El auge y la caída del corbinismo, la izquierda y la lucha por un partido de la clase obrera

30 de mayo de 2023 Hannah Sell, de Socialism Today (revista mensual del Partido Socialista, CIT Inglaterra y Gales)

Después de que el comité ejecutivo nacional del Partido Laborista Británico votara 22-12 para prohibir que su exlíder de izquierda, Jeremy Corbyn, se presentara como candidato laborista en las próximas elecciones generales, HANNAH SELL analiza la lucha por un nuevo partido obrero de masas y Contrasta el planteamiento del Partido Socialista con otros de izquierda.

El ascenso y ahora la dramática caída de Jeremy Corbyn dentro del Partido Laborista abre un terreno cualitativamente nuevo. Las discusiones sobre cómo el movimiento de trabajadores puede tener una voz política se intensificarán.

Este no es un debate nuevo. Ha tenido flujos y reflujos, en diferentes formas, desde que Tony Blair comenzó el proceso de transformación del Partido Laborista en ‘Nuevo Laborismo’ hace más de 30 años. En 2004, el Sindicato de Bomberos se desafilió del Partido Laborista, luego de su huelga nacional contra una oferta salarial supervisada por el gobierno del Nuevo Laborismo de Tony Blair. También en 2004, el sindicato de trabajadores Rail Maritime and Transport (RMT), cuyo sindicato predecesor fue fundamental para la fundación de los laboristas, fue expulsado sumariamente por el ejecutivo del Partido Laborista por el «crimen» de algunas de sus ramas que respaldaban a candidatos socialistas no laboristas.

No obstante, a pesar del enorme descontento, la mayoría de los sindicatos mantuvieron su afiliación laborista durante los años de Blair, y no surgió ningún partido basado en sindicatos de masas ni entonces ni después. Esto es utilizado por algunos como argumento de que la relación de los sindicatos con el trabajo es inmutable e inmutable. Pero esto es negado por la realidad. Se han producido cambios sustanciales y rápidos en las últimas décadas, y es probable que se produzcan cambios mucho mayores en los próximos años. Se está preparando el terreno para un nuevo auge político, que las lecciones del último período podrían elevar potencialmente a un nivel superior al del corbinismo.

Hoy tenemos una dirección pro-capitalista del partido New Labor Mark Two. Sin embargo, hace solo ocho años, Jeremy Corbyn fue empujado a la dirección del Partido Laborista por una enorme oleada popular contra la austeridad desde abajo. Esto a su vez fue un cambio dramático de lo que vino antes. En la década de 1990, el Laborismo se había convertido en una herramienta completamente confiable para la clase capitalista, diferente del ‘partido capitalista de los trabajadores’ que había sido anteriormente, cuando tenía una dirección en la cima que invariablemente reflejaba la política de la clase capitalista, pero con un base ideológica socialista para el partido y una estructura a través de la cual los trabajadores podrían moverse para desafiar a la dirección y amenazar potencialmente los intereses de los capitalistas.



Auge del Corbynismo

En los años anteriores al corbinismo, dada la transformación del laborismo en un partido capitalista puro -todavía con afiliación sindical pero con la capacidad de los sindicatos para influir en el partido a través de sus estructuras democráticas destruidas- abogamos por dar pasos hacia la clase obrera fundando un nuevo partido de masas. En varios otros países, después de la Gran Recesión, hubo el desarrollo de, al menos, importantes partidos de nueva izquierda, incluidos Podemos en España y Syriza en Grecia.

Sin embargo, en Gran Bretaña, los acontecimientos tomaron un giro inesperadamente diferente. Corbyn se benefició, casi accidentalmente, de un cambio en la constitución laborista que permitió por primera vez a los no miembros convertirse en ‘partidarios registrados’, con derecho a votar en las elecciones de liderazgo, ¡por el precio de una pinta de cerveza! La intención era disminuir aún más la influencia de los sindicatos y cerrar su efecto colectivo. Por este motivo, el Partido Socialista se opuso en un principio a la introducción de esta medida. Sin embargo, cuando cientos de miles de jóvenes y trabajadores, completamente alienados por la austeridad del capitalismo neoliberal, tomaron esta arma para ‘unirse’ en masa al Partido Laborista, impulsando a Corbyn a la dirección, no solo saludamos esto, sino que luchamos en cada etapa. que se aproveche la oportunidad creada para transformar al laborismo en un partido democrático de masas de la clase trabajadora.

