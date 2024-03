El candidato del Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña, George Galloway, gana sensacionalmente la elección parlamentaria en Rochdale

3 de marzo de 2024 Partido Socialista (CIT Inglaterra y Gales)

Fotos: David Hunt/cc y Nick Clare

Las elecciones parlamentarias de Rochdale, en el norte de Inglaterra, el 29 de febrero, no podrían haber generado un rechazo más enfático al establishment capitalista y a sus dóciles políticos si hubieran sido un drama escrito.

George Galloway ganó con una mayoría decisiva, obteniendo 12.335 votos, un 39,7% de participación, una refutación aplastante del Nuevo Laborismo Mark II de Sir Keir Starmer. En segundo lugar, con un 21,3%, quedó un candidato independiente local, David Tully, que hizo campaña sobre temas como la reinstauración de una sala de maternidad en el distrito y la financiación de deportes amateurs locales y del amenazado club de fútbol Rochdale.

Mientras tanto, los conservadores, los demócratas liberales y los laboristas (cuyo candidato ‘repudiado’, Azhar Ali, todavía aparecía en la parte superior de las papeletas como laborista, junto al emblema de la rosa) reunieron sólo el 26,7% entre ellos, en comparación con el 90%. Porcentaje combinado de votos en las elecciones generales de 2019.

También fue significativo el pobre voto obtenido por el candidato del Partido Reformista Reino Unido-Brexit, el ex diputado laborista de derecha Simon Danczuk, que quedó en sexto lugar, con 1.968 votos (6,3%). Esto fue menos de lo que ganó el Partido Brexit en 2019, cuando quedó en tercer lugar, o el segundo lugar del UKIP, con el 18,8% de los votos, en 2015.

Se puede decir mucho más sobre la importancia del “levantamiento de Rochdale”, pero por ahora publicamos a continuación el editorial de la última edición de la revista mensual del Partido Socialista, Socialism Today; publicado antes de que se conociera el resultado no es más que un resumen de lo que Rochdale y las otras dos elecciones parciales recientes dicen sobre la lucha por la política obrera en la nueva situación que se desarrolla hoy en Gran Bretaña.

_____________________________________________________________________________

Keir Starmer va camino de Downing Street este año. Las dos elecciones parciales más recientes, Wellingborough y Kingswood, en las que los laboristas derrotaron a grandes mayorías conservadoras, fueron la continuación de una tendencia establecida. De las diez elecciones parciales con los mayores cambios hacia el Partido Laborista en la historia, cinco tuvieron lugar en el último año. El cambio de Wellingborough fue el segundo mayor desde 1945 y, de repetirse en unas elecciones generales, dejaría a los conservadores con sólo un puñado de escaños.

Sin embargo, esos titulares, si bien resaltan la profundidad de la ira visceral contra el Partido Conservador, no cuentan toda la historia. Los laboristas están siendo arrastrados al poder por una ola de desilusión. Los encuestadores sindicales en las elecciones parciales dijeron a la prensa que “los votantes nos odian a todos”. El número total de votos laboristas en Wellingborough fue solo 107 más de lo que logró en 2019 bajo Jeremy Corbyn, y 4.275 menos que en 2017. En Kingswood, los 11.176 votos laboristas en las elecciones parciales fueron más de 4.000 menos incluso que en 2019.

Algunos pueden suponer que esto se debe simplemente a que “la participación es siempre menor en las elecciones parciales”, pero la tendencia a una abismal participación en las elecciones parciales refleja en sí misma los niveles de desilusión y enojo con todos los políticos capitalistas. La última vez que hubo elecciones parciales en Wellingborough, en 1969, la participación fue de casi el 70%, ¡en comparación con el 38% esta vez! John Curtice, presidente del Consejo Electoral Británico, señaló que “en promedio, la participación ha caído en todas las elecciones parciales desde 2019 en 28,1 puntos. Esto es ligeramente superior al récord anterior [caída] de 27,8 puntos en las elecciones parciales del parlamento de 1997-2001. A esto le siguió una participación récord del 59% en las elecciones generales de 2001”, un presagio para hoy.

