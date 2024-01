El capitalismo en crisis, conflictos globales y la lucha por el socialismo

24 de enero de 2024 Declaración del Comité Ejecutivo Internacional del Comité por una Internacional de los Trabajadores (CIT)

Imagen: Camaradas del CIT haciendo campaña en Nigeria

El siguiente documento fue votado y acordado en una reunión del Comité Ejecutivo Internacional del Comité por una Internacional de los Trabajadores, que se reunió en Londres del 15 al 19 de enero de 2024. Asistieron delegados a la IEC de Europa, Asia, África y el Norte y Sudamerica.

Una nueva era sin precedentes de agitación y polarización global enfrenta al capitalismo y al imperialismo. Está causando sufrimiento y miseria humanos que no se han experimentado durante generaciones en todos los continentes. La situación mundial está marcada actualmente por dos grandes guerras, primero en Ucrania y luego en Gaza. Estos conflictos han asumido un carácter internacional que ha llevado a la polarización y división entre las clases dominantes y a tensiones y enfrentamientos geopolíticos tremendamente intensificados.

La matanza apocalíptica de la población palestina en Gaza y cada vez más en Cisjordania por parte del régimen israelí que se está produciendo actualmente significa que las antiguas relaciones en Oriente Medio se transformarán. Esta guerra no es una mera repetición de guerras y ataques anteriores contra el pueblo palestino. Ha llevado el conflicto a un nuevo nivel. Es incierto exactamente qué surgirá de la sangrienta carnicería en este momento. La guerra ha revelado de la manera más aguda el carácter de esta era de capitalismo distópico que ahora existe. Es esencial reconocer que no se encontrará ninguna solución fundamental a este conflicto mientras exista el capitalismo como sistema.

El ataque ha provocado indignación e inicialmente protestas masivas de millones de personas en el mundo árabe y musulmán, junto con protestas masivas en otros países como Gran Bretaña. Ha comenzado a politizar una capa importante de una nueva generación de jóvenes. Esta guerra moldeará su perspectiva política, aunque de manera diferente a las luchas contra el apartheid en Sudáfrica, como lo hicieron las guerras de Vietnam e Irak para las generaciones anteriores. También está repercutiendo en la situación política interna de muchos países. Esto se debe a la actitud adoptada hacia la guerra y al respaldo que Israel ha recibido de los políticos y líderes políticos burgueses, particularmente en los países imperialistas occidentales.

En un intento desesperado por aferrarse al poder, Netanyahu se vio obligado a formar un gobierno de coalición en el que participaron fuerzas fascistas de extrema derecha. Su gobierno desde el principio fue un ejemplo más de la pérdida de control del aparato político por parte de la clase capitalista. Este fue el caso de Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y otros países. El gobierno de Netanyahu estaba amenazado con la perspectiva de ser derrocado antes del estallido de la guerra actual. El horrible ataque de Hamás el 7 de octubre, del que el Estado israelí fue advertido de antemano, dio a su régimen la excusa para lanzar este sangriento ataque contra el pueblo palestino. El ataque del 7 de octubre sacudió a la sociedad israelí hasta sus cimientos. Destruyó la idea de que las FDI siempre defenderían a la población de un ataque grave.

Al mismo tiempo, Netanyahu y su régimen han estado preparando el terreno para el actual intento genocida de liquidar la nación palestina que están tratando de llevar a cabo. En septiembre, en la Asamblea General de la ONU, sostuvo en alto un mapa de un Oriente Medio reconfigurado del que fueron borrados el pueblo palestino, en Gaza y Cisjordania. Los colonos en Cisjordania han sido armados y alentados bajo su gobierno a atacar a los palestinos y ocupar más tierras.

Los horribles métodos utilizados, de ataques masivos indiscriminados y limpieza étnica utilizados en esta guerra, ahora parecen tener como objetivo hacer que Gaza sea inhabitable y expulsar a los 2,5 millones de palestinos a un área no mayor que el aeropuerto de Heathrow en Londres. Probablemente desde allí esperan verse obligados a inundar Egipto, u otros países árabes o, como plantean algunos representantes del régimen israelí, África: una nueva Nakba. Tampoco se excluye la posibilidad de que se desate algo similar en Cisjordania, ya que los ataques y la represión han aumentado dramáticamente. Sin embargo, no es seguro que estos objetivos puedan alcanzarse. El objetivo israelí declarado de destruir militar y políticamente a Hamás es inalcanzable. La brutalidad de lo que han hecho ya ha llevado a Hamás a ganar más simpatía y apoyo entre una nueva generación de jóvenes palestinos y árabes. Esto se repite en otros países como Malasia, Pakistán e Indonesia. Entre la población musulmana ha aumentado el apoyo y la simpatía por Hamás. El gobierno de Malasia se niega a reconocer a Israel y tiene un representante oficial de Hamás en el país. La presión de la población musulmana masiva obligó al gobierno a rechazar la presión de Estados Unidos para condenar a Hamás, algo que la élite gobernante ha utilizado para su propia ventaja política.