Esa oportunidad no fue aprovechada. Los cientos de miles de personas, principalmente jóvenes, que se unieron a Corbyn no se organizaron en una fuerza para transformar el partido y deseleccionar a los pro-capitalistas de sus cargos, sino que se les animó a retirarse y comprometerse en nombre de la unidad.

Tuvieron una lección brutal. El ala blairista del Partido Laborista, y detrás de ellos la clase capitalista, estaban aterrorizados por el éxito de Corbyn. Hicieron todo lo posible para derrotarlo, y ahora, en su frenesí por convertir en polvo las brasas del corbinismo, han ido mucho más lejos que incluso durante la era Mark One del Nuevo Laborismo. Un hombre que fue el líder del Partido Laborista hace tres años ahora tiene prohibido presentarse como candidato laborista por una clara mayoría de votos en el ejecutivo nacional laborista. La izquierda laborista está marginada: sus votos dentro del laborismo vuelven al nivel que tenían en el apogeo de la era de Blair.

Una indicación del actual equilibrio de fuerzas dentro del Partido Laborista fueron las elecciones ejecutivas nacionales del año pasado, cuando los cuatro candidatos respaldados por el impulso de izquierda recibieron solo 22.649 votos. Este es el mismo nivel que tenía la izquierda bajo New Labor Mark One; por ejemplo, en las elecciones NEC de 2008, su principal candidato recibió 20.203 votos. Compare esto con los 313.209 votos que obtuvo Corbyn cuando fue reelegido líder laborista en 2016, tras el llamado ‘golpe de la gallina’. Desde entonces, muchas de esas personas abandonaron el laborismo disgustadas. Según los informes, la membresía ahora es de 377,000, casi 200,000 menos que en 2017.



¿Ahora que?

Tampoco son los acontecimientos dentro del Partido Laborista lo único que ha cambiado en los últimos años. Estamos en medio de las mayores oleadas de huelgas en más de treinta años, en comparación con los niveles récord de acción industrial en los años anteriores a la pandemia. Muchos de los que estaban en huelga primero fueron politizados por sus experiencias con el corbinismo. Si bien actualmente se centran en la huelga, su experiencia reciente también plantea claramente la necesidad de un partido político de masas que luche por esas demandas.

En este momento, sin embargo, no parece haber una salida viable para tal aumento. Si uno o dos sindicatos hubieran tomado la iniciativa, esa situación podría transformarse en un relámpago. El estatus de héroe de Mick Lynch, secretario general de la RMT, en las primeras semanas de su huelga el verano pasado dio una idea del poder del movimiento obrero para tener un impacto político. Desafortunadamente, en lugar de dar pasos hacia un nuevo partido, fue una figura clave en el lanzamiento de Enough is Enough, que mira hacia el Partido Laborista.

La ausencia de pasos cualitativos hacia un nuevo partido de masas indudablemente llevará a algunos delegados a las conferencias sindicales afiliadas de este año a mantener el statu quo, esperando contra toda esperanza que esto les dará alguna influencia, aunque limitada, en un gobierno laborista entrante. Si bien existe una ira generalizada con Starmer, al mismo tiempo, la mayoría de la nueva generación de activistas sindicales no puede recordar la miserable realidad del New Labor Mark One e inevitablemente esperan que Mark Two sea, al menos, una mejora en los Tories. En realidad, dado el estado debilitado del capitalismo británico actual en comparación con la década de 1990, Mark Two intentará supervisar mayores ataques contra la clase trabajadora que los que tuvieron lugar en la era de Blair.

Al ver esto, y el enorme abismo entre los laboristas de Corbyn y Starmer, también habrá sindicalistas que argumentarán a favor de candidatos fuera del laborismo. Su número aumentaría dramáticamente si Corbyn, mientras tanto, anuncia que tiene la intención de participar en las próximas elecciones generales como independiente o, preferiblemente, bajo la bandera de un nuevo partido democrático iniciado con al menos una sección del movimiento sindical. Sin embargo, los planes de Corbyn pueden no quedar claros hasta después de que el Partido Laborista de la circunscripción de Islington North haya pasado por el proceso de selección, y probablemente haya sido suspendido por tratar de seleccionarlo como su candidato.

¿Qué enfoque deberían adoptar los marxistas en este período de cambio? Desafortunadamente, con la excepción del Partido Socialista, la mayoría de las agrupaciones marxistas no tienen ningún camino a seguir que ofrecer. La verdad es concreta. Cualquier organización seria que pretenda ser marxista debe tener una respuesta a lo que debe hacerse a continuación en todas las cuestiones centrales que enfrenta la clase trabajadora, incluido el tema de la representación política.



