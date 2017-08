El Capital de Marx cumple 150 años: un análisis y una crítica inigualables del capitalismo, relevante todavía hoy

14 de agosto de 2017

Robin Clapp, Partido Socialista (CIT en Inglaterra y Gales)

El Daily Mail reaccionó con una histeria predecible cuando, en mayo de 2017, John McDonnell declaró: “No se puede entender el sistema capitalista sin leer el Das Kapital de Marx”. Cuando se le pidió condenar inmediatamente a su canciller de sombra, el líder laborista Jeremy Corbyn se negó a hacerlo y añadió correctamente que Marx era “un gran economista”.

Estos endosos están muy alejados del intento patético del ex líder sindical Harold Wilson de dejar de lado la obra maestra de Marx en 1963, cuando él se burló de que no había superado la nota de la segunda página.

La arrogancia de Wilson refleja una época pasada. El auge económico de la posguerra parecía haber puesto al capitalismo en una marcha incesante hacia adelante que fue sin esfuerzo borrar las contradicciones de clase restantes. El trabajo de un líder laborista consistía simplemente en ayudar a administrar el sistema, pacificando a la clase trabajadora a través de los beneficios derivados de los efectos del “goteo” del aumento de la riqueza, el pleno empleo y los servicios públicos.

Karl Marx fue ampliamente ridiculizado como un irrelevante ideólogo del siglo XIX. Sus predicciones de que el capitalismo llevaría a la creciente disparidad de riqueza entre las clases y la pauperización de millones de trabajadores fueron tratados con burla.

El mundo de hoy, sin embargo, revela que los pronósticos de Marx vuelven a atormentar a los patrones mientras buscan en vano encontrar una manera de salir del daño causado por la Gran Recesión de 2008 – que ha costado al menos US$ 12.8 miles de millones a nivel mundial en pérdida de producción y US$ 10 billones en rescates estatales.

No es de extrañar, por tanto, que la revista neoliberal Economist decida volver a examinar las teorías de Marx. En un artículo titulado «El laborismo está en lo correcto: Karl Marx tiene mucho que enseñar a los políticos de hoy», señala la concentración del capital en menos y menos manos, la caída de los salarios de los trabajadores y la explosión tipo Uber de inseguridad y miseria para millones, especialmente para los jóvenes.

Ninguna de estas tendencias, explicadas hace tiempo por Marx, son únicas en este período. En el capítulo diez de El Capital, que trata de la jornada de trabajo, expone las condiciones de trabajo chocantes y crónicas de la degradación tanto jóvenes como viejos fueron expuestos en nombre de la ganancia.

Él muestra cómo los capitalistas tratan de alargar las horas de trabajo, o intensificar las condiciones existentes en el lugar de trabajo en su insaciable búsqueda de más beneficios. La seguridad de los trabajadores y la salud general se ignoran a medida que la competencia entre las empresas y los estados nacionales se intensifica.

El centenario de la poderosa revolución rusa se acerca dentro de dos meses. Sin embargo, es otro aniversario el 14 de septiembre, el de la publicación en 1867 del Volumen Uno de El Capital de Karl Marx, que proporcionó los primeros elementos teóricos para la aparición del partido que se convirtió en los bolcheviques, bajo la dirección de Lenin y Trotsky en 1917.

Economía política

El Capital fue publicado en nueve idiomas mientras Marx y Engels estaban vivos. La primera traducción de los tres volúmenes fue en ruso. Los jóvenes trabajadores e intelectuales ansiosos se sumergieron en sus páginas.

El hermano mayor de Lenin, Alejandro, lo leyó con entusiasmo, recomendándolo a su hermano. Trágicamente, Alexander fue colgado más tarde por intentar asesinar al zar a través de un acto desesperado y equivocado de terror individual, mientras que el joven Vladimir Ilyich leyó, aprendió, puso en práctica y se preparó. Más tarde, Lenin caracterizaría al capital como “el mayor trabajo sobre la economía política”.

El colaborador de toda la vida de Marx, Frederick Engels, que revisó el libro en 1867, escribió que “desde que los capitalistas y los trabajadores han existido en el mundo, no ha aparecido ningún libro que pudiera tener tanta importancia para los trabajadores”.

Marx dedicó 40 años de su vida a la escritura de El Capital. Después de su muerte en 1883, el infatigable Engels emprendió la prodigiosa tarea de recopilar y descifrar las notas inacabadas de Marx en lo que llegaría a ser el volumen 2 (circulación del capital) y el volumen 3 (la producción capitalista en su conjunto y sus contradicciones).

En sus trabajos de los años 1840, (Contribución a la Crítica de la Economía Política, Manuscritos Económico Filosoficos de 1844, La Ideología Alemana, Pobreza de la Filosofía, , Trabajo, Salario y Ganancia y el Manifiesto Comunista), Marx y Engels habían comenzado a formular las proposiciones básicas de la interpretación materialista de la historia y la teoría del socialismo científico que surge de ella.

Leyes capitalistas

En El Capital, Marx descubrió la ley económica del desarrollo de la sociedad capitalista. En el Volumen Uno, traza la historia de la lucha económica de la clase trabajadora, explica el papel de la legislación fabril en esta lucha y analiza la aplicación capitalista de la maquinaria.

Crucialmente explica cómo el dinero se transforma en capital a medida que el capitalista acumula un excedente que se invierte sin otra razón que obtener un excedente mayor en la siguiente cadena de producción.