​

Gran guerra regional

La indignación masiva y el temor de que la guerra se extienda a una guerra regional importante ha obligado a los líderes imperialistas occidentales a derramar algunas lágrimas de cocodrilo e instar a Israel a mostrar “moderación” y evitar víctimas civiles. Hasta la fecha, Israel ha hecho caso omiso de tales alegatos. Ahora el imperialismo occidental está aumentando la presión sobre Israel y Biden llega incluso a pedir la destitución del gobierno de Netanyahu. Algunas potencias occidentales se han visto ahora obligadas a pedir un alto el fuego. No se descarta que las potencias occidentales se vean obligadas a ejercer más presión. Israel ha sido y sigue siendo un aliado crucial del imperialismo occidental en la región. Les aterroriza que el conflicto se extienda hasta convertirse en una guerra regional que tendrá consecuencias devastadoras a nivel internacional en términos de relaciones geopolíticas, economía y polarización política y de clases. No se excluye un cambio en el régimen israelí dada la amenaza que supone de ampliar el conflicto con las devastadoras consecuencias que esto tendría.

Las élites gobernantes árabes e iraníes también están desesperadas por intentar evitar una ampliación del conflicto. Al mismo tiempo, están bajo una feroz presión de la “calle árabe”. Como ya hemos visto en Egipto, al comienzo de la guerra, una protesta masiva apoyada por el gobierno contra el ataque israelí se convirtió rápidamente en una manifestación contra Sisi. Si Israel continúa su campaña asesina, la presión para intervenir puede volverse imparable, obligándolos a actuar o enfrentar levantamientos y la amenaza de ser derrocado mediante el desarrollo de otra primavera árabe.

Ahora también se está echando leña al fuego cuando Israel amenaza con que no puede tolerar la existencia de Hezbolá en sus fronteras. Ya se está produciendo una escalada incremental de enfrentamientos militares entre Israel y Hezbolá. Un conflicto total, que abra un segundo frente entre Israel y Hezbolá, podría expandirse hasta convertirse en un conflicto regional total que involucraría a Irán, Egipto y otros países. Turquía, que se ha enfrentado con las potencias occidentales por esta guerra, también podría verse involucrada de alguna forma. Los recientes enfrentamientos en el Mar Rojo y las amenazas de atacar bases hutíes en Yemen por parte del Reino Unido y Estados Unidos muestran que la amenaza de una guerra regional de este tipo está aumentando en esta etapa. Esto es así a pesar de que Hezbollah, Irán, Egipto y el imperialismo occidental y otros actores en esta lucha han tratado de impedir tal desarrollo. Las divisiones que existen en la sociedad israelí significan que, si Netanyahu no continúa la guerra, se enfrenta a la perspectiva de ser derrocado y derrocado. Si el conflicto se prolonga, también podría ser destituido antes de que termine la guerra. Sin embargo, incluso con un fin formal de la guerra, el conflicto continuará, ya que es irresoluble bajo el capitalismo. Los intentos de Biden y otros líderes imperialistas y árabes de resucitar la idea de dos estados capitalistas no resolverán la situación.

Los líderes imperialistas occidentales han sufrido un daño político enorme debido a la postura que han adoptado respecto de la guerra en Gaza. Tras la invasión de Ucrania por parte de Putin, intentaron tomar “autoridad moral” presentándose como defensores de la democracia y los derechos nacionales. Esto ahora se ha perdido tras su defensa de la guerra de los gobiernos israelíes. La amargura y el odio hacia el imperialismo occidental han aumentado marcadamente, especialmente en gran parte del mundo neocolonial. Se ha producido una polarización masiva con un apoyo abrumador al pueblo palestino con algunas diferencias, especialmente en algunos países africanos o países como la India, donde existe un estado de ánimo más mixto debido a la composición religiosa de la población.