Evasión radical del punto

El Partido Socialista de los Trabajadores (SWP) es un excelente ejemplo de cómo evadir esta pregunta vital, de la misma manera que lo han hecho durante toda la era de Corbyn. En respuesta a la decisión ejecutiva nacional laborista de prohibir que Corbyn se presente a los laboristas, señalan correctamente que “la llamada de rutina del grupo de izquierda laborista Momentum, que lo importante es quedarse y luchar en el laborismo, convence a menos y menos activistas. Pueden ver, dolorosamente claro, que quedarse significa no pelear en absoluto”. (Hora de dejar el Partido Laborista tras el derrocamiento de Corbyn, Socialist Worker, 28 de marzo de 2023)

Pero, ¿cuál es su alternativa? Concluyen que si Corbyn se queda fuera del Laborismo lo apoyarán, “pero para nosotros, el parlamento y las elecciones nunca han sido lo más importante. Las huelgas, manifestaciones y disturbios como los que ocurren en Gran Bretaña, Francia, Grecia y en todo el mundo siempre han sido más importantes. En lugar de poner esperanzas en la debilidad de unos pocos parlamentarios limitados por el parlamento, aprovechan el poder desenfrenado de la acción de masas de la clase trabajadora. Y ahora pueden darnos una mejor esperanza”.

Esto suena muy «radical», pero evita decir nada sobre los problemas que realmente se plantean. ¿Apoyará el SWP las mociones, iniciadas por miembros del Partido Socialista, que se debatirán en la conferencia de reglas de Unite este año, pidiendo que se abra el fondo político para que el sindicato pueda respaldar a candidatos fuera del Laborismo que tengan un programa en Unite? ‘¿intereses? ¿O se abstendrán, o incluso votarán en contra, porque tener más diputados “constreñidos por el parlamento” frenará el movimiento obrero?

¿Qué actitud deben tomar los marxistas ante el parlamento? El SWP resta importancia a su importancia, sobre la base de que es una institución capitalista. Esto último es, por supuesto, correcto. Es parte del estado capitalista, que en última instancia existe para permitir la dominación de la mayoría por una pequeña clase capitalista. La democracia capitalista es muy limitada, con la posibilidad de votar en elecciones generales cada pocos años, pero sin derecho real a controlar o revocar a los que han sido elegidos. Desde el momento en que ingresan a los sagrados salones de Westminster, los parlamentarios son atraídos al club de los ‘chicos viejos’ (y en estos días algunas chicas), distantes de la presión de la clase trabajadora. Se margina a cualquiera que no se convierta en un representante fiable de los intereses capitalistas. El tratamiento de Jeremy Corbyn como líder de la oposición, donde no se le daba rutinariamente sesiones informativas de inteligencia a las que tenía derecho, y altos mandos militares decían que no responderían ante él si se convertía en primer ministro, da una idea de cómo el estado capitalista intentar bloquear cualquier acción de un gobierno elegido democráticamente si amenaza los intereses de la clase capitalista.

Está absolutamente claro que la transformación socialista de la sociedad requerirá no solo que el gobierno apruebe leyes en el parlamento sino, lo que es más importante, que la masa de la clase trabajadora se movilice, se organice en su propio partido y luche por un programa para romper las palancas del poder mantenidas. por la clase capitalista; Comenzando por hacerse cargo, bajo control y gestión democrática de los trabajadores, de las principales corporaciones y bancos que dominan la economía. Tal movimiento de masas también comenzaría a sentar las bases para una nueva sociedad que desarrolle un tipo de democracia mucho más profunda y completa que la que existe bajo el capitalismo. Sin embargo, estos puntos fundamentales no llevan a la conclusión de que la participación en los parlamentos capitalistas no es importante. Cualesquiera que sean las «razones radicales» que se den para ello, mantenerse al margen de esta lucha es un grave error.

Aunque la confianza en las instituciones capitalistas ha disminuido en las últimas décadas, la mayoría aún mira hacia el parlamento como un medio para lograr el cambio. Hay una capa importante que está tan enfadada con todos los políticos que boicotean el campo electoral, pero la mayoría no ve otra forma de cambiar las cosas, sintiéndose, por el contrario, impotente. En términos generales, las capas más activas de la clase trabajadora, en particular las que actualmente se encuentran en la primera línea de la ola de huelgas, también son las más propensas a votar. La fraseología abstracta sobre ‘las calles’, como justificación para «mantenerse al margen de los parlamentos», como dijo Vladimir Lenin, líder de la revolución rusa, no ayuda en nada a «la masa de trabajadores no ilustrados y semi-ilustrados» a sacar conclusiones socialistas. . (Obras completas, volumen 31, 12 de junio de 1920)

Debates entre marxistas

El SWP parece basar su mala interpretación de Lenin en los debates sobre si boicotear la Duma rusa, el “más reaccionario de los parlamentos”. La Rusia prerrevolucionaria estaba gobernada por una dictadura, una monarquía absolutista. El régimen zarista fue profundamente sacudido por la poderosa revolución de 1905, donde los ‘soviets’ aparecieron por primera vez. Estos eran comités de trabajadores democráticamente elegidos y responsables creados durante la revolución para organizar la lucha, y más tarde, en 1917, se convertirían en los órganos a través de los cuales se construiría la nueva sociedad.