Lo que está detrás de cada afirmación es la aplicación de la interpretación “materialista dialéctica” del proceso histórico al análisis de la formación capitalista. Marx muestra que la economía capitalista no se desarrolla a través de una serie de actos individuales aleatorios de intercambio, sino que está dirigida por leyes económicas específicas e identificables.

Comienza el Capital con un examen de las mercancías, que son productos del trabajo humano que se intercambian. La producción capitalista es, ante todo, la creación y la inmensa acumulación de mercancías.

Cada mercancía tiene un valor de uso. Esto significa que deben tener uso para otra persona que va a comprarlos. El valor de uso se limita a las propiedades físicas de la mercancía. Pero cada mercancía tiene una doble naturaleza, teniendo también un valor de cambio.

Si bien los valores de uso se han producido en todas las edades, sólo la etapa social capitalista de la producción los convierte en valores de cambio, bienes que no se producen para consumo directo sino para la venta. Por lo tanto, los productos básicos tienen un carácter dual. Poseen una forma específica (capa, helado, periódico, etc.) que en cualquier momento puede o no ser requerida por un consumidor potencial capaz de comprarlos. Pero también una misteriosa propiedad oculta que no se puede usar, comer o leer y carece de forma material.

A pesar de sus diferencias físicas, las mercancías en el mercado, cualquiera que sea su uso, pueden ser intercambiadas con otras mercancías. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cuál es el mecanismo a través del cual se intercambian diferentes mercancias?

Trabajo humano

Fue Marx quien vio que el hilo común entre todas las mercancías era el gasto del trabajo humano en su producción, más exactamente la compra por el capitalista de la fuerza de trabajo del trabajador.

En cualquier período dado, usando la mano de obra promedio, las máquinas y los métodos, todas las mercancias toman un tiempo particular para producirse. Esto se rige por el nivel técnico en la sociedad. En palabras de Marx, todas las mercancías deben ser producidas en un tiempo socialmente necesario.

Por lo tanto, el valor de cada mercancía es la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario empleado en su producción.

La oferta y la demanda no determinan en última instancia el precio. Un camión siempre será más caro que una mesa de plástico debido a la cantidad de tiempo de trabajo dedicado a la producción de cada artículo respectivo. La expresión última de este valor de cambio es el dinero, siendo el precio la expresión monetaria del valor.

Al vender su fuerza de trabajo, el capitalista entra en un contrato para pagarle al trabajador un salario. La fuerza de trabajo también es una mercancía y su valor está determinado por el tiempo de trabajo necesario para su producción.

Marx demostró que la fuerza de trabajo es una mercancía como cualquier otra mercancía, pero una mercancía muy peculiar. Solamente ella es una fuerza creadora de valor, fuente de valor y fuente de más valor del que ella posee.

Truco de dinero

El gran “truco de dinero” capitalista entonces entra en juego. Habiendo acordado un salario, el trabajador, por ejemplo, reproduce su valor equivalente en las primeras cuatro horas de producción. Sin embargo, el empleador ha comprado ocho horas de fuerza de trabajo, por lo que el trabajador sólo percibe su salario por la mitad del turno, mientras que durante las otras cuatro horas está generando plusvalía, es decir, trabaja para el capitalista.

Marx explica el proceso sucintamente: “El hecho de que la mitad de un día de trabajo es necesario para mantener vivo al trabajador no le impide de ningún modo trabajar un día entero”.

El excedente así extraído es la plusvalía o ganancia -el trabajo no remunerado de la clase obrera- y constituye la fuente de la acumulación de capital.

La lucha de clases que se desarrolla en todos los lugares de trabajo por más remuneración o más beneficios no es más que una lucha continua por la división de la plusvalía. Incluso el patrón más simple capta instintivamente la idea de que “el tiempo es dinero”.

Marx fue el primero en entender la fuente de la plusvalía. Otros, como el economista clásico Ricardo, la habían identificado pero no podían explicar adecuadamente su origen.

Poniendo en orden toda su investigación anterior sobre el tema, Marx comenzó un examen dialéctico de todos los procesos de la producción capitalista, comenzando con el análisis de la mercancía como su forma celular elemental y el carácter doblemente contradictorio del trabajo que crea una mercancía.

El descubrimiento de la plusvalía fue para Engels, el segundo descubrimiento monumental de Marx después del materialismo histórico.

El capital es un tesoro de ideas que explican el funcionamiento del sistema con su explotación intrínseca de la fuerza de trabajo de los trabajadores.

Los economistas cínicos que confiesan alegremente que no pueden predecir nada sobre el futuro de su sistema, sin importar sus perspectivas a más largo plazo, afirman sin embargo que la economía es demasiado complicada para que la gente común la entienda.

Revolución

Para nosotros, como para Marx, un estudio de la economía política desnuda las fuerzas económicas que rigen nuestras vidas y muestra su interacción en los acontecimientos sociales, la historia, la política, la cultura y la lucha de clases.

En la evaluación de El Capital, Trotsky escribió en 1940: “Si la teoría estima correctamente el curso del desarrollo y prevé el futuro mejor que otras teorías, sigue siendo la teoría más avanzada de nuestro tiempo, y lo será por decenas de años”.

Hoy en día, a medida que el capitalismo está cada vez más desacreditado – enfrentado a un estancamiento político, social y económico – los trabajadores de todo el mundo volverán a estudiar El Capital y las otras obras del marxismo, recordando siempre la famosa máxima de Marx de que los filósofos han interpretado hasta ahora el mundo de varias maneras el punto es cambiarlo “.