La polarización actual en África es anterior al acontecimiento del 7 de octubre y a la guerra que se desarrolla en Gaza. Mucho antes, había surgido en la Unión Africana una división entre Norte/Sur versus Este/Oeste debido a una decisión unilateral del presidente de la Comisión de la Unión Africana dos años antes de otorgar estatus de observador a Israel en el organismo. Algunos Estados miembros, encabezados por Sudáfrica y Argelia, sostuvieron firmemente que esta decisión violaba la solidaridad tradicional del continente con Palestina. Como resultado, el enviado israelí fue expulsado en una reunión de la UA en Addis Abeba en febrero de 2023. Por lo tanto, no es sorprendente que la UA adoptara una fuerte posición antiisraelí cuando estalló la guerra en Gaza. Este acontecimiento demuestra acertadamente la complicada situación que existe en África tras el fin de la guerra fría. El colapso de la Unión Soviética significó que las relaciones internacionales que dictaban las alianzas exteriores de varios estados africanos habían dejado de existir, creando así un vacío que el estado de Israel ha aprovechado para recuperar parte de la influencia que perdió después de que 25 naciones africanas rompieran relaciones diplomáticas con en 1973 por la guerra de Yom-Kippur. Esto ha tomado la forma de una ofensiva diplomática por parte del Estado de Israel para cortejar a los líderes africanos, incluidos líderes y dictadores como Paul Biya de Camerún, con ayuda económica y militar, así como un amplio suministro de tecnología de vigilancia como el software espía Pegasus para limitar la oposición. a sus regímenes. En cierto modo, esto refleja el enfoque del Estado de Israel en la década de 1970, cuando se alió con el régimen del Apartheid de Sudáfrica para ayudar a entrenar a sus unidades militares de élite y proporcionarles tanques y armas. El objetivo de Israel, por supuesto, es transformar a los estados africanos clientes en un bloque de votantes en la ONU para sus políticas en Palestina. En una reunión informativa de 2017 con los embajadores israelíes en África, Netanyahu lo resumió de la siguiente manera: “El primer interés es cambiar dramáticamente la situación con respecto a las votaciones africanas en la ONU y otros organismos internacionales, desde la oposición hasta el apoyo… Este es nuestro objetivo…”

Baste señalar que las divisiones no son sólo entre países; también existen dentro de países, por ejemplo en Sudáfrica, donde hemos visto enfrentamientos entre partidarios pro palestinos y pro israelíes. Pero en general, si bien hemos visto protestas masivas a favor de Palestina en países como Argelia, Marruecos y Túnez, no se ha desarrollado una oposición masiva real contra la guerra en varios países de África Occidental. Sin embargo, en África Oriental hemos visto cómo se desarrollaban protestas en Kenia, por ejemplo, que obligaron al régimen de William Ruto, que históricamente ha apoyado a Israel, a modificar rápidamente su posición. Aparte de la ayuda económica y militar, otro factor crucial detrás del apoyo que Israel sigue disfrutando en varios países de África es el papel del ascenso de las congregaciones religiosas cristianas pentecostales, pero la situación puede cambiar rápidamente si continúa la carnicería en Gaza. Esto, junto con la represión de las protestas pro Palestina, por ejemplo en Kenia y Nigeria, donde las manifestaciones pro Palestina lideradas por chiítas han sido objeto de crecientes ataques policiales en los últimos tiempos, puede producir una reacción política.

Al igual que la guerra de Ucrania, la guerra en Gaza ha resultado, en mayor medida, en tensiones geopolíticas y polarización más agudas. Con algunas excepciones notables, principalmente en África, el mundo neocolonial se ha opuesto a la postura del imperialismo estadounidense. Esta polarización se ha reflejado claramente en la ONU, incluso en el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos ha quedado aislado y el Reino Unido se abstuvo. Este proceso se reflejó tras la invasión rusa de Ucrania. Se ha fortalecido enormemente como resultado de la guerra de Gaza. El caso presentado por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia es extremadamente significativo y refleja esta polarización. Por supuesto, no podemos hacernos ilusiones de que la CIJ u otras instituciones capitalistas internacionales ofrezcan una solución. El régimen sudafricano, al igual que Turquía y otros, está reflejando la presión de las masas y la enorme simpatía por el pueblo palestino y los gobernantes están utilizando esto cínicamente para tratar de apuntalar su apoyo. Al mismo tiempo, Turquía y otros mantienen algunos intereses y vínculos con Israel. La polarización internacional refleja el declive del imperialismo estadounidense, que sigue siendo la potencia más fuerte pero es incapaz de desempeñar el papel que desempeñó en el pasado como una superpotencia que imponía su posición en el mundo. La tendencia hacia dos grandes campos inestables en torno a EE.UU. y China, junto con otros bloques y alianzas, ha seguido desarrollándose, con, por ejemplo, la expansión de los BRICS. China, junto con Rusia, mucho más débil, han utilizado estos acontecimientos para fortalecer aún más su influencia a nivel mundial.

