El agotamiento del bipartidismo en Estados Unidos

Una de las pocas ventajas del sistema electoral de Estados Unidos es que los periodos

de elección de los diputados o Representantes son relativamente cortos. La Cámara de

Representantes debe renovarse cada dos años, y el Senado por tercios cada dos años. Esto

permite una mayor capacidad de decisión y control de los votantes. Los Representantes no

han ocupado sus asientos cuando ya deben andar en campaña para permanecer en ellos.

Aunque también hay síntomas de hastío, porque las elecciones por si solas no han resuelto

los grandes problemas.

Podemos pasar días enteros debatiendo sobre las desigualdades sociales en Estados

Unidos, pero las elecciones de medio periodo (midterms) se vuelven cruciales para los

norteamericanos y para el mundo entero, porque todo lo que ocurre en Estados Unidos tiene

repercusiones en el resto del mundo, especialmente en Centroamérica, considerado su patio

trasero, aunque su hegemonía es cada vez más precaria.

En periodos normales, dentro del sistema bipartidista de Estados Unidos, si un presidente

es republicano, en las elecciones de medio periodo los votantes se inclinan por los demócratas,

y viceversa. Es un mecanismo de control, aunque débil, de los votantes sobre el gobierno

y el Congreso. Bajo segunda administración de Barack Obama, en las elecciones de medio

periodo, los republicanos obtuvieron 247 y los demócratas bajaron a 188 representantes.

Bajo la administración Trump, en las elecciones de medio periodo, los demócratas obtuvieron

235 y los republicanos bajaron a 200. Es una especie de circulo vicioso hacia abajo.

El hartazgo generalizado bajo la administración Trump, permitió el triunfo de Joe Biden

en 2020, obteniendo los demócratas una holgada mayoría en ambas cámaras del Congreso.

La presidencia de Biden ha estado sacudida por la crisis: pandemia, guerra en Ucrania, una

avalancha migratoria sin precedentes, inflación, crisis energética, y bajo la amenaza de una

recesión generalizada para el año 2023. Obviamente, bajo estas condiciones se produjo un

desgaste de la administración Biden, que se proyectó en las encuestas que auguraban un

arrollador triunfo de los republicanos, quienes estaban alentados por la verborrea incendiaria

del expresidente Donald Trump.

Pero el Partido Demócrata realizó una gran maniobra: comenzó a levantar posibles

soluciones a sentidos problemas económicos y sociales, como oponerse a la sentencia dictada

por la Corte Suprema de Justicia que abolió el derecho al aborto, legalizar la marihuana en

muchos Estados, rebajar el monto de las deudas de los estudiantes, etc. Ligaron hábilmente

varios referendos estatales, por temas de interés social, con las elecciones de medio periodo.

Uno de los factores que evitó un triunfo arrollador de los republicanos, no solo fueron las

maniobras de los demócratas, sino el profundo temor al retorno de Trump. El trumpismo está

vivo, es un reflejo del reaccionario supremacismo blanco con que se construyó los Estados

Unidos.

Pero si bien es cierto que las cifras preliminares indican que los republicanos controlaran

la Cámara de Representantes, no será un triunfo aplastante, como pronosticó Trump, y la

mayoría en el Senado todavía está en juego. Biden y los demócratas se auto consuelan,

como los tontos. Dicen que pudo haber sido peor, pero el peligro sigue latente. Pese a las

políticas capitalistas e imperialistas de Biden y los demócratas, existe un justificado temor de

un importante sector de masas, al discurso y acciones de los republicanos.

Muchos norteamericanos creen que votando por los demócratas salvaran la democracia

en Estados Unidos, un país profundamente polarizado políticamente, dividido y con enormes

desigualdades sociales, y a veces da la impresión que está al borde la guerra civil.

Bajo el sistema capitalista actual, en decadencia, la democracia en Estados Unidos está

en peligro permanente. Ni los demócratas ni los republicanos son la solución.

Los sindicatos deben dar el paso al frente y llamar a la conformación de un Partido

Laborista, basado en los trabajadores y en los organismos comunitarios. Una gran tarea

pendiente es atraer al proletariado blanco, que ha sido cautivado y engañado por el discurso

de Trump y los republicanos.

Estados Unidos es un país de migrantes, ese Partido Laborista que debe fundarse, debe

luchar por unificar a todos los trabajadores, bajo reivindicaciones de todos los sectores y

minorías, en un solo frente de lucha política y electoral para hacerle frente al bipartidismo

que se hunde y amenaza con arrastrar a la sociedad norteamericano a las profundidades del

averno