Tras el aplastamiento de la revolución de 1905, el zar se vio obligado a conceder el establecimiento de la Duma; un parlamento títere. Luego se produjeron debates en la izquierda sobre si boicotear. Al SWP le gusta usar una cita de Lenin en 1906, presentada por Tony Cliff en el primer volumen de su biografía de Lenin, Building the Party: “No nos negaremos a ir a la Segunda Duma cuando (o ‘si’) es convocado No nos negaremos a utilizar este escenario, pero no exageraremos su modesta importancia; por el contrario, guiados por la experiencia ya proporcionada por la historia, subordinaremos por completo la lucha que libramos en la Duma a otra forma de lucha, a saber, huelgas, levantamientos, etc.

Esto fue escrito cuando la lava de la revolución de 1905 aún estaba caliente, ¡un evento sin duda en un nivel infinitamente más alto que participar en una elección! Sin embargo, está relacionado con la idea citada a menudo de que Lenin veía las elecciones como una forma de lucha «inferior» en general. En realidad, explicó lo que realmente quería decir con esto en septiembre de 1909, cuando se había iniciado un período de reacción, donde nuevamente argumenta en contra del boicot a las elecciones presentado por los partidarios del otzovismo (‘recallists’). Este último argumentó que “en un momento de aguda y creciente reacción… el partido no puede entonces realizar una campaña electoral grande y espectacular, ni obtener una representación parlamentaria que valga la pena”.

En cambio, propusieron acciones más aparentemente «radicales». Arremetiendo contra ellos, Lenin argumenta que convertir la “lucha directa de las masas… en el comienzo real de un levantamiento” es ciertamente “la etapa más alta del movimiento, y la actividad parlamentaria sin la acción directa de las masas, la forma más baja”. Pero cuanto más lejos está el partido de la “conexión con las masas”, sin embargo, “más inmediata se vuelve la tarea de utilizar los métodos de propaganda y agitación creados por el antiguo régimen”. Dado el nivel de la lucha de clases en esa etapa, las propuestas de los otzovistas no eran más que aventuras y frases utópicas, mientras que a través del nivel de actividad ‘inferior’ que rechazaban, sería posible «preparar la mente de las masas». para la lucha

¿Cómo se aplican estas amplias lecciones en la actualidad? Claramente, los disturbios – estallidos de ira no organizados – están en un nivel mucho más bajo de lo que sería una lista de candidatos de los trabajadores para las elecciones generales, organizada por sindicalistas militantes, y apoyando un programa socialista. Por otro lado, las actuales oleadas de huelgas representan un importante paso adelante en la confianza y cohesión de la clase trabajadora. El estado de ánimo para coordinar las huelgas muestra cómo han comenzado a ir más allá de la lucha contra un empleador individual, sino que también tienen un importante elemento antigubernamental generalizado. Sin embargo, en esta etapa, sólo se han desarrollado los primeros comienzos de la reconstrucción del movimiento obrero. Se están eligiendo nuevos delegados y representantes en cientos de lugares de trabajo, pero organizarse en conjunto en su sindicato para transformarlo en un organismo democrático de lucha, sin importar unirse en todo el movimiento de trabajadores para coordinar desde abajo, siguen siendo principalmente tareas para el futuro.

Si la principal conclusión política extraída por esta nueva generación de luchadores es la necesidad de «votar por los laboristas para deshacerse de los conservadores», que es la posición que el SWP ha puesto en las últimas elecciones y es probable que vuelva a hacerlo, entonces eso representará una gran un paso ‘adelante’ más limitado -si es que lo es- que si al menos sectores del movimiento sindical deciden que quieren tener sus propios candidatos en las elecciones generales, luchando en un programa en interés de la clase obrera como en su conjunto, en lugar de verse obligados a elegir entre diferentes marcas de políticos capitalistas fundamentalmente similares. En lugar de denunciar la “debilidad” de los parlamentarios “constreñidos por el parlamento”, ¿por qué no luchar para que el movimiento obrero elija a sus propios representantes que usarán la plataforma del parlamento para luchar por su clase?