Estancamiento en Ucrania

Además de la guerra en Gaza, la guerra en Ucrania continúa prolongándose en un punto muerto que recuerda al que tuvo lugar durante la guerra mundial de 1914-18. Ninguno de los bandos ha podido asestar un golpe decisivo al otro. El elevado número de bajas en ambos bandos no ha dado lugar a avances significativos. Se está desarrollando un cierto “cansancio de guerra” en Rusia, Ucrania y en los países occidentales que han respaldado a Ucrania. Cada vez se plantea más la cuestión de cuánto tiempo más podrá Occidente seguir armando a Ucrania. El bloqueo de un aumento de la ayuda de la UE (Unión Europea) por parte de Hungría y el nuevo bloqueo de la ayuda en el Senado de los Estados Unidos por parte de los republicanos muestran las divisiones que se están abriendo. Al igual que la guerra en Gaza, este conflicto también es intratable y se basa en el capitalismo. Incluso cuando finalmente se firme algún acuerdo formal, el conflicto continuará de una forma u otra.

Putin no ha logrado ningún objetivo bélico significativo desde que comenzó la guerra en 2022 y el conflicto está preparando el terreno para su caída en algún momento, aunque este puede ser un proceso retrasado dado el carácter extremadamente bonapartista del Estado ruso y el capitalismo mafioso que gobierna. sociedad. Por otro lado, todas las sanciones, embargos, etc. implementados por el imperialismo occidental no han logrado desencadenar la crisis que esperaban. De hecho, muchas empresas capitalistas occidentales rompen las sanciones para su propio beneficio y el petróleo ruso continúa fluyendo hacia países clave como India y otros lugares.

En Ucrania hay un creciente cuestionamiento y desafío a Zelensky, quien demostró su verdadero carácter al unirse a populistas de extrema derecha como Bolsonaro, Orban y otros en la ceremonia de juramentación del nuevo presidente argentino, Milei.

Estas dos grandes guerras, que han asumido un carácter global, se están produciendo al mismo tiempo que se libran otras guerras y guerras civiles en África y otros lugares. La ONU estima que el 25% de la población mundial vive actualmente en zonas de guerra y de grandes conflictos. Ahora Maduro en Venezuela ha reabierto la disputa con Guyana y ha amenazado con apoderarse del estado de Esequibo, rico en petróleo, que según Venezuela le fue robado en el siglo XIX y que comprende alrededor de dos tercios de Guyana. En respuesta a esta amenaza, Brasil desplegó tanques en sus fronteras.

Todos estos y otros acontecimientos ilustran el aumento significativo de los conflictos nacionales y las guerras a nivel mundial, lo que refleja una de las características del período en el que se encuentra el capitalismo global. Ilustra el fin de una superpotencia que domina el mundo y es capaz de imponer su voluntad. Las guerras y los conflictos militares ilustran las intensas rivalidades geopolíticas y los choques de intereses que existen. Otros se vislumbran en el horizonte en el Mar de China Meridional a medida que China aumenta su presencia y afirma cada vez más su poder en Taiwán, y Xi pretende incorporar Taiwán nuevamente a China en un momento determinado. Esto provocaría un conflicto importante con Estados Unidos y el imperialismo occidental. El espectacular aumento del gasto militar en Alemania y el llamamiento del Ministro de Defensa alemán para que el país esté preparado para la “guerra” representa un cambio importante en la situación.

​

Es en este contexto que, comprensiblemente, muchos miembros de la nueva generación temen la perspectiva de una tercera guerra mundial. Las guerras que están teniendo lugar y otras que estallarán tienen características y consecuencias globales. Sin embargo, esto es diferente a una guerra mundial total entre las principales potencias que implicaría un Armagedón nuclear que no se plantea actualmente. Esto amenazaría con destruir el propio capitalismo diezmando a la clase trabajadora y las fuerzas productivas. Aunque podría ocurrir algún uso táctico limitado de armas nucleares u otras horribles armas de destrucción masiva en un conflicto entre países cuyos líderes bonapartistas populistas de extrema derecha estuvieran fuera de control. Semejante acontecimiento provocaría protestas masivas que crearían inestabilidad y agitación.