Sobre el papel, las próximas elecciones generales pueden pasar a la historia como una “aplastante victoria laborista”, aunque la magnitud de la victoria laborista todavía está lejos de ser segura. Sin embargo, cualesquiera que sean los titulares, la realidad será una baja participación: millones de personas votarán por los laboristas sólo para derrotar a los conservadores y minorías considerables respaldarán a partidos más pequeños.

Llenando el vacío

Ambas elecciones parciales ponen de relieve la urgencia de luchar para crear una voz política para la clase trabajadora. Está garantizada una desilusión abrumadora con un gobierno liderado por Starmer. Inevitablemente enfrentará una enorme oposición, lo que resultará en la destrucción de su ya muy superficial base social. Si ya existiera un partido de trabajadores significativo con un bloque de parlamentarios, tendría posibilidades de convertirse rápidamente en una fuerza de masas.

La creación de un partido así es un requisito previo para combatir con éxito a los populistas de derecha, que sin duda intentarán aprovechar la desilusión con el starmerismo. Reform UK obtuvo casi 4.000 votos en Wellingborough y más de 2.500 en Kingswood. Ambas cifras todavía están muy por debajo de los niveles alcanzados en esos escaños por el UKIP en 2015, pero no obstante dan una idea del peligro de que los “pequeños ingleses” nacionalistas ganen con el próximo gobierno.

La razón por la que todavía no tenemos un nuevo partido de los trabajadores no es la falta de potencial. Así lo demostraron el medio millón de personas que se inscribieron en Ya es suficiente en 2022, lanzada en el punto álgido de la ola de huelgas por los secretarios generales del sindicato de trabajadores del transporte RMT y del Sindicato de Trabajadores de la Comunicación, Mick Lynch y Dave. Pabellón. Dieciocho meses después, prácticamente ha desaparecido porque sus líderes lo veían como “cualquier cosa menos” un nuevo partido político.

La ausencia de un nuevo partido, por supuesto, no ha eliminado la urgente necesidad de uno, como lo ha demostrado claramente el movimiento masivo contra la guerra contra el ataque a Gaza. Si durante la ola de huelgas se hubiera lanzado un partido democrático con políticas socialistas, basado en el movimiento obrero, se habría colocado al movimiento contra la guerra en una posición cualitativamente más fuerte. Los millones de personas que están enfurecidas por el eco servil de Starmer sobre el apoyo del imperialismo estadounidense a la guerra en Gaza se habrían volcado hacia ella, vinculando la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores en Gran Bretaña con la lucha por la solidaridad de la clase trabajadora contra los belicistas capitalistas en todo el mundo.

Tal como están las cosas, más de cien concejales laboristas han dimitido de sus cargos en Gaza, y se especula sobre varios candidatos independientes pacifistas en las elecciones generales. Sin embargo, hasta ahora no hay ningún signo de una expresión política nacional del movimiento contra la guerra, mucho menos una basada en el movimiento obrero. En esta etapa no es probable que se den pasos cualitativos hacia un nuevo partido antes de las elecciones generales, especialmente si son en mayo. Sin embargo, una lista de trabajadores (que incluya parlamentarios laboristas suspendidos, expulsados y no seleccionados) podría hacer que se eligiera un bloque de parlamentarios. La Coalición Sindicalista y Socialista (TUSC), en la que participa el Partido Socialista, está haciendo campaña para reunir el desafío más fuerte posible de la clase trabajadora tanto en las elecciones locales como en las generales.