¿O permanecer aferrado al Partido Laborista de Starmer?

Por supuesto, todavía hay grupos que se identifican a sí mismos como marxistas y que continúan argumentando, contra toda evidencia, que la mejor manera de avanzar es atrincherarse en el Partido Laborista y esperar. Habiendo fracasado en transformar al laborismo en un partido obrero democrático de masas con Corbyn como líder, en nuestra opinión es totalmente irreal presentar eso como una estrategia ahora que Starmer y los de su calaña tienen un dominio absoluto sobre el partido. No obstante, la Alianza por la Libertad de los Trabajadores (AWL), por ejemplo, instó a Corbyn a no permanecer fuera del Partido Laborista porque: “No crearía un perfil político socialista de clase trabajadora viable contra la orientación ‘proempresarial’ de Starmer, y le daría Starmer tiene la oportunidad de solidificar su control al agrupar a los izquierdistas que respaldan a Corbyn”. Argumentan que solo “multiplicará los muchos intentos sin esperanza de fragmentación electoral”. (El NEC laborista vota sobre la prohibición de Corbyn, 27 de marzo de 2023)

¿Cuánto más debe solidificarse el control de Starmer antes de que la AWL abandone esta política de pasividad? ¿Realmente sugieren que, sin importar qué eventos se desarrollen, las nuevas formaciones de izquierda solo pueden ser ‘intentos sin esperanza’? Cínicamente apuntan al período de 2010 a 2015, cuando no hubo pasos decisivos hacia un nuevo partido obrero de masas. Sin embargo, como resultado de múltiples factores, incluida la crisis económica, la actual ola de huelgas y la experiencia del corbinismo, habrá muchas más oportunidades para el desarrollo de un nuevo partido en el próximo período que entonces, que será más amplio. alimentado por la experiencia de Starmer en la oficina.

Y hubo avances importantes en los años previos a 2015. La Coalición de Sindicalistas y Socialistas (TUSC), en la que participa el Partido Socialista, se lanzó en 2010 para servir de bandera a los candidatos anti-austeridad para competir en las elecciones. No es, ni entonces ni ahora, un partido de masas de la clase trabajadora, pero sin embargo pudo tener un impacto en los acontecimientos. En 2015, TUSC había presentado 135 candidatos en las elecciones generales y contaba con el respaldo oficial del RMT. Cuando, a principios de julio de 2015, el consejo ejecutivo nacional de Unite decidió nominar a Corbyn en lugar de a Andy Burnham, una de las razones dadas fue contrarrestar el creciente apoyo de los partidarios de TUSC que hacían campaña en el sindicato por un nuevo partido, dando un verdadero impulso a la candidatura de liderazgo de Corbyn después de su aval por parte del ejecutivo de RMT.

La RMT había acordado apoyar al TUSC en 2012. Su papel fue muy importante en la lucha por impulsar el corbinismo. Un sindicato relativamente pequeño de alrededor de 80.000 miembros, dio más dinero a las campañas de Jeremy Corbyn que cualquier otro sindicato excepto Unite, con 1,4 millones de miembros. A pesar de la considerable presión, incluido John McDonnell dirigiéndose a su Asamblea General Anual (AGM), no votaron para volver a afiliarse al Partido Laborista, y la mayoría vio que podían respaldar a Corbyn de manera más efectiva desde el exterior. En cambio, la AGM de 2017 acordó consultar a los miembros de RMT sobre una estrategia política «para crear un partido obrero de masas que luche por los intereses de la clase trabajadora, ya que se podría decir que el laborismo ahora tiene el potencial al menos para ser ese partido». Como parte de la consulta, se acordó «buscar respuestas del Partido Laborista», incluso sobre «qué poderes la afiliación realmente le daría al sindicato, si los hubiera» y si «todavía sería libre de seguir su propia agenda política».

Luego, una Asamblea General Especial en 2018 acordó no volver a afiliarse pero continuar gastando el fondo político de RMT en candidatos que apoyan la política de RMT. Los problemas que los miembros de RMT sopesaron fueron la implementación continua de ataques a los términos y condiciones de los miembros de RMT por parte de las autoridades de transporte dirigidas por los laboristas, lo que refleja la continuación del «negocio como siempre» derechista por parte de las autoridades locales laboristas; y el fracaso de los corbynitas en democratizar el partido, incluida la restauración del papel de los sindicatos como elemento clave en la creación de un Partido Laborista federal y democrático. Esto significaba que la reafiliación no garantizaría al sindicato un asiento en el NEC y el RMT solo habría ganado alrededor de 16 delegados en la conferencia del Partido Laborista de los 2.700 más o menos. En general, los delegados votaron no entregar su fondo político al Partido Laborista en su conjunto, sino continuar usándolo para respaldar a la izquierda laborista, al mismo tiempo que dejaban espacio para elegir respaldar a otros candidatos que estaban en una plataforma en defensa de los intereses de los miembros de RMT.