Como hemos analizado en material anterior, se están desarrollando una serie de crisis múltiples interconectadas: económicas, políticas, geopolíticas y ambientales, y dentro de cada una de ellas están presentes y en desarrollo agudas polarizaciones. La crisis geopolítica es cruda y se refleja en las dos grandes guerras que están teniendo lugar.

En materia de economía, las clases capitalistas han oscilado entre los adivinos que pregonan miopemente que la crisis económica ha sido, o está a punto de ser, solucionada, y el pesimismo absoluto sobre la situación y lo que depara el futuro. En el mejor de los casos, la economía mundial actualmente tiene un crecimiento bajo y grandes sectores de ella ya están en recesión o estancados. Es evidente que a pesar del aumento de las tasas de interés y del fin de la era del dinero barato, la inflación no ha sido eliminada ni reducida a un nivel considerado óptimo por los bancos centrales. A pesar de cualquier disminución o aumento marginal en la tasa de inflación, seguirá siendo un problema importante en el próximo período. La inflación de los alimentos es una cuestión importante que afecta a millones de personas. Siguen acosados por problemas en la cadena de suministro que se ven exacerbados por las guerras. Los ataques de las fuerzas hutíes respaldadas por Irán en el Mar Rojo están provocando retrasos en los envíos, lo que ha provocado un aumento de los precios. Más de 100 barcos han sido desviados por el sur de África para evitar el Canal de Suez. Japón, después de treinta años de deflación o inflación muy baja, está viendo actualmente cómo los precios aumentan al ritmo más rápido en treinta años. La desaceleración del consumo de petróleo indica la caída del crecimiento económico que se está produciendo.

Los burgueses estadounidenses afirman que la economía creció en el tercer trimestre a un ritmo anualizado del 4,9%. Incluso si fuera cierto, esto no es sobre una base estable. El carácter del crecimiento todavía significa que para las masas en Estados Unidos no ha habido un aumento real en los niveles de vida ni ganancias para la clase trabajadora. China enfrenta una importante crisis y contracción de la deuda y el sector inmobiliario, con Alemania posiblemente en recesión y Japón contrayéndose a su trimestre anualizado más rápido en dos años. Alemania, la economía más grande de la UE, ha visto aumentar las quiebras en un 30% en el último año. Las insolvencias corporativas en toda la UE aumentaron un 13%. Las consecuencias de las tasas de interés más altas aún no se han manifestado plenamente. Una gran posibilidad es que se produzca una grave recesión mundial en 2024.

El aumento de las tasas de interés ha tenido un efecto devastador al empeorar la crisis de deuda global, especialmente en el mundo neocolonial, pero también en las potencias imperialistas. El Banco Mundial estima que los costos de endeudamiento global son los más altos en cuatro décadas y elevaron los agobiantes pagos de la deuda externa en todos los países en desarrollo a 443.500 millones de dólares en 2022. Sólo en los últimos tres años ha habido dieciocho incumplimientos soberanos en diez países en desarrollo. mayor que el registrado en las últimas dos décadas. La crisis de la deuda también está a punto de estallar en las potencias imperialistas occidentales, tanto en el sector estatal como en el privado.

Una situación catastrófica enfrenta el mundo neocolonial en Asia, África y América Latina. Está siendo devastada por la crisis. Países como Sri Lanka y otros enfrentan la peor situación que hayan enfrentado en su historia. Un ejemplo de ello es la terrible situación que existe en Argentina. Esta fue una de las economías más desarrolladas en el pasado en América Latina. Actualmente, más del 40% de la población vive oficialmente por debajo del umbral de pobreza. Una hiperinflación de más del 200% está devastando la economía. A esto hay que agregar la explosiva crisis de deuda que azota persistentemente a la economía argentina mientras la amenaza de default es repetida. El anuncio de una devaluación del 50% del peso por parte del nuevo gobierno de Milei como parte de una salvaje terapia de shock que recuerda a la “terapia de shock” aplicada por los Chicago Boys en Chile. Esto es un anticipo de lo que depara el futuro para muchos países, incluidas las potencias imperialistas occidentales, como lo ilustran los acontecimientos en Gran Bretaña.

