Costo sangriento de la privatización de las minas de metales de Kazajstán

5 de diciembre de 2023 Mick Whale, Campaña Kazajstán

Imagen: El presidente de Kazajstán, Tokayev (Imagen: Wikimedia Commons)

La reciente muerte de 46 mineros en la mina Kostenko es la mayor pérdida de vidas en la historia de la industria minera de Kazajstán (para más información general: Cuarenta y seis trabajadores muertos en explosión en la mina Kostenko, Kazajstán | (socialistworld.net). Trágicamente, esto «Es uno de los muchos accidentes mortales de los últimos años. La minería puede ser un trabajo peligroso incluso cuando se toman las precauciones de seguridad adecuadas. Pero según los trabajadores del ahora privatizado servicio de rescate minero, hasta el 70% de las muertes en los últimos años podrían Se habrían evitado si el servicio de salvamento hubiera contado con el equipo adecuado.

Antes de la privatización en 2015, el servicio de rescate minero formaba parte del Ministerio de Emergencia. Tenía una larga historia de experiencia que se remontaba a la década de 1930. Fue privatizada a un precio inferior a la mitad de su valor de mercado. Ha desaparecido el dinero que debería haberse gastado en actualizar los equipos de seguridad y salvamento. Esto ha significado que los rescatistas ahora enfrenten problemas adicionales; Las máscaras de oxígeno, que tienen una vida útil de diez años antes de caducar, ahora están obsoletas y no son aptas para su uso. Se han reducido los períodos de descanso para los rescatistas. El número de socorristas ha disminuido drásticamente en los últimos diez años. En la mina Kostenko, los rescatistas descubrieron que solo había dos extintores en funcionamiento para toda la mina. Estos recortes en el servicio de rescate se producen al mismo tiempo que la inversión en las minas mismas ha disminuido, lo que las hace potencialmente mucho menos seguras.

El ex asesor presidencial Ahmed Mestoyev es el nuevo propietario, aunque no figura en el sitio web de la empresa. Las disposiciones actuales exigen que las empresas mineras privatizadas compren el servicio de seguridad y salvamento. Pero si los rescatistas plantean alguna preocupación, los patrones los callan por temor a «irritar» a los propietarios de la mina, quienes luego podrían cancelar el contrato. Los propietarios de las minas claramente no quieren gastar sus ganancias en medidas de seguridad para proteger a los trabajadores mineros.

Increíblemente, el gobierno kazajo se niega a intervenir para imponer normas adecuadas de salud y seguridad en las minas, argumentando que no «interfiere» en los negocios privados. Una reciente inspección gubernamental del servicio de rescate concluyó que era “excelente”. Sin embargo, los trabajadores se preguntan cómo puede ser “excelente” un equipo de seguridad que no ha sido reemplazado desde la década de 1970.

Los trabajadores de Kazajstán exigen la renacionalización de las minas y del servicio de salvamento. Los trabajadores de todo el mundo darán todo su apoyo a dicha campaña.