Sacando lecciones equivocadas

Los partidarios de la AWL dentro de la RMT se opusieron enérgicamente a esta posición y pidieron la afiliación al Partido Laborista a toda costa, al igual que otros grupos dentro del partido. Socialist Appeal fue particularmente histérica, diciendo que nosotros en el Partido Socialista éramos ‘sectarios’ mientras que simultáneamente insultábamos la inteligencia de los miembros de RMT al sugerir que habíamos «ayudado a descarrilar la afiliación de RMT». En el mismo artículo, nos atacaron por “sermonear desde el margen sobre cómo recuperar el laborismo” cuando “los miembros ya lo están haciendo, muchas gracias” (Rechazar el callejón sin salida del sectarismo, 21 de febrero de 2019). Desafortunadamente, sin embargo, las preocupaciones de los miembros de RMT sobre el fracaso en la transformación del Partido Laborista bajo el liderazgo de Corbyn se han confirmado totalmente. El programa por el que luchamos para transformar el laborismo nunca fue adoptado por los líderes de la izquierda que constantemente buscaron un compromiso con la derecha pro-capitalista.

Socialist Appeal, la AWL y el resto tienen una parte de responsabilidad en esto. También intentaron limitar la lucha a aquellos que tenían una tarjeta del Partido Laborista, en lugar de verlo, como lo hicieron tanto el RMT como los 88,500 que se inscribieron como ‘partidarios registrados’ para respaldar a Corbyn en 2015, como una batalla para crear un anti – partido de la austeridad, eliminando a los blairistas y abriendo las puertas a todos aquellos que querían luchar por un programa de izquierda. Nos lanzamos de todo corazón a esta lucha, incluso proponiendo nuestra afiliación a los laboristas para ayudar en la batalla contra la derecha laborista, que no fue retomada por ningún grupo de izquierda laborista. Participamos en la agrupación Momentum que apoyaba a Corbyn hasta que fuimos excluidos por los líderes por no tener tarjetas de membresía del Partido Laborista, una decisión a la que Socialist Appeal y AWL no se opusieron y, en algunas áreas, estuvieron a la vanguardia en la implementación.

Toda esta experiencia demuestra por qué los marxistas no deberían estar ahora acobardados en el Partido Laborista o simplemente “protestando” por su expulsión, sino luchando por dar pasos hacia un nuevo partido de masas de la clase trabajadora. Incluso si en el futuro hay un nuevo surgimiento de masas de izquierda dentro del Partido Laborista, un escenario poco probable, la mejor manera de prepararse para eso, y para que el movimiento obrero ejerza presión sobre Starmer y compañía, es dar pasos hacia una nueva una fiesta ahora

Si la conferencia Unite de este año, por ejemplo, acordara que el sindicato podría apoyar a candidatos fuera del Partido Laborista, y luego acordara respaldar a Jeremy Corbyn y otros, ejercería una enorme presión sobre el Nuevo Laborismo de Starmer. En 2004, cuando el ejecutivo laborista expulsó al RMT por una decisión similar, en realidad no estaban siguiendo el libro de reglas del Partido Laborista, que, si bien prohíbe que las personas apoyen a candidatos fuera del Partido Laborista, no dice nada sobre que los afiliados lo hagan. Las reglas siguen siendo las mismas hoy y Unite es el mayor patrocinador financiero individual de Labor. Se crearía una gran crisis sin importar cómo reaccionara la dirección laborista. Si permitieran a regañadientes que Unite respaldara a Corbyn y otros candidatos de izquierda sin dejar de estar afiliados, la presión sobre otros sindicatos para que tomaran el mismo camino sería enorme.