Es en este contexto que se deben preparar las perspectivas de la lucha de clases y el socialismo. Ya se están desarrollando crisis y agitaciones sociales y políticas masivas. Hay una caída global, en algunos países incluso un colapso, en la autoridad y la base social de los instrumentos a través de los cuales ha gobernado el capitalismo. Esto se aplica a las instituciones estatales y a los partidos tradicionales de todos los países. El grado puede variar pero la tendencia global es clara. Las clases dominantes que enfrentan esta situación, por temor a explosiones sociales masivas, están recurriendo a medidas bonapartistas más autoritarias en todas partes.

En algunas zonas del mundo neocolonial incluso las formas limitadas de democracia burguesa que existen ya no son adecuadas para su propósito. Esto queda ilustrado por los recientes golpes militares en África. La brutal represión de las bandas de narcotraficantes por parte del régimen de Bukele en El Salvador ha resultado en el encarcelamiento de más de 60.000 personas (el 1% de la población). Esto refleja las características del colapso y la desintegración social que están teniendo lugar en Asia, África y América Latina y que están comenzando a desarrollarse en algunos países imperialistas occidentales. Estas tendencias también están comenzando a surgir en algunos de los países industrializados occidentales.

Se está abriendo un enorme vacío político a nivel mundial a medida que el apoyo a los partidos existentes cae o colapsa. Impulsado ahora por la guerra en Gaza, una desigualdad sin precedentes, líderes políticos corruptos y desconectados, un sentimiento hirviente de amargura, injusticia, polarización y oposición a las elites gobernantes es palpable en muchos países. La crasa ineptitud de la mayoría de los políticos burgueses de hoy en comparación con el pasado refuerza estas tendencias en perspectivas y opiniones. Esto también es un reflejo del carácter del capitalismo en esta era, en particular el dominio del capital financiero que lo lleva a buscar soluciones y ganancias a corto plazo.

Los levantamientos masivos que vimos después de 2018 en una serie de países reflejaron las situaciones explosivas que existían y el odio arraigado hacia los gobernantes de esos países. El resurgimiento de movimientos huelguistas en algunos países europeos como Gran Bretaña, Alemania y también en Estados Unidos es muy significativo. Son una anticipación de movimientos aún mayores que estallarán durante la prolongada agonía del capitalismo.



Luchas sindicales

El pequeño pero bastante significativo crecimiento de los sindicatos y las huelgas tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos indican los cambios que están empezando a surgir. Es crucial que reconozcamos la importancia de estos acontecimientos. En octubre de 2023 se perdieron 4,5 millones de días debido a paros laborales en EE.UU. El más alto de cualquier mes en cuatro décadas. Al mismo tiempo, es necesario reconocer que este es el comienzo de un proceso. Muchas de las huelgas, pero no todas, tienen características de acción de protesta y en general no han sido de carácter total. Esto refleja las limitaciones en conciencia, experiencia y organización y experiencia en lucha de estos trabajadores. Una nueva generación de trabajadores más jóvenes tiene que aprender a través de la lucha. Refleja la era actual y los efectos persistentes del colapso de los antiguos Estados estalinistas en todos sus aspectos. Esto se ha visto agravado por el papel de la mayor parte de la burocracia sindical.

Los levantamientos recientes han demostrado una vez más que la ausencia de una fuerte alternativa política socialista revolucionaria de la clase trabajadora y la falta de experiencia y limitaciones de conciencia política dieron como resultado que los levantamientos chocaran contra un muro y se estancaran. Esto resultó en que las clases dominantes pudieran reafirmar su control de la sociedad. Como resultado, en algunos países, la confusión y la falta de una alternativa llevaron a un retroceso temporal de la conciencia política. La conciencia política de las masas no se desarrolla en una línea recta de constante ascenso. Pasa por flujos y reflujos.

Estas debilidades también se reflejaron en algunos aspectos de las recientes huelgas y movimientos de protesta en Europa y Estados Unidos. El papel de los dirigentes sindicales, que habitualmente actuaban como freno del movimiento, a menudo frenó el movimiento huelguista. Esto, combinado con la falta de experiencia de una nueva generación de trabajadores involucrados en estas luchas, les impidió desarrollarse a un nivel superior. En algunos casos, después de períodos bastante prolongados de huelgas de uno o dos días, se obtuvieron avances relativamente pequeños o poco en términos reales. Sin embargo, esto no siempre fue así. En Estados Unidos se lograron avances sustanciales en la industria automotriz, pero se podría haber ganado más. Como reflejo del sentimiento militante que existe, fue significativo que el nuevo contrato sólo fuera aceptado por un estrecho margen de trabajadores de GM y rechazado en varias de las grandes plantas automotrices. También hay importantes signos de oposición que comienzan dentro de los sindicatos de otros países.

