadora tome el poder político en sus propias manos, no se podrá lograr ningún cambio real bajo el actual status quo capitalista. Con un gobierno de los trabajadores y los pobres con un programa socialista, será posible comenzar a utilizar la riqueza de Nigeria para satisfacer las necesidades de todos y no la codicia de unos pocos, nacionalizando los sectores clave de la economía bajo el control y la gestión democrática de los trabajadores.

¡Este debe ser nuestro objetivo final!