Pasividad y ‘revolucionismo’ abstracto

No es de extrañar que Socialist Appeal trate de evitar a toda costa llamar a dar pasos hacia un nuevo partido. Esta tendencia se separó de la Tendencia Militante (ahora el Partido Socialista) en 1991. Habíamos liderado el magnífico movimiento de masas contra el impuesto de capitación, con un pico de dieciocho millones de no pagadores, que había derrotado al impuesto y condujo a la renuncia de Maggie. Thatcher. Para dar una idea de la escala de la victoria, desde 2010 la financiación del gobierno central de las autoridades locales se ha reducido en alrededor de 15.000 millones de libras esterlinas. Por el contrario, eliminar el impuesto de capitación y reemplazarlo por el impuesto municipal requirió que el gobierno Tory invirtiera £ 4.3 mil millones adicionales en el gobierno local de una sola vez, a precios actuales equivalentes a aproximadamente la mitad de la cantidad total recortada en los últimos trece años.

A raíz del movimiento del impuesto electoral, la mayoría de nuestra organización estuvo de acuerdo en que en Escocia deberíamos comenzar a presentar candidatos en las elecciones independientemente de los laboristas. El recién formado Scottish Militant Labor (SML) ganó cuatro escaños en el consejo de Glasgow en mayo de 1992. Esto fue solo unas semanas después de la victoria de los conservadores en las elecciones generales, en las que Tommy Sheridan quedó segundo en Glasgow Pollok con 6.287 votos (19,3%). , por delante del SNP. En total, desde mayo de 1992 hasta febrero de 1994, SML obtuvo el 33,3% del total de votos emitidos en 17 contiendas municipales, ganando seis.

Socialist Appeal condenó este movimiento como una amenaza a “cuarenta años de trabajo”. En cada etapa, optaron por priorizar la cuestión formal de mantener las tarjetas de membresía del Partido Laborista sobre la lucha de clases. Incluso antes de que dejaran nuestro partido por el ‘giro abierto’, sus principales líderes – Rob Sewell, Alan Woods y Ted Grant – trataron de argumentar que los parlamentarios laboristas que apoyaban al Militante, Dave Nellist y Terry Fields, deberían pagar en secreto su impuesto electoral. para mantener sus posiciones. Esto fue cuando cientos habían sido encarcelados por falta de pago, incluidos 34 de nuestros miembros. Su propuesta fue rechazada y Terry Fields estuvo entre los encarcelados, lo que aumentó enormemente su autoridad entre la clase trabajadora.

Durante los siguientes treinta años, Socialist Appeal ha seguido insistiendo en la importancia de permanecer enterrado en el Partido Laborista, afirmando que su “trabajo en las organizaciones de masas de la clase obrera fue de carácter a largo plazo”. Tan alejada de la realidad se ha vuelto esta posición, incluso con el Quietist Socialist Appeal ahora prohibido en los laboristas, ahora rara vez mencionan este enfoque, en cambio, se centran en una propaganda «superrrevolucionaria» completamente abstracta. Pero en realidad no han cambiado su posición a largo plazo de que una fuerza de masas de izquierda solo se desarrollará a través del Partido Laborista y de ninguna otra vía. Como lo expresaron en su documento Perspectivas Mundiales 2023, el inevitable “intento de Starmer de implementar una política de recortes y austeridad provocará una explosión de ira, que eventualmente encontrará una expresión dentro del Partido Laborista, comenzando con los sindicatos, que, a pesar de de todo, aún conservan su vínculo con el partido”.

¿Qué clase de nuevo partido de izquierda?

Sin embargo, en lugar de afirmar esto abiertamente, evitan por completo la pregunta argumentando que “los llamados a un nuevo partido de izquierda” son una “pista falsa; una solución organizativa a lo que en el fondo es una cuestión política”. Señalan cómo “la izquierda tenía poder en el laborismo” pero “todo eso se despilfarró y se convirtió en polvo porque los responsables del movimiento de Corbyn tenían miedo de hacer lo necesario”. Pero no dicen una palabra sobre lo que es necesario ahora. ¿Cómo deben votar los delegados de las conferencias de sindicatos afiliados sobre sus fondos políticos? ¿Debe Corbyn presentarse? ¿Debe iniciar un nuevo partido? No hay respuesta a ninguna de estas preguntas concretas.

Los AWL no son diferentes. Uno de sus líderes, Martin Thomas, reconoce a regañadientes que la experiencia de Syriza en Grecia -pasar del 4,8% en 2009 a ganar las elecciones generales en 2015- o los éxitos de Jean-Luc Mélenchon y France Insoumise en Francia no están totalmente excluidos en Gran Bretaña, aunque argumenta, mucho menos probable que en esos países. Sin embargo, dice: «Si tal ‘partido de izquierda’ pudiera desarrollarse en Gran Bretaña, entonces representaría la peor ala del corbinismo, no la mejor. Reuniría las corrientes más electoralistas, reformistas, nacionalistas y populistas del movimiento corbinista. Probablemente habría escaneado la democracia”. (Corbynismo, Pactos e Izquierdas, 26 de febrero de 2022)

Claramente, existe un peligro real de que un ‘nuevo partido de izquierda’ pueda tener estas características y ser dirigido de arriba hacia abajo por algunos de los que están en el centro del proyecto de Corbyn. Sin embargo, ese no es un argumento para oponerse a un nuevo partido, sino más bien para hacer campaña para que tenga un programa socialista y sea un partido abierto y democrático de la clase trabajadora, con los sindicatos jugando un papel central. El pesimismo cínico de AWL y Socialist Appeal no se parece a un enfoque marxista serio.