La conciencia política no se desarrolla en línea recta. Tampoco se desarrolla a una velocidad fija. Los avances en la comprensión política y la conciencia política pueden ocurrir durante las luchas e impulsados por la crisis capitalista en desarrollo incluso sin la existencia de partidos socialistas revolucionarios grandes o de masas. Sin embargo, es esencial enfatizar que la existencia de tales partidos es vital para ayudar a los trabajadores y a aquellos en lucha a sacar todas las conclusiones necesarias para derrocar al capitalismo.

El vacío político que se ha creado ha permitido a los populistas de derecha y a la extrema derecha lograr avances significativos en Europa y en todo el mundo, aunque no del todo en el plano electoral. En cierto sentido, la ausencia de una alternativa socialista grande o de masas ha resultado en que la derecha y la reacción tengan la ventaja política. Sin embargo, esto no se da en términos generales sobre una base estable o consolidada. La caída del apoyo a Biden en Estados Unidos significa que existe una gran posibilidad de que Trump gane las elecciones en 2024. Modi está preparado para ganar un nuevo mandato en India. Los avances electorales de la derecha en los Países Bajos, Italia y el crecimiento del AfD en Alemania también ilustran esto. La elección de Milei en Argentina y la amenaza de Kast en Chile subrayan este proceso. Sin embargo, esta no es la situación en todos los países.

Sin embargo, esto no significa que la derecha tenga una base consolidada o estable. Esto se ilustrará en Argentina. Milei ha lanzado un programa de terapia de choque contra la clase trabajadora argentina. Va acompañado de la introducción de crueles medidas represivas, incluida la prohibición de protestas. ¡En el Congreso nacional los diputados del FIT han sido amenazados con que “les espera la cárcel o una bala”! Estas medidas provocarán rasgos de guerra civil, explosiones sociales o algún tipo de levantamiento.

En otros países también existe la perspectiva de nuevas explosiones o levantamientos sociales. En países como Sri Lanka y Chile, donde se han producido levantamientos masivos, ninguna de sus causas subyacentes ha sido resuelta. Son inevitables nuevos movimientos para los que debemos estar preparados. El carácter que adoptan algunas de estas explosiones sociales, dadas las características de la desintegración social y económica que se está produciendo en países como Nigeria, es incierto. El colapso social puede conducir a una explosión de la lucha de clases, que los líderes sindicales intentarán limitar, o colapsar en un conflicto étnico, religioso y en el colapso de la sociedad.

Necesitamos estar preparados para un resurgimiento del apoyo a formas de guerras de guerrillas en algunos países. La crisis en Myanmar, donde los militares ahora enfrentan una amenaza debido a que las fuerzas guerrilleras han obtenido importantes victorias, con la bendición del régimen chino, puede alimentar este desarrollo, especialmente si los militares son derrotados, algo que ahora no se puede excluir.

El imperialismo estadounidense y el capitalismo global enfrentarán una situación aún más precaria, inestable y explosiva si Trump gana las elecciones. La clase dominante estadounidense hará todo lo posible para intentar impedir que esto suceda. Sin embargo, es posible que no puedan hacerlo dado el desastroso papel que está desempeñando Biden. Una segunda presidencia de Trump provocará una polarización social y de clases aún mayor y una situación aún más explosiva. Estos acontecimientos en Estados Unidos son cruciales para la situación mundial tanto en términos de relaciones y conflictos geopolíticos como de la lucha de clases que se intensificará en Estados Unidos junto con otros movimientos sociales.

La crisis económica que se está desarrollando en China no sólo afectará a la economía global sino que seguramente tendrá repercusiones en la propia China. Es importante que estemos preparados para que también allí se produzcan disturbios sociales. La expresión política y la conciencia que esto requerirá no son seguras y es esencial que los marxistas estén atentos a estos acontecimientos que tendrán un impacto crucial a nivel internacional.

​

Perspectiva Marxista

Todos estos acontecimientos se verán agravados aún más por la crisis medioambiental que se está desarrollando. La reciente cumbre COP28, de la que los burgueses se jactan de ser un paso adelante para abordar la devastadora situación que se está desarrollando, no resolverá la cuestión. Sobre una base capitalista, sin un plan económico global es imposible resolver esta crisis que ha creado el sistema de mercado. La COP28 resultará ser otro falso amanecer. La crisis ambiental es tan grave que afectará todos los aspectos de los acontecimientos económicos, políticos y geopolíticos en la próxima era. Esta y otras cuestiones sociales, como los derechos de las mujeres, pueden desencadenar grandes movimientos sociales en algunos países.