Construyendo en Rochdale

Y en las elecciones parciales de Rochdale, a diferencia de las dos anteriores, hubo al menos la oportunidad de votar por un candidato que defendiera un programa contra la guerra y la austeridad. El resultado de Rochdale se conocerá justo después de que lo publiquemos, pero después de que los laboristas inhabilitaran a su propio candidato, George Galloway se convirtió en el favorito de las casas de apuestas para ganar. Y cualquiera que sea el resultado exacto, Galloway recibirá un voto significativo de aquellos enojados con el Partido Laborista de Starmer por su postura sobre Gaza, pero también por su política procapitalista.

Un camionero que apoyó toda la vida al laborismo en Rochdale resumió ese estado de ánimo cuando le dijo al periódico Guardian (14 de febrero de 2024) que “Keir Starmer está llevándolo demasiado hacia la derecha para mí. Simplemente se está convirtiendo en una pálida imitación del Partido Conservador”. Continuó diciendo de Galloway que “no estoy de acuerdo con el 10% de lo que dice, pero sí con el 90%. Tiene un llamamiento a los trabajadores… mientras que el Partido Laborista ya no representa a los trabajadores”.

Algunos en la izquierda se negaron a convocar a votar por Galloway en estas elecciones parciales debido a su desacuerdo con varias de sus políticas y las de su partido, el Partido de los Trabajadores de Gran Bretaña. Debatir posiciones equivocadas es vital, como lo ha hecho sistemáticamente el Partido Socialista, con el Partido de los Trabajadores y otros. Sin embargo, esto no justificaba negarse a convocar una votación a favor de Galloway en Rochdale.

La postura de Galloway aumentará la confianza de todos aquellos que buscan una alternativa socialista de clase trabajadora al Partido Laborista. Los marxistas están gobernados por lo que hará avanzar la lucha de la clase trabajadora, acercándola incluso un cuarto de paso a la conquista del poder. Por eso fue correcto convocar a votar por Galloway, del mismo modo que Friedrich Engels pidió apoyo a los dos primeros parlamentarios laboristas independientes, Keir Hardie y John Burns, y se regocijó por su victoria, declarando que “el nuevo movimiento obrero entra triunfalmente en el parlamento” (Carta a Lafargue, 7 de julio de 1892).

Su entusiasmo no era por los individuos involucrados sino por lo que representaban. De hecho, una vez dijo de Hardie “es un escocés súper astuto, en cuyos trucos demagógicos no se puede confiar ni por un minuto” e incluso que “ese hombre es el mayor obstáculo en la actualidad” para el desarrollo de un nuevo partido ( Carta a Friedrich Sorge, 10 de noviembre de 1894). Hardie, por supuesto, a pesar de sus defectos, jugó un papel clave en la fundación del Partido Laborista como expresión política del movimiento sindical. Nos basamos, como lo hizo Engels, no simplemente en críticas a individuos, sino en la mejor manera de luchar por avances para la clase trabajadora en cada etapa.

Por supuesto, George Galloway ha sido elegido dos veces diputado fuera del Partido Laborista, primero en Bethnal Green y Bow, y luego en Bradford West. Desafortunadamente, no se aprovechó la oportunidad de que esas victorias fueran un paso hacia un partido obrero democrático de masas. No podría estar más claro que una figura parlamentaria por sí sola no es un vehículo alternativo para la representación política de la clase trabajadora. No obstante, una fuerte campaña parlamentaria puede ser una palanca para acelerar el desarrollo de un nuevo partido y, sobre la base de la colaboración con otros miembros del movimiento sindical y socialista, George Galloway y el Partido de los Trabajadores podrían contribuir a este proceso.

Durante los últimos dos años de huelgas, la clase trabajadora en Gran Bretaña ha comenzado a sentir su poder colectivo. Está a punto de enfrentarse a un gobierno liderado por los laboristas que defenderá los intereses de la clase capitalista. Será vital un mayor desarrollo de la militancia sindical, pero nuestra clase también necesitará desesperadamente su propio partido. Cualquier paso que se pueda dar en esa dirección en el período preelectoral colocará al movimiento obrero en una posición mucho más fuerte para las batallas que se avecinan.