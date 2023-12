El apoyo al gobernante Partido del Trabajo Noruego cae mientras los trabajadores enfrentan la crisis del costo de vida

4 de diciembre de 2023 Robin Nilsen, Comité por una Internacional de los Trabajadores CIT Noruega

Imagen: Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega y líder del Partido del Trabajo (Wikipedia commons)

En artículos anteriores, hemos descrito cómo los dos partidos noruegos del gobierno de coalición han perdido mandatos populares. El principal partido, AP (Partido del Trabajo), ha visto reducido drásticamente su apoyo en las encuestas Gallup. Las mismas encuestas dicen que el Partido del Centro (SP) también está perdiendo su mandato, hasta en un 50%, lo que provocará un desastre para el SP en las elecciones locales celebradas el mes pasado.

El Partido Laborista Noruego (AP) obtuvo sólo el 21,6% de los votos, frente al 38,9% en 1983. Este partido se dirige a una crisis, especialmente en las próximas elecciones nacionales de 2025. Como predijimos, hay rumores de la amplia izquierda. en la fiesta. Se ha vuelto bastante evidente que el Partido Laborista no va a hacer nada respecto de los altos precios y el costo de vida. Después del próximo invierno (de silencioso descontento), ¿veremos a los sindicatos dar un paso al frente? La primavera de 2024 será importante para el pueblo de Noruega. ¿Se doblegará el LO noruego (TUC) ante la política de coalición neoliberal y amiga de la UE del Partido del Trabajo Noruego (AP) y el Partido de Centro (SP), allí, hasta ahora, no declarada bajo un reclamo salarial de alrededor del 5%? ¿O forzarán los sindicatos a reclamar un salario por el coste de la vida a pesar de ellos? Uno de los sindicatos noruegos más importantes, Fellesforbund, en su reciente congreso, pidió al gobierno de coalición que limitara el uso del arbitraje forzoso. Este gobierno de coalición no escuchará esto; lo que se necesita es una demostración del poder de los trabajadores. Los sindicatos deben aplicar todas las leyes antisindicales con toda su fuerza y es necesario actuar, al menos inicialmente un folleto, un correo electrónico o un mensaje de texto que informe a los miembros de lo que está en juego. No sólo un comunicado de prensa el día antes de la acción, como hemos visto antes. Las direcciones sindicales deben organizar una huelga general de “advertencia” de un día, que continúe semanalmente, como inicio de la acción industrial hasta que los empresarios cedan.

En un anuncio impactante, descubrimos que el gobierno de coalición, liderado por los laboristas, está “considerando” eliminar el derecho de algunos de los trabajadores organizados a la jubilación anticipada. Hace unos años, el TUC noruego negoció que si una empresa tenía un acuerdo sindical, los empleados tendrían derecho a una pensión nacional más temprana (62 años) si así lo deseaban. Esto fue bien recibido por los trabajadores, particularmente aquellos en trabajos exigentes física y psicológicamente. Este ataque del gobierno de coalición debe ser cuestionado por todo el movimiento sindical, ya que es un ataque a las conquistas de los trabajadores organizados.

El CIT en Noruega dice:

¡Hagan que los ricos paguen por la crisis del costo de vida!

Los sindicatos deben luchar contra los recortes y los cierres.

Un programa masivo de vivienda social, para generar empleo y acabar con la falta de vivienda.

La nacionalización de las principales cadenas de supermercados, dirigidas democráticamente por trabajadores, sindicatos y la comunidad local, para garantizar que todos puedan comer a precios asequibles.

Para que los trabajadores inspeccionen las ganancias de los grandes bancos: ¡abran los libros!

Nacionalizar los bancos y las compañías de seguros, bajo control y gestión democrática de los trabajadores.

Renacionalización de la industria energética.

Enormes inversiones gubernamentales a nivel regional y municipal, para que se puedan recuperar todos los empleos perdidos y se reanuden servicios públicos asequibles y que funcionen adecuadamente.

Semana laboral de 30 horas, sin pérdida de salario.

Revertir los recortes gubernamentales a nivel municipal.

Para campañas masivas lideradas por trabajadores/sindicatos para revertir el cambio climático.

Un cambio socialista para salvar el medio ambiente los votantes agradecerían todo este tipo de medidas, junto con un programa completo para el cambio socialista.