El marxismo enfrenta su mayor prueba histórica dada la ausencia de partidos políticos poderosos de la clase trabajadora. La guerra es una gran prueba para los socialistas. La “izquierda” en general, incluida la izquierda revolucionaria, no ha logrado plantear un programa político que corresponda a los horrores que se desarrollan en Ucrania y Gaza y defender una posición de clase independiente de principios que defienda los derechos democráticos nacionales. El colapso ideológico de la izquierda queda aún más expuesto con cada nuevo giro en la prolongada agonía que está experimentando el capitalismo. El CIT (Comité por una Internacional de los Trabajadores) ha podido hacer frente a estos acontecimientos con un análisis claro y una posición de clase independiente de principios y un programa socialista revolucionario.

Objetivamente, la necesidad de nuevos y genuinos partidos socialistas de masas de la clase trabajadora se revela cada vez con mayor claridad en un país tras otro. Incluso cuando ha habido avances de “izquierda” en los viejos partidos, estos han demostrado ser temporales y no han dado lugar a que estos partidos adopten un programa y una práctica socialistas. Muchos de los líderes sindicales y de “izquierda”, como se vio en Mélenchon en Francia, Sanders en Estados Unidos y los líderes de los trabajadores metalúrgicos en Sudáfrica, intentan conscientemente bloquear o limitar los pasos hacia la construcción de un nuevo partido. Por tanto, este proceso ya ha sido extremadamente prolongado. Esto refleja el carácter de la “izquierda” y el nivel de conciencia política que ha existido. Es muy posible que el proceso de formación de nuevos partidos de masas pueda retrasarse aún más por estas razones. Esto no es seguro pero es una posibilidad seria. Puede existir apoyo a la idea de un nuevo partido. Sin embargo, darse cuenta de ello es una cuestión más compleja. Por supuesto, esto puede cambiar a medida que se agudicen las situaciones sociales y políticas. Es posible que también surjan formaciones temporales y de transición hacia las cuales debemos estar preparados para orientarnos. Estos pueden existir por un breve período que requiere que los marxistas estén preparados para cambiar rápidamente de táctica y/u orientación política. En cierto modo nos enfrentamos a la necesidad de subrayar la necesidad de un partido organizado del proletariado como lo hicieron Marx y Engles en 1850.

Sin embargo, la profundidad de la crisis y las confrontaciones sociales y de clases brutalmente agudas que están surgiendo no esperarán a que se formen tales partidos. El llamado a nuevos partidos de masas es una parte crucial de nuestra propaganda y demandas. Al mismo tiempo, la construcción de grandes partidos socialistas revolucionarios y sectores del CIT no depende de tales acontecimientos. La construcción de nuestros partidos socialistas revolucionarios es cada vez más urgente. Se pueden ganar capas significativas de la clase trabajadora y de la juventud directamente para nuestro programa y partidos sin pasar por la experiencia de partidos más amplios. Como también ha demostrado la historia, en algunas situaciones es posible que un partido trotskista, como el LSSP en Sri Lanka, surja como el partido más grande o principal de la clase trabajadora o, como en el caso de Bolivia, Vietnam y, hasta cierto punto, en Argentina, para ganar una gran influencia y base entre sectores clave de la clase trabajadora. Y, aunque no como un partido abierto, logramos hacerlo en Gran Bretaña. Sin embargo, ya sea que el camino de los trabajadores en cualquier país pase a través de un partido o partidos amplios – como es probable para la mayoría – nuestra tarea es sentar las bases para construir un partido trotskista con un programa, tácticas y estrategia correctos para eventualmente emerger como una fuerza de masa.

Es urgente que construyamos y fortalezcamos las fuerzas del CIT y construyamos partidos socialistas revolucionarios y la comunidad internacional. El tiempo es limitado. Tenemos el desafío de llevar a cabo una batalla ideológica, política y organizativa que no ha enfrentado las generaciones anteriores. Está surgiendo un nuevo mundo incierto en el que los acontecimientos se desarrollan a una velocidad vertiginosa. Es esencial que enfrentemos este desafío y capacitemos a la nueva generación de miembros con la claridad ideológica, la audacia, la flexibilidad y la voluntad de lucha necesarias que la historia ahora pone sobre los hombros de los marxistas y el CIT.