Los pequeños grupos que predicen el fracaso de las nuevas formaciones de izquierda no impedirán que surjan. Por el contrario, dados los cientos de miles que han salido del Partido Laborista, es inevitable que se desarrollen nuevos intentos de una alternativa electoral de izquierda. En este momento, los Verdes están intentando ocupar ese vacío, presentando más de 3.300 candidatos sin precedentes en las elecciones locales. Sin duda recogerán votos de algunos que buscan una alternativa a la izquierda laborista. Algunos refugiados del corbinismo se han unido a los Verdes sobre esa base. La concejala laborista expulsada de Wirral, Jo Bird, una candidata pro-Corbyn Jewish Voice for Labor en una elección parcial de NEC en abril de 2020 que obtuvo 46,000 votos, es una de ellas, argumentando que el Partido Verde comparte su «compromiso con la justicia social y ambiental».

Sin embargo, el carácter real del liderazgo de los Verdes se mostró claramente cuando los lobos pro-capitalistas circulaban alrededor del liderazgo laborista de Corbyn. Con el argumento de ‘combatir un Brexit abrupto’, en agosto de 2019, la única diputada del Partido Verde, Caroline Lucas, se pronunció por un gobierno de unidad nacional, que involucra a todos los partidos, incluidos los conservadores y el grupo ‘Independientes por el cambio’ de parlamentarios blairistas: los saboteadores conscientes, aunque prematuros, de Corbyn. ¡La única disposición establecida por Lucas fue que los miembros del gabinete fueran mujeres! Como era de esperar, sus elecciones laboristas, Yvette Cooper y Emily Thornberry, no eran corbinitas, mientras que Diane Abbott fue, al principio, misteriosamente «olvidada». En las elecciones generales de 2019, los Verdes llegaron a un acuerdo electoral con los demócratas liberales, que formaron parte del gobierno de coalición de austeridad despiadada de 2010 a 2015, y los representaron en 40 escaños; pero se opuso a Jeremy Corbyn y otros candidatos laboristas de izquierda.

Algunos socialistas se han unido a los Verdes, pero como partido aceptan las limitaciones del sistema capitalista, no ven la sociedad en términos de clase, sin importarles la necesidad de que la clase obrera tenga su propia voz política. Si un sindicato se afiliara a ellos, no tendría poder sobre la toma de decisiones. Por el contrario, Caroline Lucas en realidad elogió la destrucción de los derechos de los sindicatos dentro del Laborismo en la era anterior a Corbyn diciendo que, «para su crédito, Ed Miliband ha avanzado poco a poco hacia algún tipo de reforma. También lo han hecho algunos líderes sindicales, que tal vez vean que tendrían más influencia si no estuvieran tan claramente vinculados a un partido, al igual que la RSPB [Sociedad Real para la Protección de las Aves] puede hacer una campaña efectiva a favor de las aves, quienquiera que esté en el poder”. (Honorables amigos: el parlamento y la lucha por el cambio) Parece que no se dio cuenta de que con el 43 % de las aves británicas “en riesgo”, ¡la capacidad de la RSPB para influir en los eventos a través de un cabildeo cortés de los partidos establecidos ha resultado muy limitada!

Los votos de los Verdes son un síntoma de la búsqueda de un nuevo partido, que se desarrollará independientemente de los deseos del SWP, AWL y Socialist Appeal. En lugar de evitar los problemas que enfrenta la clase trabajadora, ya sea a través de la retórica revolucionaria abstracta o aferrándose al Partido Laborista y prediciendo el desastre para cualquier cosa que se desarrolle afuera, o ambas cosas en el caso de Socialist Appeal, los marxistas deberían luchar por pasos concretos hacia la clase trabajadora. fundar un nuevo partido propio. Apoyar las mociones que piden a los sindicatos que abran sus fondos políticos y apoyen a los candidatos de los trabajadores en las elecciones generales sería un buen punto de partida.

Socialism Today Edición 267 Mayo 2023

